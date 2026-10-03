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Жена роди в тоалетна на „Шереметиево“ и почина

Жена роди в тоалетна на „Шереметиево“ и почина

3 Октомври, 2026 13:47 643 10

  • шереметиево-
  • русия-
  • новородено-
  • смърт-
  • разследване

По данни на Baza тя е убила новороденото си дете след раждането, причината за смъртта на жената не е уточнена

Жена роди в тоалетна на „Шереметиево“ и почина - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Жена е родила в тоалетна на летище „Шереметиево“ край Москва, след което новороденото е починало, а самата тя е умряла. Информацията е публикувана от Baza и е цитирана от „Газета.Ru“. Причината за смъртта на жената все още не е уточнена.

Според публикацията жената е пристигнала на летището, където започнали родилните болки. Вместо да потърси медицинска помощ, тя отишла в тоалетна на терминала, обслужващ международни полети. В кабинката родила живо дете и сама прерязала пъпната връв.

Baza твърди, че след раждането жената е натъпкала тоалетна хартия в устата на новороденото. Детето се е задушило. Малко след това жената също е починала. В наличната публикация не се посочва дали по случая е започнало официално разследване, нито има информация за причината за смъртта ѝ.

Не са оповестени самоличността на жената, данни за полета, с който е пътувала, или други подробности за обстоятелствата около трагедията. Към публикацията няма посочен официален коментар от летището или от разследващите органи.

Източници: Газета.Ru, Baza


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Питане

    6 0 Отговор
    Каква е разликата между починал и умрял ???
    Може ми младите почиват, а старите умират 🤣

    13:50 03.10.2026

  • 4 Това защо е

    3 2 Отговор
    в новините от България?!
    Ние нямаме нищо общо!

    13:50 03.10.2026

  • 5 Сталин

    3 2 Отговор
    Ели а сега ни напиши "новини" и за Бонго от Конго

    13:52 03.10.2026

  • 6 Жителите на столипиново

    2 2 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ...

    13:53 03.10.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор
    Вече руска губерния ли сме, след като "новината" е регионална?

    13:53 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да, да

    3 1 Отговор
    Ето " руZzкий мир"

    Коментиран от #10

    14:03 03.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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