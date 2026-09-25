Има загинал в пожара в Бяла, задействаха BG-ALERT

Има един загинал в пожара в Бяла, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Припомняме, че огънят пламна в склад за изолационни материали в Бяла.

Загиналият е чуждестранен гражданин, който е работил там. За момента няма информация за самоличността и годините му, добавят още от полицията.

Пожарът е възникнал около 14:00 ч. На място са пет коли на РДПБЗН, старши комисар Стоянов и два екипа на ОДМВР-Варна.

Площта на огъня е около 2 декара. Няма опасност за намиращите се в близост сгради, уточняват от полицията.

Във връзка с възникналата пожароопасна ситуация и с цел защита живота и здравето на гражданите, със Заповед на Кмета на Община Бяла е обявено бедствено положение на територията на гр. Бяла и с. Горица, считано от 25.09.2026 г. от 14:00 часа, до овладяване на ситуацията и неговата отмяна.

Със заповедта се въвежда в действие Общинският план за защита при бедствия и аварии в частта „Действие при пожароопасност и пожаробезопасност“.

Въвеждат се следните временни мерки и ограничения:

🔴 Забранява се влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието, с изключение на екипите на Единната спасителна система, снегопочистваща техника и моторни превозни средства, предназначени за продоволственото снабдяване на населението.

🔴 Активирано е Доброволното формирование към Община Бяла, което се включва в действията при необходимост.

🔴 Организирани са действия на службите за спасителни дейности, ограничаване на последствията и ликвидиране на щетите, като при необходимост могат да бъдат привлечени допълнителни екипи от структурните звена на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна.

🔴 Органите на ПУ – Бяла организират взаимодействие с органите на „Пътна полиция“ и при необходимост може да бъде временно преустановено движението на МПС през засегнати пътни участъци.

🔴 Осигуряват се необходимите медицински екипи за оказване на първа медицинска помощ при необходимост.

🔴 Предвидени са и действия за отстраняване на аварии в областта на енергоподаването.

Молим всички жители и гости на общината:

➡️ Да не се доближават до районите, засегнати от пожара.

➡️ Да не влизат и да не пребивават в районите на бедствието.

➡️ Да не преминават с автомобили през ограничените участъци и да не възпрепятстват достъпа на противопожарните, спасителните и медицинските екипи.

➡️ Да спазват стриктно указанията на органите на пожарната, полицията и останалите служби от Единната спасителна система.

➡️ Да следят официалните канали на Община Бяла и средствата за масово осведомяване за актуална информация относно развитието на ситуацията.

Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия работи в непрекъснат режим, като информация за хода на спасителните и неотложните работи се предоставя периодично на компетентните институции.

Община Бяла ще информира населението за развитието на ситуацията и за предприетите действия, като призовава гражданите да спазват въведените ограничителни мерки.

Призовават се всички да запазят спокойствие, да проявят отговорност и да не предприемат действия, които могат да застрашат тяхната безопасност или да затруднят работата на спасителните екипи.

При възникване на спешна ситуация – телефон 112.