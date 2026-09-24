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Скандалът се разраства! Китай конфискува партида свръхсекретни компоненти за изтребители F-35

Скандалът се разраства! Китай конфискува партида свръхсекретни компоненти за изтребители F-35

24 Септември, 2026 15:48 3 711 75

  • китай-
  • сащ-
  • пентагон-
  • ф-35-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп

Пратката е включвала капак на пилотската кабина и врата на оръжейния отсек от австралийски военен изтребител F-35

Скандалът се разраства! Китай конфискува партида свръхсекретни компоненти за изтребители F-35 - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Китай се е сдобил с потенциално секретни компоненти от стелт изтребителя от пето поколение F-35, които неочаквано са били отклонени към Хонконг по време на планиран транспорт от Австралия към САЩ. За инцидента съобщават източници, цитирани от Bloomberg.

Пратката е включвала капак на пилотската кабина и врата на оръжейния отсек от австралийски военен изтребител F-35. Частите са били изпращани към САЩ за проверка и евентуален ремонт или бракуване. И двата компонента, произведени от Lockheed Martin, са покрити с материал, поглъщащ радарните вълни, който е предназначен да подобри стелт характеристиките на самолета.

Според информацията, самолетът, превозващ частите, е кацнал в Южна Корея по пътя си към САЩ, преди да продължи към Хонконг. След пристигането в Хонконг китайското правителство е конфискувало компонентите и те все още не са върнати. Остава неясно защо самолетът е кацнал в Южна Корея, защо е бил отклонен към Хонконг и дали отклоняването на частите е било умишлено или случайно.

Струва си да се припомни, че Конгресът на САЩ започна разследване във връзка с неочакваното отклоняване към Хонконг на пратка, съдържаща класифицирана технология за американския изтребител F-35. Пратка с резервни части, първоначално изпратени в САЩ за ремонт, е била отклонена по време на транспортирането ѝ през Тихия океан от Австралия. Пентагонът потвърди загубата на определени компоненти.

Стелт технологията - до която имат достъп единствено САЩ и техните съюзници - се счита за особено ценен елемент от липсващите части. Съществува вероятност чрез анализ на тези компоненти Китай да успее да възпроизведе технологията чрез т.нар. обратен инженеринг.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То па великият

    82 23 Отговор
    Ф-35? Иран свалиха един. А уж бил.невидим? Китай нема кво да научи от тая стара тенекия.

    Коментиран от #5, #12, #48

    15:50 24.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    38 6 Отговор
    ЯКО ДЖИЛЕЗО

    Коментиран от #65

    15:53 24.09.2026

  • 3 Си Дзин Пи:

    69 8 Отговор
    Сега китаец направи копие на Фъ-35, което бъде по-добро от оригинал!

    15:53 24.09.2026

  • 4 Ъъъ

    58 0 Отговор
    И със самолет на Локхийд Мартин....Дори не е била наемана външна фирма. А как са се озовали в Китай, никой не иска да ни каже....🤣

    Коментиран от #7, #57

    15:53 24.09.2026

  • 5 Ъъъ

    66 9 Отговор

    До коментар #1 от "То па великият":

    "Китай нема кво да научи от тая стара тенекия."

    Има, има... Научават колко са назад американците и си планират петилетката... 🤣

    15:55 24.09.2026

  • 6 Теслатъ

    40 0 Отговор
    Квото повикало, таковъ съ обадило! Не виждам никакъв повод за "скандал"! -)))))

    15:57 24.09.2026

  • 7 Грешка, човешка

    37 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъ":

    Частникът глада парата, а и служителите могат да бъдат подкупени. Най-лесно се имитира глупост:)

    15:58 24.09.2026

  • 8 604

    36 3 Отговор
    Бъ таъ секретни вратички и капаци, то и ковидъ уш бяши синтезирън у чайнъ, пъ то съ оказъ уса шитец.

    15:58 24.09.2026

  • 9 Сега

    34 3 Отговор
    Китайците ще си направят по-евтин и по-добър стелт изтребител.

    16:04 24.09.2026

  • 10 Гост

    32 3 Отговор
    И без това ги правят в Китай.

    16:04 24.09.2026

  • 11 Пенчева

    9 17 Отговор
    Нарочно са им ги подхвърлили,за заблуда на конкуренцията😂🤣🤣

    16:06 24.09.2026

  • 12 ФАКТ

    9 45 Отговор

    До коментар #1 от "То па великият":

    Сибига към Лавров в Съвета за сигурност на ООН: „Русия искаше да превземе Киев за три дни. Защо Москва гори четири години по-късно?“

    Коментиран от #19, #21, #26, #30, #71, #75

    16:06 24.09.2026

  • 13 ТАЛАШИТА И ШПЕРТПЛАТА

    14 3 Отговор
    ПоГЛЪЩАТ 100 ПРОЦЕНТА РАД. ВЪЛНИ ОТ ТЯХ ПРАВЯТ ГЕРБЕРИТЕ. САМО НЕ СРАВНЯВАЙТЕ БЕГЕ ТАЛАШИТ С ПО ГОРНИТЕ.......

