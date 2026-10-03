ISW: Твърденията на Путин за фронта са откъснати от реалността

Твърдението на Владимир Путин, че руските войски са завзели 1301 кв. км украинска територия през септември, е в рязко противоречие с данните на Института за изследване на войната (ISW). Според американския анализаторски център руските сили са претърпели нетна загуба на 175,18 кв. км територия през месеца.

Путин е заявил, че резултатът е 2,5 пъти по-голям от териториалните придобивки, за които Русия е съобщавала през предходните месеци. ISW обаче определя представената картина като несъответстваща на наблюдаваното развитие по фронта.

„Твърденията за настъплението на руските войски са толкова откъснати от реалността, че граничат с халюцинации“, се посочва в анализа на ISW.

Според института подобни заявления създават измислена картина на бойните действия и погрешно впечатление за бързо руско настъпление по целия театър на военните действия. Анализаторите не могат да установят дали Путин съзнателно представя неверни числа или приема за истина данни, подадени му от руското военно командване.

ISW говори за информационна операция

Институтът разглежда разминаването между руските твърдения и оценката на бойното поле като част от когнитивната война на Кремъл. Според ISW целта е руското настъпление да бъде представено като значително по-мащабно, отколкото е в действителност, както и да се създаде впечатление, че украинската отбрана се руши по целия фронт.

Подобни разминавания вече са отбелязвани и в предишни оценки на ISW. На 2 септември институтът посочи, че Путин е приписал на руските сили завземането на значително по-големи територии в Донецка област, отколкото показват данните от открити източници. Анализаторите тогава оцениха руските териториални придобивки през август на около 90,35 кв. км.

Москва разполага с ресурс за продължителна война

На 7 септември началникът на Главното управление на разузнаването Олег Иващенко заяви, че въпреки икономическото отслабване Русия все още има ресурси да води войната срещу Украйна до 2027–2028 г.

Иващенко посочи като основни проблеми недостига на работна сила, увеличаващия се дефицит на федералния бюджет и влошаването на състоянието на банковата система. Отделно Forbes оцени руските загуби от началото на пълномащабното нахлуване на около 1,4 млн. души и посочи средно около 30 000 загуби на месец през 2026 г.

Източници: УНИАН