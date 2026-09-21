Европейското разузнаване: Русия се готви да атакува НАТО след няколко месеца

Европейските разузнавателни служби предупреждават за голяма вероятност Русия скоро да атакува НАТО, за да изпита решимостта на Алианса. Както пише The Guardian те смятат, че подобна атака може да се случи в рамките на броени месеци.
Михал Коуделка, ръководител на Чешката служба за сигурност и информация (BIS), заяви, че освен засилената активност на дронове, плановете на Кремъл може да включват нахлуване в страни от НАТО, граничещи с Русия. "Възможно е. Сценарият може да включва ограничено нахлуване, провокации тип "фалшив флаг" или мащабна кампания за оказване на влияние", казва той. По думите му, такъв сценарий може да се разиграе в рамките на "месеци, а не години".
Същевременно представители на трите балтийски държави, граничещи с Русия, са по-предпазливи по отношение на вероятността от инвазия или друга мащабна ескалация. Те отбелязват, че ресурсите на Москва са изчерпани от конфликта в Украйна, и предупреждават, че нагнетяването на страх от евентуална атака може да бъде в полза на Кремъл.
"Не виждаме признаци за непосредствена атака. Въпросът остава отворен: имат ли те преки и конкретни планове, или това е просто част от по-широките им опити да посеят страх и несигурност в западното общество?", казва Нормундс Межвиетс, генерален директор на Службата за държавна сигурност на Латвия.
Според Куделка настоящата руска тактика се основава на принципа "ескалация в името на деескалацията": Кремъл се стреми да използва уязвимостите в западните общества, за да отслаби подкрепата за военните усилия на Украйна. "Те вярват, че ако ескалират достатъчно напрежението, европейските страни ще решат да спрат да подкрепят Украйна", отбеляза той. Ръководителите на разузнавателните служби се съгласиха, че независимо как ще се развият събитията, руската кампания за саботаж в Европа вероятно ще се засили през следващите месеци. Томас Нилсон, ръководител на шведското военно разузнаване и сигурност, определи скорошния инцидент с въоръжен дрон на летище Лайпциг - който германските власти свързват с операции на руското разузнаване - като "повратна точка".
"Изпращането на въоръжен безпилотен летателен апарат на оживено летище в сърцето на Европа... Ако се стигне до атаки, които могат да доведат до жертви или разрушаване на критична инфраструктура - с огромни последици за обществото - тогава смятам, че това променя правилата на играта", казва той. Според Нилсон зад скорошния ръст на руските саботажни действия стоят няколко цели: отслабване на подкрепата за Украйна, всяване на разкол в НАТО и сплашване на европейското население. Куделка отбеляза, че още едно последствие от саботажната кампания е прекомерното натоварване на ресурсите на службите за сигурност. "Сега всеки пожар или неизправност изисква разследване от страна на службите за сигурност като потенциален терористичен акт, а това е изгодно за тях", заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11
12:14 21.09.2026
2 Урсула
Коментиран от #68
12:15 21.09.2026
3 Кина
12:16 21.09.2026
4 Глупости
Коментиран от #14, #32
12:16 21.09.2026
5 провинциалист
12:16 21.09.2026
6 Атака
Съдбата на русията е предсказана от Ванга:
русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.
Коментиран от #33, #35
12:17 21.09.2026
7 Ами ще нападат бе
12:17 21.09.2026
8 Вовата съм
Коментиран от #12, #42
12:17 21.09.2026
9 С.П.
12:17 21.09.2026
10 Последния Софиянец
12:17 21.09.2026
11 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "честен ционист":Той Дунав пресъхна.Ще минат по сухо.
12:20 21.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Месим погачи всякакви
12:21 21.09.2026
14 Карл Маркс
До коментар #4 от "Глупости":Войната е последният изход на капитализма за нулиране на дълговете.
12:21 21.09.2026
15 стоян георгиев
Коментиран от #78
12:21 21.09.2026
16 Има нюкой горе
12:22 21.09.2026
17 Стига бе
Коментиран от #23, #29, #31
12:22 21.09.2026
18 Да бе ,да ! 😜
12:22 21.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А де нека
12:25 21.09.2026
21 НАТО
12:25 21.09.2026
22 Вовата съм
До коментар #12 от "Чезни":Само да довърша родителката ти
12:25 21.09.2026
23 стоян георгиев
До коментар #17 от "Стига бе":Русия нападна независима страна с цел нейното унищожение в европа.подписалите будапещенския мемурандум са задължени да се намесят ако някой нападне украйна.те са гаранти за цялостта и.друг е въпроса че нито сащ нито великобритания нападнаха русия както е по договор.
