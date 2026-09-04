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Радев и забранената дума: Русия се появи в изречението
  Тема: Украйна

Радев и забранената дума: Русия се появи в изречението

4 Септември, 2026 23:01 1 107 51

  • емилия милчева-
  • русия-
  • румен радев-
  • украйна-
  • прогресивна българия-
  • лайпциг

Радев произнесе забранената дума, но само за да защити премълчаването ѝ. Русия най-сетне се появи в изречението - не като нападател, а като непобедима сила.

Радев и забранената дума: Русия се появи в изречението - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар от Емилия Милчева:

Трудно е човек да не остане с това впечатление: новговорът на кабинета "Радев" си има първо правило, което вече всички знаят - никога не назовавай Русия. Властта може да говори за войната в Украйна, но не и кой я започна. За дронове с или без експлозиви, но не и кой ги изпраща. За саботажи и хибридни атаки, но не и кой ги извършва. Може да си фантазира въздушни и космически щитове - стига да не казва от кого ще пазят, вероятно от някакви атмосферни влияния.

Още новини от Украйна

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща обаче не е подвластен на това и от София обяви, че руските заплахи няма да намалят решителността на ЕС да подкрепя Украйна. Европа няма да отстъпи и ще засили натиска, докато Русия не прекрати убийствата и не покаже истински ангажимент за мир, заяви Коща.

На съседната трибунка премиерът Румен Радев говореше за "кризи", "предизвикателства", обща сигурност, защита от дронове, европейски въздушен и космически щит. Не спомена нито Русия като източник на заплахите за европейската сигурност, нито Украйна като жертва. А според самия Коща двамата са обсъждали и руската агресия, и опасната ескалация на Москва.

Информация за източника и характера на заплахите едва ли е липсвала на Радев. Само ден по-рано той се срещна със Скот Брей, помощник генерален секретар на НАТО по разузнаването и сигурността, в присъствието на ръководителите на ДАНС и ДАР Пламен Тончев и Антоан Гечев. Официалната цел на визитата беше подготовката за българското председателство на Комитета на НАТО за гражданско разузнаване. Но едва ли в разговора с високопоставения представител на НАТО руските заплахи са били премълчани. "Цензурата" започва там, където свършват закритите срещи и трябва да се говори пред българските граждани.

Прогресивна комуникация

По този устав се движи явно комуникацията на премиера Румен Радев, министрите и депутатите му. Човек може да си помисли, че им е раздаден заедно с партийните книжки за членство в "Прогресивна България". Министерството на външните работи (МВнР) е прилежно - и показа как се прави. То осъди атаката в Лайпциг, без да посочи държавата, която Германия обвини за нея. Берлин официално съобщи, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август.

Излиза, че дронът с експлозиви в Лайпциг пристига сам, а войната в Украйна се води по неизвестни причини.

"България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг", съобщи МВнР в Х. Така София се солидаризира с Германия, без да се солидаризира с Германия. Дипломатическата аритметика е проста: от солидарността изваждаш съдържанието и получаваш нула. А поредица от такива нули заличава усилията на предишни правителства България да бъде надежден и предвидим съюзник. Те я връщат в сивата зона - формално част от ЕС и НАТО, но винаги готова да се сниши, когато трябва да бъде назована Русия.

Иначе в новговора на правителството това минава за външна политика: осъждаш деянието, но пазиш нападателя.

Притиснат от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев по време на парламентарния контрол, Радев произнесе забранената дума, но само за да защити премълчаването ѝ. "Европа не е конкурс по конформизъм и ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения", заяви той. Германия била "нашият водещ съюзник, икономически и инвестиционен партньор", но България трябвало да запази "частица разум".

Според властта разумът явно изисква руската хибридна атака срещу водещия ни съюзник да бъде премълчана, за да не бъде раздразнена Русия. "Европа може да съществува без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия", заяви Радев днес в парламента. Премиерът защити реакцията на външната министърка като "напълно адекватна", противопостави на руската хибридна атака изпращането на далекобойни оръжия за Украйна и пак напомни за хиперзвуковия и ядрения арсенал на Русия, срещу който Европа била безсилна.

Така Русия най-сетне се появи в изречението - не като нападател, а като непобедима сила, на която според Радев Европа безразсъдно се опитва да противостои с конвенционални средства. А съюзническата солидарност вече означава да стоиш твърдо до Германия, като внимаваш да не застанеш срещу държавата, която я е атакувала.

