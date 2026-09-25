Зидан удари с желязна ръка: Забрани личните фризьори във Франция

Новият селекционер на Франция Зинедин Зидан започна с промени в ежедневието в базата на националния отбор в Клерфонтен.

Едно от първите му решения е да не допуска личните фризьори на играчите на територията на комплекса. Като цяло достъпът на външни лица ще бъде напълно забранен след началото на всеки лагер, съобщава L’Équipe.

Причината за нововъведението е желанието на Зидан тимът му да бъде максимално "готов" и фокусиран върху постигането на целите си, без излишни разсейвания.

Тази вечер френският отбор играе срещу Турция в първия кръг на Лигата на нациите, а двубоят ще бъде дебют за Зидан като национален селекционер на "петлите".