    Коментиран от #72, #73

    16:08 24.09.2026

  • 14 Вашта мама китайска

    26 0 Отговор
    Вече китайците са изкопирали и пуснали за производство пилотски врати за F-35. Сигурно вече може да се поръча в алиекспрес с безплатна доставка ....

    Коментиран от #22

    16:11 24.09.2026

  • 15 Вашта маа китайска

    17 1 Отговор
    Вече китайците са изкопирали и пуснали за производство пилотски врати за F-35. Сигурно вече може да се поръча в алиекспрес с безплатна доставка ....

    16:12 24.09.2026

  • 16 Хи хи хи волoдiмip

    25 0 Отговор
    "Стелт технологията - до която имат достъп единствено САЩ и техните съюзници - се счита за особено ценен елемент от липсващите части."
    Хъъъъ ???!
    от цялата "статия" се разбира само, че бойкоборисов е измислил мокропроцесора

    16:13 24.09.2026

  • 17 АЛО АЛО

    26 3 Отговор
    Сигурно 99% от частите на Ф-35 се правят в Китай. СТИГА ИДИОТСКИ ПРОПАГАНДИ И ОМРАЗЩИНА С ФАШИСТКИ УКЛОН

    16:14 24.09.2026

  • 18 Хаха

    4 22 Отговор
    Китайците не могат да измислят технологии сами и затова ги крадат.

    Коментиран от #23, #25

    16:17 24.09.2026

  • 19 Гори ти на тебе...

    24 3 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ":

    Муцка, а каво ще кажеш за новите украински гробища, които се виждат от космоса? Кажи, Муцка? Знам, че си женичка.

    Коментиран от #31, #32

    16:22 24.09.2026

  • 20 хе хе хе

    4 7 Отговор
    не особено умело подхвърлени фалшиви части за заблуда на китайските инженери, които ги прибраха и използваха за производство на нова серия роботизирани прахосмукачки. Да благодарим на чичо Сам

    16:22 24.09.2026

  • 21 Миролюб Войнов,аналитик

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ":

    Гори на май.кятти нинджата след като са исе изредили цял паркинг турски тираджии👈

    Коментиран от #27

    16:22 24.09.2026

  • 22 Ха,ха

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Вашта мама китайска":

    Пластмасов😂🤣🤣

    16:23 24.09.2026

  • 23 Хи хи

    17 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Глупости ! Комунистически Китай е НОМЕВ ЕДНО по брой на патенти, които са най новите технологии !!

    16:23 24.09.2026

  • 24 копейка с чалма

    4 16 Отговор
    Всичи мислим че китайците
    са измислили телефона
    а те само си крадат

    Коментиран от #28

    16:23 24.09.2026

  • 25 Сус бре, керата

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Те китайците и тебе са те измислили. Питай баща си. Ха ха ха

    16:24 24.09.2026

  • 26 Хи хи

    22 3 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ":

    Ако Москва гореше, Путин щеше да иска мир, а той не иска, значи нищо не гори в Москва !

    Коментиран от #43

    16:25 24.09.2026

  • 27 Магистрална

    2 11 Отговор

    До коментар #21 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    А па твойта крепостната даже не знае кво е тва кекс😂🤣

    Коментиран от #29, #42, #44

    16:25 24.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ":

    Объркал си статията, бе. Тук обсъждаме Китай .

    Коментиран от #36

    16:28 24.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БаГо

    20 0 Отговор
    “Съществува вероятност чрез анализ на тези компоненти Китай да успее да възпроизведе технологията чрез т.нар. обратен инженеринг”. Считайте го за вече свършен факт. Както и усъвършенствани бъдещи радари, където US “ невидимките” ще светят като коледна елха на екраните.

    Коментиран от #38

    16:33 24.09.2026

  • 35 Ха ха

    12 0 Отговор
    Сега китайците ще направят китайска F ка

    Коментиран от #37

    16:36 24.09.2026

  • 36 Трай бе

    1 14 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    Тебе кой те пита тръбар руски.

    Коментиран от #50, #51

    16:38 24.09.2026

  • 37 и ще я

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ха":

    продават в Тему и Шейн 🤣

    16:38 24.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Китайците са ненадминати

    12 0 Отговор
    В копирането и кражбите. Навремето бяха подписали със СССР да им доставя МиГ 29, прекратиха след първите самолети, а после ги изкопираха. И космическите им кораби са Союз, едно към едно.

