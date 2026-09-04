Радев и забранената дума: Русия се появи в изречението

Коментар от Емилия Милчева:
Трудно е човек да не остане с това впечатление: новговорът на кабинета "Радев" си има първо правило, което вече всички знаят - никога не назовавай Русия. Властта може да говори за войната в Украйна, но не и кой я започна. За дронове с или без експлозиви, но не и кой ги изпраща. За саботажи и хибридни атаки, но не и кой ги извършва. Може да си фантазира въздушни и космически щитове - стига да не казва от кого ще пазят, вероятно от някакви атмосферни влияния.
Председателят на Европейския съвет Антониу Коща обаче не е подвластен на това и от София обяви, че руските заплахи няма да намалят решителността на ЕС да подкрепя Украйна. Европа няма да отстъпи и ще засили натиска, докато Русия не прекрати убийствата и не покаже истински ангажимент за мир, заяви Коща.
На съседната трибунка премиерът Румен Радев говореше за "кризи", "предизвикателства", обща сигурност, защита от дронове, европейски въздушен и космически щит. Не спомена нито Русия като източник на заплахите за европейската сигурност, нито Украйна като жертва. А според самия Коща двамата са обсъждали и руската агресия, и опасната ескалация на Москва.
Информация за източника и характера на заплахите едва ли е липсвала на Радев. Само ден по-рано той се срещна със Скот Брей, помощник генерален секретар на НАТО по разузнаването и сигурността, в присъствието на ръководителите на ДАНС и ДАР Пламен Тончев и Антоан Гечев. Официалната цел на визитата беше подготовката за българското председателство на Комитета на НАТО за гражданско разузнаване. Но едва ли в разговора с високопоставения представител на НАТО руските заплахи са били премълчани. "Цензурата" започва там, където свършват закритите срещи и трябва да се говори пред българските граждани.
Прогресивна комуникация
По този устав се движи явно комуникацията на премиера Румен Радев, министрите и депутатите му. Човек може да си помисли, че им е раздаден заедно с партийните книжки за членство в "Прогресивна България". Министерството на външните работи (МВнР) е прилежно - и показа как се прави. То осъди атаката в Лайпциг, без да посочи държавата, която Германия обвини за нея. Берлин официално съобщи, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август.
Излиза, че дронът с експлозиви в Лайпциг пристига сам, а войната в Украйна се води по неизвестни причини.
"България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг", съобщи МВнР в Х. Така София се солидаризира с Германия, без да се солидаризира с Германия. Дипломатическата аритметика е проста: от солидарността изваждаш съдържанието и получаваш нула. А поредица от такива нули заличава усилията на предишни правителства България да бъде надежден и предвидим съюзник. Те я връщат в сивата зона - формално част от ЕС и НАТО, но винаги готова да се сниши, когато трябва да бъде назована Русия.
Иначе в новговора на правителството това минава за външна политика: осъждаш деянието, но пазиш нападателя.
Притиснат от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев по време на парламентарния контрол, Радев произнесе забранената дума, но само за да защити премълчаването ѝ. "Европа не е конкурс по конформизъм и ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения", заяви той. Германия била "нашият водещ съюзник, икономически и инвестиционен партньор", но България трябвало да запази "частица разум".
Според властта разумът явно изисква руската хибридна атака срещу водещия ни съюзник да бъде премълчана, за да не бъде раздразнена Русия. "Европа може да съществува без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия", заяви Радев днес в парламента. Премиерът защити реакцията на външната министърка като "напълно адекватна", противопостави на руската хибридна атака изпращането на далекобойни оръжия за Украйна и пак напомни за хиперзвуковия и ядрения арсенал на Русия, срещу който Европа била безсилна.
Така Русия най-сетне се появи в изречението - не като нападател, а като непобедима сила, на която според Радев Европа безразсъдно се опитва да противостои с конвенционални средства. А съюзническата солидарност вече означава да стоиш твърдо до Германия, като внимаваш да не застанеш срещу държавата, която я е атакувала.
