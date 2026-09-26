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Хампарцумян: Активността на Гюров ще привлече избиратели
  Тема: Избори

Хампарцумян: Активността на Гюров ще привлече избиратели

26 Септември, 2026 18:34, обновена 26 Септември, 2026 18:36 726 43

  • левон хампарцумян-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • данък свръхпечалба

Според банкера президентските избори са по-малко партийни, а подкрепата за кандидата ще зависи от поведението му в кампанията.

Хампарцумян: Активността на Гюров ще привлече избиратели - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Колко избиратели ще привлече Андрей Гюров извън подкрепата на „Продължаваме промяната“, „Да, България“ и ДСБ, ще зависи от неговото поведение и активност. Това заяви банкерът Левон Хампарцумян в предаването „Офанзива“.

Хампарцумян е член на инициативния комитет, който издигна Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати за президент и вицепрезидент. Той уточни, че не е част от щаба, който ръководи кампанията, а участва в инициативния комитет.

„Очевидно има твърди партийни привърженици. Президентските избори обаче не са толкова партийни колкото другите“, коментира Хампарцумян.

По думите му именно активността на Гюров ще покаже дали кандидатурата му може да достигне до по-широк кръг избиратели, извън вече заявената партийна подкрепа.

Критика към забраната за износ на горива

В разговора Хампарцумян коментира и икономически решения на управляващите. Той заяви, че забраната за износ на дизел и керосин не е трябвало да бъде налагана. Парламентът вече отмени ограничението за износ на дизел и авиационно гориво.

Банкерът изрази надежда и поправката за данък върху свръхпечалбата да не бъде приета. Според него основният въпрос е кой ще определя какво представлява „нормална печалба“.

„Кой решава какво е нормална печалба?“, попита Хампарцумян.

Предупреждение за лихвите по кредитите

Хампарцумян потвърди, че допълнителното облагане на банковите печалби може да повиши лихвите по кредитите. Той призова управляващите да се вслушат в позициите на Българската народна банка и нейния управител Димитър Радев.

„Ако съм на мястото на управляващите, бих се вслушвал в това, което казва БНБ и г-н Радев. Неговата експертиза е най-добрата в България. През него са минали почти всички големи финансови кризи последните 30 години“, каза банкерът.

Той уточни, че конкретното поскъпване на ипотечните кредити ще зависи от търговските политики на отделните банки.

Източници: Нова телевизия


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИНТЕРЕСНО?

    13 22 Отговор
    Всички "патриоти" плюят по Гюров, защото като служебен премиер подписа 10. годишен договор с Украйна за дружба и взаимопомощ, и ги обезличи... Да, пропадна "идеята" да сблъскат ГЕРБ с Гюров в полза на Митрофанова опс, Йотова.

    Коментиран от #17

    18:37 26.09.2026

  • 2 Иван

    17 41 Отговор
    Пълна подкрепа за Гюров!

    Коментиран от #5

    18:37 26.09.2026

  • 3 Избирателите

    3 21 Отговор
    Гюрчо е наш а ние сме Гюрчови !

    18:37 26.09.2026

  • 4 Да, да

    28 5 Отговор
    Ах, този пръдльо!

    18:38 26.09.2026

  • 5 Време е

    8 13 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    за "Алтернатива за България" с 11 !

    18:40 26.09.2026

  • 6 нннн

    32 9 Отговор
    Активността на Гюро и милиционера предизвиква само отвращение.

    Коментиран от #9

    18:40 26.09.2026

  • 7 Слабо мнение

    31 7 Отговор
    От слаб финансист

    18:40 26.09.2026

  • 8 Гюров

    11 26 Отговор
    Не е перфектен, но от цялата шайка, Гюров е най-адекватния избор в момента.

    Коментиран от #11, #18

    18:41 26.09.2026

  • 9 Защо

    22 5 Отговор

    До коментар #6 от "нннн":

    Кандьо гледа тъпо ?

    18:42 26.09.2026

  • 10 ЩО МЪРДА ТОЯ ОЩЕ?

    15 5 Отговор
    чудя се тоя още ли някоя кой да го залеее поне със ЕВРО кисилина ?

    18:43 26.09.2026

  • 11 Наистина

    20 6 Отговор

    До коментар #8 от "Гюров":

    Гюрчо = Плевньо

    18:44 26.09.2026

  • 12 ПОЗОР

    24 7 Отговор
    Това ли е половия орган който тръбеше колко хубаво ще стане като приемем еврото и как цените нямало да се вдигнат... ама изобщо?!

    Не мога да разбера такива същества - след като си излъгал така откровено, с какви очи се правиш пак на експерт, като всички знаят че си екскремент

    Коментиран от #21

    18:44 26.09.2026

  • 13 Ще привлече

    16 6 Отговор
    Мухи Гюров. Друго няма. Как па веднъж тоя Хампарцумян нещо не позна. Голям карък е ей

    18:45 26.09.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    17 5 Отговор
    Като си припомним, че този ни убеждаваше, видиш ли, какви реки от мед и масло щели да потекат в България след шиткойна и какво "благоденствие" щяло да настане..... (Е, настана, та пушек се вдига!!! 🤣)

    ....Така и сега пак говори глупости без връзка с реалността!

    Коментиран от #20

    18:46 26.09.2026

  • 15 Къде е тва нещо

    15 5 Отговор
    "активността на Гюров" ? У некой гейклуб?

    Коментиран от #22

    18:47 26.09.2026

  • 16 ??????

    10 4 Отговор
    Тоя микроб отдавна трябваше да се скрие,че ще си докара беля

    18:48 26.09.2026

  • 17 Видьо Видев

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Знаете ли защо Борисов се отказа да е кандидат за президент?
    За да избяга от публичен дебат с другите кандидати.
    За да не се разбере колко е тъп.

