Жена роди в тоалетна на „Шереметиево“ и почина

Жена е родила в тоалетна на летище „Шереметиево“ край Москва, след което новороденото е починало, а самата тя е умряла. Информацията е публикувана от Baza и е цитирана от „Газета.Ru“. Причината за смъртта на жената все още не е уточнена.
Според публикацията жената е пристигнала на летището, където започнали родилните болки. Вместо да потърси медицинска помощ, тя отишла в тоалетна на терминала, обслужващ международни полети. В кабинката родила живо дете и сама прерязала пъпната връв.
Baza твърди, че след раждането жената е натъпкала тоалетна хартия в устата на новороденото. Детето се е задушило. Малко след това жената също е починала. В наличната публикация не се посочва дали по случая е започнало официално разследване, нито има информация за причината за смъртта ѝ.
Не са оповестени самоличността на жената, данни за полета, с който е пътувала, или други подробности за обстоятелствата около трагедията. Към публикацията няма посочен официален коментар от летището или от разследващите органи.
Източници: Газета.Ru, Baza
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Питане
Може ми младите почиват, а старите умират 🤣
13:50 03.10.2026
4 Това защо е
Ние нямаме нищо общо!
13:50 03.10.2026
5 Сталин
13:52 03.10.2026
6 Жителите на столипиново
13:53 03.10.2026
7 АГАТ а Кристи
13:53 03.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да, да
Коментиран от #10
14:03 03.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.