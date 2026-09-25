Има загинал в пожара в Бяла, задействаха BG-ALERT

Има един загинал в пожара в Бяла, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.
Припомняме, че огънят пламна в склад за изолационни материали в Бяла.
Загиналият е чуждестранен гражданин, който е работил там. За момента няма информация за самоличността и годините му, добавят още от полицията.
Пожарът е възникнал около 14:00 ч. На място са пет коли на РДПБЗН, старши комисар Стоянов и два екипа на ОДМВР-Варна.
Площта на огъня е около 2 декара. Няма опасност за намиращите се в близост сгради, уточняват от полицията.
Във връзка с възникналата пожароопасна ситуация и с цел защита живота и здравето на гражданите, със Заповед на Кмета на Община Бяла е обявено бедствено положение на територията на гр. Бяла и с. Горица, считано от 25.09.2026 г. от 14:00 часа, до овладяване на ситуацията и неговата отмяна.
Със заповедта се въвежда в действие Общинският план за защита при бедствия и аварии в частта „Действие при пожароопасност и пожаробезопасност“.
Въвеждат се следните временни мерки и ограничения:
🔴 Забранява се влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието, с изключение на екипите на Единната спасителна система, снегопочистваща техника и моторни превозни средства, предназначени за продоволственото снабдяване на населението.
🔴 Активирано е Доброволното формирование към Община Бяла, което се включва в действията при необходимост.
🔴 Организирани са действия на службите за спасителни дейности, ограничаване на последствията и ликвидиране на щетите, като при необходимост могат да бъдат привлечени допълнителни екипи от структурните звена на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна.
🔴 Органите на ПУ – Бяла организират взаимодействие с органите на „Пътна полиция“ и при необходимост може да бъде временно преустановено движението на МПС през засегнати пътни участъци.
🔴 Осигуряват се необходимите медицински екипи за оказване на първа медицинска помощ при необходимост.
🔴 Предвидени са и действия за отстраняване на аварии в областта на енергоподаването.
Молим всички жители и гости на общината:
➡️ Да не се доближават до районите, засегнати от пожара.
➡️ Да не влизат и да не пребивават в районите на бедствието.
➡️ Да не преминават с автомобили през ограничените участъци и да не възпрепятстват достъпа на противопожарните, спасителните и медицинските екипи.
➡️ Да спазват стриктно указанията на органите на пожарната, полицията и останалите служби от Единната спасителна система.
➡️ Да следят официалните канали на Община Бяла и средствата за масово осведомяване за актуална информация относно развитието на ситуацията.
Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия работи в непрекъснат режим, като информация за хода на спасителните и неотложните работи се предоставя периодично на компетентните институции.
Община Бяла ще информира населението за развитието на ситуацията и за предприетите действия, като призовава гражданите да спазват въведените ограничителни мерки.
Призовават се всички да запазят спокойствие, да проявят отговорност и да не предприемат действия, които могат да застрашат тяхната безопасност или да затруднят работата на спасителните екипи.
При възникване на спешна ситуация – телефон 112.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Снегопочистваща техника?
16:58 25.09.2026
2 Чернобяла
16:59 25.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЯВНО НЯКОЙ УКРАИНЕЦ Е СРЕЩНАЛ ДВАМАТА ЗЕВЗЕЦИ БОШАРОВ И ПЕТРОВ :)
Коментиран от #5
17:00 25.09.2026
4 добре че са мисирките
17:03 25.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Само да питам
17:18 25.09.2026
7 Инспектор Дю дю
Веднага възниква въпросът дали някой не е "помогнал" да се запали?
17:19 25.09.2026