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Ига Швьонтек започна кампанията си в Пекин с чиста победа

Ига Швьонтек започна кампанията си в Пекин с чиста победа

3 Октомври, 2026 14:04 447 0

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Среща с Дона Векич в следващия кръг

Ига Швьонтек започна кампанията си в Пекин с чиста победа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившата световна номер 1 в женския тенис Ига Швьонтек даде мощен старт на участието си на престижния WTA 1000 турнир China Open в Пекин. Шампионката в надпреварата от 2023 година записа категоричен успех във втория кръг (1/32-финал), надделявайки над представителката на домакините Синю Гао с 6:2, 6:3 в първия официален сблъсък между двете на професионално ниво.

Двубоят на централния корт „Дайъмънд Корт“ бе под пълния контрол на полската звезда, която не остави шансове на участващата с „уайлд кард“ 244-та в световната ранглиста китайка.

Швьонтек наложи пределно високо темпо още от първите минути. В първия сет полякинята осъществи два бързи пробива и затвори частта за по-малко от 40 минути при 6:2.

Водената от публиката Гао опита да окаже по-сериозна съпротива във втория сет, но превъзходството на Швьонтек от ретур и високата ѝ класа в дългите разигравания донесоха крайното 6:3.

С този успех полската тенисистка си осигури чек от 34,110 долара от наградния фонд и продължава напред към 1/16-финалите. Там феновете ги очаква вълнуващ дуел, тъй като съперничка на Швьонтек ще бъде опитната хърватка Дона Векич.


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