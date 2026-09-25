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"Това беше като спечелване на трофей!" - Трогателната изповед на Фабиан Руис за майка му и жертвите по пътя към върха

"Това беше като спечелване на трофей!" - Трогателната изповед на Фабиан Руис за майка му и жертвите по пътя към върха

25 Септември, 2026 18:34 434 0

  • фабиан руис-
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  • испания-
  • бетис-
  • златна топка-
  • чари пеня-
  • radioestadio noche-
  • ламин ямал-
  • килиан мбапе

Историята му е пример за неуморния труд на родителите, които след тежък работен ден прекарват часове на път, за да могат децата им да преследват мечтата си

"Това беше като спечелване на трофей!" - Трогателната изповед на Фабиан Руис за майка му и жертвите по пътя към върха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на ПСЖ и испанския национален отбор Фабиан Руис разкри ключовата роля на майка си за развитието на кариерата му в интервю за Radioestadio Noche.

Въпреки че в надпреварата за "Златната топка" прожекторите са насочени към Ламин Ямал и Килиан Мбапе, фактите показват, че Руис е футболистът, спечелил всичко през миналия сезон. Той триумфира с ПСЖ във френското първенство и в Шампионската лига, както и с Испания на Световното първенство. Историята му е пример за неуморния труд на родителите, които след тежък работен ден прекарват часове на път, за да могат децата им да преследват мечтата си.

"Тренирах във футболна академия, с която участвах в турнир и от Бетис ме забелязаха. Присъединих се към школата им на осем години заедно с един съотборник. Майките ни се редуваха да ни возят, по това време семейството ни не беше в добро финансово състояние, макар че тогава не го осъзнавах.

След време от Бетис положиха усилия и осигуриха работа на майка ми в клуба. Когато бях на 14-15 години, други отбори проявиха интерес и предложиха добри условия. Майка ми просто ме попита: "Къде искаш да играеш?", а аз отговорих: "В Бетис". Но имаше и други фактори, за които не ми бяха казали.

Майка ми винаги е искала най-доброто за мен, а от Бетис наистина помогнаха много. Тя работеше сутрин, за да може да прекарва време с мен през деня, но след това влязох в първия отбор и започнах да тренирам сутрин. Тогава пътувах с нея рано сутрин и спях в колата, докато чакам тренировката да започне. Тя идваше да ме събуди и аз отивах на занимание.

След преместването ми в Неапол осъзнах какво всъщност се случваше около мен всеки ден и тогава ѝ казах да напусне работа. Мечтаех да стигна до етап, в който на майка ми няма да се налага да работи. Това беше един от най-прекрасните моменти в живота ми - усещането беше като при спечелване на трофей", сподели емоционално Руис.


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