Коментиран от #30, #34, #59, #70, #81
12:26 21.09.2026
24 Прочетох и се същисах
12:28 21.09.2026
25 Византиец
12:30 21.09.2026
26 целия този
Коментиран от #37
12:30 21.09.2026
27 А какви войни имаше
12:31 21.09.2026
28 Ама ние вече опекохме баницата
12:31 21.09.2026
29 Европейца
До коментар #17 от "Стига бе":Кажи нещо за екскурзиите на кравария до Иран, Венецуела, Йемен? а по въпроса с убийства на жени и деца от онези с шестоъгълната жълта звезда? или за 30 годишното им мародерстване във всички държави около тях
Коментиран от #45
12:31 21.09.2026
30 Европейца
До коментар #23 от "стоян георгиев":Кажи нещо за екскурзиите на кравария до Иран, Венецуела, Йемен? а по въпроса с убийства на жени и деца от онези с шестоъгълната жълта звезда? или за 30 годишното им мародерстване във всички държави около тях
Коментиран от #39
12:32 21.09.2026
31 Европейца
До коментар #17 от "Стига бе":Сори, обърках адресата :) беше за тоя дето ти опонира
12:34 21.09.2026
32 Абсолютни глупости
До коментар #4 от "Глупости":И кой ще ги нанесе тези шамари.Русия ли? Нека се пробва.
12:34 21.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Как
До коментар #23 от "стоян георгиев":Те Кръстиха с такова хубаво име Българско.А те родиха толкова глупав.
12:35 21.09.2026
35 Даа бе
До коментар #6 от "Атака":ЕС се разпада,но се разширява
12:35 21.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хи хи хи хи
До коментар #26 от "целия този":Като е била Украйна капан Путин защо сам скочи в него?
12:37 21.09.2026
38 Умнокрасив
12:38 21.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ТЪПОТИЯЯЯЯЯЯЯ
12:38 21.09.2026
41 Дебил
12:38 21.09.2026
42 Муухахахахаха
До коментар #8 от "Вовата съм":Къде и кого нападна НАТО,че никой не се сеща.
Коментиран от #47, #64
12:39 21.09.2026
43 виктория
12:40 21.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Селендурко
До коментар #29 от "Европейца":Не се прави на много сведуща да няма изненади.Тези с шестоъгълната звезда са по цял свят.
Коментиран от #52
12:43 21.09.2026
46 Деций
12:44 21.09.2026
47 Вовата съм
До коментар #42 от "Муухахахахаха":За последно беше в събота
12:45 21.09.2026
48 Сорюс губи
Коментиран от #51
12:45 21.09.2026
49 За последен път
До коментар #44 от "Европейца":те предупреждавам да не се чудиш от къде ти е дошло!!
Коментиран от #53
12:45 21.09.2026
50 ХА ХА ХА
12:46 21.09.2026
51 И кой го казва?
До коментар #48 от "Сорюс губи":загубения ли?
12:47 21.09.2026
52 Европейца
До коментар #45 от "Селендурко":За съжаление си прав - плъзнали са навсякъде като тумор, но за всеки тумор се намира лекарство
12:47 21.09.2026
53 Европейца
До коментар #49 от "За последен път":Вземи си медикаментите и се завий през глава
12:48 21.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 УКРАЙНА 🇺🇦
12:50 21.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Логично
Еееееееехехе
12:52 21.09.2026
58 Крайно време е
Да не се пускат орките да плъзнат из Европа
да горят там в блатата.
12:55 21.09.2026
59 ои8уйхътгрф
До коментар #23 от "стоян георгиев":Я да видим какви са условията в онзи меморандум от Будапеща при които осраина може да се счита за "независима държава"...
- връщане на всичкото ядрено оръжие на неговият собственик Русия... ИЗПЪЛНЕНО
- изпълняване на процедурата по уточняване на границите със съседите си и заявяването на тези граници в ООН... НЕ Е ИЗПЪЛНЕНО...
- абсолютен отказ на осраина да влиза в каквито и да било ВОЕННИ съюзи и организации... Едно е да си говори някой там "искаме у НАТО", съвсем друго е когато В КОНСТИТУЦИЯТА Е ЗАПИСАНО, че основна цел на осраина е влизане в натото... Тоест и тази точка Е НАРУШЕНА...
