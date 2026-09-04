Радев и забранената дума: Русия се появи в изречението

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Коментар от Емилия Милчева:

Трудно е човек да не остане с това впечатление: новговорът на кабинета "Радев" си има първо правило, което вече всички знаят - никога не назовавай Русия. Властта може да говори за войната в Украйна, но не и кой я започна. За дронове с или без експлозиви, но не и кой ги изпраща. За саботажи и хибридни атаки, но не и кой ги извършва. Може да си фантазира въздушни и космически щитове - стига да не казва от кого ще пазят, вероятно от някакви атмосферни влияния.

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Председателят на Европейския съвет Антониу Коща обаче не е подвластен на това и от София обяви, че руските заплахи няма да намалят решителността на ЕС да подкрепя Украйна. Европа няма да отстъпи и ще засили натиска, докато Русия не прекрати убийствата и не покаже истински ангажимент за мир, заяви Коща.

На съседната трибунка премиерът Румен Радев говореше за "кризи", "предизвикателства", обща сигурност, защита от дронове, европейски въздушен и космически щит. Не спомена нито Русия като източник на заплахите за европейската сигурност, нито Украйна като жертва. А според самия Коща двамата са обсъждали и руската агресия, и опасната ескалация на Москва.

Информация за източника и характера на заплахите едва ли е липсвала на Радев. Само ден по-рано той се срещна със Скот Брей, помощник генерален секретар на НАТО по разузнаването и сигурността, в присъствието на ръководителите на ДАНС и ДАР Пламен Тончев и Антоан Гечев. Официалната цел на визитата беше подготовката за българското председателство на Комитета на НАТО за гражданско разузнаване. Но едва ли в разговора с високопоставения представител на НАТО руските заплахи са били премълчани. "Цензурата" започва там, където свършват закритите срещи и трябва да се говори пред българските граждани.

Прогресивна комуникация

По този устав се движи явно комуникацията на премиера Румен Радев, министрите и депутатите му. Човек може да си помисли, че им е раздаден заедно с партийните книжки за членство в "Прогресивна България". Министерството на външните работи (МВнР) е прилежно - и показа как се прави. То осъди атаката в Лайпциг, без да посочи държавата, която Германия обвини за нея. Берлин официално съобщи, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август.

Излиза, че дронът с експлозиви в Лайпциг пристига сам, а войната в Украйна се води по неизвестни причини.

"България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг", съобщи МВнР в Х. Така София се солидаризира с Германия, без да се солидаризира с Германия. Дипломатическата аритметика е проста: от солидарността изваждаш съдържанието и получаваш нула. А поредица от такива нули заличава усилията на предишни правителства България да бъде надежден и предвидим съюзник. Те я връщат в сивата зона - формално част от ЕС и НАТО, но винаги готова да се сниши, когато трябва да бъде назована Русия.

Иначе в новговора на правителството това минава за външна политика: осъждаш деянието, но пазиш нападателя.

Притиснат от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев по време на парламентарния контрол, Радев произнесе забранената дума, но само за да защити премълчаването ѝ. "Европа не е конкурс по конформизъм и ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения", заяви той. Германия била "нашият водещ съюзник, икономически и инвестиционен партньор", но България трябвало да запази "частица разум".

Според властта разумът явно изисква руската хибридна атака срещу водещия ни съюзник да бъде премълчана, за да не бъде раздразнена Русия. "Европа може да съществува без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия", заяви Радев днес в парламента. Премиерът защити реакцията на външната министърка като "напълно адекватна", противопостави на руската хибридна атака изпращането на далекобойни оръжия за Украйна и пак напомни за хиперзвуковия и ядрения арсенал на Русия, срещу който Европа била безсилна.

Така Русия най-сетне се появи в изречението - не като нападател, а като непобедима сила, на която според Радев Европа безразсъдно се опитва да противостои с конвенционални средства. А съюзническата солидарност вече означава да стоиш твърдо до Германия, като внимаваш да не застанеш срещу държавата, която я е атакувала.

Същата политическа еквилибристика беше приложена и към "Коалицията на желаещите" - участваш в неформалния формат за подкрепа на Украйна, а после твърдиш, че никога не си бил в него, защото не са ти дали членска карта. Предишното правителство участваше в работата ѝ, но Радев обяви, че България се оттегля, а после външната министърка Велислава Петрова обясни, че няма как да напуснем нещо, в което никога не сме членували официално.

Роскомнадзор ли действа в България?

Атаката в Лайпциг не е изключение. През май Радев говореше за "конфликта в Украйна" и настояваше Европа да промени политиката си и да започне преговори с Русия. През юли обяви, че "колективният Запад" се опитва да постигне конвенционална победа над "най-голямата ядрена сила" и така увеличава риска от "ядрен отговор". В този разказ Русия не е държава, нахлула в съседна държава, а стихия, която не бива да бъде дразнена.

Тоест, отговорност носи не онзи, който заплашва с ядрено оръжие, а онзи, който отказва да се уплаши от него.

Този речник не е българско изобретение. След нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. руският медиен регулатор Роскомнадзор нареди на медиите да премахват определенията "война", "нападение" и "инвазия" и да използват официалното "специална военна операция".

Скоро след това законодателството за "фалшивите новини" превърна отклонението от кремълската версия в престъпление, наказуемо с до 15 години затвор. За да бъде контролирана действителността, първо беше прочистен речникът, с който може да бъде описана.

Кабинетът "Радев" не забранява думите със закон и не заплашва със затвор. Не се и налага. Той транспонира руската цензура в официалния български език. "Конфликтът" замества агресията, "ескалацията" - заплахите на Кремъл, а "хибридната атака" остава без извършител. Москва забрани на руснаците да наричат войната война. София сякаш прави следващата крачка - Русия може да бъде назована, но не като агресор, а само като сила, която не бива да бъде предизвиквана.

В България днес за разговори на четири очи с Румен Радев е премиерът на Словакия Роберт Фицо - съмишленик на Радев за ограничаване на санкциите срещу Русия и спиране на военната помощ за Украйна. Фицо поне назовава агресора, стига той да не бъде наказван, а жертвата му да не бъде въоръжавана.

И така, от дума на дума, докато Русия започне да ни изглежда като нормална страна в нормална война.