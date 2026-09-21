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Европейското разузнаване: Русия се готви да атакува НАТО след няколко месеца
  Тема: Украйна

Европейското разузнаване: Русия се готви да атакува НАТО след няколко месеца

21 Септември, 2026 12:12 1 568 85

  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • владимир путин

Както пише The Guardian те смятат, че подобна атака може да се случи в рамките на броени месеци

Европейското разузнаване: Русия се готви да атакува НАТО след няколко месеца - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Европейските разузнавателни служби предупреждават за голяма вероятност Русия скоро да атакува НАТО, за да изпита решимостта на Алианса. Както пише The Guardian те смятат, че подобна атака може да се случи в рамките на броени месеци.

Михал Коуделка, ръководител на Чешката служба за сигурност и информация (BIS), заяви, че освен засилената активност на дронове, плановете на Кремъл може да включват нахлуване в страни от НАТО, граничещи с Русия. "Възможно е. Сценарият може да включва ограничено нахлуване, провокации тип "фалшив флаг" или мащабна кампания за оказване на влияние", казва той. По думите му, такъв сценарий може да се разиграе в рамките на "месеци, а не години".

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Същевременно представители на трите балтийски държави, граничещи с Русия, са по-предпазливи по отношение на вероятността от инвазия или друга мащабна ескалация. Те отбелязват, че ресурсите на Москва са изчерпани от конфликта в Украйна, и предупреждават, че нагнетяването на страх от евентуална атака може да бъде в полза на Кремъл.

"Не виждаме признаци за непосредствена атака. Въпросът остава отворен: имат ли те преки и конкретни планове, или това е просто част от по-широките им опити да посеят страх и несигурност в западното общество?", казва Нормундс Межвиетс, генерален директор на Службата за държавна сигурност на Латвия.

Според Куделка настоящата руска тактика се основава на принципа "ескалация в името на деескалацията": Кремъл се стреми да използва уязвимостите в западните общества, за да отслаби подкрепата за военните усилия на Украйна. "Те вярват, че ако ескалират достатъчно напрежението, европейските страни ще решат да спрат да подкрепят Украйна", отбеляза той. Ръководителите на разузнавателните служби се съгласиха, че независимо как ще се развият събитията, руската кампания за саботаж в Европа вероятно ще се засили през следващите месеци. Томас Нилсон, ръководител на шведското военно разузнаване и сигурност, определи скорошния инцидент с въоръжен дрон на летище Лайпциг - който германските власти свързват с операции на руското разузнаване - като "повратна точка".

"Изпращането на въоръжен безпилотен летателен апарат на оживено летище в сърцето на Европа... Ако се стигне до атаки, които могат да доведат до жертви или разрушаване на критична инфраструктура - ​​с огромни последици за обществото - тогава смятам, че това променя правилата на играта", казва той. Според Нилсон зад скорошния ръст на руските саботажни действия стоят няколко цели: отслабване на подкрепата за Украйна, всяване на разкол в НАТО и сплашване на европейското население. Куделка отбеляза, че още едно последствие от саботажната кампания е прекомерното натоварване на ресурсите на службите за сигурност. "Сега всеки пожар или неизправност изисква разследване от страна на службите за сигурност като потенциален терористичен акт, а това е изгодно за тях", заяви той.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    42 9 Отговор
    Като замръзне Дунава като през 1877–1878 година.

    Коментиран от #11

    12:14 21.09.2026

  • 2 Урсула

    53 8 Отговор
    Аз взех решението! Даже Путин не сме уведомили още какво ще направи.

    Коментиран от #68

    12:15 21.09.2026

  • 3 Кина

    44 9 Отговор
    Атаката ще дойде от космоса....! Идват извънземните купете космически пушки от САЩ..!

    12:16 21.09.2026

  • 4 Глупости

    59 18 Отговор
    и плоска пропаганда.. но е безспорен факт, че някои НАТО членки не само упорито си просят шамарите, ами незнайно защо търсят конфликта.

    Коментиран от #14, #32

    12:16 21.09.2026

  • 5 провинциалист

    31 11 Отговор
    Идеално. Ще има повод да се сезира международния съд. Може да се пратят сини каски или нещо такова. Ама най-вероятно ще продължим да финансираме зеления и да топим украинския народ.