    Дори и в ГЕРБ,мълчат когато разговарят с него.
    Както се разговаря със старшината в казармата!

    Да сте видяли някога някъде
    Борисов на публичен дебат?

    Коментиран от #38, #39, #41

    18:48 26.09.2026

  • 18 Ами

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Гюров":

    Разбира се,да иде да каже,че е за коалицията на желаещите,дето лидерите и не са желани вече и в собствените им страни:))А Кандьо е да се чудиш да се смееш ли да плачеш ли:)))),по добре да бяха номинирали Кондьо,поне може да пее:))))

    18:48 26.09.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор
    Ако знаеш, че мръсника ГюрУ е поддържан от мръсници като Хапарцуцата... трябва да ти се повръща от тия не да ти се гласува за тях! Освен ако не си свръх плиткоумен!

    18:48 26.09.2026

  • 20 И как златото нямало да поскъпва

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    А даже щяло да пада! ... и как след Еврозоната даже по евтино щяло да е.....

    18:49 26.09.2026

  • 21 Заради

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "ПОЗОР":

    Този съм намразил всички аRмяни,както и заради Алиев всички аzeri

    18:50 26.09.2026

  • 22 Абе

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Къде е тва нещо":

    По петрохански мурафети тези са много активни,да пази Господ:)

    18:50 26.09.2026

  • 23 Българин

    6 6 Отговор
    Българите искаме президент, който открито ще служи на Русия и ще защитава с всички сили интересите на Кремъл! Съответно тоя гюру, дето ни го натрапват, няма да вллезе в първата осмица!

    Коментиран от #34, #42

    18:50 26.09.2026

  • 24 аха

    5 4 Отговор
    Аха ,аха ! Тумби от избиратели се стичат под "умник" Гюровите пряпорци !!! Не хиляди , ами милиони , безчет !!! Арменският разбойник , дето от 30 г. ни лъже за всичко , много му се иска пак да ни прилъже , ама НЯМА КАК . Ако все още има иди@ти гласуващи за Петроханските бесове , нека си гласуват (таман ще ги преброим) , нормални хора за Гюров/Кандев е абсурд да гласуват .

    18:53 26.09.2026

  • 25 Няма съмнения

    7 3 Отговор
    Всичката шарения е зад Гюров. Кандев да се оглежда, че да не го качат на сала.

    18:53 26.09.2026

  • 26 Анонимен

    6 3 Отговор
    Този не разбра каква криза се вихреше покрай него, даже не се усети. Показа се колко е компетентен - без фалшификации няма начин да бъде избран!

    18:54 26.09.2026

  • 27 Този

    4 2 Отговор
    Този " банкер" е колкото банкер толкова разбира от политика. Само той си вярва, никой никога не го подкрепя.

    18:55 26.09.2026

  • 28 Факт

    6 3 Отговор
    Този милардер но празнодумец на всяко гърне мерудия!
    Вреден е за бъдещето ни!

    18:56 26.09.2026

  • 29 Боже

    3 2 Отговор
    Щом тоя го казва

    18:58 26.09.2026

  • 30 Пешо

    2 2 Отговор
    Левоне... да живееш 150 г..... в адски мъки

    18:58 26.09.2026

  • 31 Я стига!

    3 4 Отговор
    Има литнорален човек, който да гласува за Горо Петохаски и Йотова Найкобаронесата!
    Излезе информация, мисля че беше в БЛИЦ, че Гюров е лежал в наркокомуна в Испания, Йотова е напълно неадекватна! Подписвала, неподписвала, а Дмитро Колеба й благодари!

    18:59 26.09.2026

  • 32 Ний ша Ва упрайм

    1 2 Отговор
    тоя кви небивалици фъфли?

    19:00 26.09.2026

  • 33 Щом е с петроханците

    2 4 Отговор
    Денков подписал за Космос, Терзиев дал пари, а Гюров скрил случая

    19:00 26.09.2026

  • 34 Сър Пичук

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Браво, пич! В две изречения си вкарал цялото верую на Възраждане! Хвала на такива ,,български" патриоти!
    Между другото, какво им е на Радев и Йотова? Вярно, не са кресливи като възродягите, но вършат същата работа и то успешно.

    19:01 26.09.2026

  • 35 ЛЪЖЕЦА ЗА ЕВРОТО

    1 1 Отговор
    Отново са го пуснали по медиите.

    19:05 26.09.2026

  • 36 Трябва

    1 0 Отговор
    да спрете да го показвате този КРАСИВИЯ. Децата не могат да заспят, стресирани са!!

    19:08 26.09.2026

  • 37 Ае на бас, че няма.

    0 1 Отговор
    Ти си лош пророк. Убеждаваше ни, че еврото няма да докара инфлация. Само не ми казвай, ама то това, то онова. За нищо не ставаш. Ае у лево!

    19:15 26.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Милиардера

    0 0 Отговор
    Се исказа,аз пък смятам че тази бнб трябва да бъде премахната,ние сме в еврото и си имаме ецб.

    19:17 26.09.2026

  • 41 ИНТЕРЕСНО?

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Видьо Видев":

    Видьо, ББ хич не е тъп. Ген. д-р инж. Бойко Борисов завършва средно образование в гр. Банкя със златен медал. Не познавам друг гимназист завършил със златен медал, а пък има много такива момичета.

    Коментиран от #43

    19:19 26.09.2026

  • 42 Искаме президент,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    който ще защитава българските интереси. Гьотферените никой не уважава.

    19:20 26.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.