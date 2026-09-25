Микробус блъсна и уби мъж на пешеходна пътека в Смолян

79-годишен мъж е починал, след като бил блъснат от микробус на пешеходна пътека в Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от кореспондента на БТА в Смолян Елена Павлова.
Инцидентът станал в четвъртък на ул. „Чан“. Микробусът бил управляван от 38-годишен военнослужещ и затова на мястото на инцидента бил изпратен и екип на Военна полиция. По първоначални данни той карал на заден ход, когато блъснал възрастния пешеходец.
Пострадалият бил откаран в Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в тежко състояние. Той получил множество фрактури, както и повърхностни рани и охлузвания, съобщава началникът на Спешното отделение д-р Васил Гривнев. Впоследствие бил настанен в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, където по-късно починал.
По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Военноокръжната прокуратура в Пловдив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
10:40 25.09.2026
2 Баба Лили
10:48 25.09.2026
3 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
10:48 25.09.2026
4 Всеки ден катастрофи и никакви мерки
10:48 25.09.2026
5 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
10:49 25.09.2026
6 Колко голям град е Смолян ?
10:50 25.09.2026
7 Емигрант
Коментиран от #8
10:52 25.09.2026
8 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
До коментар #7 от "Емигрант":Ако си мислиш, че българите са го измислили този надпис, явно не си бил в чужбина. Например във Великобритания този надпис го има на всяка пешеходна пътека.
10:58 25.09.2026