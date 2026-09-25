"Си Дзинпин изложи на Тръмп условията за избягване на военен конфликт между САЩ и Китай"

Китайският президент Си Дзинпин е на тридневна визита в САЩ. Почестите, оказани на китайския президент по повод държавното му посещение във Вашингтон – първото от 2015 г. насам – показват колко важна е тази среща за американския президент Доналд Тръмп. Кулминация на визитата стана организираната снощи от Тръмп официална вечеря в Белия дом в чест на китайския му колега, пише БТА.

Великобритания

На срещата с Тръмп Си Дзинпин изложи условията за избягване на военен конфликт между САЩ и Китай, пише в заглавие в. "Гардиън".

Предложенията на китайския президент за намаляване на напрежението идват в период на ожесточена конкуренция между двете страни в областта на изкуствения интелект и търговията, отбелязва британското издание.

Си Дзинпин призова за широко сътрудничество с Вашингтон, за да се избегне "капанът на Тукидид", който би могъл да постави САЩ и Китай на пътя към военен сблъсък на фона на нарастващото напрежение по въпросите за изкуствения интелект, търговията и Тайван.

В началото на срещата с Доналд Тръмп в Белия дом китайският президент изложи условията за взаимно разбирателство, които, според него, биха могли да отклонят двете съперничещи си световни сили от бъдещ военен конфликт и да ги насочат по пътя на взаимната изгода.

Вместо конфронтация, условията за "постигане на великото възраждане на китайската нация и да се направи Америка отново велика вървят ръка за ръка“ и трябва да бъдат цел на двете държави, заяви Си, цитирайки политическия лозунг на Тръмп.

"Трябва да засилим комуникацията. Китай и САЩ се различават по националните си условия, но чрез откровен, задълбочен и непрекъснат диалог двете страни могат да се разберат по-добре, да търсят общи точки, като оставят настрана различията, и да изграждат взаимно доверие“, каза Си.

"Трябва да съжителстваме в мир. Китай и САЩ, като две големи държави, имат какво да спечелят от сътрудничеството и двете ще загубят от конфронтацията", допълни той.

При наличието на такива условия, по думите му, "капанът на Тукидид може да бъде преодолян", имайки предвид феномена, дефиниран от гръцкия историк, за напрежението, което възниква, когато една възникваща сила оспорва господството на утвърдена сила.

Си използва този израз по време на срещата си с Тръмп в Пекин през май, като попита американския президент как възнамерява да избегне подобен капан.

Предложенията на китайския президент за намаляване на напрежението, които включваха и покана към 100 000 млади американци да посетят Китай в рамките на програми за студентски обмен, идват в период на интензивна конкуренция между двете сили в областта на изкуствения интелект и търговията, като всяка от страните налага мита на другата, отбелязва "Гардиън".

От своя страна, Тръмп заяви, че е изградил "наистина страхотно приятелство" със Си. "Президентът Си и аз постигнахме огромни успехи по въпросите, пред които са изправени двете ни страни", каза той и добави: "Нашите екипи работят за насърчаване на по-балансирани търговски отношения, включително нов достъп до пазара за американските земеделски производители и скотовъди".

Си също похвали личните си отношения с американския си колега, като заяви: "Президентът Тръмп и аз се уважаваме взаимно. Изградихме лични отношения и поддържаме връзка".

Обръщайки се директно към Тръмп, той каза: "По време на Вашето посещение в Китай тази година се споразумяхме да изградим конструктивни китайско-американски отношения, основани на стратегическа стабилност. Готов съм да работя с Вас, за да насочим гигантския кораб на китайско-американските отношения по стабилен курс към бъдещето".

По-късно вчера Тръмп беше домакин на Си в Белия дом на официална вечеря. Сред известните гости от света на технологиите бяха главният изпълнителен директор на "Енвидия" Дженсън Хуан, главният изпълнителен директор на "Мета" Марк Зукърбърг, президентът на "Епъл" Тим Кук, главният изпълнителен директор на "СпейсЕкс" и "Тесла" Илон Мъск, както и главният изпълнителен директор на "Оупън Ей Ай" Сам Алтман, посочва "Гардиън".

В речта си по време на вечерята Тръмп спомена титаните на индустрията, като разказа как преди 158 години китайски дипломати за първи път пристигат в САЩ и се срещнат с американски интелектуалци като Хенри Дейвид Торо и видни политически фигури.

"И президентът Си, и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи са трайни и никога не сме се разбирали по-добре", каза Тръмп.

Си също се обърна към присъстващите на вечерята, като заяви, че разговорите с Тръмп по време на посещението са довели до "взаимно разбиране по много въпроси" и предложи САЩ и Китай да намерят нов подход за съвместна работа.

