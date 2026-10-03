Триумф на човешкия дух: Историята на Наоми Корир – от тежкото заболяване до световните финали

През изминалия август кенийската състезателка на средни разстояния Наоми Корир постигна един от най-значимите успехи в спортната си кариера, завършвайки на достойното пето място във финала на една миля на Игрите на Британската общност в Глазгоу. Зад този бляскав резултат обаче се крие разтърсваща лична история за физическо страдание, социална изолация и сбъднати мечти.

Корир се ражда с вродена урогенитална фистула – състояние, което причинява постоянно неконтролируемо изпускане на урина. Това превръща детството ѝ в ад, а околните започват да я избягват. Въпреки това момичето не спира да спортува, за да избяга от самотата, макар да се налага да премине към по-къси дистанции като 100 метра с препятствия.

По данни на „Лекари без граници“ над 500 000 жени в Субсахарска Африка страдат от това заболяване поради липса на качествени акушеро-гинекологични грижи. За Корир спасението не идва веднага – първите две хирургически интервенции се провалят.

Едва през 2013 г. (когато е на 13 години) третата операция в специализираната клиника „Джинокеър“ в родния ѝ град Елдорет приключва успешно. Благодарение на благотворителната програма „Отвъд фистулата“ тя успява да завърши образованието си и да се завърне пълноценно към спорта.

„Самото преодоляване на фистулата те прави истински шампион. Сега обаче нямам търпение да стигна до самия връх и в спорта!“

От щафетите до мечта за Пекин и Лос Анджелис

Професионалният дебют на Корир е през 2019 г., а успехите идват бързо:

2021 г.: Сребърен медал на Световното първенство по щафети в Полша (смесена дисциплина 2х2х400 м).

2022 г.: Златен медал от Шампионата на Африка в Мавриций (щафета 4х400 м).

Август 2026 г.: Пето място на финала на една миля в Глазгоу.

Днес 28-годишната бегачка, която като малка пее в църковния хор и свири на йоника, е модел за подражание за хиляди момичета в Африка. С поглед, отправен към Световното първенство в Пекин и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., Наоми Корир продължава да доказва, че за силата на волята граници няма.