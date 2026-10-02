Домакинствата на България са сред най-слабо посетените

Домакинските мачове на България срещу Люксембург и Естония са сред най-малко посетените от общо 52 срещи в първите два кръга на Лигата на нациите. Данните са на специализирания сайт Football Meets Data.

Загубата на България от Люксембург с 1:2 на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив е наблюдавана от 4300 зрители. Това представлява 22,9% от общия капацитет на съоръжението, който е 18 777 места.

По посещаемост двубоят заема 43-то място в подреждането на мачовете от първите два кръга на турнира.

Още по-малко зрители на мача с Естония

Нулевото равенство между България и Естония е събрало едва 960 зрители. Те са запълнили 5,1% от местата на стадиона в Пловдив.

Срещата е поставена на 49-о място в класацията по посещаемост. Зад нея са само двубоите Андора – Малта, посетен от 905 зрители, Израел – Ейре с 319 зрители и Румъния – Босна и Херцеговина, който се е играл при закрити врата.

Мачът между Израел и Ейре е проведен на неутрален терен в Унгария. Така двата домакински двубоя на България в Пловдив попадат сред най-слабо посетените срещи в началната част на турнира.

Източници: Топспорт