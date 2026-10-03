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115 години от рождението на Ванга: Феноменът, който продължава да вълнува света

115 години от рождението на Ванга: Феноменът, който продължава да вълнува света

3 Октомври, 2026 10:32 662 10

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  • рупите

На 3 октомври се навършват 115 години от рождението на Вангелия Гущерова – една от най-загадъчните и разпознаваеми български личности на XX век

115 години от рождението на Ванга: Феноменът, който продължава да вълнува света - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 3 октомври 2026 г. се навършват 115 години от рождението на Вангелия Пандева Гущерова – Ванга. Десетилетия след смъртта ѝ през 1996 г. интересът към нейната личност не стихва, а името ѝ продължава да бъде познато далеч извън пределите на България.

По повод годишнината днес в местността Рупите край Петрич е организирана специална програма. От 11:00 часа в храма „Света Петка Българска“ ще бъде отслужена тържествена литургия. В 12:00 часа е предвидено слово за Ванга, последвано от музикален поздрав, а от 12:30 часа в ритуалната зала на фондация „Ванга“ ще бъде представена книгата „Вангелия“ на Жени Костадинова, съобщи БТА, позовавайки се на председателя на фондацията Иван Драмов.

От Струмица до Рупите

Ванга е родена на 3 октомври 1911 г. в Струмица, тогава в пределите на Османската империя, днес в Северна Македония. Рожденото ѝ име е Вангелия Пандева Сурчева. Майка ѝ умира, когато тя е още малко дете, а ранните ѝ години преминават в бедност и изпитания.

Един от определящите моменти в биографията ѝ е загубата на зрението. Според разказите за живота ѝ като дете тя попада в силна буря и е отнесена от вихрушка. По-късно е намерена в нива със сериозно увредени очи. Зрението ѝ постепенно се влошава и тя остава сляпа. Впоследствие учи в училище за незрящи в Земун, където усвоява Брайловата азбука.

Именно около тази драматична случка по-късно възникват множество разкази за необикновените ѝ способности. В годините на Втората световна война Ванга започва да става известна. При нея идват хора, които търсят информация за изчезнали или загинали свои близки. Постепенно славата ѝ се разпространява извън района на Петрич, а впоследствие и извън България.

Димитър Гущеров променя живота ѝ

През 1942 г. Вангелия се омъжва за Димитър Гущеров от петричкото село Крънджилица и се установява в Петрич. Семейният им дом е построен през 1947 г. Именно там Ванга прекарва голяма част от живота си и приема безброй посетители. Днес къщата е музей и пази нейни лични вещи, мебели, фотографии и предмети, свързани с ежедневието ѝ.

Димитър Гущеров умира през 1962 г. Двамата нямат биологични деца, но според фондация „Ванга“ тя полага майчински грижи за Венета Митрева и Димитър Вълчев.

С годините при Ванга започват да идват хора от всички обществени слоеве. Сред посетителите ѝ има обикновени семейства, но и известни представители на културата, спорта и обществения живот. Запазени са нейни фотографии с личности като Невена Коканова, Светлин Русев, Нешка Робева и патриарх Максим.

Рупите – мястото, останало завинаги свързано с Ванга

Последните години от живота на Ванга са неразривно свързани с Рупите – местността край Петрич, превърнала се след смъртта ѝ в място, посещавано от хора от България и чужбина.

През 1994 г. там е изграден храмът „Света Петка Българска“. Същата година е създадена и фондация „Ванга“, сред чиито учредители освен самата нея са акад. Светлин Русев, проф. Тончо Жечев, Йордан Радичков, Нешка Робева, Невена Коканова и други известни обществени и културни дейци.

Днес комплексът в Рупите включва храма, къщата, в която Ванга е приемала посетители, манастирска част и изложбена зала. Там се съхраняват книги, картини, икони, фотографии и други предмети, свързани с живота ѝ. Фондацията стопанисва общо около 230 декара в местността.

