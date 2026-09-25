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Звездата от „50 нюанса сиво“ Дакота Джонсън се появи в „гола“ рокля на премиера в Лондон (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Звездата от „50 нюанса сиво“ Дакота Джонсън се появи в „гола“ рокля на премиера в Лондон (ВИДЕО)

25 Септември, 2026 10:43 783 7

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Актрисата привлече всички погледи на премиерата на новия си филм „Verity“ в Лондон

Звездата от „50 нюанса сиво“ Дакота Джонсън се появи в „гола“ рокля на премиера в Лондон (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

36-годишната актриса се появи на червения килим в дълга светла дантелена рокля, чиято прозрачна материя разкриваше черното бельо под нея. Тоалетът е с дълбоко деколте и прилепнал силует, а ефектът е типичен за популярната напоследък тенденция на т.нар. „голи рокли“. Джонсън допълни визията с обувки на висок ток и златни бижута, като остави самата рокля да бъде основният акцент.

Актрисата присъства на британската премиера на психологическия трилър „Verity“, в който си партнира с Ан Хатауей и Джош Хартнет.

Филмът е режисиран от Майкъл Шоуолтър и е адаптация на едноименния роман на Колийн Хувър.

Появата на Джонсън на червения килим беше сред най-коментираните моменти от премиерата, като тоалетът ѝ отново показа предпочитанието на актрисата към прозрачните и провокативни силуети.


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    Да бЕха и нахлузили и едни гОли гащички, та да стане по-интересно. Така като я гледам, тоя триъгълник, ми се вижда като бермудския. Направо може да изчезнеш в него.

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    11:00 25.09.2026

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  • 7 Спор няма

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    11:03 25.09.2026