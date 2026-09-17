Володимир Зеленски: Много жалко! Китай може да накара Путин да преговаря, но те не са на наша страна

Китай би могъл да намери начин да подтикне руския президент Владимир Путин към преговори, но не го прави, тъй като Пекин не е на страната на Украйна в тази война. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред японския ТВ канал NHK.
Той подчерта, че никога не е виждал Китай да оказва натиск върху Русия за прекратяване на войната.
"Може би го правят по време на някои от двустранните си срещи. Не знам. Но вярвам, че оказват огромно влияние върху Русия, особено сега, когато са наложени множество санкции, съществува "сенчест флот", а енергийната и банковата системи са изолирани. Разбира се, Китай би могъл да намери начин да подтикне Путин към преговори. Сигурен съм в това. Но те не са го направили. И ако можеш да направиш нещо, но не го правиш - това подкрепа ли е, или не?" - отбеляза Зеленски.
Той смята, че Китай до голяма степен е на страната на Русия.
"Жалко е, че Китай не е на наша страна в тази война - в политически план. Не става въпрос дори за оръжия, а за политическа воля. И е жалко, защото силните лидери - включително Китай - биха могли да спрат тази война незабавно. Жалко е, че не са на наша страна. Но това не е проблем, а повод за съжаление", подчерта украинският президент.
Според него проблемът е, че Китай "не заема неутрална позиция", а е "донякъде повече на страната на Русия". Той добави, че не става въпрос за директни доставки на оръжие, а по-скоро за по-голяма отвореност към Русия и готовност да ѝ се помогне повече, отколкото на Украйна; в случая с толкова голяма държава, това "малко нещо" означава много.
Зеленски посочи още, че ракети севернокорейско производство са достигали до Украйна, но той не е виждал китайски такива.
"Но знам, че техните технологии достигат до Русия. Оборудването, което използват, идва от Китай - вероятно заедно със специалисти и технологии", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д
17:55 17.09.2026
2 Само
17:55 17.09.2026
3 Дажалко
17:55 17.09.2026
4 Георги
17:56 17.09.2026
5 хехе
17:56 17.09.2026
6 Дзак
17:57 17.09.2026
7 зелен наркоман-просяк
17:57 17.09.2026
8 Един
Коментиран от #27
18:00 17.09.2026
9 име
18:00 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мич
18:01 17.09.2026
12 точка
18:02 17.09.2026
13 Тиква
18:03 17.09.2026
14 ВВП
18:06 17.09.2026
15 Наркотиците не прощават
18:07 17.09.2026
16 Наблюдател
18:08 17.09.2026
17 Зеленски прекалява
Само украинците си знаят какво е да са украинци в тази война и никои друг не може да е в тяхната позиция и на тяхната страна.
18:09 17.09.2026
18 стоян георгиев
Коментиран от #24
18:09 17.09.2026
19 Игнатов
18:09 17.09.2026
20 Механик
18:10 17.09.2026
21 На страната на
18:10 17.09.2026
22 Раковски
18:11 17.09.2026
23 Абе зельо
Нали сте силни. И нали отказа Истанбул за да се биеш и победиш,
18:15 17.09.2026
24 име
До коментар #18 от "стоян георгиев":Деске, мило, я ни обясни как Китай, Русия, Иран и Северна Корея искат да прецакат свята, в който си живееш? Да не би да искат Галя да ти ореже центовете за тpoлене!? Тццц, какви лоши хора, още малко и ще се наложи тpoлчето деса димитрова-стоян георгиев да започне работа!
Коментиран от #26
18:17 17.09.2026
25 Ами
18:18 17.09.2026
26 Чиниш ми се
До коментар #24 от "име":Дърт, закоравял минедчия.
18:18 17.09.2026
27 Така е.
До коментар #8 от "Един":Китайците са наясно, че падне ли Русия те са следващата жертва, защото истинският конкурент на хегемона САЩ е могъщият Китай! И затова той ще подкрепя Русия...
18:19 17.09.2026