    12:16 21.09.2026

  • 6 Атака

    17 45 Отговор
    Европа я чака истински ад, а русията разпад.
    Съдбата на русията е предсказана от Ванга:
    русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.

    Коментиран от #33, #35

    12:17 21.09.2026

  • 7 Ами ще нападат бе

    17 19 Отговор
    Само да вземат мала Токмачка.

    12:17 21.09.2026

  • 8 Вовата съм

    39 15 Отговор
    Не, Русия се готви да отвърне на удара на Натю, който започна преди поне две години

    Коментиран от #12, #42

    12:17 21.09.2026

  • 9 С.П.

    40 12 Отговор
    Жалките остатъци от управляващи в Европа (особено Жалката Комисия на ЕС, Германия и Великобритания, последната скоро ще се разпадне) с всички възможни методи се опитват да останат на власт, включително и с вдяването на страх у собствените си народи.

    12:17 21.09.2026

  • 10 Последния Софиянец

    18 13 Отговор
    Да ходим да копаем окопи на Сливница докато не е замръзнала земята.

    12:17 21.09.2026

  • 11 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    20 10 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Той Дунав пресъхна.Ще минат по сухо.

    12:20 21.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Месим погачи всякакви

    10 9 Отговор
    по заявка на клиента.

    12:21 21.09.2026

  • 14 Карл Маркс

    33 10 Отговор

    До коментар #4 от "Глупости":

    Войната е последният изход на капитализма за нулиране на дълговете.

    12:21 21.09.2026

  • 15 стоян георгиев

    16 35 Отговор
    Европа спешно трябва да приеме законодателство против хибридните атаки от русия както и срещу руските помагачи в ес и нато.спешно извеждане ма руските имигранти от ес и кадастър на руските тролове в европа както и мерки срещу хора и компании в европа действащи в руска полза.

    Коментиран от #78

    12:21 21.09.2026

  • 16 Има нюкой горе

    20 8 Отговор
    Как ни върнаха 60г. назад.Още не е дорасло човечеството за нещо ново.

    12:22 21.09.2026

  • 17 Стига бе

    37 14 Отговор
    как така Русия се готви да атакува НАТО, след като НАТО воюва в украйна с Русия и стреля с ракети и дронаве по руската територия?

    Коментиран от #23, #29, #31

    12:22 21.09.2026

  • 18 Да бе ,да ! 😜

    17 6 Отговор
    Само обещавате . Изпонадеяхмв се .

    12:22 21.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А де нека

    12 29 Отговор
    Пробва да барне НАТО, и те тогава бройте 3 дня и Русията я немА

    12:25 21.09.2026

  • 21 НАТО

    11 9 Отговор
    пак плаши гаргите. Те руснаците се оправиха с украинците и вече пак са пред Берлин

    12:25 21.09.2026

  • 22 Вовата съм

    6 8 Отговор

    До коментар #12 от "Чезни":

    Само да довърша родителката ти

    12:25 21.09.2026

  • 23 стоян георгиев

    12 29 Отговор

    До коментар #17 от "Стига бе":

    Русия нападна независима страна с цел нейното унищожение в европа.подписалите будапещенския мемурандум са задължени да се намесят ако някой нападне украйна.те са гаранти за цялостта и.друг е въпроса че нито сащ нито великобритания нападнаха русия както е по договор.

    Коментиран от #30, #34, #59, #70, #81

    12:26 21.09.2026

  • 24 Прочетох и се същисах

    22 8 Отговор
    Гардиън пак мъти водата. На британците нищо друго не им остана. Кой знае кой е поръчал статията? Сега ще ни плащат с Русия за да не обръщаме внимание на проблемите и да могат да се нагълтат с още пари от данъкоплатците. Основната гюрлотия я вдигат балтийските държави и техните комисари. За един дрон, който не е ясно как е попаднал на въпросното летище германците се скъсаха да реват. Датчаните, след изстреляни сигнални ракети по техен хеликоптер се подмокриха и бързо сключиха сделка за Гренландия. Европа е въздух под налягане, а евробюрократите са група тарикати, които за нищо друго освен за разхищение на средства за глупости не стават.

