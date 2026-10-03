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Дженифър Лопес изненада с необичайна визия в Париж (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Дженифър Лопес изненада с необичайна визия в Париж (ВИДЕО)

3 Октомври, 2026 13:42 564 2

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  • мокасини-
  • папараци-
  • мода

Певицата съчета нежна дантелена рокля с обувки, напомнящи на ученически мокасини, и помоли папараците да се успокоят

Дженифър Лопес изненада с необичайна визия в Париж (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес привлече погледите по улиците на Париж не с висок ток или платформа, а с масивни черни мокасини и бели чорапи. 57-годишната певица и актриса беше заснета на 29 септември по време на Седмицата на модата, докато пазарува във френската столица.

Тя беше избрала бяла дантелена рокля тип фишу с тънки презрамки, сатенен елемент в горната част и свободен силует до глезените. Моделът имаше дълбоко изрязан гръб, който оставяше голяма част от него открита.


Мокасините промениха визията на Джей Ло

Именно обувките обаче се оказаха най-обсъжданата част от облеклото. Вместо обичайните за Лопес платформи, обувки на висок ток или сандали тя носеше черни кожени мокасини с бели чорапи. Комбинацията беше описана като „бабешки обувки“ или ученически мокасини, но във всеки случай се различаваше рязко от бляскавите визии, с които певицата обикновено се появява на модни събития.

Лопес завърши тоалета си с големи авиаторски очила, златни бижута и малка капитонирана черна чанта Lady Dior. Тъмните аксесоари създадоха визуална връзка между чантата, мокасините и белия цвят на роклята.

Папараците изнервиха певицата

Разходката по улица „Сен Оноре“, известна с луксозните си бутици, не премина спокойно. Около Лопес се събрали фотографи, които я следвали по улицата. Във видеозапис от момента тя се обръща към тях и ги призовава да спрат да се държат „като луди“.

„Успокойте се. Никой не бяга. Нищо не правим. Просто можете да си направите снимките“, казва Лопес на фотографите.

Кадрите са публикувани заедно с информацията за появата ѝ в Париж, а репликите са цитирани от международни медии, сред които HOLA и AOL.

От Милано към Париж

Лопес пристигна във френската столица след няколко дни в Милано, където също присъства на събития от модния календар и показа по-пищни визии. В Париж тя заложи на по-мека комбинация, но именно обувките превърнаха иначе романтичната рокля в неочакван уличен тоалет.

Седмицата на модата в Париж за сезон пролет-лято 2027 продължава до 6 октомври. Лопес вече се появи и на представянето на Stella McCartney, където зае място на първия ред.

Източник: HOLA


Франция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Незнам

    4 0 Отговор
    Не съм експерт по женска мода, но ми прилича като да се е омотала с перде!

    Коментиран от #2

    13:46 03.10.2026

  • 2 Еми те

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Незнам":

    Бабите тъй прАЯт

    14:13 03.10.2026