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ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

25 Септември, 2026 17:06 1 294 32

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Страната ни пропусна сроковете за ключови законодателни промени

ЕК откри пет наказателни процедури срещу България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Европейската комисия започва пет наказателни процедури срещу България заради системно неспазване на крайните срокове за въвеждане на европейското законодателство, съобщават от БТА. Страната ни изостава с промените в ключови сфери като борбата с прането на пари, контрола на наркотиците, правата на потребителите, опазването на околната среда и енергийния пазар.

Борба с прането на пари и нови наркотици

Първата процедура е свързана със закъснението за въвеждане на общите правила за борба с изпирането на пари, чийто краен срок изтече на 10 юли. Изискванията предвиждат компетентните власти и лицата със законов интерес да имат безпрепятствен достъп до регистрите на действителните собственици. Според комисията прозрачността е от решаващо значение както за доверието на инвеститорите, така и за ефективната работа на правоприлагащите органи.

Втората процедура засяга пропускането на срока до 12 юли за актуализиране на националното определение за наркотик. България, заедно със седем други държави, не е включила три нови психоактивни вещества (2-ММС, NEP и 4-ВМС) в законодателството си. Тяхното класифициране като незаконни има за цел да уеднакви мерките за контрол на европейско ниво и да подобри трансграничното сътрудничество между съдебните власти при борбата с трафика.

Право на поправка и индустриално замърсяване

Брюксел предприема действия и заради липсата на мерки относно новото европейско право на поправка на стоки, което трябваше да бъде въведено до края на юли. Правилата дават възможност на потребителите да изискват ремонт на уреди като смартфони, перални машини и хладилници дори след изтичането на законовата гаранция, като производителите са длъжни да предлагат услугата на разумна цена. Основната цел на директивата е да се ограничи замърсяването на околната среда с електронни отпадъци.

Същевременно комисията започва процедури срещу всички държави от Европейския съюз, за да ги принуди да приложат изцяло новите мерки за справяне със замърсяването от промишлени инсталации. Срокът за тях изтече на 1 юли, като новите текстове ограничават употребата на опасни химикали и въвеждат изцяло ново право на обезщетение при увредено от незаконно замърсяване здраве.

Изоставане на водородния пазар

Петата наказателна процедура е насочена към липсата на правила за пазара на водород. България е сред двадесет и шестте държави, които не са изпълнили изискванията, приети през 2024 година, за улесняване на навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове. Крайният срок за това изтече на 5 август, като единствено Италия го е спазила в пълен обем.

Ако до два месеца българската държава не предостави задоволителни отговори по констатираните нарушения, Европейската комисия има право да продължи напред с наказателните процедури.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    28 5 Отговор
    Но, докато бяха евроатлантически групировки на власт, ЕК не се сети да ни санкционира, нали?

    Коментиран от #3

    17:08 25.09.2026

  • 2 Август Октавиан

    16 1 Отговор
    Тия са от Брюксел ква са😂🤣🤣🤣

    17:08 25.09.2026

  • 3 Ха,ха

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Докато бега техните канали оглушителна тишина😂🤣🤣

    17:09 25.09.2026

  • 4 Български политик

    10 3 Отговор
    E няма как, нека има глоби, но далаверата немой се спре!

    17:09 25.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 9 Отговор
    ПЪРВИТЕ ДВЕ ПРОЦЕДУРИ - ПРАНЕТО НА ПАРИ И НАРКОТИЦИТЕ - СА ФАКТИЧЕСКИ
    РАМО ( ПОМОЩ) ЗА КАБИНЕТА РАДЕВ
    ....
    ДРУГИТЕ МОГАТ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ :)
    ...
    НЯМА СТРАШНО

    17:10 25.09.2026

  • 6 Смех

    20 1 Отговор
    Абе само холандското пристанище не се санкционира😂🤣🤣

    17:10 25.09.2026

  • 7 Олигарсите

    12 2 Отговор
    и мафията да им ги плащат , а не държавата (респективно българските граждани) ! Оставка на регресивните безродници !

    17:11 25.09.2026

  • 8 Интересно

    32 3 Отговор
    А кога България, ше открие наказателна процедура срещу ЕК за финансиране на yкpoмафията с парите на еропейските граждани?

    Коментиран от #17, #23

    17:12 25.09.2026

  • 9 млад еврас

    26 2 Отговор
    Много странна демокрация, в която някой казва на суверени държави как да си променят законодателството, това даже и болшевиките не го правеха, някой още да има съмнения за ЕС режима, ве що ли имам странното чувство, че при комунистите си бяхме бая по свободни.

    17:13 25.09.2026

  • 10 Територията

    16 2 Отговор
    И за какво сме в ЕС като не спазваме закони и директиви? А, да плацдарм срещу РФ, толкова сме и в НАТО с три самолета и два пробити кораба.

    17:14 25.09.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    24 2 Отговор
    А ве, някой помнили от га сме демократи и от 20г. сме в ЕС нещо друго освен кризи, кризи на кризите и санкции някви, не трябва ли да го прекръстим на КС- кризисния съюз.

