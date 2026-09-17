Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Много жалко! Китай може да накара Путин да преговаря, но те не са на наша страна
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Много жалко! Китай може да накара Путин да преговаря, но те не са на наша страна

17 Септември, 2026 17:53 713 27

  • володимир зеленски-
  • китай-
  • украйна-
  • русия

Зеленски посочи още, че ракети севернокорейско производство са достигали до Украйна, но той не е виждал китайски такива

Володимир Зеленски: Много жалко! Китай може да накара Путин да преговаря, но те не са на наша страна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Китай би могъл да намери начин да подтикне руския президент Владимир Путин към преговори, но не го прави, тъй като Пекин не е на страната на Украйна в тази война. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред японския ТВ канал NHK.

Той подчерта, че никога не е виждал Китай да оказва натиск върху Русия за прекратяване на войната.

"Може би го правят по време на някои от двустранните си срещи. Не знам. Но вярвам, че оказват огромно влияние върху Русия, особено сега, когато са наложени множество санкции, съществува "сенчест флот", а енергийната и банковата системи са изолирани. Разбира се, Китай би могъл да намери начин да подтикне Путин към преговори. Сигурен съм в това. Но те не са го направили. И ако можеш да направиш нещо, но не го правиш - това подкрепа ли е, или не?" - отбеляза Зеленски.

Той смята, че Китай до голяма степен е на страната на Русия.

"Жалко е, че Китай не е на наша страна в тази война - в политически план. Не става въпрос дори за оръжия, а за политическа воля. И е жалко, защото силните лидери - включително Китай - биха могли да спрат тази война незабавно. Жалко е, че не са на наша страна. Но това не е проблем, а повод за съжаление", подчерта украинският президент.

Според него проблемът е, че Китай "не заема неутрална позиция", а е "донякъде повече на страната на Русия". Той добави, че не става въпрос за директни доставки на оръжие, а по-скоро за по-голяма отвореност към Русия и готовност да ѝ се помогне повече, отколкото на Украйна; в случая с толкова голяма държава, това "малко нещо" означава много.

Зеленски посочи още, че ракети севернокорейско производство са достигали до Украйна, но той не е виждал китайски такива.

"Но знам, че техните технологии достигат до Русия. Оборудването, което използват, идва от Китай - вероятно заедно със специалисти и технологии", добави той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д

    3 11 Отговор
    кой ме пита? кой ме чу? слава ВСУ!!!

    17:55 17.09.2026

  • 2 Само

    20 4 Отговор
    Еврорендетата са на твоя страна Зелен престъпник !

    17:55 17.09.2026

  • 3 Дажалко

    13 3 Отговор
    Да, жалко че зеленийнарком съществува.

    17:55 17.09.2026

  • 4 Георги

    12 3 Отговор
    единственото жалко в цялата работа си ти, зельо, щото много зяеш и побеждаваш, ама утре си на ново място да просиш.

    17:56 17.09.2026

  • 5 хехе

    17 3 Отговор
    Нещо не разбирам всеки ден по сайтовете пишат, че Русия губи войната за чий му на зеления да преговаря за мир.

    17:56 17.09.2026

  • 6 Дзак

    6 1 Отговор
    Всички почнаха да копират изказа на Тръмп!

    17:57 17.09.2026

  • 7 зелен наркоман-просяк

    9 4 Отговор
    Зельо искал да се жалва на арменския поп, не може щото попа бил арестуван! Освен да ходи при папата!

    17:57 17.09.2026

  • 8 Един

    6 1 Отговор
    Китай не е и на руска страна. Той си е на своя страна.

    Коментиран от #27

    18:00 17.09.2026

  • 9 име

    7 3 Отговор
    Има и друг начин, Китай да спре износа на части за дронове за бандерите. Това също ще помогне за спиране на войната, а наркоманчето е наясно с това, но не го обмисря като възможност.

    18:00 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мич

    5 2 Отговор
    Ами, така си е, Китай винаги са на правилната страна.

    18:01 17.09.2026

  • 12 точка

    6 2 Отговор
    МНООГО ЖАЛКО……… че не може зеленски да проси и от Китай!!!!! А там какъв ресурс има само. Наистина много жалко, тюх маамустара.

    18:02 17.09.2026

  • 13 Тиква

    6 2 Отговор
    Никой не на страната на окрабандерия, няма хора на планетата на страната на бандеронацистите и окрахиените,хе хе хе.

    18:03 17.09.2026

  • 14 ВВП

    5 1 Отговор
    Зелю се мята като шаран в мрежа..Трагедия ..

    18:06 17.09.2026

  • 15 Наркотиците не прощават

    4 1 Отговор
    Най-малкото е, че САЩ, Великобритания и ЕС се хабят да продължават да подкрепят Украйна след като тя вече е бита карта и нищо няма да вземат от нея и плана за унищожения и разграбване на Русия не успя, а след това и смачкване на Китай.

    18:07 17.09.2026

  • 16 Наблюдател

    2 2 Отговор
    За Китай е изгодно Русия да затъва в безсмислената си и безполезна война. Така може да я използва по най-добрия за него начин. Искали били да си продават газта на Китай? Ами да си построят газопровода за своя сметка, а ние ще им кажем за колко ще го купуваме.

    18:08 17.09.2026

  • 17 Зеленски прекалява

    2 0 Отговор
    Не може целия свят да е на страната на Украйна!
    Само украинците си знаят какво е да са украинци в тази война и никои друг не може да е в тяхната позиция и на тяхната страна.

    18:09 17.09.2026

  • 18 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Китай русия иран и северна корея са оста на злото.тяхната основна цел е да прецакат нашия свят.

    Коментиран от #24

    18:09 17.09.2026

  • 19 Игнатов

    2 1 Отговор
    Този сега ли го осъзна? Ми така е кат по цял ден смуче кока

    18:09 17.09.2026

  • 20 Механик

    1 1 Отговор
    Тия що са маскирани? Да не правят нещо нередно та се крият?

    18:10 17.09.2026

  • 21 На страната на

    2 1 Отговор
    Украйна са само алчните европейци които се надяват безумните украинци да им сервират Русия в златна чиния и Те да си късат безнаказано! Зеленски също е изгубил човешкият си облик.

    18:10 17.09.2026

  • 22 Раковски

    2 1 Отговор
    Сега значи вече може да очакваме Украйна да обяви война на Китай, нали така?

    18:11 17.09.2026

  • 23 Абе зельо

    1 1 Отговор
    Китайски компоненти и продукти достигат до цял свят и за заляли запада, който пък ти дава това всичко безплатно. Какво мъркаш. Русия като и запада си плащат на Китай. А на теб всичко ти се подарява.
    Нали сте силни. И нали отказа Истанбул за да се биеш и победиш,

    18:15 17.09.2026

  • 24 име

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Деске, мило, я ни обясни как Китай, Русия, Иран и Северна Корея искат да прецакат свята, в който си живееш? Да не би да искат Галя да ти ореже центовете за тpoлене!? Тццц, какви лоши хора, още малко и ще се наложи тpoлчето деса димитрова-стоян георгиев да започне работа!

    Коментиран от #26

    18:17 17.09.2026

  • 25 Ами

    0 0 Отговор
    Китай купи русийката за без пари.

    18:18 17.09.2026

  • 26 Чиниш ми се

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "име":

    Дърт, закоравял минедчия.

    18:18 17.09.2026

  • 27 Така е.

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    Китайците са наясно, че падне ли Русия те са следващата жертва, защото истинският конкурент на хегемона САЩ е могъщият Китай! И затова той ще подкрепя Русия...

    18:19 17.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания