ISW: Твърденията на Путин за фронта са откъснати от реалността

Твърдението на Владимир Путин, че руските войски са завзели 1301 кв. км украинска територия през септември, е в рязко противоречие с данните на Института за изследване на войната (ISW). Според американския анализаторски център руските сили са претърпели нетна загуба на 175,18 кв. км територия през месеца.
Путин е заявил, че резултатът е 2,5 пъти по-голям от териториалните придобивки, за които Русия е съобщавала през предходните месеци. ISW обаче определя представената картина като несъответстваща на наблюдаваното развитие по фронта.„Твърденията за настъплението на руските войски са толкова откъснати от реалността, че граничат с халюцинации“, се посочва в анализа на ISW.
Според института подобни заявления създават измислена картина на бойните действия и погрешно впечатление за бързо руско настъпление по целия театър на военните действия. Анализаторите не могат да установят дали Путин съзнателно представя неверни числа или приема за истина данни, подадени му от руското военно командване.
ISW говори за информационна операция
Институтът разглежда разминаването между руските твърдения и оценката на бойното поле като част от когнитивната война на Кремъл. Според ISW целта е руското настъпление да бъде представено като значително по-мащабно, отколкото е в действителност, както и да се създаде впечатление, че украинската отбрана се руши по целия фронт.
Подобни разминавания вече са отбелязвани и в предишни оценки на ISW. На 2 септември институтът посочи, че Путин е приписал на руските сили завземането на значително по-големи територии в Донецка област, отколкото показват данните от открити източници. Анализаторите тогава оцениха руските териториални придобивки през август на около 90,35 кв. км.
Москва разполага с ресурс за продължителна война
На 7 септември началникът на Главното управление на разузнаването Олег Иващенко заяви, че въпреки икономическото отслабване Русия все още има ресурси да води войната срещу Украйна до 2027–2028 г.
Иващенко посочи като основни проблеми недостига на работна сила, увеличаващия се дефицит на федералния бюджет и влошаването на състоянието на банковата система. Отделно Forbes оцени руските загуби от началото на пълномащабното нахлуване на около 1,4 млн. души и посочи средно около 30 000 загуби на месец през 2026 г.
Източници: УНИАН
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Петрохан нюз
Коментиран от #24, #43
10:45 03.10.2026
3 Кина
Коментиран от #39, #44
10:46 03.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 зИленски
10:48 03.10.2026
7 кравария убер алез
Хайде фермата на Мирчев да се включи... ПП Де Би ли
10:48 03.10.2026
8 Сталин
До коментар #1 от "Епщайн и Ротшилд":И също работете за да сте свободни
10:48 03.10.2026
9 Говорит Москва
10:49 03.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пелагия Порфириевна
Тия от isw (institute for the study of war) викам да си гледат работата, а може и да гоподжвакат на Путин:)
Въпрос на избор.
10:53 03.10.2026
12 Коментар
В момента умират хиляди руснаци и украинци за да оцелее бункерния фюрер.
10:54 03.10.2026
13 Естествено !!!
Всичко е от доклади на лъжливи генерали около Путин
10:54 03.10.2026
14 Шопо
Коментиран от #17, #34
10:55 03.10.2026
15 Оня
Коментиран от #33
10:57 03.10.2026
16 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
10:58 03.10.2026
17 А бре
До коментар #14 от "Шопо":Вуте, как да се изравни Киев със земята бре като там има руснаци?
Коментиран от #22, #41
10:58 03.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баце ЕООД
11:01 03.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ДОКАТО ГЕРАСИМОВ
НОВИНИТЕ НА
ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ ОТ БУНКЕРА
ТАКА ЩЕ БЪДЕ .
ПУТИН ЖИВЕЕ В СВОЯ СОБСТВЕНА РЕАЛНОСТ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЕ СЛУЧАЙНО ВИКА СПАСИБА
НА БЛОКИРАЛИЯ ЕКРАН
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
11:02 03.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ного ясно
Хихихихи
11:05 03.10.2026
24 Ъхъ
До коментар #2 от "Петрохан нюз":За всички е видно, че украйна печели войната, само Путин не вижда!🤥 А мостовете в кииф са паднали от старост😂😂😂😂
11:07 03.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Крива ракета
11:08 03.10.2026
27 Путин гол до кръста на пони
11:10 03.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 АБВ
Най-интересното е, че руски блогъри ползват и достъпни украински източници за ударите в Украйна, в т.ч. клипове от самите украинци. Ама най-много ме кефи това, че украинците в тях говорят само на руски.
Не е лошо да прочетете в Блиц !!! какво пише Витанов за живота в Русия по време на СВО по време на посещението си там.
Коментиран от #36
11:11 03.10.2026
30 Путин гол до кръста на пони
11:11 03.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Атина Палада
11:13 03.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 АБВ
До коментар #14 от "Шопо":Не ! Натаняху е военнопрестъпник, а Путин - обикновен хуманист !
11:13 03.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Не е лошо
До коментар #29 от "АБВ":Ама не им плащат от там и нямат право да пишат частични факти
11:15 03.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Последния Софиянец
11:22 03.10.2026
39 койдазнай
До коментар #3 от "Кина":Абе той и папата нямаше дивизии, а какво стана?!?
11:32 03.10.2026
40 Жмръц
11:47 03.10.2026
41 Шопо
До коментар #17 от "А бре":Лвов е полски град там няма Руснаци........
12:02 03.10.2026
42 стоян георгиев
Коментиран от #45
12:06 03.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 инститют
До коментар #3 от "Кина":прави изследования по поръчка на заинтересовани лица..социолози също..който плаща получава "правилните числа" Както каза Путин..трябва да се съобразяваме с реалиите на терена..Ако бяха в полза на укройна..със сигурност Зеленчок щял да иска преговори веднага..
12:31 03.10.2026
45 говори
До коментар #42 от "стоян георгиев":а ти слушай..така ще бъдеш информиран..спри с дойче зеле гьобелс пропаганден..и отивай да зареждаш дизел за 2евро литър, а скоро и повече..защото баш съюзника на ЕС..САЩ..могат да спрат доставките на дизела..нали уж сме били съюзници..хо хо хо..Интреса клати феса..пак Европа ще лапа мухи..за кой ли път..
12:35 03.10.2026