Хампарцумян: Активността на Гюров ще привлече избиратели

Колко избиратели ще привлече Андрей Гюров извън подкрепата на „Продължаваме промяната“, „Да, България“ и ДСБ, ще зависи от неговото поведение и активност. Това заяви банкерът Левон Хампарцумян в предаването „Офанзива“.
Хампарцумян е член на инициативния комитет, който издигна Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати за президент и вицепрезидент. Той уточни, че не е част от щаба, който ръководи кампанията, а участва в инициативния комитет.„Очевидно има твърди партийни привърженици. Президентските избори обаче не са толкова партийни колкото другите“, коментира Хампарцумян.
По думите му именно активността на Гюров ще покаже дали кандидатурата му може да достигне до по-широк кръг избиратели, извън вече заявената партийна подкрепа.
Критика към забраната за износ на горива
В разговора Хампарцумян коментира и икономически решения на управляващите. Той заяви, че забраната за износ на дизел и керосин не е трябвало да бъде налагана. Парламентът вече отмени ограничението за износ на дизел и авиационно гориво.
Банкерът изрази надежда и поправката за данък върху свръхпечалбата да не бъде приета. Според него основният въпрос е кой ще определя какво представлява „нормална печалба“.„Кой решава какво е нормална печалба?“, попита Хампарцумян.
Предупреждение за лихвите по кредитите
Хампарцумян потвърди, че допълнителното облагане на банковите печалби може да повиши лихвите по кредитите. Той призова управляващите да се вслушат в позициите на Българската народна банка и нейния управител Димитър Радев.„Ако съм на мястото на управляващите, бих се вслушвал в това, което казва БНБ и г-н Радев. Неговата експертиза е най-добрата в България. През него са минали почти всички големи финансови кризи последните 30 години“, каза банкерът.
Той уточни, че конкретното поскъпване на ипотечните кредити ще зависи от търговските политики на отделните банки.
Източници: Нова телевизия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИНТЕРЕСНО?
Коментиран от #17
18:37 26.09.2026
2 Иван
Коментиран от #5
18:37 26.09.2026
3 Избирателите
18:37 26.09.2026
4 Да, да
18:38 26.09.2026
5 Време е
До коментар #2 от "Иван":за "Алтернатива за България" с 11 !
18:40 26.09.2026
6 нннн
Коментиран от #9
18:40 26.09.2026
7 Слабо мнение
18:40 26.09.2026
8 Гюров
Коментиран от #11, #18
18:41 26.09.2026
9 Защо
До коментар #6 от "нннн":Кандьо гледа тъпо ?
18:42 26.09.2026
10 ЩО МЪРДА ТОЯ ОЩЕ?
18:43 26.09.2026
11 Наистина
До коментар #8 от "Гюров":Гюрчо = Плевньо
18:44 26.09.2026
12 ПОЗОР
Не мога да разбера такива същества - след като си излъгал така откровено, с какви очи се правиш пак на експерт, като всички знаят че си екскремент
Коментиран от #21
18:44 26.09.2026
13 Ще привлече
18:45 26.09.2026
14 az СВО Победа 81
....Така и сега пак говори глупости без връзка с реалността!
Коментиран от #20
18:46 26.09.2026
15 Къде е тва нещо
Коментиран от #22
18:47 26.09.2026
16 ??????
18:48 26.09.2026
17 Видьо Видев
До коментар #1 от "ИНТЕРЕСНО?":Знаете ли защо Борисов се отказа да е кандидат за президент?
За да избяга от публичен дебат с другите кандидати.
За да не се разбере колко е тъп.
Дори и в ГЕРБ,мълчат когато разговарят с него.
Както се разговаря със старшината в казармата!
Да сте видяли някога някъде
Борисов на публичен дебат?
Коментиран от #38, #39, #41
18:48 26.09.2026
18 Ами
До коментар #8 от "Гюров":Разбира се,да иде да каже,че е за коалицията на желаещите,дето лидерите и не са желани вече и в собствените им страни:))А Кандьо е да се чудиш да се смееш ли да плачеш ли:)))),по добре да бяха номинирали Кондьо,поне може да пее:))))
18:48 26.09.2026
19 ДрайвингПлежър
18:48 26.09.2026
20 И как златото нямало да поскъпва
До коментар #14 от "az СВО Победа 81":А даже щяло да пада! ... и как след Еврозоната даже по евтино щяло да е.....
18:49 26.09.2026
21 Заради
До коментар #12 от "ПОЗОР":Този съм намразил всички аRмяни,както и заради Алиев всички аzeri
18:50 26.09.2026
22 Абе
До коментар #15 от "Къде е тва нещо":По петрохански мурафети тези са много активни,да пази Господ:)
18:50 26.09.2026
23 Българин
Коментиран от #34, #42
18:50 26.09.2026
24 аха
18:53 26.09.2026
25 Няма съмнения
18:53 26.09.2026
26 Анонимен
18:54 26.09.2026
27 Този
18:55 26.09.2026
28 Факт
Вреден е за бъдещето ни!
18:56 26.09.2026
29 Боже
18:58 26.09.2026
30 Пешо
18:58 26.09.2026
31 Я стига!
Излезе информация, мисля че беше в БЛИЦ, че Гюров е лежал в наркокомуна в Испания, Йотова е напълно неадекватна! Подписвала, неподписвала, а Дмитро Колеба й благодари!
18:59 26.09.2026
32 Ний ша Ва упрайм
19:00 26.09.2026
33 Щом е с петроханците
19:00 26.09.2026
34 Сър Пичук
До коментар #23 от "Българин":Браво, пич! В две изречения си вкарал цялото верую на Възраждане! Хвала на такива ,,български" патриоти!
Между другото, какво им е на Радев и Йотова? Вярно, не са кресливи като възродягите, но вършат същата работа и то успешно.
19:01 26.09.2026
35 ЛЪЖЕЦА ЗА ЕВРОТО
19:05 26.09.2026
36 Трябва
19:08 26.09.2026
37 Ае на бас, че няма.
19:15 26.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Милиардера
19:17 26.09.2026
41 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #17 от "Видьо Видев":Видьо, ББ хич не е тъп. Ген. д-р инж. Бойко Борисов завършва средно образование в гр. Банкя със златен медал. Не познавам друг гимназист завършил със златен медал, а пък има много такива момичета.
Коментиран от #43
19:19 26.09.2026
42 Искаме президент,
До коментар #23 от "Българин":който ще защитава българските интереси. Гьотферените никой не уважава.
19:20 26.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.