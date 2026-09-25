Бебе почина часове след раждането си в Тутракан, родителите търсят отговори

Новородено бебе почина в болницата в Тутракан само часове след раждането си на десети септември. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Силистра, като точната причина за смъртта все още не е окончателно установена.

Родителите на детето Кристина и Здравко Здравкови твърдят пред бТВ, че през голяма част от нощта бебето им Матей е било оставено без наблюдение в неонатологията. Бащата споделя, че е получил обаждане от лекаря, извършил секциото, който му обяснил, че акушерката е нахранила детето около два часа през нощта, а при следващото посещение към пет и половина сутринта е констатирала смъртта му.

Семейството настоява за разследване, тъй като по тяхна информация никой не е влизал при новороденото в този часови диапазон. Майката допълва, че по време на подготовката за операцията токът в лечебното заведение е спирал два пъти, а персоналът е изпитвал затруднения с генератора.

От многопрофилната болница за активно лечение в Тутракан посочват в писмена позиция, че всички обстоятелства около състоянието на детето и действията на медицинския персонал са предмет на официалното разследване. От болницата допълват, че окончателното патоанатомично заключение от аутопсията все още не е готово и не би било коректно да се коментират причини преди приключването на всички необходими изследвания.

От Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция Медицински надзор съобщиха, че при тях все още не е постъпвал официален сигнал за трагичния случай, но полицията в Тутракан вече работи по подадената от родителите жалба.