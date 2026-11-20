България ще получи близо 99% от предвидените средства по Плана за възстановяване и устойчивост, след като Европейската комисия одобри петото плащане в размер на над 1,7 млрд. евро. Очаква се средствата да бъдат получени до края на годината, съобщи вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов в предаването „Панорама“ на БНТ.

„България се справи успешно и приключва успешно с Плана за възстановяване и устойчивост. Получаваме общо близо 99% от средствата“, заяви Пеканов.

Последната част от изпълнението

По думите на вицепремиера само преди шест месеца страната е била получила около 50% от парите по плана, който се изпълнява в продължение на пет години. Той определи одобрението на петото плащане като резултат от действията на настоящото правителство, но подчерта, че изпълнението е било разпределено между няколко кабинета.

„Не твърдя, че всичко е свършено само от нас. Пет години минаха, процесът беше дълъг и труден. Но последната миля я свършихме ние“, каза Пеканов.

Сред ангажиментите, които според него са били изпълнени през последните месеци, са създаването на нова антикорупционна комисия, реформите, свързани с върховенството на закона, и решенията в енергийния сектор. Вицепремиерът посочи и промените, свързани с Българския енергиен холдинг, както и договорените промени във ВиК сектора.

Инвестиции в транспорт, здравеопазване и образование

Пеканов свърза плана с модернизацията на железопътния транспорт, инвестициите в енергетиката, здравеопазването и образованието. Като конкретни резултати той посочи закупуването на медицински хеликоптери и апаратура за болници, изграждането на батерийни мощности и развитието на възобновяеми енергийни източници.

По думите му са обновени и социални заведения. Като пример той даде реновиран дом за хора с деменция в село Падеж край Благоевград, който вече отговаря на съвременните стандарти за грижа.

Сред проектите е и изграждането на STEM кабинети във всички български училища. Пеканов отбеляза, че инициативата е развивана последователно от няколко правителства.

България ще настоява за запазване на кохезионните средства

Вицепремиерът заяви, че страната ще защитава интересите си в преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Основен приоритет ще бъде запазването на средствата за кохезионната политика.

„Ако има съкращения в кохезионната политика, те могат да бъдат само символични. Не можем да се откажем от тези средства“, заяви Атанас Пеканов.

Той каза още, че България не трябва да допуска нови регресивни данъци, които биха натоварили страната повече от други държави членки. По темата за Украйна Пеканов посочи, че България няма да блокира европейските решения и ще подпомага хуманитарни инициативи, но няма да предоставя средства за оръжие и въоръжаване.

В интервюто беше обсъдена и оптимизацията на държавната администрация. По думите на Пеканов правителството планира съкращаване на 5000 щатни бройки, като повече от половината от тях са реално заети позиции.