Хърватия: Сърбия извършва мащабно превъоръжаване, което прилича на шопинг мания

Хърватия следи отблизо мащабното военно превъоръжаване на Сърбия, което прилича почти на "шопинг мания", заяви хърватският премиер Андрей Пленкович, подчертавайки, че Загреб развива въоръжените си сили единствено с цел възпиране, предаде ХИНА, съобщи БТА.
Пленкович коментира темата по време на среща с баварския премиер Маркус Зьодер в Загреб, след като министърът на отбраната на Хърватия Иван Анушич определи риториката и военното укрепване на Сърбия като все по-агресивни.
"Следим отблизо развитието в Сърбия", каза още Пленкович, като добави, че въпросът е бил обсъден и от хърватските съвети по отбрана и национална сигурност.
По думите му военното подсилване на Сърбия е "извънреден процес, почти шопинг мания по целия свят", което според него поставя въпроса защо Белград се въоръжава в такава степен.
Пленкович подчерта, че като член на ЕС и НАТО Хърватия предприема мерки за гарантиране на сигурността си и е утроила бюджета си за отбрана през последното десетилетие. Той заяви, че развиваните от страната способности "не представляват заплаха за никого", а имат възпираща функция, за да не се повтори агресията от 90-те години.
Хърватският премиер посочи, че Загреб обсъжда военното укрепване на Сърбия с всички свои партньори, които според него са запознати с развитието на ситуацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сатана Z
21:40 02.10.2026
3 Анонимен
21:41 02.10.2026
4 Помак
21:42 02.10.2026
5 Kaлпазанин
21:42 02.10.2026
6 А50
21:42 02.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 УиУиУи
21:49 02.10.2026
11 УиУиУи
До коментар #7 от "Лол Кек":Нее .. нее...
21:50 02.10.2026
12 Кккк
21:52 02.10.2026
13 Крал марко
21:55 02.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Европеец
До коментар #14 от "Сърбия":Нелеп коментар, но както и да е..... Както Много пъти съм споделял ходя да ям и да пия и да пея техни и наши песни в Македония и в Сърбия... Сърбите са по-радушни, по гостоприемни, по-честни и по братски настроени към нас българите....в Македонците едно високомерие/не знам откъде го вадят/, но пък езиково нямам никакви проблеми.... Понеже статията е за Хърватска, Бил съм на морето и на екскурзии, но ми се виждат по особени, като че ли са от друг сой....
22:08 02.10.2026