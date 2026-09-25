ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

Европейската комисия започва пет наказателни процедури срещу България заради системно неспазване на крайните срокове за въвеждане на европейското законодателство, съобщават от БТА. Страната ни изостава с промените в ключови сфери като борбата с прането на пари, контрола на наркотиците, правата на потребителите, опазването на околната среда и енергийния пазар.

Борба с прането на пари и нови наркотици

Първата процедура е свързана със закъснението за въвеждане на общите правила за борба с изпирането на пари, чийто краен срок изтече на 10 юли. Изискванията предвиждат компетентните власти и лицата със законов интерес да имат безпрепятствен достъп до регистрите на действителните собственици. Според комисията прозрачността е от решаващо значение както за доверието на инвеститорите, така и за ефективната работа на правоприлагащите органи.

Втората процедура засяга пропускането на срока до 12 юли за актуализиране на националното определение за наркотик. България, заедно със седем други държави, не е включила три нови психоактивни вещества (2-ММС, NEP и 4-ВМС) в законодателството си. Тяхното класифициране като незаконни има за цел да уеднакви мерките за контрол на европейско ниво и да подобри трансграничното сътрудничество между съдебните власти при борбата с трафика.

Право на поправка и индустриално замърсяване

Брюксел предприема действия и заради липсата на мерки относно новото европейско право на поправка на стоки, което трябваше да бъде въведено до края на юли. Правилата дават възможност на потребителите да изискват ремонт на уреди като смартфони, перални машини и хладилници дори след изтичането на законовата гаранция, като производителите са длъжни да предлагат услугата на разумна цена. Основната цел на директивата е да се ограничи замърсяването на околната среда с електронни отпадъци.

Същевременно комисията започва процедури срещу всички държави от Европейския съюз, за да ги принуди да приложат изцяло новите мерки за справяне със замърсяването от промишлени инсталации. Срокът за тях изтече на 1 юли, като новите текстове ограничават употребата на опасни химикали и въвеждат изцяло ново право на обезщетение при увредено от незаконно замърсяване здраве.

Изоставане на водородния пазар

Петата наказателна процедура е насочена към липсата на правила за пазара на водород. България е сред двадесет и шестте държави, които не са изпълнили изискванията, приети през 2024 година, за улесняване на навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове. Крайният срок за това изтече на 5 август, като единствено Италия го е спазила в пълен обем.

Ако до два месеца българската държава не предостави задоволителни отговори по констатираните нарушения, Европейската комисия има право да продължи напред с наказателните процедури.