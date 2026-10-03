НАТО вдигна изтребители заради обект над Литва

Изтребители на НАТО, базирани на авиобазата в Зокняй, са вдигнати във въздуха за идентифициране на обект, засечен от техническите средства за наблюдение на Литва. За това съобщи националното радио LRT, позовавайки се на Националния център за управление на кризите.

Във Вилнюския окръг и района на град Укмерге е обявена жълта степен на вероятна въздушна опасност. По предварителни данни радарите са засекли обект с характеристики, които могат да съответстват на безпилотен летателен апарат. Националният център съобщава, че е възможно той да е навлязъл в литовското въздушно пространство от Беларус.

„Запазете спокойствие и си определете безопасно място“, гласи предупреждението, изпратено до жителите на засегнатите райони. На гражданите е препоръчано да се отдалечат от прозорци, балкони и открити пространства, както и да не се приближават до подозрителни летящи или паднали обекти. При забелязване на такъв обект властите призовават да бъде подаден сигнал на телефон 112.

Заради активността на неидентифицирани летящи обекти временно е затворено контролираното въздушно пространство над международното летище във Вилнюс. Това засяга излитанията и кацанията, докато военните установят характера и траекторията на засечения обект.

Към момента няма официално потвърждение дали става дума за дрон, метеорологичен балон или друг летателен обект. Не е съобщено и дали обектът е бил визуално идентифициран, неутрализиран или е изчезнал от радарите.

Пореден инцидент в литовското въздушно пространство

Случаят идва след инцидента от нощта на 14 срещу 15 септември, когато безпилотен апарат наруши въздушното пространство на Литва и беше неутрализиран от италиански изтребители от мисията на НАТО. Според предварителните данни, оповестени от литовското външно министерство, дронът е навлязъл от Беларус.

Литовските власти започнаха разследване за произхода на апарата, принадлежността му и възможните цели на нарушението. Новият сигнал над Вилнюския окръг и Укмерге засега остава в етап на военна идентификация.

Източници: LRT, Версло жиниос