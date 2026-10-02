Бойко Найденов за убийството на Филипов: По-скоро са лични интереси

Бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов коментира в студиото на "Денят ON AIR" разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. По думите му на този етап е рано да се правят категорични изводи за характера на престъплението.

Найденов поздрави служителите на МВР за работата им, но подчерта, че все още не са известни всички факти по случая.

Той посочи, че при много от битовите убийства в България извършителят се установява в рамките на едно денонощие, но при конкретния случай все още не е ясно към каква категория трябва да бъде отнесен.

"Ние в момента все още не знаем фактите по това тежко умишлено престъпление и затова не бих бързал с квалификации", заяви Найденов.

Според него първият важен момент за доказателствата по делото ще бъде съдебното заседание, на което ще се решава мярката на задържания.

Тогава съдът ще трябва да прецени дали събраните от МВР и прокуратурата данни са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за извършено престъпление.

Найденов коментира и твърденията, че при разследването може да има опит за "замитане на следи". По думите му това би било изключително трудно, тъй като в едно разследване участват множество служители и органи, които събират и съхраняват отделни доказателства.

"В замитането на следи участват много органи, разберете. Да, има един наблюдаващ прокурор, да кажем. Той не може да замете никакви следи, тъй като зад него стои ръководителят му", посочи той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Бившият директор на НСлС даде за пример и други знакови убийства, които според него не трябва да бъдат забравяни, сред които тези на Алексей Петров и Мартин Божанов - Нотариуса. Той подчерта, че при подобни случаи трябва да се търсят както преките извършители, така и евентуалните поръчители.

По думите му в настоящото разследване службите трябва да анализират контактите и комуникацията на хората, свързани със случая. Найденов посочи, че в работата на оперативните служители влизат проверка на телефонни разговори, контакти и връзки между отделните лица.

"Там стоят едни листове, които се анализират и се вадят всички телефонни разговори, всички контакти, всички разговори - кой с кого, какво и защо е правил", каза той.

Найденов коментира и миналото на задържания Славчо Мегеров и начина, по който той е изтърпявал предишни наказания. Според него именно тук се поставят въпроси за работата на правосъдната система и за решенията, довели до освобождаването му.

Той определи като сериозен проблем възможността системата да работи избирателно и посочи, че трябва да бъдат проверени решенията, вземани от магистрати по предишните дела срещу задържания.

Според Найденов проблемите не се изчерпват само с един орган, а засягат по-широко правосъдната система. Той смята, че трябва да се работи за ограничаване на зависимостите и за връщане на доверието в институциите.

"Нямаме друг избор. Та дори и този разговор, който го водим, е насочен именно натам да се чуе, че го има проблемът и хората, от които зависи, да направят всичко възможно тези зависимости, това, което е подредено тук последните десетина-петнадесет години, да се промени", каза още той.

В края на разговора Найденов заяви, че според наличната му информация по-скоро става въпрос за лични отношения, а не за поръчково убийство.