    16:38 24.09.2026

  • 40 чатИИгугъл

    10 2 Отговор
    Китай разполага със собствена, напълно оперативна стелт технология и е една от малкото държави в света, които сами проектират и произвеждат бойна техника с намалена радарна забележимост. Китай е втората страна в света след САЩ, която едновременно произвежда и експлоатира два различни модела стелт изтребители от пето поколение. Първият тежък, двудвигателен стелт изтребител на Китай, въведен на въоръжение през 2017 г.. Смята се, че страната вече разполага с над 150–200 оперативни бройки. Самолетът преминава през постоянни модернизации, включително оборудване с мощните местни двигатели WS-15, които му осигуряват свръхзвуков полет без форсаж (supercruise). Shenyang J-35 / J-35A: По-нов и по-лек многоцелеви стелт изтребител. Версията J-35A беше официално представена в края на 2024 г. за Военновъздушните сили, докато палубната версия J-35 се разработва специално за новите китайски самолетоносачи с катапултни системи. Разработват се плазмени стелт устройства, които генерират йонизиран газ около определени компоненти, за да абсорбират радарните вълни.

    16:39 24.09.2026

  • 41 ЗОРО

    0 0 Отговор
    Мууууахахахахахахаха.....

    16:39 24.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Един истински велик владетел като Путин

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "Хи хи":

    няма да се уплаши, че нещо, далеч от подземните му бункери и дворците му, гори.

    16:40 24.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Зевзек

    5 1 Отговор
    От другата година всички китайски електрички ще са стелт

    16:41 24.09.2026

  • 46 яж банана инкогнито

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "На всички русофили":

    И гледай русофилите да не те засекат.

    16:42 24.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Сакън

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "То па великият":

    сега ще вземат проба от нрвидимата боя, само че как ще я видят?

    16:43 24.09.2026

  • 49 Майор Мишев

    12 0 Отговор
    Янките да връщат парите ,самальоти вече ще си купим от ТЕМУ !

    16:43 24.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Трай бе":

    Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

    Коментиран от #53, #60

    16:45 24.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ТеМида

    7 0 Отговор
    Споко,руски водолази през април сполучливо извадиха падналия в крайбрежието на Ормузкия залив Ф 35 и го транспортираха в Русия .

    16:49 24.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ганьо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъ":

    Как да кажат, че мошето е замесено....

    16:54 24.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 евроатлантик

    1 0 Отговор
    китайците отдавна са копирали тяхната "Свръхсекретна" технология и всичко това е много шум за нищо

    16:55 24.09.2026

  • 60 Как ше го

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "РЕАЛИСТ":

    Джвакаш

    16:56 24.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 имаше

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    един такъв стелт-невидим, но сърбите му видяха сметката..само приказки за лека нощ тези уж невидими железа..Кой знае какво ще научат китайци от една врата..те направиха копи пейс на 99% от техниката..и сигурно вече сгробяват техния Ф 35..

    Коментиран от #68

    16:59 24.09.2026

  • 66 Ссссссс

    0 1 Отговор
    Ссссс

    16:59 24.09.2026

  • 67 Оги

    1 1 Отговор
    За технологичното ниво на Китай това са археологически находки.

    17:00 24.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 българина

    2 1 Отговор
    да напомним на сащ за техния обратен инженеринг, като се почне с микровълновата печка.... и стелта не са го измислили, беше им дадено СВИШЕ, уж случайно, сиреч изтъргувано срещу правото на отвличания и експеримвнти с хора....

    17:01 24.09.2026

  • 70 Много добра новина

    2 2 Отговор
    Частите на невидимата американска гарга вече са в Москва!

    17:05 24.09.2026

  • 71 Че той дебелата укро свиня,

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ":

    така се бе натиснал на стола ,че трябваше с кран да го вдигат и никой за нищо не го абарисваше заедно с оня укронаркоман прошляк и просяк,дето го характеризираха при срещата с рижавия ветропоказател като виновен ученик. Тръгна си с празни ръце тъжен и прокуден. Урсулата го прати на майната му и го отразя от евроджейските пари.

    17:07 24.09.2026

  • 72 В Германия кът видяли материала на

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТАЛАШИТА И ШПЕРТПЛАТА":

    Гербера....зяпнали......талашит да лети със 700 кмч и да издържа температурата на реактивния двигател......

    17:19 24.09.2026

  • 73 В Германия кът видяли материала на

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТАЛАШИТА И ШПЕРТПЛАТА":

    Гербера.... Онемяли......талашит да лети със 700 кмч и да издържа температурата на реактивния двигател......

    17:20 24.09.2026

  • 74 Мишел

    0 0 Отговор
    Китай има поне две ескадрили изтребители шесто поколение.

    17:22 24.09.2026

  • 75 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ":

    Сибига само на теб го е казал. Гугъл не намира такова изказване на Сибига. Гугъл не намира и украински удар в Москва, в кръга на МКАД.

    17:30 24.09.2026

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