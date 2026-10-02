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Домакинствата на България са сред най-слабо посетените

Домакинствата на България са сред най-слабо посетените

2 Октомври, 2026 13:50 342 4

  • български национален отбор-
  • лига на нациите-
  • посещаемост-
  • стадион христо ботев-
  • футбол

Мачът с Люксембург е гледан от 4300 зрители, а нулевото равенство с Естония – от 960.

Домакинствата на България са сред най-слабо посетените - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Домакинските мачове на България срещу Люксембург и Естония са сред най-малко посетените от общо 52 срещи в първите два кръга на Лигата на нациите. Данните са на специализирания сайт Football Meets Data.

Загубата на България от Люксембург с 1:2 на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив е наблюдавана от 4300 зрители. Това представлява 22,9% от общия капацитет на съоръжението, който е 18 777 места.

По посещаемост двубоят заема 43-то място в подреждането на мачовете от първите два кръга на турнира.

Още по-малко зрители на мача с Естония

Нулевото равенство между България и Естония е събрало едва 960 зрители. Те са запълнили 5,1% от местата на стадиона в Пловдив.

Срещата е поставена на 49-о място в класацията по посещаемост. Зад нея са само двубоите Андора – Малта, посетен от 905 зрители, Израел – Ейре с 319 зрители и Румъния – Босна и Херцеговина, който се е играл при закрити врата.

Мачът между Израел и Ейре е проведен на неутрален терен в Унгария. Така двата домакински двубоя на България в Пловдив попадат сред най-слабо посетените срещи в началната част на турнира.

Източници: Топспорт


България
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  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Мачовете и изборите са за баламите. Само нерви хабиш.

    13:54 02.10.2026

  • 2 Някой

    7 0 Отговор
    Е, какво друго очаквате? Някой да ходи да дава пари, да си губе времето и нервите на стадион, докато тези набедени футболисти се рзхождат като госпожици след горещ купон?

    13:55 02.10.2026

  • 3 Лост

    3 0 Отговор
    За такива игра даже са много.

    13:57 02.10.2026

  • 4 Дрифт

    1 0 Отговор
    Кво да гледат хората? Боклукът от "футболна" България да гледат? Ай мерси, некадърната гонзовщина не е за мен.

    14:22 02.10.2026

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