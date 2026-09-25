Insta 360 навлиза на пазара на умни очила

Пазарът на умни аксесоари вероятно ще се сдобие с нов сериозен играч, който да разклати доминацията на съществуващите решения в този сегмент. Според изтекли индустриални информации, популярният производител на екшън камери и иновативни заснемащи устройства Insta360 подготвя разработването на своя първа серия усъвършенствани смарт очила, разчитащи на изкуствен интелект.

Докато досега компанията заемаше силни позиции главно в областта на 360-градусовите камери и компактните влогърски решения, новият проект има за амбиция да пренесе дългогодишния опит в оптичните технологии и софтуерното проследяване директно в ежедневието. Очаква се устройството да съчетава елегантен дизайн с вградени миниатюрни сензори за запис от първо лице, гласово управление и интелигентни асистентски функции, които да се конкурират директно с утвърдените на пазара умни очила на Meta и Ray-Ban.

Въпреки че от китайската компания все още пазят пълно мълчание относно официалните технически спецификации, сроковете за премиера или ценовите диапазони, появата на подобен продукт изглежда логична стъпка в развитието на бранда. С оглед на масовото навлизане на генеративния изкуствен интелект и търсенето на по-дискретни мобилни джаджи, бъдещите очила на Insta360 могат да се превърнат в сериозна алтернатива за създателите на съдържание.