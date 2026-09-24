Скандалът се разраства! Китай конфискува партида свръхсекретни компоненти за изтребители F-35

Китай се е сдобил с потенциално секретни компоненти от стелт изтребителя от пето поколение F-35, които неочаквано са били отклонени към Хонконг по време на планиран транспорт от Австралия към САЩ. За инцидента съобщават източници, цитирани от Bloomberg.

Пратката е включвала капак на пилотската кабина и врата на оръжейния отсек от австралийски военен изтребител F-35. Частите са били изпращани към САЩ за проверка и евентуален ремонт или бракуване. И двата компонента, произведени от Lockheed Martin, са покрити с материал, поглъщащ радарните вълни, който е предназначен да подобри стелт характеристиките на самолета.

Според информацията, самолетът, превозващ частите, е кацнал в Южна Корея по пътя си към САЩ, преди да продължи към Хонконг. След пристигането в Хонконг китайското правителство е конфискувало компонентите и те все още не са върнати. Остава неясно защо самолетът е кацнал в Южна Корея, защо е бил отклонен към Хонконг и дали отклоняването на частите е било умишлено или случайно.

Струва си да се припомни, че Конгресът на САЩ започна разследване във връзка с неочакваното отклоняване към Хонконг на пратка, съдържаща класифицирана технология за американския изтребител F-35. Пратка с резервни части, първоначално изпратени в САЩ за ремонт, е била отклонена по време на транспортирането ѝ през Тихия океан от Австралия. Пентагонът потвърди загубата на определени компоненти.

Стелт технологията - до която имат достъп единствено САЩ и техните съюзници - се счита за особено ценен елемент от липсващите части. Съществува вероятност чрез анализ на тези компоненти Китай да успее да възпроизведе технологията чрез т.нар. обратен инженеринг.