    17:16 25.09.2026

  • 12 ......-

    12 1 Отговор
    ЕвроеЙският съюз у киреча.

    17:20 25.09.2026

  • 13 точка

    12 2 Отговор
    СИВ имаше съвсем друго отношение към своите членове. Явно не сме в Европата а само във Фланга.

    17:21 25.09.2026

  • 14 Прогресивни съветски шарлатани !

    6 5 Отговор
    Обещанията:
    "Данъците не бива да се пипат!" - Стефан Белчев 21.06.2026 г.
    "Данъци не се пипат!" - Петър Витанов 29.04.2026 г.
    "Данъците остават без промяна!" - Гълъб Донев 18.05.2026 г.
    "От "Прогресивна България" няма да вдигаме данъците!" - Даниел Парушев 04.07.2026 г.
    "Не плануваме да вдигаме данъци и осигуровки!" - Здравко Марков 29.07.2026 г.
    "Данъците не трябва и няма да се вдигат!" - Румен Радев 31.01.2026 г.
    Реалността:
    Увелипение на данъчни оценки на имотите:
    - с 30% за 2027 г.
    - с 35% за 2028 г.
    - с 35% за 2029 г.
    Отделно:
    - 33% данък върху свръхпечалбата от 2027 г.
    - 7% данък върху ваучерите за храна.
    - Увелипение на МОД до €2300 от 01.08.2026 г.
    - Минималните осигурителни прагове увелипени с 5%
    - Поскъпване на винетките с 30%
    - Акциз при регистрация на мощен нов автомобил - €10 000
    - Акциз при регистрация на мощен употребяван автомобил - €5 000
    - Теглене на милиарди евро нов външен дълг!

    17:22 25.09.2026

  • 15 А бе

    11 0 Отговор
    само с местене на корумпирани шефове от град в друг град нама да стане борбата с прането на пари и нови наркотици

    17:22 25.09.2026

  • 16 Иван

    15 1 Отговор
    Има много присъединителните клаузи за членството ни в ЕС които са нарушени от страна на управляващите във Брюксел, но смее ли някоя наша мишка да се възпротиви или оплаче?
    Ще дойдат и такива времена, в които ние ще мачкаме Урсула и компания. Момента винаги има 2 страни.

    17:26 25.09.2026

  • 17 Или да пркира военни самолети

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Интересно":

    на летище де Гол ?

    17:26 25.09.2026

  • 18 Берия

    4 2 Отговор
    От много съвещания, много мислене, раздумки, събрания и празни бъртвежи на Реверсивните пружинки не остана време да
    светят часовниците си за... РАБОТА!
    Рундьо и Гълъба се реят нейде по висините!

    17:32 25.09.2026

  • 19 Аман от брюкселското зеле

    5 2 Отговор
    Повръща ни се от тези

    17:33 25.09.2026

  • 20 Славка

    3 1 Отговор
    Не една, не две, не три, а цели пет, само се чудя, защо ли не ви евалакаме отвсякъде?

    17:33 25.09.2026

  • 21 НИ ЧУША НИ ВИДЯЛА

    3 0 Отговор
    Хайде отново министърката на Здравеопазването пак ни чула ни разбрала!
    С наркотици ще я занимават вместо да обяснява по телевизиите за Кунчев! Сега Радев да излезе да си я защитава, няма да я сменя я! :)

    17:36 25.09.2026

  • 22 Ами сега?

    2 0 Отговор
    Те ти Мунчо Спасов ден,или може би Видов ден!!!

    17:39 25.09.2026

  • 23 Драги ми Смехурко

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Интересно":

    Отлична идея!

    17:41 25.09.2026

  • 24 Урсулите и Мунчо

    5 1 Отговор
    успешно зануляват България и блеещото стадо.

    17:44 25.09.2026

  • 25 И ква стана тя

    2 0 Отговор
    Заплатите български, цените европейски, дърлят се като псета за някаква смешна минимална заплата вместо да се въведе прогресивен ДОД, актуални прагове за професиите....... Действайте за това сме ви избрали, ако не ставате........

    17:45 25.09.2026

  • 26 Да да

    3 2 Отговор
    Само за това заслужаваше да влезем в еврозоната и затова ПБ плюе срещу ЕС, вдига цените и обвинява ЕС, където цените са по-евтини от БГ, а при преминаване от националните валути към еврото разликите в цените бяха евроцентове а в БГ цените изкуствено са вдигнати двойно.

    17:45 25.09.2026

  • 27 Булекзит Някой да е избирал ЕК

    2 2 Отговор
    Пряко?
    Булекзит!

    17:48 25.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кой полезен идиот от Брюксел

    2 0 Отговор
    взе това смотано племе в ЕС и НАТО?

    17:58 25.09.2026

  • 30 Руснаците перат пари най много

    0 0 Отговор
    в България!

    17:59 25.09.2026

  • 31 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    ЕС ни удря шамар заради путинофила Радев!

    18:00 25.09.2026

  • 32 Нарко барони

    0 0 Отговор
    Явно не са толкова наивни и знаят, че нашите политици управялват и каналите за наркотици.

    18:02 25.09.2026

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