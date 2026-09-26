Хампарцумян: Активността на Гюров ще привлече избиратели

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Колко избиратели ще привлече Андрей Гюров извън подкрепата на „Продължаваме промяната“, „Да, България“ и ДСБ, ще зависи от неговото поведение и активност. Това заяви банкерът Левон Хампарцумян в предаването „Офанзива“.

Хампарцумян е член на инициативния комитет, който издигна Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати за президент и вицепрезидент. Той уточни, че не е част от щаба, който ръководи кампанията, а участва в инициативния комитет.

„Очевидно има твърди партийни привърженици. Президентските избори обаче не са толкова партийни колкото другите“, коментира Хампарцумян.

По думите му именно активността на Гюров ще покаже дали кандидатурата му може да достигне до по-широк кръг избиратели, извън вече заявената партийна подкрепа.

Критика към забраната за износ на горива

В разговора Хампарцумян коментира и икономически решения на управляващите. Той заяви, че забраната за износ на дизел и керосин не е трябвало да бъде налагана. Парламентът вече отмени ограничението за износ на дизел и авиационно гориво.

Банкерът изрази надежда и поправката за данък върху свръхпечалбата да не бъде приета. Според него основният въпрос е кой ще определя какво представлява „нормална печалба“.

Предупреждение за лихвите по кредитите

„Кой решава какво е нормална печалба?“, попита Хампарцумян.

Хампарцумян потвърди, че допълнителното облагане на банковите печалби може да повиши лихвите по кредитите. Той призова управляващите да се вслушат в позициите на Българската народна банка и нейния управител Димитър Радев.

„Ако съм на мястото на управляващите, бих се вслушвал в това, което казва БНБ и г-н Радев. Неговата експертиза е най-добрата в България. През него са минали почти всички големи финансови кризи последните 30 години“, каза банкерът.

Той уточни, че конкретното поскъпване на ипотечните кредити ще зависи от търговските политики на отделните банки.

Източници: Нова телевизия