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НАТО вдигна изтребители заради обект над Литва

НАТО вдигна изтребители заради обект над Литва

3 Октомври, 2026 10:44 786 11

  • литва-
  • нато-
  • вилнюс-
  • зокняй-
  • дрон

Обявена е жълта въздушна опасност във Вилнюския окръг и района на Укмерге. Контролираното въздушно пространство над летището във Вилнюс е временно затворено.

НАТО вдигна изтребители заради обект над Литва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изтребители на НАТО, базирани на авиобазата в Зокняй, са вдигнати във въздуха за идентифициране на обект, засечен от техническите средства за наблюдение на Литва. За това съобщи националното радио LRT, позовавайки се на Националния център за управление на кризите.

Във Вилнюския окръг и района на град Укмерге е обявена жълта степен на вероятна въздушна опасност. По предварителни данни радарите са засекли обект с характеристики, които могат да съответстват на безпилотен летателен апарат. Националният център съобщава, че е възможно той да е навлязъл в литовското въздушно пространство от Беларус.

„Запазете спокойствие и си определете безопасно място“, гласи предупреждението, изпратено до жителите на засегнатите райони. На гражданите е препоръчано да се отдалечат от прозорци, балкони и открити пространства, както и да не се приближават до подозрителни летящи или паднали обекти. При забелязване на такъв обект властите призовават да бъде подаден сигнал на телефон 112.

Заради активността на неидентифицирани летящи обекти временно е затворено контролираното въздушно пространство над международното летище във Вилнюс. Това засяга излитанията и кацанията, докато военните установят характера и траекторията на засечения обект.

Към момента няма официално потвърждение дали става дума за дрон, метеорологичен балон или друг летателен обект. Не е съобщено и дали обектът е бил визуално идентифициран, неутрализиран или е изчезнал от радарите.

Пореден инцидент в литовското въздушно пространство

Случаят идва след инцидента от нощта на 14 срещу 15 септември, когато безпилотен апарат наруши въздушното пространство на Литва и беше неутрализиран от италиански изтребители от мисията на НАТО. Според предварителните данни, оповестени от литовското външно министерство, дронът е навлязъл от Беларус.

Литовските власти започнаха разследване за произхода на апарата, принадлежността му и възможните цели на нарушението. Новият сигнал над Вилнюския окръг и Укмерге засега остава в етап на военна идентификация.

Източници: LRT, Версло жиниос


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    17 0 Отговор
    Зеленски похарчи окраинците сега е ред на Литва.

    10:53 03.10.2026

  • 2 Хохо Бохо

    18 1 Отговор
    Украйнски дрон

    Коментиран от #10

    10:56 03.10.2026

  • 3 Смех

    17 0 Отговор
    Ама обекта да не е НЛО?!

    10:57 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 За врана

    13 0 Отговор
    ще почнат да вдигат безстрашните изтребители.На паниката,породена от безпочвен страх-очите са ококорени!

    11:04 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Члендупети

    7 0 Отговор
    Като не могат да им осигурят сигурността, защо изобщо са ги приели в НАТО?

    11:23 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТИР

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    Щом не са го индетифицирали значи е укрообект,,,,

    11:41 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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