    12:28 21.09.2026

  • 25 Византиец

    13 7 Отговор
    "Русия се готви да атакува НАТО след няколко месеца". "Не виждаме признаци за непосредствена атака." "Въпросът остава отворен: имат ли те преки и конкретни планове, или това е просто част от по-широките им опити да посеят страх и несигурност в западното общество?". Хайде разбери от статията, дали ще атакуват или не?

    12:30 21.09.2026

  • 26 целия този

    19 9 Отговор
    театър се разиграва за да може скритите сили на злото да подготват народите си за провокация срещу Русия, която няма как да не отговори. Както беше заложен копана wcкрайна

    Коментиран от #37

    12:30 21.09.2026

  • 27 А какви войни имаше

    9 8 Отговор
    Това войни ли са.Вместо да се ръгат с щикове си пращат дронове,гейтове

    12:31 21.09.2026

  • 28 Ама ние вече опекохме баницата

    5 9 Отговор
    и даже изстина! Кога ще е това? Вече и жълтите павета се разместиха след поредния ремонт. С тази неяснота и посрещане не можем да организиране както трябва. Стига вече с тези хибридни атаки.

    12:31 21.09.2026

  • 29 Европейца

    13 9 Отговор

    До коментар #17 от "Стига бе":

    Кажи нещо за екскурзиите на кравария до Иран, Венецуела, Йемен? а по въпроса с убийства на жени и деца от онези с шестоъгълната жълта звезда? или за 30 годишното им мародерстване във всички държави около тях

    Коментиран от #45

    12:31 21.09.2026

  • 30 Европейца

    9 8 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Кажи нещо за екскурзиите на кравария до Иран, Венецуела, Йемен? а по въпроса с убийства на жени и деца от онези с шестоъгълната жълта звезда? или за 30 годишното им мародерстване във всички държави около тях

    Коментиран от #39

    12:32 21.09.2026

  • 31 Европейца

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Стига бе":

    Сори, обърках адресата :) беше за тоя дето ти опонира

    12:34 21.09.2026

  • 32 Абсолютни глупости

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "Глупости":

    И кой ще ги нанесе тези шамари.Русия ли? Нека се пробва.

    12:34 21.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Как

    9 6 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Те Кръстиха с такова хубаво име Българско.А те родиха толкова глупав.

    12:35 21.09.2026

  • 35 Даа бе

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Атака":

    ЕС се разпада,но се разширява

    12:35 21.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хи хи хи хи

    6 8 Отговор

    До коментар #26 от "целия този":

    Като е била Украйна капан Путин защо сам скочи в него?

    12:37 21.09.2026

  • 38 Умнокрасив

    8 6 Отговор
    Това не бива да става ! 🙁 Ще ни спрат американската пропаганда и турските сериали ! Може и вагоните с бг злато за партньорите ни да спрат .

    12:38 21.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ТЪПОТИЯЯЯЯЯЯЯ

    5 6 Отговор
    И АКО НЕ СЕ СЛУЧИ ТОВА ВИЕ И ДРУГИТЕ СТРЕС МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТЧЕТА НА ЗАБРАВА ДАНО БЪДЕТЕ. САМО СИ ПЪЛНИТЕ ГУШКИ И СТРЕСИРАТЕ ХОРАТА.

    12:38 21.09.2026

  • 41 Дебил

    10 6 Отговор
    Путин не е толкова изкуфел. Тия джендари губят избори навсякъде и плашат хората с глупости.

    12:38 21.09.2026

  • 42 Муухахахахаха

    4 10 Отговор

    До коментар #8 от "Вовата съм":

    Къде и кого нападна НАТО,че никой не се сеща.

    Коментиран от #47, #64

    12:39 21.09.2026

  • 43 виктория

    6 4 Отговор
    глупости на търкалета!!! затъвате фактиии!!!

    12:40 21.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Селендурко

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Европейца":

    Не се прави на много сведуща да няма изненади.Тези с шестоъгълната звезда са по цял свят.

    Коментиран от #52

    12:43 21.09.2026

  • 46 Деций

    2 6 Отговор
    Глупости, Русия няма ресурс за война с НАТО, НАТО и то е един книжен тигър който май е само на документи!Ако има нов салфетка и там Балтика и договорена да премине в Руската зона това няма как да бъде спряно,щото договорката ще е направена от държавата създател и основен участник в НАТО,останалото е отпадък!

