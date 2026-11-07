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Митов: Ще призовем Йотова да наложи вето на бюджета
  Тема: Избори

Митов: Ще призовем Йотова да наложи вето на бюджета

7 Ноември, 2026 11:57 555 17

  • бюджет 2027-
  • даниел митов-
  • герб-сдс-
  • президентско вето-
  • инфлация

Депутатът от ГЕРБ-СДС критикува представянето на Бюджет 2027 извън парламента и заяви, че в проекта има надценени приходи и подценени разходи

Митов: Ще призовем Йотова да наложи вето на бюджета - 1
Кадър бТВ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов заяви, че партията ще призове президента Йотова да наложи вето на Бюджет 2027, ако проектът бъде приет в настоящия му вид. Той направи коментара в предаването „Събуди се“ по NOVA.

„Ако този бюджет се приеме, с който ние сме несъгласни, ще призовем президента Йотова да наложи вето“, каза Митов.

Критика за представянето на бюджета

Митов определи представянето на проекта извън парламента като неуважение към народното представителство и към гражданите, които не са гласували за „Прогресивна България“. Бюджетът е бил представен в УНСС от премиера и министъра на финансите.

„Тепърва ще правим анализи на Бюджет 2027. Сега можем да говорим по общите параметри, които станаха известни и които бяха представени вчера и от премиера, и от министъра на финансите. Обаче не в парламента, а в УНСС“, заяви депутатът.

Той сравни събитието с „априлски пленум през ноември“ и посочи, че управляващите разчитат на парламентарното си мнозинство. Според Митов обаче критиките и въпросите към авторите на бюджета трябва да бъдат чути както в Народното събрание, така и от гражданите.

Спор за приходите, дефицита и инфлацията

По думите на Митов в проекта са заложени надценени приходи и подценени разходи. Той заяви още, че няма достатъчно буфери и реални реформи.

Митов каза, че Европейската комисия има забележки към бюджета и критикува бавния темп на намаляване на дефицита. „Защо чак през 2029 г. ще влезем в нормата от 3%“, попита депутатът.

Той обвини управляващите, че разчитат на инфлацията за увеличаване на бюджетните приходи. Според него това ще доведе до обедняване на гражданите, а в проекта не се виждат мерки за ограничаване на инфлационния натиск.

Предложение за компенсация на бизнеса

Като една от мерките, предложени от ГЕРБ-СДС, Митов посочи компенсация за бизнеса при висока цена на електроенергията. Идеята е всичко над 92 евро за мегаватчас да бъде поемано от бюджета.

„Всичко над 92 евро на мегаватчас да се компенсира от бюджета, и то веднага, когато се изплащат фактурите“, обясни той. По думите му по-високата цена на електроенергията се отразява върху цените на крайните продукти.

В интервюто Митов коментира и президентските избори. Той заяви, че липсата на избран проевропейски десен президент се дължи на отказа на представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ да обсъдят обща кандидатура.

Депутатът критикува и Румен Радев за изказванията му за наследството от предишните управления. Според Митов това наследство е и на Радев, тъй като през последните години най-дълго са управлявали служебни правителства, назначени от него.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Къдравата Сю

    18 1 Отговор
    явно не е разбрала, че и той, и патрона му, и цялата им партия са никой...

    Коментиран от #17

    12:04 07.11.2026

  • 4 Тъща ми по цял ден нала тъста ми

    2 0 Отговор
    Твоя съвет към йоца ще погнели ми🤔

    12:04 07.11.2026

  • 5 Банцко

    22 0 Отговор
    Кога Шишо и Тиквата от Банкя крадяха от бюджета и асфалта от пътищата не налагахте вето сега огладняхте и ревете

    Коментиран от #6, #8

    12:06 07.11.2026

  • 6 Така,е

    1 10 Отговор

    До коментар #5 от "Банцко":

    Но дори Боко и Шишо не крадяха по 40 млн.евро от км като М у н ч о.