Същата политическа еквилибристика беше приложена и към "Коалицията на желаещите" - участваш в неформалния формат за подкрепа на Украйна, а после твърдиш, че никога не си бил в него, защото не са ти дали членска карта. Предишното правителство участваше в работата ѝ, но Радев обяви, че България се оттегля, а после външната министърка Велислава Петрова обясни, че няма как да напуснем нещо, в което никога не сме членували официално.

Роскомнадзор ли действа в България?

Атаката в Лайпциг не е изключение. През май Радев говореше за "конфликта в Украйна" и настояваше Европа да промени политиката си и да започне преговори с Русия. През юли обяви, че "колективният Запад" се опитва да постигне конвенционална победа над "най-голямата ядрена сила" и така увеличава риска от "ядрен отговор". В този разказ Русия не е държава, нахлула в съседна държава, а стихия, която не бива да бъде дразнена.

Тоест, отговорност носи не онзи, който заплашва с ядрено оръжие, а онзи, който отказва да се уплаши от него.

Този речник не е българско изобретение. След нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. руският медиен регулатор Роскомнадзор нареди на медиите да премахват определенията "война", "нападение" и "инвазия" и да използват официалното "специална военна операция".

Скоро след това законодателството за "фалшивите новини" превърна отклонението от кремълската версия в престъпление, наказуемо с до 15 години затвор. За да бъде контролирана действителността, първо беше прочистен речникът, с който може да бъде описана.

Кабинетът "Радев" не забранява думите със закон и не заплашва със затвор. Не се и налага. Той транспонира руската цензура в официалния български език. "Конфликтът" замества агресията, "ескалацията" - заплахите на Кремъл, а "хибридната атака" остава без извършител. Москва забрани на руснаците да наричат войната война. София сякаш прави следващата крачка - Русия може да бъде назована, но не като агресор, а само като сила, която не бива да бъде предизвиквана.

В България днес за разговори на четири очи с Румен Радев е премиерът на Словакия Роберт Фицо - съмишленик на Радев за ограничаване на санкциите срещу Русия и спиране на военната помощ за Украйна. Фицо поне назовава агресора, стига той да не бъде наказван, а жертвата му да не бъде въоръжавана.

И така, от дума на дума, докато Русия започне да ни изглежда като нормална страна в нормална война.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Великата Българска цивилизация се простира от Адриатика до Аляска на основата на православието и кирилицата.

    Коментиран от #35

    23:04 04.09.2026

  • 2 Мда

    23 12 Отговор
    Брей, каква страхотна реклама (ПР) прави намсикояси Милчева от dw на Радев! Можеше да има още словесни хибридни и пълномащабни еквилбристики.

    23:06 04.09.2026

  • 3 Тоя

    10 5 Отговор
    пак се прави на ум белия делфин

    23:07 04.09.2026

  • 4 Пасквили на килограм

    25 12 Отговор
    От Дойче веле. Винаги се намира кой да си продаде душата.

    23:07 04.09.2026

  • 5 Сатана Z

    22 11 Отговор
    За Емилия Милчева или добро или нищо.
    Абе....НИЩО

    23:09 04.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На вас

    10 18 Отговор

    До коментар #6 от "Пустиня(к)":

    келешите копейки никой не ви иска мнението, прогнозите, вижданията и т.н. 🤫

    Коментиран от #9

    23:16 04.09.2026

  • 8 отец Чапаев и Петка

    5 11 Отговор
    Руский цар е на земята

    най-велик, над всички пръв;

    русите са наши братя,

    наша плът и наша кръв.

    23:16 04.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 отец Щирлиц

    7 7 Отговор
    Немци, френци, англичани

    наши са враждебници,

    дружни с нашите тирани,

    наши са изедници.

    23:19 04.09.2026

  • 11 Тая емилия

    7 9 Отговор
    Кой така я изми

    23:20 04.09.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    15 13 Отговор
    Радев в генерал и казва " Русия е непобедима сила" . Шматароците от ГЕРБ и петроханците от ПП ДБ са на друго мнение. Тази седмица се публикува. Русия има 1800 ядрени бойни глави в оперативна готовност, Великобритания и Франция имат по 50. Победима сила ли Русия тогава?

    Коментиран от #16, #25

    23:21 04.09.2026

  • 13 нннн

    19 7 Отговор
    Ей че глупости ! DW наистина трябва да се чете наобратно.

    23:24 04.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Един

    8 8 Отговор
    Е, как, нали Радко е дете на Корнелия и Решетников.