    12:44 21.09.2026

  • 47 Вовата съм

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Муухахахахаха":

    За последно беше в събота

    12:45 21.09.2026

  • 48 Сорюс губи

    4 3 Отговор
    И с него цялата върхушка.

    Коментиран от #51

    12:45 21.09.2026

  • 49 За последен път

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Европейца":

    те предупреждавам да не се чудиш от къде ти е дошло!!

    Коментиран от #53

    12:45 21.09.2026

  • 50 ХА ХА ХА

    2 0 Отговор
    ИЗБОРИТЕ ИМ ГИ ПОДЛОДИХА ,НО ТОВА Е ЗАРАЗНО И ГО РАЗУХВАТ.

    12:46 21.09.2026

  • 51 И кой го казва?

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Сорюс губи":

    загубения ли?

    12:47 21.09.2026

  • 52 Европейца

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Селендурко":

    За съжаление си прав - плъзнали са навсякъде като тумор, но за всеки тумор се намира лекарство

    12:47 21.09.2026

  • 53 Европейца

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "За последен път":

    Вземи си медикаментите и се завий през глава

    12:48 21.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 УКРАЙНА 🇺🇦

    4 6 Отговор
    Това ще е края на рашистите

    12:50 21.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Логично

    6 3 Отговор
    У Йло загуби позорно войната и той го знае! БЕЗ война, у Йло ше намаже...се Зала!
    Еееееееехехе

    12:52 21.09.2026

  • 58 Крайно време е

    5 1 Отговор
    руската кочина да бъде подпалена.
    Да не се пускат орките да плъзнат из Европа
    да горят там в блатата.

    12:55 21.09.2026

  • 59 ои8уйхътгрф

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Я да видим какви са условията в онзи меморандум от Будапеща при които осраина може да се счита за "независима държава"...

    - връщане на всичкото ядрено оръжие на неговият собственик Русия... ИЗПЪЛНЕНО
    - изпълняване на процедурата по уточняване на границите със съседите си и заявяването на тези граници в ООН... НЕ Е ИЗПЪЛНЕНО...
    - абсолютен отказ на осраина да влиза в каквито и да било ВОЕННИ съюзи и организации... Едно е да си говори някой там "искаме у НАТО", съвсем друго е когато В КОНСТИТУЦИЯТА Е ЗАПИСАНО, че основна цел на осраина е влизане в натото... Тоест и тази точка Е НАРУШЕНА...

    При това положение основанието за съществуването на "независима" осраина отпада и всичко се връща към положение УССР... Вече СССР няма, но Русия е ОФИЦИАЛНИЯТ наследник на СССР с всички произтичащи от това ползи и задължения... Вкратце- туй дето наричате "украйна" е ЧАСТ ОТ РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ и в момента там се води гражданска война на ОФИЦИАЛНАТА ВЛАСТ (Путин) срещу узурпаторите и терористи в лицето на Зеления наркоман и дружките му от ес и нату...

    Коментиран от #67, #84

    12:56 21.09.2026

  • 60 Тошко

    2 2 Отговор
    Дедото не може да превземе едно село, взима оръжия на вересия от С.Корея и Иран защо се пъне още ...

    13:02 21.09.2026

  • 61 ?????

    3 2 Отговор
    Уф.
    Нали Русия губи войната с бандеровците, що и трябва да воюва още и с НАТО?

    13:02 21.09.2026

  • 62 Дудов

    2 1 Отговор
    Някои си мислят че като предизвикат ТСВ то те ще са сред пелчелившите.Уви, такива няма да има.Но пък доста европейски и еврейски хлебарки също ще изпукат.

    13:03 21.09.2026

  • 63 Хи хи

    3 2 Отговор
    Чухте ли тагаренковци какво казва европейското разузнаване ??? Путин идва за вас !! Вий изкопахте ли си бункерчета вече, че Путин няма да ви чака !!

    Коментиран от #66, #71

    13:03 21.09.2026

  • 64 Сърбия

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Муухахахахаха":

    Либия,Ирак,Сирия.Малко ли ти се вижда.

