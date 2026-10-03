Жена роди в тоалетна на „Шереметиево“ и почина

Жена е родила в тоалетна на летище „Шереметиево“ край Москва, след което новороденото е починало, а самата тя е умряла. Информацията е публикувана от Baza и е цитирана от „Газета.Ru“. Причината за смъртта на жената все още не е уточнена.

Според публикацията жената е пристигнала на летището, където започнали родилните болки. Вместо да потърси медицинска помощ, тя отишла в тоалетна на терминала, обслужващ международни полети. В кабинката родила живо дете и сама прерязала пъпната връв.

Baza твърди, че след раждането жената е натъпкала тоалетна хартия в устата на новороденото. Детето се е задушило. Малко след това жената също е починала. В наличната публикация не се посочва дали по случая е започнало официално разследване, нито има информация за причината за смъртта ѝ.

Не са оповестени самоличността на жената, данни за полета, с който е пътувала, или други подробности за обстоятелствата около трагедията. Към публикацията няма посочен официален коментар от летището или от разследващите органи.

Източници: Газета.Ru, Baza