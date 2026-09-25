ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

Европейската комисия започва пет наказателни процедури срещу България заради системно неспазване на крайните срокове за въвеждане на европейското законодателство, съобщават от БТА. Страната ни изостава с промените в ключови сфери като борбата с прането на пари, контрола на наркотиците, правата на потребителите, опазването на околната среда и енергийния пазар.
Борба с прането на пари и нови наркотици
Първата процедура е свързана със закъснението за въвеждане на общите правила за борба с изпирането на пари, чийто краен срок изтече на 10 юли. Изискванията предвиждат компетентните власти и лицата със законов интерес да имат безпрепятствен достъп до регистрите на действителните собственици. Според комисията прозрачността е от решаващо значение както за доверието на инвеститорите, така и за ефективната работа на правоприлагащите органи.
Втората процедура засяга пропускането на срока до 12 юли за актуализиране на националното определение за наркотик. България, заедно със седем други държави, не е включила три нови психоактивни вещества (2-ММС, NEP и 4-ВМС) в законодателството си. Тяхното класифициране като незаконни има за цел да уеднакви мерките за контрол на европейско ниво и да подобри трансграничното сътрудничество между съдебните власти при борбата с трафика.
Право на поправка и индустриално замърсяване
Брюксел предприема действия и заради липсата на мерки относно новото европейско право на поправка на стоки, което трябваше да бъде въведено до края на юли. Правилата дават възможност на потребителите да изискват ремонт на уреди като смартфони, перални машини и хладилници дори след изтичането на законовата гаранция, като производителите са длъжни да предлагат услугата на разумна цена. Основната цел на директивата е да се ограничи замърсяването на околната среда с електронни отпадъци.
Същевременно комисията започва процедури срещу всички държави от Европейския съюз, за да ги принуди да приложат изцяло новите мерки за справяне със замърсяването от промишлени инсталации. Срокът за тях изтече на 1 юли, като новите текстове ограничават употребата на опасни химикали и въвеждат изцяло ново право на обезщетение при увредено от незаконно замърсяване здраве.
Изоставане на водородния пазар
Петата наказателна процедура е насочена към липсата на правила за пазара на водород. България е сред двадесет и шестте държави, които не са изпълнили изискванията, приети през 2024 година, за улесняване на навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове. Крайният срок за това изтече на 5 август, като единствено Италия го е спазила в пълен обем.
Ако до два месеца българската държава не предостави задоволителни отговори по констатираните нарушения, Европейската комисия има право да продължи напред с наказателните процедури.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #3
17:08 25.09.2026
2 Август Октавиан
17:08 25.09.2026
3 Ха,ха
До коментар #1 от "Факт":Докато бега техните канали оглушителна тишина😂🤣🤣
17:09 25.09.2026
4 Български политик
17:09 25.09.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
РАМО ( ПОМОЩ) ЗА КАБИНЕТА РАДЕВ
....
ДРУГИТЕ МОГАТ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ :)
...
НЯМА СТРАШНО
17:10 25.09.2026
6 Смех
17:10 25.09.2026
7 Олигарсите
17:11 25.09.2026
8 Интересно
Коментиран от #17, #23
17:12 25.09.2026
9 млад еврас
17:13 25.09.2026
10 Територията
17:14 25.09.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
17:16 25.09.2026
12 ......-
17:20 25.09.2026
13 точка
17:21 25.09.2026
14 Прогресивни съветски шарлатани !
"Данъците не бива да се пипат!" - Стефан Белчев 21.06.2026 г.
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"От "Прогресивна България" няма да вдигаме данъците!" - Даниел Парушев 04.07.2026 г.
"Не плануваме да вдигаме данъци и осигуровки!" - Здравко Марков 29.07.2026 г.
"Данъците не трябва и няма да се вдигат!" - Румен Радев 31.01.2026 г.
Реалността:
Увелипение на данъчни оценки на имотите:
- с 30% за 2027 г.
- с 35% за 2028 г.
- с 35% за 2029 г.
Отделно:
- 33% данък върху свръхпечалбата от 2027 г.
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- Минималните осигурителни прагове увелипени с 5%
- Поскъпване на винетките с 30%
- Акциз при регистрация на мощен нов автомобил - €10 000
- Акциз при регистрация на мощен употребяван автомобил - €5 000
- Теглене на милиарди евро нов външен дълг!
17:22 25.09.2026
15 А бе
17:22 25.09.2026
16 Иван
Ще дойдат и такива времена, в които ние ще мачкаме Урсула и компания. Момента винаги има 2 страни.
17:26 25.09.2026
17 Или да пркира военни самолети
До коментар #8 от "Интересно":на летище де Гол ?
17:26 25.09.2026
18 Берия
светят часовниците си за... РАБОТА!
Рундьо и Гълъба се реят нейде по висините!
17:32 25.09.2026
19 Аман от брюкселското зеле
17:33 25.09.2026
20 Славка
17:33 25.09.2026
21 НИ ЧУША НИ ВИДЯЛА
С наркотици ще я занимават вместо да обяснява по телевизиите за Кунчев! Сега Радев да излезе да си я защитава, няма да я сменя я! :)
17:36 25.09.2026
22 Ами сега?
17:39 25.09.2026
23 Драги ми Смехурко
До коментар #8 от "Интересно":Отлична идея!
17:41 25.09.2026
24 Урсулите и Мунчо
17:44 25.09.2026
25 И ква стана тя
17:45 25.09.2026
26 Да да
17:45 25.09.2026
27 Булекзит Някой да е избирал ЕК
Булекзит!
17:48 25.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кой полезен идиот от Брюксел
17:58 25.09.2026
30 Руснаците перат пари най много
17:59 25.09.2026
31 Ганя Путинофила
18:00 25.09.2026
32 Нарко барони
18:02 25.09.2026