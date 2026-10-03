115 години от рождението на Ванга: Феноменът, който продължава да вълнува света

На 3 октомври 2026 г. се навършват 115 години от рождението на Вангелия Пандева Гущерова – Ванга. Десетилетия след смъртта ѝ през 1996 г. интересът към нейната личност не стихва, а името ѝ продължава да бъде познато далеч извън пределите на България.

По повод годишнината днес в местността Рупите край Петрич е организирана специална програма. От 11:00 часа в храма „Света Петка Българска“ ще бъде отслужена тържествена литургия. В 12:00 часа е предвидено слово за Ванга, последвано от музикален поздрав, а от 12:30 часа в ритуалната зала на фондация „Ванга“ ще бъде представена книгата „Вангелия“ на Жени Костадинова, съобщи БТА, позовавайки се на председателя на фондацията Иван Драмов.

От Струмица до Рупите

Ванга е родена на 3 октомври 1911 г. в Струмица, тогава в пределите на Османската империя, днес в Северна Македония. Рожденото ѝ име е Вангелия Пандева Сурчева. Майка ѝ умира, когато тя е още малко дете, а ранните ѝ години преминават в бедност и изпитания.

Един от определящите моменти в биографията ѝ е загубата на зрението. Според разказите за живота ѝ като дете тя попада в силна буря и е отнесена от вихрушка. По-късно е намерена в нива със сериозно увредени очи. Зрението ѝ постепенно се влошава и тя остава сляпа. Впоследствие учи в училище за незрящи в Земун, където усвоява Брайловата азбука.

Именно около тази драматична случка по-късно възникват множество разкази за необикновените ѝ способности. В годините на Втората световна война Ванга започва да става известна. При нея идват хора, които търсят информация за изчезнали или загинали свои близки. Постепенно славата ѝ се разпространява извън района на Петрич, а впоследствие и извън България.

Димитър Гущеров променя живота ѝ

През 1942 г. Вангелия се омъжва за Димитър Гущеров от петричкото село Крънджилица и се установява в Петрич. Семейният им дом е построен през 1947 г. Именно там Ванга прекарва голяма част от живота си и приема безброй посетители. Днес къщата е музей и пази нейни лични вещи, мебели, фотографии и предмети, свързани с ежедневието ѝ.

Димитър Гущеров умира през 1962 г. Двамата нямат биологични деца, но според фондация „Ванга“ тя полага майчински грижи за Венета Митрева и Димитър Вълчев.

С годините при Ванга започват да идват хора от всички обществени слоеве. Сред посетителите ѝ има обикновени семейства, но и известни представители на културата, спорта и обществения живот. Запазени са нейни фотографии с личности като Невена Коканова, Светлин Русев, Нешка Робева и патриарх Максим.

Рупите – мястото, останало завинаги свързано с Ванга

Последните години от живота на Ванга са неразривно свързани с Рупите – местността край Петрич, превърнала се след смъртта ѝ в място, посещавано от хора от България и чужбина.

През 1994 г. там е изграден храмът „Света Петка Българска“. Същата година е създадена и фондация „Ванга“, сред чиито учредители освен самата нея са акад. Светлин Русев, проф. Тончо Жечев, Йордан Радичков, Нешка Робева, Невена Коканова и други известни обществени и културни дейци.

Днес комплексът в Рупите включва храма, къщата, в която Ванга е приемала посетители, манастирска част и изложбена зала. Там се съхраняват книги, картини, икони, фотографии и други предмети, свързани с живота ѝ. Фондацията стопанисва общо около 230 декара в местността.

Пророчествата и легендите

Най-голямата загадка около Ванга остават приписваните ѝ предсказания. През десетилетията на нейно име са разпространявани стотици пророчества – за войни, природни бедствия, политически промени, съдбата на известни личности и дори събития десетилетия след смъртта ѝ.

Тук обаче митовете трябва да бъдат разграничавани от установимите факти. Голяма част от сензационните „предсказания на Ванга“, които всяка година се появяват в медиите и социалните мрежи, нямат надежден първоизточник или документ, доказващ, че действително са изречени от нея. Именно липсата на систематични писмени записи приживе позволява през годините около името ѝ да се натрупват легенди.

Това обаче не променя огромното обществено влияние на Вангелия Гущерова. За едни тя остава пророчица с необяснима дарба, за други – изключително проницателен човек, способен да усеща страховете и надеждите на посетителите си, а за трети – културен феномен, чието влияние трябва да бъде разглеждано през историята и психологията на XX век.

Ванга умира през 1996 г.

Вангелия Гущерова умира на 11 август 1996 г. на 84-годишна възраст. По нейно желание наследството ѝ остава свързано с Петрич и Рупите. Домът ѝ в Петрич е превърнат в музей, а комплексът в Рупите и днес привлича многобройни посетители.

Тридесет години след смъртта ѝ интересът към Ванга остава необичайно силен. За нея продължават да се издават книги, да се снимат филми и документални продукции, а името ѝ периодично се появява в международни медии.

На 115-ата годишнина от рождението ѝ обаче зад всички легенди остава историята на едно сляпо момиче от Струмица, което преминава през бедност, войни и лични трагедии, а впоследствие се превръща в една от най-разпознаваемите български личности по света.

Източници: БТА; Фондация „Ванга“