Същата политическа еквилибристика беше приложена и към "Коалицията на желаещите" - участваш в неформалния формат за подкрепа на Украйна, а после твърдиш, че никога не си бил в него, защото не са ти дали членска карта. Предишното правителство участваше в работата ѝ, но Радев обяви, че България се оттегля, а после външната министърка Велислава Петрова обясни, че няма как да напуснем нещо, в което никога не сме членували официално.
Роскомнадзор ли действа в България?
Атаката в Лайпциг не е изключение. През май Радев говореше за "конфликта в Украйна" и настояваше Европа да промени политиката си и да започне преговори с Русия. През юли обяви, че "колективният Запад" се опитва да постигне конвенционална победа над "най-голямата ядрена сила" и така увеличава риска от "ядрен отговор". В този разказ Русия не е държава, нахлула в съседна държава, а стихия, която не бива да бъде дразнена.
Тоест, отговорност носи не онзи, който заплашва с ядрено оръжие, а онзи, който отказва да се уплаши от него.
Този речник не е българско изобретение. След нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. руският медиен регулатор Роскомнадзор нареди на медиите да премахват определенията "война", "нападение" и "инвазия" и да използват официалното "специална военна операция".
Скоро след това законодателството за "фалшивите новини" превърна отклонението от кремълската версия в престъпление, наказуемо с до 15 години затвор. За да бъде контролирана действителността, първо беше прочистен речникът, с който може да бъде описана.
Кабинетът "Радев" не забранява думите със закон и не заплашва със затвор. Не се и налага. Той транспонира руската цензура в официалния български език. "Конфликтът" замества агресията, "ескалацията" - заплахите на Кремъл, а "хибридната атака" остава без извършител. Москва забрани на руснаците да наричат войната война. София сякаш прави следващата крачка - Русия може да бъде назована, но не като агресор, а само като сила, която не бива да бъде предизвиквана.
В България днес за разговори на четири очи с Румен Радев е премиерът на Словакия Роберт Фицо - съмишленик на Радев за ограничаване на санкциите срещу Русия и спиране на военната помощ за Украйна. Фицо поне назовава агресора, стига той да не бъде наказван, а жертвата му да не бъде въоръжавана.
И така, от дума на дума, докато Русия започне да ни изглежда като нормална страна в нормална война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #35
23:04 04.09.2026
2 Мда
23:06 04.09.2026
3 Тоя
23:07 04.09.2026
4 Пасквили на килограм
23:07 04.09.2026
5 Сатана Z
Абе....НИЩО
23:09 04.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 На вас
До коментар #6 от "Пустиня(к)":келешите копейки никой не ви иска мнението, прогнозите, вижданията и т.н. 🤫
Коментиран от #9
23:16 04.09.2026
8 отец Чапаев и Петка
най-велик, над всички пръв;
русите са наши братя,
наша плът и наша кръв.
23:16 04.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 отец Щирлиц
наши са враждебници,
дружни с нашите тирани,
наши са изедници.
23:19 04.09.2026
11 Тая емилия
23:20 04.09.2026
12 РЕАЛИСТ
Коментиран от #16, #25
23:21 04.09.2026
13 нннн
23:24 04.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Един
23:28 04.09.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":Пропуснах, че САЩ имат само 200 в тази публикация.
Коментиран от #30
23:31 04.09.2026
17 1111
Коментиран от #21
23:31 04.09.2026
18 Автоимунен преводач от ибизки
23:33 04.09.2026
19 Моя идол е Бойко Борисов
23:35 04.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Учител по БЕЛ
До коментар #17 от "1111":Заемката е от Оруел. Там е преведено точно като "новговор" ( Newspeak).