"Китай и САЩ трябва да действат като отговорни световни сили", каза той.

Въпреки хармоничния тон, който двамата лидери възприеха, анализаторите изразиха скептицизъм относно възможността да се постигнат дългосрочни и стабилни споразумения по редица въпроси, отбелязва британското издание.

В надпреварата за развитие на интелект САЩ наложиха строги експортни ограничения върху микрочипове, полупроводници, софтуер и оборудване за производство на чипове, в опит да забавят развитието на Китай.

Търговското примирие, договорено между Тръмп и Си в Южна Корея миналата година с цел поддържане на по-ниски мита, трябваше да изтече през ноември, но сега е удължено до февруари, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт.

Анализаторите смятат, че удължаването на срока показва, че Тръмп продължава да е недоволен от предложените от Си отстъпки в търговската област и иска да поддържа натиска с надеждата да постигне по-изгодна сделка, ако двамата се срещнат отново на срещата на Г-20, която ще се състои в Маями през декември, посочва "Гардиън".

Въпреки търговската война между двете страни, китайският внос в САЩ продължава стабилно да нараства.

САЩ

Тръмп и Си прекараха заедно ден, изпълнен с пищност и противоречащи си приоритети, извежда в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

Насред пищност и символика китайският президент Си Дзинпин и американският му колега Доналд Тръмп завършиха деня, изпълнен с церемонии и срещи, с официална вечеря в Белия дом, като двамата лидери се опитаха да демонстрират дух на сътрудничество въпреки дълбоките различия, отбелязва "Вашингтон пост".

Вечерята се състоя, след като двамата лидери си размениха подаръци, а след това наблюдаваха впечатляващ полет на стелт бомбардировач Б-2 от типа, който нанесе удари по иранската ядрена програма миналата година, придружен от четири най-съвременни изтребителя Ф-22, докато военен оркестър свиреше музика в Розовата градина на Белия дом.

В началото на деня си, изпълнен със срещи, двамата лидери си разменяха похвали и подчертаха готовността си да работят заедно.

"Радвам се да ви посрещна сред красотата на Белия дом", каза Тръмп и добави: "Както президентът Си вече видя, много неща са се променили, откакто беше тук за последен път".

Тръмп заяви, че двамата ще обсъдят наболели въпроси, свързани със сигурността, технологиите и изкуствения интелект. Той спомена и за личните си връзки с китайския лидер.

Си изглеждаше по-малко фокусиран върху изграждането на лични отношения и повече върху конкретни политически въпроси. Китайският президент заяви, че той и Тръмп се надяват конкуренцията между двете страни да остане "здравословна" и призова въоръжените сили на двете страни да подобрят мерките за предотвратяване на кризи.

"Сътрудничеството между Китай и САЩ може и да не реши всички проблеми в света, но без него би било трудно да се решат много от световните проблеми", заяви Си.

Двамата лидери обсъдиха широк кръг въпроси, засягащи много аспекти от сложните отношения между двете страни. Очакваше се Си да продължи да се опитва да ограничи подкрепата на САЩ за Тайван – самоуправляващ се остров, който Вашингтон отдавна подкрепя военно. Тръмп търси китайски инвестиции в производството в САЩ, ограничаване на помощта на Пекин за Иран във войната му с Вашингтон и сътрудничество по други въпроси. На първо място сред тях са изкуственият интелект и начинът, по който да се реагира на възхода на усъвършенствани и потенциално опасни модели на изкуствен интелект, отбелязва "Вашингтон пост".

Това беше първото посещение на Си във Вашингтон след държавното посещение преди 11 години при президента Барак Обама — и показател за това колко се е променил подходът на Тръмп към Китай от първия му мандат, а дори и от първите месеци на втория му мандат, като се премина от конфронтация към ухажване, посочва американското издание.

През първия си мандат Тръмп отклони Вашингтон от икономическото сътрудничество, което предишните президенти и от двете партии бяха подкрепяли с надеждата, че един по-богат Китай ще стане по-демократичен.

Когато се върна на поста, Тръмп бързо повиши митата върху китайските стоки до 145 процента, като поиска производството, преместено в Китай, да бъде върнато обратно в САЩ. Той обаче отстъпи от тези мита, след като Пекин отвърна с налагане на ограничения върху износа на критичните минерали, които са суровината за американските високотехнологични индустрии.

Сега Тръмп отново е в режим на ухажване, като се съгласява на чести срещи със Си, което ги събира на масата за преговори през няколко месеца. За тази визита президентът на САЩ оказа натиск на екипа си да обнови територията на Белия дом, включително с нова хеликоптерна площадка на Южната морава, чиято лента той преряза тази седмица, посочва "Вашингтон пост".