    23:28 04.09.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Пропуснах, че САЩ имат само 200 в тази публикация.

    Коментиран от #30

    23:31 04.09.2026

  • 17 1111

    8 8 Отговор
    Даже и Киселото зеле е неграмотно - терминът не е "новговор", бе тъпаци, терминът е "новоговор".

    Коментиран от #21

    23:31 04.09.2026

  • 18 Автоимунен преводач от ибизки

    4 3 Отговор
    Какво е новговор ?

    23:33 04.09.2026

  • 19 Моя идол е Бойко Борисов

    2 5 Отговор
    Да живее Русия !🇷🇺

    23:35 04.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Учител по БЕЛ

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "1111":

    Заемката е от Оруел. Там е преведено точно като "новговор" ( Newspeak).

    Коментиран от #46

    23:36 04.09.2026

  • 22 Моя идол е Бойко Борисов

    3 4 Отговор
    Целия свят вази гледа

    23:39 04.09.2026

  • 23 Това

    6 7 Отговор
    е най-страхливият и тъпоглав генерал. Жалко, че матряла му даде власт.

    23:40 04.09.2026

  • 24 Анонимен

    8 7 Отговор
    АФторката е доста първосигнално! Имам предвид и други нейни явно нископлатени пасквили

    23:40 04.09.2026

  • 25 То е

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    СССР-то ги имаше същите, ама Утече в канала.

    23:42 04.09.2026

  • 26 Мхм

    7 4 Отговор
    Слабо. Искаме още баби и дядовци - еврови/укр либерал флигорни: слатински, оня "проф" от Миндя, оги минчев от герб, иво инджев, нейнски от сдс, пасито с площад в Пловдив, гого "пеперудата", смилов (и той не знае от къде е) и пр.

    23:48 04.09.2026

  • 27 Некои ползи от капитализъма

    1 2 Отговор
    Я узнал, что у меня
    Есть огромная семья
    И тропинка, и лесок
    В поле каждый колосок
    Речка, небо голубое —
    Это все мое родное
    Это Родина моя,
    Всех люблю на свете я!

    23:54 04.09.2026

  • 28 Ами

    4 3 Отговор
    Хора които няма никаква представа от военно дело и дори
    не са ходили в казарма обясняват на генерал как са щели
    да победят държавата с най-мощният ядрен арсенал :)

    Коментиран от #29

    00:00 05.09.2026

  • 29 То пък

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    един генерал!!!! Сигурно и от пиротехника ще избяга.

    Коментиран от #49

    00:04 05.09.2026

  • 30 Техник

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    300 ядрени бомби в Русия и нищо няма да остане от нея.

    Като малките да сте. Африканските негри пък искат от ООН нова сарта на която Африка изглежда голяма, а Русия малка. Димек всичко опира до комплекса за малоценност.

    Коментиран от #41, #48

    00:05 05.09.2026

  • 31 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 32 Тодор Колев

    0 1 Отговор
    Русия е добра. Много добра! Путлер също е много добър. Само си мълчете и правете каквото искат, защото имат атомни бонби!

    00:08 05.09.2026

  • 33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 34 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Реалистите, братчеди, си мерят ядрените глави. Понеже на рамената имат кр@ тy Hи.

    00:13 05.09.2026

  • 35 И на основата на

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аналните принципи

    00:14 05.09.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Ако една държава има ядрени бомби, ракети, глави и други такива, тя може да прави каквото си иска! Другите трябва да си траят и да не се правят на бабаити!

    00:16 05.09.2026

  • 37 Подлоги атлантически

    2 0 Отговор
    Малко ни интересува и съвсем не ни е важно кво бил казал някакъв са там изтърсак Антониу Коща. Ако на вас ви е важно си го четете и мълчете. Не ние, а вие атлантенца сте с колективен мозък но по лошото е че е и на пастет....кой, кого , защо и как не е ваша и наша работа и когато обсъдите и осъдите нацистки Израел за геноцида който извърши и продължава да извършва, когато осъдите престъпленията на САЩ тогава може и за Русия да говорите ! А какво бил казал или не казал Радев кои сте вие въобще че сметка да му държите? Я се събудете най после моля . Шепа нещастни атлантически кретени и олигофрени побесняли от злоба и омраза ама без да знаете защо. Това сте вие...