    12:11 07.11.2026

  • 7 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    13 0 Отговор
    КОЙ БЕШЕ ТОЗИ МЛАДЕЖ?
    никой вече не си спомня за партията му

    12:11 07.11.2026

  • 8 А бе ,че крадяха,крадяха

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "Банцко":

    Но Радев ги надмина само с един удар- Боташ.

    12:12 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коко

    8 0 Отговор
    Щом Сю реве значи бюджета е добре.След герб е по зле и от потоп.Всичко трябва да се прави от дъното да излезем.

    12:25 07.11.2026

  • 11 Милитаристите и атлантиците .... ЕК ...

    2 0 Отговор
    Общият обем на плащанията по бюджета на ЕС за 2027 г. (седмата и последна година от многогодишната финансова рамка 2021–2027 г.) е определен на около 202,07 милиарда евро според позицията на Съвета на ЕС и около 203,3 милиарда евро според позицията на Европейския парламент, което представлява нарастване от около 7% спрямо предходната година. 7% е годишният ръст ! Точният размер на националните вноски на всяка страна членка се определя в съотношение към нейния Брутен национален доход (БНД) и данъчната база на ДДС което категорично не кореспондира с 7% - ният годишният ръст на плащанията по бюджета на ЕС... И тези хора имат наглостта сметка да ни държат за разходи и бюджет представете си хора ..Ако плащанията ни по бюджета на ЕС за 2027 г. се увеличават с 7% годишен ръст то и бюджетните ни разходи трябва да се увеличават с 7% годишният ръст ! Не замразяване да има а ръст ! Всичко друго не кореспондира със здравата логика ! Всички обаче си налягахте парцалите в България на ли Митов ..относно 7% - ният годишният ръст на плащанията ни към бюджета на ЕС ! Всички си налягаха парцалите и относно вдигането на митата които впрочем не остават в България а се превеждат по сметката на ЕК. Едва 20-25% от тях остават в държавара ни за административно обслужване. Всички си налягат парцалите когато ЕК и ЕС ни грабят нали ?

    12:32 07.11.2026

  • 12 Митов нека да си вряца ....

    3 0 Отговор
    Тема за размисъл колеги !
    В края на юни беше решено в Брюксел 7% годишен ръст да има на плащанията ни към бюджета на ЕС ! Замислете се обаче хора, дали 7% приходите в бюджета ни са се увеличили и колко точно е ръста на икономиката ни? А? Прогнозите за ръста на българската икономика (БВП) през 2026 година варират между 2,7% и 2,9% според различни институции. Да и дори да е вярно а не е, но вноските ни са с 7% повече ...и става дума само за директните плащания ! Граби ли ни ЕК? Как мислите ?

    12:33 07.11.2026

  • 13 Правителството на ГЕРБ

    1 0 Отговор
    подкрепи в ЕК тази тъпотия и грабеж на хората ! Точно те бяха !
    Мито 5 евро на моливче на цена 10 цента да плащаме 5 евро мито и за гумичка за 10 цента и 5 евро мито за всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС да ни набият върху тотала и транспорт и доставка а ние робите да търпим и да си гледаме Евровизия и Ергена.... и до 50% мито на текстила да ни слагат, акциза на цигарите два пъти на година да вдигат и ракията ни да крадат разни нещастници

    12:37 07.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сигурно сме склерозирали нали?

    1 0 Отговор
    И сме забравили може би как тези боклуци искаха и 1 милиард долара да дадат за "Борда за мир" на Тръмп в Палестина ? С оня там Младенов, дЖилезку, ГЕЙргиев и Нейнски .... ъхъъ... Сигурно и за "коалицията на желаещите" сме забравили нали Митов? ...

    12:44 07.11.2026

  • 17 А пък и не си разбрала, защото си малка,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Къдравата Сю":

    че всички са от една трапеза и не Фон дер Вълнообразна слага на нея, а ние. И хем я пълним, хем гладуваме.

    12:45 07.11.2026