Скандалът се разраства! Китай конфискува партида свръхсекретни компоненти за изтребители F-35

Китай се е сдобил с потенциално секретни компоненти от стелт изтребителя от пето поколение F-35, които неочаквано са били отклонени към Хонконг по време на планиран транспорт от Австралия към САЩ. За инцидента съобщават източници, цитирани от Bloomberg.
Пратката е включвала капак на пилотската кабина и врата на оръжейния отсек от австралийски военен изтребител F-35. Частите са били изпращани към САЩ за проверка и евентуален ремонт или бракуване. И двата компонента, произведени от Lockheed Martin, са покрити с материал, поглъщащ радарните вълни, който е предназначен да подобри стелт характеристиките на самолета.
Според информацията, самолетът, превозващ частите, е кацнал в Южна Корея по пътя си към САЩ, преди да продължи към Хонконг. След пристигането в Хонконг китайското правителство е конфискувало компонентите и те все още не са върнати. Остава неясно защо самолетът е кацнал в Южна Корея, защо е бил отклонен към Хонконг и дали отклоняването на частите е било умишлено или случайно.
Струва си да се припомни, че Конгресът на САЩ започна разследване във връзка с неочакваното отклоняване към Хонконг на пратка, съдържаща класифицирана технология за американския изтребител F-35. Пратка с резервни части, първоначално изпратени в САЩ за ремонт, е била отклонена по време на транспортирането ѝ през Тихия океан от Австралия. Пентагонът потвърди загубата на определени компоненти.
Стелт технологията - до която имат достъп единствено САЩ и техните съюзници - се счита за особено ценен елемент от липсващите части. Съществува вероятност чрез анализ на тези компоненти Китай да успее да възпроизведе технологията чрез т.нар. обратен инженеринг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То па великият
Коментиран от #5, #12, #48
15:50 24.09.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #65
15:53 24.09.2026
3 Си Дзин Пи:
15:53 24.09.2026
4 Ъъъ
Коментиран от #7, #57
15:53 24.09.2026
5 Ъъъ
До коментар #1 от "То па великият":"Китай нема кво да научи от тая стара тенекия."
Има, има... Научават колко са назад американците и си планират петилетката... 🤣
15:55 24.09.2026
6 Теслатъ
15:57 24.09.2026
7 Грешка, човешка
До коментар #4 от "Ъъъ":Частникът глада парата, а и служителите могат да бъдат подкупени. Най-лесно се имитира глупост:)
15:58 24.09.2026
8 604
15:58 24.09.2026
9 Сега
16:04 24.09.2026
10 Гост
16:04 24.09.2026
11 Пенчева
16:06 24.09.2026
12 ФАКТ
До коментар #1 от "То па великият":Сибига към Лавров в Съвета за сигурност на ООН: „Русия искаше да превземе Киев за три дни. Защо Москва гори четири години по-късно?“
Коментиран от #19, #21, #26, #30, #71, #75
16:06 24.09.2026
13 ТАЛАШИТА И ШПЕРТПЛАТА
Коментиран от #72, #73
16:08 24.09.2026
14 Вашта мама китайска
Коментиран от #22
16:11 24.09.2026
15 Вашта маа китайска
16:12 24.09.2026
16 Хи хи хи волoдiмip
Хъъъъ ???!
от цялата "статия" се разбира само, че бойкоборисов е измислил мокропроцесора
16:13 24.09.2026
17 АЛО АЛО
16:14 24.09.2026
18 Хаха
Коментиран от #23, #25
16:17 24.09.2026
19 Гори ти на тебе...
До коментар #12 от "ФАКТ":Муцка, а каво ще кажеш за новите украински гробища, които се виждат от космоса? Кажи, Муцка? Знам, че си женичка.
Коментиран от #31, #32
16:22 24.09.2026
20 хе хе хе
16:22 24.09.2026
21 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #12 от "ФАКТ":Гори на май.кятти нинджата след като са исе изредили цял паркинг турски тираджии👈
Коментиран от #27
16:22 24.09.2026
22 Ха,ха
До коментар #14 от "Вашта мама китайска":Пластмасов😂🤣🤣
16:23 24.09.2026
23 Хи хи
До коментар #18 от "Хаха":Глупости ! Комунистически Китай е НОМЕВ ЕДНО по брой на патенти, които са най новите технологии !!