    13:03 21.09.2026

  • 65 АБВ

    4 2 Отговор
    Да запомним днешната дата. Един ден преди празника. Ако в рамките на една година Русия не нападне НАТО, сайтът да вдигне забраната за псуване на "европейското разузнаване" поради лъжи, манипулации и провокации по отношение на Русия.

    13:04 21.09.2026

  • 66 АБВ

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Хи хи":

    Кви бункерчета ? Да си копат гробчетата !

    13:05 21.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 А ДАНО!

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Урсула":

    Ако Русия нападне НАТО, това ще бъде краят на терориста Путин! И Русия и светът ще станат по-добро място за живеене!

    Коментиран от #82

    13:07 21.09.2026

  • 69 виктория

    5 2 Отговор
    кои са The Guardian, мошеници, евреи!!!

    Коментиран от #72

    13:07 21.09.2026

  • 70 АБВ

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Не пиши глупости ! Украйнците никога не са имали ядрено оръжие. Ядрено оръжие е имал СССР, а сега Русия като негов наследник. Ядрено оръжие е било разположена на териториите на някои от бившите съветски републики, но то никога не е било тяхно. След подписване на меморандумите, в случая с Украйна Будапещенския меморандум, бившите републики /Украйна, Беларус и Казахстан/ предават на Русия ядреното оръжие, което е на тяхна територия. Всички поемат ангажимент да не членуват във враждебни към Русия съюзи, което никои от неграмотниците тук не споменава. Тези меморандуми са по искане на САЩ и др. държави, които предпочитат ядреното оръжие да е в една държава, а не пръснато в няколко, особено в средноазиатските републики.
    Възниква основния въпрос: Защо само Украйна има проблеми ? Меморандума са подписали и Казахстан и Беларус ?

    Коментиран от #75, #76, #77

    13:09 21.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тъй де...

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "виктория":

    То и педофила се кълнеше,че Западните служби лъжат, а той НИКОГА няма да нападне БРАТСКА независима УКРАЙНА!
    Хихихихи

    13:13 21.09.2026

  • 73 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Жална ни майка!!!

    13:14 21.09.2026

  • 74 Ужас за Урсулите:

    4 1 Отговор
    Докато "Единна Русия" печели рекорден брой места,
    и има Пълно мнозинство в Държавната дума.
    МЕРЦ в Германия - ПРИКЛЮЧИ!
    ТРАГИЧНИ НОВИНИ от ИЗБОРИТЕ в ГЕРМАНИЯ и РУСИЯ за ЗЕЛЕНСКИ,
    УРСУЛА и ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
    Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%

    13:19 21.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 фаш-и-вропа

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Това не е ли фашизъм по пепейски, "демократе"?

    13:27 21.09.2026

  • 79 Тошо

    2 0 Отговор
    Мале тия са изтрещяли напълно.

    13:28 21.09.2026

  • 80 Айде де

    1 0 Отговор
    Администраторе, вие или някой друг неможе да спре надвисващата катастрофа на НАТО и Евроъюза. Те вече се пропукаха и то в Германия, а възможно в скоро време и във Франция. По военен път , саооо ако Русия ви прекъсне морските съобщителни кабели, капите като узрели кр ши, обезглавенни сте без един изстрел. Ами налягайте си палцалите и ни прекъсвайте свободната мисъл.

    13:30 21.09.2026

  • 81 абе льольо

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Уффф...Саше!

    13:30 21.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ухльоф

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Прид урак, да? )))":

    "16 50 ядрени бойни глави", два пъти го пишеш 16 50 с шпация по средата! И си викам, що! Ми щото пействаш от сгрешен источник! Даже и не осмисляте копираното!

    13:35 21.09.2026

  • 84 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "ои8уйхътгрф":

    Я ми кажи в кой военен блок членуваше украйна пролетта на 2014?кое за границите не е изпълнено?

    13:37 21.09.2026

  • 85 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Прид урак, да? )))":

    Пълни глупости си написал. През 1994 г. никой не е чувал за "педофила", ако имаш предвид Путин. Явно никога не си прочел нещо сериозно. Тотално непознаване на фактите. За мисловен процес да не говорим.
    Първо чети, после пиши !
    Аре, бегай !

    13:37 21.09.2026

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