Коментиран от #46
23:36 04.09.2026
22 Моя идол е Бойко Борисов
23:39 04.09.2026
23 Това
23:40 04.09.2026
24 Анонимен
23:40 04.09.2026
25 То е
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":СССР-то ги имаше същите, ама Утече в канала.
23:42 04.09.2026
26 Мхм
23:48 04.09.2026
27 Некои ползи от капитализъма
Есть огромная семья
И тропинка, и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое —
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!
23:54 04.09.2026
28 Ами
не са ходили в казарма обясняват на генерал как са щели
да победят държавата с най-мощният ядрен арсенал :)
Коментиран от #29
00:00 05.09.2026
29 То пък
До коментар #28 от "Ами":един генерал!!!! Сигурно и от пиротехника ще избяга.
Коментиран от #49
00:04 05.09.2026
30 Техник
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":300 ядрени бомби в Русия и нищо няма да остане от нея.
Като малките да сте. Африканските негри пък искат от ООН нова сарта на която Африка изглежда голяма, а Русия малка. Димек всичко опира до комплекса за малоценност.
Коментиран от #41, #48
00:05 05.09.2026
31 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
32 Тодор Колев
00:08 05.09.2026
33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
34 РЕАЛИСТ
00:13 05.09.2026
35 И на основата на
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аналните принципи
00:14 05.09.2026
36 РЕАЛИСТ
00:16 05.09.2026
37 Подлоги атлантически
Коментиран от #43
00:16 05.09.2026
38 Милчева и забранената дума
И какво от това? - Една близачка в повече.
Журналистка и близачка не са едно и също нещо, а са коренно противоположни неща.
Защото близачките пишат това, което искат техните началници, за разлика от журналистките.
00:18 05.09.2026
39 Дзак
00:20 05.09.2026
40 РЕАЛИСТ
00:20 05.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 "Радев" не забранява думите
00:20 05.09.2026
43 Путин гол до кръста на пони
До коментар #37 от "Подлоги атлантически":Ейййй....напълни ми душата "Подлоги атлантически"! Вдигнете му заплатата. И му дайте виза да дойде да види истинска държава с истински вожд. После ще го пратм на фронта. Гледам, че е готов да даде живота си за мен!
00:24 05.09.2026
44 Глюпусти
00:25 05.09.2026
45 Анонимен
00:25 05.09.2026
46 6135
До коментар #21 от "Учител по БЕЛ":И какво, не можем да приемем, че в 1984 са допуснати слабости в превода?
В английския език могат да се образуват съставни думички чрез просто слепване на две други думи, но правилното използване на българския език изисква "о" да се ползва като лепило.
Ето една примерна "съвременна" думичка в английския език brainrot; на български веднага става "мозъкОгниене" или "мозъкОразпадане".
00:28 05.09.2026
47 Атина Палада
00:32 05.09.2026
48 Обосновано предположение.
До коментар #30 от "Техник":Ако Русия нямаше атомно оръжие отдавна щяха да я нападнат и вероятно да я победят и разграбят! Парадоксът е в това, че американците създават това оръжие за да сплашат света и да го държат в подчинение, но са изненадани, че СССР се сдобива с такова още през 1949г. - много по-бързо отколкото са очаквали в САЩ!
Сега Русия се бори за оцеляването си и ако американците и Западът продължават да я притискат е възможно да я принудят да използва и ядреното си оръжие. И от опит знаем,
че радиацията не признава граници...
00:33 05.09.2026
49 6135
До коментар #29 от "То пък":Генерала го видяхме как шареше с МиГ-29 в небето и даже руските бойни асове го обявиха за гениален до лудост.
Да не говорим, че същият генерал е завършил с отличие не нам си ква американска академия за бойни летци и е овладял до съвършенство и F-16.
Вероятно има и други летци които мога да летят пълноценно на две изцяло различни бойни платформи, но едва ли са много!
00:37 05.09.2026
50 Едно млад момче българче
00:43 05.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.