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ISW: Твърденията на Путин за фронта са откъснати от реалността
  Тема: Украйна

ISW: Твърденията на Путин за фронта са откъснати от реалността

3 Октомври, 2026 10:42 1 255 45

  • владимир путин-
  • isw-
  • войната в украйна-
  • руско настъпление

Путин заяви, че Русия е завзела 1301 кв. км украинска територия през септември. Според ISW руските войски са загубили нетно 175,18 кв. км.

ISW: Твърденията на Путин за фронта са откъснати от реалността - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Твърдението на Владимир Путин, че руските войски са завзели 1301 кв. км украинска територия през септември, е в рязко противоречие с данните на Института за изследване на войната (ISW). Според американския анализаторски център руските сили са претърпели нетна загуба на 175,18 кв. км територия през месеца.

Путин е заявил, че резултатът е 2,5 пъти по-голям от териториалните придобивки, за които Русия е съобщавала през предходните месеци. ISW обаче определя представената картина като несъответстваща на наблюдаваното развитие по фронта.

„Твърденията за настъплението на руските войски са толкова откъснати от реалността, че граничат с халюцинации“, се посочва в анализа на ISW.

Според института подобни заявления създават измислена картина на бойните действия и погрешно впечатление за бързо руско настъпление по целия театър на военните действия. Анализаторите не могат да установят дали Путин съзнателно представя неверни числа или приема за истина данни, подадени му от руското военно командване.

ISW говори за информационна операция

Институтът разглежда разминаването между руските твърдения и оценката на бойното поле като част от когнитивната война на Кремъл. Според ISW целта е руското настъпление да бъде представено като значително по-мащабно, отколкото е в действителност, както и да се създаде впечатление, че украинската отбрана се руши по целия фронт.

Подобни разминавания вече са отбелязвани и в предишни оценки на ISW. На 2 септември институтът посочи, че Путин е приписал на руските сили завземането на значително по-големи територии в Донецка област, отколкото показват данните от открити източници. Анализаторите тогава оцениха руските териториални придобивки през август на около 90,35 кв. км.

Москва разполага с ресурс за продължителна война

На 7 септември началникът на Главното управление на разузнаването Олег Иващенко заяви, че въпреки икономическото отслабване Русия все още има ресурси да води войната срещу Украйна до 2027–2028 г.

Иващенко посочи като основни проблеми недостига на работна сила, увеличаващия се дефицит на федералния бюджет и влошаването на състоянието на банковата система. Отделно Forbes оцени руските загуби от началото на пълномащабното нахлуване на около 1,4 млн. души и посочи средно около 30 000 загуби на месец през 2026 г.

Източници: УНИАН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Петрохан нюз

    17 17 Отговор
    Путин не е прав

    Коментиран от #24, #43

    10:45 03.10.2026

  • 3 Кина

    49 11 Отговор
    В момента войната се води предимно от западната преса но тя няма зъби и патрони..!

    Коментиран от #39, #44

    10:46 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 зИленски

    31 6 Отговор
    ДО МАРТ 2027 ФАЛИТ

    10:48 03.10.2026

  • 7 кравария убер алез

    43 8 Отговор
    На някакво измислено НПО ли да вярвам ? Или на ежедневния рев на укрите, че ги бият кофти...
    Хайде фермата на Мирчев да се включи... ПП Де Би ли

    10:48 03.10.2026

  • 8 Сталин

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Епщайн и Ротшилд":

    И също работете за да сте свободни

    10:48 03.10.2026

  • 9 Говорит Москва

    15 18 Отговор
    Превзеха и Лисабон

    10:49 03.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пелагия Порфириевна

    22 10 Отговор
    Само с пропаганда не става, трябва и нещо повече.
    Тия от isw (institute for the study of war) викам да си гледат работата, а може и да гоподжвакат на Путин:)
    Въпрос на избор.

    10:53 03.10.2026

  • 12 Коментар

    21 34 Отговор
    Путлера е патологичен лъжец, демагог и подлец който ще бъде обесен, ако спре войната без да обяви някаква "пабеда".
    В момента умират хиляди руснаци и украинци за да оцелее бункерния фюрер.

    10:54 03.10.2026

  • 13 Естествено !!!

    16 30 Отговор
    В Бункера няма телевизия и интернет
    Всичко е от доклади на лъжливи генерали около Путин

    10:54 03.10.2026

  • 14 Шопо

    9 26 Отговор
    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    Коментиран от #17, #34

    10:55 03.10.2026

  • 15 Оня

    22 6 Отговор
    А и института кво рече за тия урки дето са пред Кремъл? Чакат да им предложат кафенце ли? Или ще пият кафе на Крим при зеления? Давай мирчев ти сииииии!!!!!!

