Хърватия: Сърбия извършва мащабно превъоръжаване, което прилича на шопинг мания

Хърватия следи отблизо мащабното военно превъоръжаване на Сърбия, което прилича почти на "шопинг мания", заяви хърватският премиер Андрей Пленкович, подчертавайки, че Загреб развива въоръжените си сили единствено с цел възпиране, предаде ХИНА, съобщи БТА.

Пленкович коментира темата по време на среща с баварския премиер Маркус Зьодер в Загреб, след като министърът на отбраната на Хърватия Иван Анушич определи риториката и военното укрепване на Сърбия като все по-агресивни.

"Следим отблизо развитието в Сърбия", каза още Пленкович, като добави, че въпросът е бил обсъден и от хърватските съвети по отбрана и национална сигурност.

По думите му военното подсилване на Сърбия е "извънреден процес, почти шопинг мания по целия свят", което според него поставя въпроса защо Белград се въоръжава в такава степен.

Пленкович подчерта, че като член на ЕС и НАТО Хърватия предприема мерки за гарантиране на сигурността си и е утроила бюджета си за отбрана през последното десетилетие. Той заяви, че развиваните от страната способности "не представляват заплаха за никого", а имат възпираща функция, за да не се повтори агресията от 90-те години.

Хърватският премиер посочи, че Загреб обсъжда военното укрепване на Сърбия с всички свои партньори, които според него са запознати с развитието на ситуацията.