    Коментиран от #43

    00:16 05.09.2026

  • 38 Милчева и забранената дума

    1 0 Отговор
    Милчева не произнесе забранената дума "близане", само и само за да продължи да я изпълва със съдържание в нейните среди.

    И какво от това? - Една близачка в повече.

    Журналистка и близачка не са едно и също нещо, а са коренно противоположни неща.

    Защото близачките пишат това, което искат техните началници, за разлика от журналистките.

    00:18 05.09.2026

  • 39 Дзак

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    00:20 05.09.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Прав е Румен Радев! Снишаване! Какво ще направиш срещу Русия? Щом иска Украйна, ще я вземе. Нищо не може да й направи САЩ, МАЩ, Европейски съюз, ООН или който и да било. Стига харчихте пари за Украйна! Дайте я на Путин и си гледайте вашите работи!

    00:20 05.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 "Радев" не забранява думите

    1 1 Отговор
    Обаче тук нещо... думичката Гааза правилно написана с едно "а" е забранена нали ционистки подлоги ? Прав ли съм. Коментара автоматично се изтрива ако в него я има...

    00:20 05.09.2026

  • 43 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Подлоги атлантически":

    Ейййй....напълни ми душата "Подлоги атлантически"! Вдигнете му заплатата. И му дайте виза да дойде да види истинска държава с истински вожд. После ще го пратм на фронта. Гледам, че е готов да даде живота си за мен!

    00:24 05.09.2026

  • 44 Глюпусти

    1 1 Отговор
    съюзническата солидарност въобще не значи да стоиш твърдо до Германия и малоумно да повтаряш лъжите и наративите нацистки ...

    00:25 05.09.2026

  • 45 Анонимен

    0 0 Отговор
    От статукво и олигарх, Борисов стана симпатичен на борците срещу едноличния режим. Корнелия и Волен отдавна са впрегнати. Остава как да се подмами Пеевски. Отстрани в ъгъла са Възраждане. БСП остава вярна.

    00:25 05.09.2026

  • 46 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Учител по БЕЛ":

    И какво, не можем да приемем, че в 1984 са допуснати слабости в превода?
    В английския език могат да се образуват съставни думички чрез просто слепване на две други думи, но правилното използване на българския език изисква "о" да се ползва като лепило.
    Ето една примерна "съвременна" думичка в английския език brainrot; на български веднага става "мозъкОгниене" или "мозъкОразпадане".

    00:28 05.09.2026

  • 47 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Последният коз на Путлер - ядреното оръжие. Разбира се, никой диктатор не слиза сам от сцената. Той се държи на власт с цената на всичко, само и само да оцелее. Лекотата с която хвърля своите мъже в месомелачката в Украина, наистина говори, че употребата на ядрено оръжие и унищожението на света за Путин не е нещо което е немислимо. Той знае, че краят му ще бъде ужасен и цената която трябва да плати за да го избегне е без значение. Няма Путин - няма планета.

    00:32 05.09.2026

  • 48 Обосновано предположение.

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Техник":

    Ако Русия нямаше атомно оръжие отдавна щяха да я нападнат и вероятно да я победят и разграбят! Парадоксът е в това, че американците създават това оръжие за да сплашат света и да го държат в подчинение, но са изненадани, че СССР се сдобива с такова още през 1949г. - много по-бързо отколкото са очаквали в САЩ!
    Сега Русия се бори за оцеляването си и ако американците и Западът продължават да я притискат е възможно да я принудят да използва и ядреното си оръжие. И от опит знаем,
    че радиацията не признава граници...

    00:33 05.09.2026

  • 49 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "То пък":

    Генерала го видяхме как шареше с МиГ-29 в небето и даже руските бойни асове го обявиха за гениален до лудост.
    Да не говорим, че същият генерал е завършил с отличие не нам си ква американска академия за бойни летци и е овладял до съвършенство и F-16.
    Вероятно има и други летци които мога да летят пълноценно на две изцяло различни бойни платформи, но едва ли са много!

    00:37 05.09.2026

  • 50 Едно млад момче българче

    0 0 Отговор
    Последният коз на Зелю - просията . Разбира се, никой диктатор не слиза сам от сцената. Той се държи на власт с цената на всичко, само и само да оцелее. Лекотата с която хвърля своите мъже в месомелачката на фронта, наистина говори, че употребата на кокаин и унищожението на украинците за Зелю не е нещо което е немислимо. Той знае, че краят му ще бъде ужасен и цената която трябва да плати за да го избегне е без значение. Няма Зелю - няма СВО.

    00:43 05.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.