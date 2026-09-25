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Микробус блъсна и уби мъж на пешеходна пътека в Смолян

Микробус блъсна и уби мъж на пешеходна пътека в Смолян

25 Септември, 2026 10:38 345 8

  • блъснат-
  • пешеходна пътека-
  • смолян

Водачът на превозното средство е военнослужещ

Микробус блъсна и уби мъж на пешеходна пътека в Смолян - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

79-годишен мъж е починал, след като бил блъснат от микробус на пешеходна пътека в Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от кореспондента на БТА в Смолян Елена Павлова.

Инцидентът станал в четвъртък на ул. „Чан“. Микробусът бил управляван от 38-годишен военнослужещ и затова на мястото на инцидента бил изпратен и екип на Военна полиция. По първоначални данни той карал на заден ход, когато блъснал възрастния пешеходец.

Пострадалият бил откаран в Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в тежко състояние. Той получил множество фрактури, както и повърхностни рани и охлузвания, съобщава началникът на Спешното отделение д-р Васил Гривнев. Впоследствие бил настанен в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, където по-късно починал.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Военноокръжната прокуратура в Пловдив.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    2 1 Отговор
    Днес е празник на Толбухин..! Напишете нещо бре журналя.

    10:40 25.09.2026

  • 2 Баба Лили

    3 0 Отговор
    На пътеката пише погледни ама аз като не знам за какво да гледам си вървя.

    10:48 25.09.2026

  • 3 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    0 0 Отговор
    Странно, за пръв път чувам някой, че не е "бил пометен" на пешеходна пътека/ на пътя.

    10:48 25.09.2026

  • 4 Всеки ден катастрофи и никакви мерки

    2 0 Отговор
    Това е характерното че няма мерки и нищо нито за цените нито за скоростта нито за изпреварването нито за кучетата нито за шофьорите нито за загиналите никаква справедливост !!!

    10:48 25.09.2026

  • 5 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    0 0 Отговор
    И то кой се е изразил " неправилно" !!!. Мара

    10:49 25.09.2026

  • 6 Колко голям град е Смолян ?

    1 1 Отговор
    Навремето обединяваха някакви села там. Сигурно има една улица. Обаче явно карат бясно или не знам какво. ...

    10:50 25.09.2026

  • 7 Емигрант

    0 0 Отговор
    Вие сте безпрецедентни диваци в България, нито сте цивилизовани, нито свободни, нито демократични ! Какъв е този надпис "погледни" на пешеходна пътека бе, тя е безопасното место на пешеходеца, а в България явно се явява место за убийството му ? Диви пещерняци, имате ли разум въобще като общество ? Кой има предимство на пешеходна пътека и за какво е боядисано това место на пътното платно знаят ли тези диваци зад волана и не е ли причината за тези убийства именно този надпис "ПОГЛЕДНИ" който осигурява не предимство на пешеходеца, а неговото пренебрегване точно на неговото осигурено и защитено от закона место ? В кой свят из галактиката има такива надписи бе, що за глупави чалга надписи ?

    Коментиран от #8

    10:52 25.09.2026

  • 8 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Ако си мислиш, че българите са го измислили този надпис, явно не си бил в чужбина. Например във Великобритания този надпис го има на всяка пешеходна пътека.

    10:58 25.09.2026

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