При това положение основанието за съществуването на "независима" осраина отпада и всичко се връща към положение УССР... Вече СССР няма, но Русия е ОФИЦИАЛНИЯТ наследник на СССР с всички произтичащи от това ползи и задължения... Вкратце- туй дето наричате "украйна" е ЧАСТ ОТ РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ и в момента там се води гражданска война на ОФИЦИАЛНАТА ВЛАСТ (Путин) срещу узурпаторите и терористи в лицето на Зеления наркоман и дружките му от ес и нату...
Коментиран от #67, #84
12:56 21.09.2026
60 Тошко
13:02 21.09.2026
61 ?????
Нали Русия губи войната с бандеровците, що и трябва да воюва още и с НАТО?
13:02 21.09.2026
62 Дудов
13:03 21.09.2026
63 Хи хи
Коментиран от #66, #71
13:03 21.09.2026
64 Сърбия
До коментар #42 от "Муухахахахаха":Либия,Ирак,Сирия.Малко ли ти се вижда.
13:03 21.09.2026
65 АБВ
13:04 21.09.2026
66 АБВ
До коментар #63 от "Хи хи":Кви бункерчета ? Да си копат гробчетата !
13:05 21.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 А ДАНО!
До коментар #2 от "Урсула":Ако Русия нападне НАТО, това ще бъде краят на терориста Путин! И Русия и светът ще станат по-добро място за живеене!
Коментиран от #82
13:07 21.09.2026
69 виктория
Коментиран от #72
13:07 21.09.2026
70 АБВ
До коментар #23 от "стоян георгиев":Не пиши глупости ! Украйнците никога не са имали ядрено оръжие. Ядрено оръжие е имал СССР, а сега Русия като негов наследник. Ядрено оръжие е било разположена на териториите на някои от бившите съветски републики, но то никога не е било тяхно. След подписване на меморандумите, в случая с Украйна Будапещенския меморандум, бившите републики /Украйна, Беларус и Казахстан/ предават на Русия ядреното оръжие, което е на тяхна територия. Всички поемат ангажимент да не членуват във враждебни към Русия съюзи, което никои от неграмотниците тук не споменава. Тези меморандуми са по искане на САЩ и др. държави, които предпочитат ядреното оръжие да е в една държава, а не пръснато в няколко, особено в средноазиатските републики.
Възниква основния въпрос: Защо само Украйна има проблеми ? Меморандума са подписали и Казахстан и Беларус ?
Коментиран от #75, #76, #77
13:09 21.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Тъй де...
До коментар #69 от "виктория":То и педофила се кълнеше,че Западните служби лъжат, а той НИКОГА няма да нападне БРАТСКА независима УКРАЙНА!
Хихихихи
13:13 21.09.2026
73 идиоти вън
13:14 21.09.2026
74 Ужас за Урсулите:
и има Пълно мнозинство в Държавната дума.
МЕРЦ в Германия - ПРИКЛЮЧИ!
ТРАГИЧНИ НОВИНИ от ИЗБОРИТЕ в ГЕРМАНИЯ и РУСИЯ за ЗЕЛЕНСКИ,
УРСУЛА и ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%
13:19 21.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 фаш-и-вропа
До коментар #15 от "стоян георгиев":Това не е ли фашизъм по пепейски, "демократе"?
13:27 21.09.2026
79 Тошо
13:28 21.09.2026
80 Айде де
13:30 21.09.2026
81 абе льольо
До коментар #23 от "стоян георгиев":Уффф...Саше!
13:30 21.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ухльоф
До коментар #75 от "Прид урак, да? )))":"16 50 ядрени бойни глави", два пъти го пишеш 16 50 с шпация по средата! И си викам, що! Ми щото пействаш от сгрешен источник! Даже и не осмисляте копираното!
13:35 21.09.2026
84 стоян георгиев
До коментар #59 от "ои8уйхътгрф":Я ми кажи в кой военен блок членуваше украйна пролетта на 2014?кое за границите не е изпълнено?
13:37 21.09.2026
85 АБВ
До коментар #75 от "Прид урак, да? )))":Пълни глупости си написал. През 1994 г. никой не е чувал за "педофила", ако имаш предвид Путин. Явно никога не си прочел нещо сериозно. Тотално непознаване на фактите. За мисловен процес да не говорим.
Първо чети, после пиши !
Аре, бегай !
13:37 21.09.2026