Пророчествата и легендите

Най-голямата загадка около Ванга остават приписваните ѝ предсказания. През десетилетията на нейно име са разпространявани стотици пророчества – за войни, природни бедствия, политически промени, съдбата на известни личности и дори събития десетилетия след смъртта ѝ.

Тук обаче митовете трябва да бъдат разграничавани от установимите факти. Голяма част от сензационните „предсказания на Ванга“, които всяка година се появяват в медиите и социалните мрежи, нямат надежден първоизточник или документ, доказващ, че действително са изречени от нея. Именно липсата на систематични писмени записи приживе позволява през годините около името ѝ да се натрупват легенди.

Това обаче не променя огромното обществено влияние на Вангелия Гущерова. За едни тя остава пророчица с необяснима дарба, за други – изключително проницателен човек, способен да усеща страховете и надеждите на посетителите си, а за трети – културен феномен, чието влияние трябва да бъде разглеждано през историята и психологията на XX век.

Ванга умира през 1996 г.

Вангелия Гущерова умира на 11 август 1996 г. на 84-годишна възраст. По нейно желание наследството ѝ остава свързано с Петрич и Рупите. Домът ѝ в Петрич е превърнат в музей, а комплексът в Рупите и днес привлича многобройни посетители.

Тридесет години след смъртта ѝ интересът към Ванга остава необичайно силен. За нея продължават да се издават книги, да се снимат филми и документални продукции, а името ѝ периодично се появява в международни медии.

На 115-ата годишнина от рождението ѝ обаче зад всички легенди остава историята на едно сляпо момиче от Струмица, което преминава през бедност, войни и лични трагедии, а впоследствие се превръща в една от най-разпознаваемите български личности по света.

Източници: БТА; Фондация „Ванга“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Читател

    6 7 Отговор
    Путин е най-великия президент на света в момента, най-уважавания и респектирания, с божествено търпение и позитивна сила произлизаща от божествената светлина на доброто.

    Естествено, че всички слуги на Дявола се страхуват от него, плюят по него, обиждат го и се мъчат да го унищожат.

    Но Баба Ванга много отдавна го е видяла и предрекла:

    "„Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия“

    10:35 03.10.2026

  • 3 Мара Джамбазовата Патка

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Елизабет Цветанова":

    Значи кмета на факултета 8 пъти те е опъвал.

    Коментиран от #4

    10:37 03.10.2026

  • 4 Елизабет Цветанова

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мара Джамбазовата Патка":

    И той и брат му и иконома му 🍾😂🤭🚩

    10:38 03.10.2026

  • 5 разбира се

    3 1 Отговор
    че няма нищо случайно..

    10:39 03.10.2026

  • 6 Хахаха

    5 6 Отговор
    Ванга е продукт на КГБ доказано с документи фалшив пророк

    10:45 03.10.2026

  • 7 НЕканонична

    2 2 Отговор
    Църквата и е НЕканонична , а гробът и е в блато. Голяма част от червената номенклатура и изчанчените ни културтрегери и вярваха , защото тия никога не са били християни ,а агностици и атеисти.

    11:02 03.10.2026

  • 8 Пецата

    1 1 Отговор
    Мене вобще не ме вълнува разбираш ли ама ше си сипа едно по повода 🤣

    11:04 03.10.2026

  • 9 Просто човек

    0 2 Отговор
    Вещица!

    11:41 03.10.2026

  • 10 сенки от миналото

    0 0 Отговор
    ----всяка година се появяват в медиите и социалните мрежи, нямат надежден първоизточник или документ, доказващ, че действително са изречени от нея.--------
    Преди всичко ободряваше посетителите с положителни предсказания за личната им съдба.
    Претенции за световни събития не е имала, но в разгарящата се инфлационна криза в края на миналия век, пред бтв репортаж обяви оптимистично, че скоро България ще се оправи.

    12:08 03.10.2026