    Коментиран от #33

    10:57 03.10.2026

  • 16 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    23 5 Отговор
    Откъснати от реалността са фантастичните твърдения на този измислен институт основан от жалкия мъж на Виктория Нюлънд.

    10:58 03.10.2026

  • 17 А бре

    15 4 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    Вуте, как да се изравни Киев със земята бре като там има руснаци?

    Коментиран от #22, #41

    10:58 03.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баце ЕООД

    14 4 Отговор
    И после.. Харков няма стратегическо значение

    11:01 03.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ДОКАТО ГЕРАСИМОВ

    6 20 Отговор
    ПЕСКОВ ПОДНАСЯТ
    НОВИНИТЕ НА
    ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ ОТ БУНКЕРА
    ТАКА ЩЕ БЪДЕ .

    ПУТИН ЖИВЕЕ В СВОЯ СОБСТВЕНА РЕАЛНОСТ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЕ СЛУЧАЙНО ВИКА СПАСИБА

    НА БЛОКИРАЛИЯ ЕКРАН

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    11:02 03.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ного ясно

    7 12 Отговор
    У Йло па са го...ОБ ман ули и..НА ДУЛИ , кавказците
    Хихихихи

    11:05 03.10.2026

  • 24 Ъхъ

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Петрохан нюз":

    За всички е видно, че украйна печели войната, само Путин не вижда!🤥 А мостовете в кииф са паднали от старост😂😂😂😂

    11:07 03.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Крива ракета

    16 4 Отговор
    По-скоро американските анализатори от ISW са много далеч и от конфликта и от реалността.

    11:08 03.10.2026

  • 27 Путин гол до кръста на пони

    4 11 Отговор
    Халюцинации? От гъбите е!

    11:10 03.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 АБВ

    18 1 Отговор
    Господин Ганев, информирайте се от различни източници. ISW, английското разузнаване, УНИАН, украинския генерален щаб са изключително нанадеждни източници на достоверна информация. Те са просто средства за пропаганда на които не може да се има никакво доверие. И руснаците водят пропаганда, но по един доста по-фин начин. Просто я смесват и с достоверни факти.
    Най-интересното е, че руски блогъри ползват и достъпни украински източници за ударите в Украйна, в т.ч. клипове от самите украинци. Ама най-много ме кефи това, че украинците в тях говорят само на руски.
    Не е лошо да прочетете в Блиц !!! какво пише Витанов за живота в Русия по време на СВО по време на посещението си там.

    Коментиран от #36

    11:11 03.10.2026

  • 30 Путин гол до кръста на пони

    3 16 Отговор
    Ако Хитлер имаше ядрено оръжие, дали щеше да се застреля в бункера? Т.е. да се натрови. Питайте за това моя приятел румин радив от Задунайская губерния!

    11:11 03.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Атина Палада

    4 15 Отговор
    Тая спецялна аперация съвсем заприлича на абасрация.

    11:13 03.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 АБВ

    15 3 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    Не ! Натаняху е военнопрестъпник, а Путин - обикновен хуманист !

    11:13 03.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не е лошо

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "АБВ":

    Ама не им плащат от там и нямат право да пишат частични факти

    11:15 03.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Последния Софиянец

    3 10 Отговор
    Бункерния страхливец го зобят с ботокс нон стоп и бълнува от заран, а копейките верват и мечтаят!

    11:22 03.10.2026

  • 39 койдазнай

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    Абе той и папата нямаше дивизии, а какво стана?!?

    11:32 03.10.2026

  • 40 Жмръц

    3 1 Отговор
    То пък този институт сякаш има връзка с реалността...Тотално облъчени от неведоми алфа,бета,гама и всякакви радиоактивни лъчи.Как пък не казаха нещо вярно за 4 г?

    11:47 03.10.2026

  • 41 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "А бре":

    Лвов е полски град там няма Руснаци........

    12:02 03.10.2026

  • 42 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Все повече и повече се вижда че путин не е адекватен.вчера какви глупости говори на последната си пресконференция...

    Коментиран от #45

    12:06 03.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 инститют

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    прави изследования по поръчка на заинтересовани лица..социолози също..който плаща получава "правилните числа" Както каза Путин..трябва да се съобразяваме с реалиите на терена..Ако бяха в полза на укройна..със сигурност Зеленчок щял да иска преговори веднага..

    12:31 03.10.2026

  • 45 говори

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "стоян георгиев":

    а ти слушай..така ще бъдеш информиран..спри с дойче зеле гьобелс пропаганден..и отивай да зареждаш дизел за 2евро литър, а скоро и повече..защото баш съюзника на ЕС..САЩ..могат да спрат доставките на дизела..нали уж сме били съюзници..хо хо хо..Интреса клати феса..пак Европа ще лапа мухи..за кой ли път..

    12:35 03.10.2026

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