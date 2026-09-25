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Бебе почина часове след раждането си в Тутракан, родителите търсят отговори

Бебе почина часове след раждането си в Тутракан, родителите търсят отговори

25 Септември, 2026 10:52 550 2

  • починало-
  • бебе-
  • тутракан

Бащата споделя, че е получил обаждане от лекаря, извършил секциото, който му обяснил, че акушерката е нахранила детето около два часа през нощта, а при следващото посещение към пет и половина сутринта е констатирала смъртта му

Бебе почина часове след раждането си в Тутракан, родителите търсят отговори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новородено бебе почина в болницата в Тутракан само часове след раждането си на десети септември. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Силистра, като точната причина за смъртта все още не е окончателно установена.

Родителите на детето Кристина и Здравко Здравкови твърдят пред бТВ, че през голяма част от нощта бебето им Матей е било оставено без наблюдение в неонатологията. Бащата споделя, че е получил обаждане от лекаря, извършил секциото, който му обяснил, че акушерката е нахранила детето около два часа през нощта, а при следващото посещение към пет и половина сутринта е констатирала смъртта му.

Семейството настоява за разследване, тъй като по тяхна информация никой не е влизал при новороденото в този часови диапазон. Майката допълва, че по време на подготовката за операцията токът в лечебното заведение е спирал два пъти, а персоналът е изпитвал затруднения с генератора.

От многопрофилната болница за активно лечение в Тутракан посочват в писмена позиция, че всички обстоятелства около състоянието на детето и действията на медицинския персонал са предмет на официалното разследване. От болницата допълват, че окончателното патоанатомично заключение от аутопсията все още не е готово и не би било коректно да се коментират причини преди приключването на всички необходими изследвания.

От Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция Медицински надзор съобщиха, че при тях все още не е постъпвал официален сигнал за трагичния случай, но полицията в Тутракан вече работи по подадената от родителите жалба.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Овчар

    4 2 Отговор
    В България има 3.139 професора една голяма част от тях са с купени или откраднати титли , това са официално обявени данни и не подлежат на спекулация..! Една част от тези измамници преподават МЕДИЦИНА и създават убийци.

    11:01 25.09.2026

  • 2 скарлет

    1 0 Отговор
    Как може 3 часа и половина, да оставят беэ надэор новородено !!! Шок !!!

    11:06 25.09.2026

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