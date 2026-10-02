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Хърватия: Сърбия извършва мащабно превъоръжаване, което прилича на шопинг мания

Хърватия: Сърбия извършва мащабно превъоръжаване, което прилича на шопинг мания

2 Октомври, 2026 21:34 670 15

  • сърбия-
  • хърватия-
  • балкани-
  • андрей пленкович

Въпросът е бил обсъден от хърватските съвети по отбрана и национална сигурност, разкри хърватският премиер

Хърватия: Сърбия извършва мащабно превъоръжаване, което прилича на шопинг мания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хърватия следи отблизо мащабното военно превъоръжаване на Сърбия, което прилича почти на "шопинг мания", заяви хърватският премиер Андрей Пленкович, подчертавайки, че Загреб развива въоръжените си сили единствено с цел възпиране, предаде ХИНА, съобщи БТА.

Пленкович коментира темата по време на среща с баварския премиер Маркус Зьодер в Загреб, след като министърът на отбраната на Хърватия Иван Анушич определи риториката и военното укрепване на Сърбия като все по-агресивни.

"Следим отблизо развитието в Сърбия", каза още Пленкович, като добави, че въпросът е бил обсъден и от хърватските съвети по отбрана и национална сигурност.

По думите му военното подсилване на Сърбия е "извънреден процес, почти шопинг мания по целия свят", което според него поставя въпроса защо Белград се въоръжава в такава степен.

Пленкович подчерта, че като член на ЕС и НАТО Хърватия предприема мерки за гарантиране на сигурността си и е утроила бюджета си за отбрана през последното десетилетие. Той заяви, че развиваните от страната способности "не представляват заплаха за никого", а имат възпираща функция, за да не се повтори агресията от 90-те години.

Хърватският премиер посочи, че Загреб обсъжда военното укрепване на Сърбия с всички свои партньори, които според него са запознати с развитието на ситуацията.


Хърватия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Когато си заобиколен от врагове и нормално да се въоръжиш до зъби.,особено срещу Хърватските усташи.

    21:40 02.10.2026

  • 3 Анонимен

    11 1 Отговор
    Цяла Европа строи военни заводи, само Сърбия явно няма право.

    21:41 02.10.2026

  • 4 Помак

    10 4 Отговор
    Сърбия си е велика Сърбия ...нямаш ли я в душата смелостта ,ако ще баща му на Аспарух да е пак ще си по назад от Сърбия

    21:42 02.10.2026

  • 5 Kaлпазанин

    15 0 Отговор
    И ние се подсилваме ,платихме изпребители дадоха ни два дрона от Амазон

    21:42 02.10.2026

  • 6 А50

    7 0 Отговор
    Е и, Сърбия не е в Нйто и мисли за отбрана

    21:42 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 УиУиУи

    1 0 Отговор
    Нене...

    21:49 02.10.2026

  • 11 УиУиУи

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лол Кек":

    Нее .. нее...

    21:50 02.10.2026

  • 12 Кккк

    1 0 Отговор
    Ееее

    21:52 02.10.2026

  • 13 Крал марко

    2 1 Отговор
    Сърбите са юнаци над беззащитни хора.Само че беззащитните свършиха.

    21:55 02.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сърбия":

    Нелеп коментар, но както и да е..... Както Много пъти съм споделял ходя да ям и да пия и да пея техни и наши песни в Македония и в Сърбия... Сърбите са по-радушни, по гостоприемни, по-честни и по братски настроени към нас българите....в Македонците едно високомерие/не знам откъде го вадят/, но пък езиково нямам никакви проблеми.... Понеже статията е за Хърватска, Бил съм на морето и на екскурзии, но ми се виждат по особени, като че ли са от друг сой....

    22:08 02.10.2026

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