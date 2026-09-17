Володимир Зеленски: Много жалко! Китай може да накара Путин да преговаря, но те не са на наша страна

Китай би могъл да намери начин да подтикне руския президент Владимир Путин към преговори, но не го прави, тъй като Пекин не е на страната на Украйна в тази война. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред японския ТВ канал NHK.

Той подчерта, че никога не е виждал Китай да оказва натиск върху Русия за прекратяване на войната.

"Може би го правят по време на някои от двустранните си срещи. Не знам. Но вярвам, че оказват огромно влияние върху Русия, особено сега, когато са наложени множество санкции, съществува "сенчест флот", а енергийната и банковата системи са изолирани. Разбира се, Китай би могъл да намери начин да подтикне Путин към преговори. Сигурен съм в това. Но те не са го направили. И ако можеш да направиш нещо, но не го правиш - това подкрепа ли е, или не?" - отбеляза Зеленски.

Той смята, че Китай до голяма степен е на страната на Русия.

"Жалко е, че Китай не е на наша страна в тази война - в политически план. Не става въпрос дори за оръжия, а за политическа воля. И е жалко, защото силните лидери - включително Китай - биха могли да спрат тази война незабавно. Жалко е, че не са на наша страна. Но това не е проблем, а повод за съжаление", подчерта украинският президент.

Според него проблемът е, че Китай "не заема неутрална позиция", а е "донякъде повече на страната на Русия". Той добави, че не става въпрос за директни доставки на оръжие, а по-скоро за по-голяма отвореност към Русия и готовност да ѝ се помогне повече, отколкото на Украйна; в случая с толкова голяма държава, това "малко нещо" означава много.

Зеленски посочи още, че ракети севернокорейско производство са достигали до Украйна, но той не е виждал китайски такива.

"Но знам, че техните технологии достигат до Русия. Оборудването, което използват, идва от Китай - вероятно заедно със специалисти и технологии", добави той.