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Балкан загуби от Улм при дебюта си в Еврокъп

Балкан загуби от Улм при дебюта си в Еврокъп

2 Октомври, 2026 13:54 463 1

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Българският шампион отстъпи с 84:98 в Германия, а Джаванте Маккой завърши с 32 точки. Иван Алипиев получи тежка контузия.

Балкан загуби от Улм при дебюта си в Еврокъп - 1
Снимка: facebook
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Балкан започна историческото си участие в Еврокъп със загуба. Българският шампион отстъпи на германския Улм с 84:98 в гостуването си от първия кръг на група D.

Домакините наложиха ритъма още в началото и спечелиха първата четвърт с 31:17. На почивката преднината им беше 54:39, а след третия период Улм водеше със 75:59. Балкан опита да се върне в мача в заключителната част, но германският състав не изпусна контрола.

Тройките наклониха мача към Улм

Една от решаващите разлики дойде от стрелбата от далечна дистанция. Улм реализира 13 тройки, докато Балкан вкара 6. За домакините Айби Уотсън завърши с 19 точки, Симисола Шиту добави 17, а Джейлън Симс и Майкъл Ратай отбелязаха по 15.

Джаванте Маккой беше най-резултатен за Балкан с 32 точки. Дарнел Едж завърши с 18, а Дейвид Окуера записа 16. Въпреки усилията на тримата баскетболисти ботевградчани не успяха да заличат пасива, натрупан още през първата четвърт.

Ратай: Фокусът и дисциплината бяха на ниво

След срещата Майкъл Ратай заяви пред SWR Sport, че Улм е изпълнил плана си с необходимия фокус и дисциплина. „Свършихме добра работа. Фокусът ни беше на ниво, както в защита, така и при борбата за отскочилите топки“, каза баскетболистът.

Той отбеляза, че Улм е имал по-труден период в края на третата и началото на четвъртата част, когато Балкан съкрати разликата до девет точки. Германският тим обаче отново намери точните решения и не позволи на гостите да стигнат до обрат.

Алипиев ще пропусне сезона

Загубата донесе и сериозен кадрови проблем за Балкан. Иван Алипиев напусна играта през първото полувреме, след като отбеляза 6 точки и взе 2 борби. Според БГбаскет направените прегледи са установили скъсване на предни кръстни връзки и увреждане на менискуса, което ще го извади от игра до края на сезон 2026/2027.

Следващият мач на Балкан в Еврокъп е първото домакинство на отбора в турнира. На 7 октомври от 19:00 часа в „Арена Ботевград“ българският шампион ще приеме турския Бахчешехир.

Източници: БГбаскет, SWR Спорт, Топспорт


Германия
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  • 1 Това

    0 0 Отговор
    е "новина" от преди 2 дена?! А като им гледам и групата, трудно ще вземат някъде победа.

    14:10 02.10.2026

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