16:23 24.09.2026
24 копейка с чалма
са измислили телефона
а те само си крадат
Коментиран от #28
16:23 24.09.2026
25 Сус бре, керата
До коментар #18 от "Хаха":Те китайците и тебе са те измислили. Питай баща си. Ха ха ха
16:24 24.09.2026
26 Хи хи
До коментар #12 от "ФАКТ":Ако Москва гореше, Путин щеше да иска мир, а той не иска, значи нищо не гори в Москва !
Коментиран от #43
16:25 24.09.2026
27 Магистрална
До коментар #21 от "Миролюб Войнов,аналитик":А па твойта крепостната даже не знае кво е тва кекс😂🤣
Коментиран от #29, #42, #44
16:25 24.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "ФАКТ":Объркал си статията, бе. Тук обсъждаме Китай .
Коментиран от #36
16:28 24.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 БаГо
Коментиран от #38
16:33 24.09.2026
35 Ха ха
Коментиран от #37
16:36 24.09.2026
36 Трай бе
До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":Тебе кой те пита тръбар руски.
Коментиран от #50, #51
16:38 24.09.2026
37 и ще я
До коментар #35 от "Ха ха":продават в Тему и Шейн 🤣
16:38 24.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Китайците са ненадминати
16:38 24.09.2026
40 чатИИгугъл
16:39 24.09.2026
41 ЗОРО
16:39 24.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Един истински велик владетел като Путин
До коментар #26 от "Хи хи":няма да се уплаши, че нещо, далеч от подземните му бункери и дворците му, гори.
16:40 24.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Зевзек
16:41 24.09.2026
46 яж банана инкогнито
До коментар #33 от "На всички русофили":И гледай русофилите да не те засекат.
16:42 24.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сакън
До коментар #1 от "То па великият":сега ще вземат проба от нрвидимата боя, само че как ще я видят?
16:43 24.09.2026
49 Майор Мишев
16:43 24.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 РЕАЛИСТ
До коментар #36 от "Трай бе":Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.
Коментиран от #53, #60
16:45 24.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ТеМида
16:49 24.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ганьо
До коментар #4 от "Ъъъ":Как да кажат, че мошето е замесено....
16:54 24.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 евроатлантик
16:55 24.09.2026
60 Как ше го
До коментар #51 от "РЕАЛИСТ":Джвакаш
16:56 24.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 имаше
До коментар #2 от "Боруна Лом":един такъв стелт-невидим, но сърбите му видяха сметката..само приказки за лека нощ тези уж невидими железа..Кой знае какво ще научат китайци от една врата..те направиха копи пейс на 99% от техниката..и сигурно вече сгробяват техния Ф 35..
Коментиран от #68
16:59 24.09.2026
66 Ссссссс
16:59 24.09.2026
67 Оги
17:00 24.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 българина
17:01 24.09.2026
70 Много добра новина
17:05 24.09.2026
71 Че той дебелата укро свиня,
До коментар #12 от "ФАКТ":така се бе натиснал на стола ,че трябваше с кран да го вдигат и никой за нищо не го абарисваше заедно с оня укронаркоман прошляк и просяк,дето го характеризираха при срещата с рижавия ветропоказател като виновен ученик. Тръгна си с празни ръце тъжен и прокуден. Урсулата го прати на майната му и го отразя от евроджейските пари.
17:07 24.09.2026
72 В Германия кът видяли материала на
До коментар #13 от "ТАЛАШИТА И ШПЕРТПЛАТА":Гербера....зяпнали......талашит да лети със 700 кмч и да издържа температурата на реактивния двигател......
17:19 24.09.2026
73 В Германия кът видяли материала на
До коментар #13 от "ТАЛАШИТА И ШПЕРТПЛАТА":Гербера.... Онемяли......талашит да лети със 700 кмч и да издържа температурата на реактивния двигател......
17:20 24.09.2026
74 Мишел
17:22 24.09.2026
75 Мишел
До коментар #12 от "ФАКТ":Сибига само на теб го е казал. Гугъл не намира такова изказване на Сибига. Гугъл не намира и украински удар в Москва, в кръга на МКАД.
17:30 24.09.2026