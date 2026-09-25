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Зидан удари с желязна ръка: Забрани личните фризьори във Франция

Зидан удари с желязна ръка: Забрани личните фризьори във Франция

25 Септември, 2026 17:02 682 4

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  • клерфонтен-
  • френски национален отбор-
  • лига на нациите-
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  • петлите

Тази вечер френският отбор играе срещу Турция в първия кръг на Лигата на нациите

Зидан удари с желязна ръка: Забрани личните фризьори във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новият селекционер на Франция Зинедин Зидан започна с промени в ежедневието в базата на националния отбор в Клерфонтен.

Едно от първите му решения е да не допуска личните фризьори на играчите на територията на комплекса. Като цяло достъпът на външни лица ще бъде напълно забранен след началото на всеки лагер, съобщава L’Équipe.

Причината за нововъведението е желанието на Зидан тимът му да бъде максимално "готов" и фокусиран върху постигането на целите си, без излишни разсейвания.

Тази вечер френският отбор играе срещу Турция в първия кръг на Лигата на нациите, а двубоят ще бъде дебют за Зидан като национален селекционер на "петлите".


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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НА ЗИДАН МУ ТРЯБВА ВАКСАДЖИЯ ЗА
    "ПРИЧЕСКАТА" :)
    КАК НЯМА ДА ГИ ЗАБРАНИ :)

    17:06 25.09.2026

  • 2 тренер

    2 0 Отговор
    Явно тия "фризьори" са многофункционални и и други дейности изпълняват? 😅

    17:14 25.09.2026

  • 3 Френски национал

    0 0 Отговор
    А, маникюр и педи кюр може ли?

    17:23 25.09.2026

  • 4 Френски национал

    0 0 Отговор
    А, маникюр и педикюр може ли?

    17:23 25.09.2026

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