Митов: Ще призовем Йотова да наложи вето на бюджета

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Депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов заяви, че партията ще призове президента Йотова да наложи вето на Бюджет 2027, ако проектът бъде приет в настоящия му вид. Той направи коментара в предаването „Събуди се“ по NOVA.

„Ако този бюджет се приеме, с който ние сме несъгласни, ще призовем президента Йотова да наложи вето“, каза Митов.

Критика за представянето на бюджета

Митов определи представянето на проекта извън парламента като неуважение към народното представителство и към гражданите, които не са гласували за „Прогресивна България“. Бюджетът е бил представен в УНСС от премиера и министъра на финансите.

„Тепърва ще правим анализи на Бюджет 2027. Сега можем да говорим по общите параметри, които станаха известни и които бяха представени вчера и от премиера, и от министъра на финансите. Обаче не в парламента, а в УНСС“, заяви депутатът.

Той сравни събитието с „априлски пленум през ноември“ и посочи, че управляващите разчитат на парламентарното си мнозинство. Според Митов обаче критиките и въпросите към авторите на бюджета трябва да бъдат чути както в Народното събрание, така и от гражданите.

Спор за приходите, дефицита и инфлацията

По думите на Митов в проекта са заложени надценени приходи и подценени разходи. Той заяви още, че няма достатъчно буфери и реални реформи.

Митов каза, че Европейската комисия има забележки към бюджета и критикува бавния темп на намаляване на дефицита. „Защо чак през 2029 г. ще влезем в нормата от 3%“, попита депутатът.

Той обвини управляващите, че разчитат на инфлацията за увеличаване на бюджетните приходи. Според него това ще доведе до обедняване на гражданите, а в проекта не се виждат мерки за ограничаване на инфлационния натиск.

Предложение за компенсация на бизнеса

Като една от мерките, предложени от ГЕРБ-СДС, Митов посочи компенсация за бизнеса при висока цена на електроенергията. Идеята е всичко над 92 евро за мегаватчас да бъде поемано от бюджета.

„Всичко над 92 евро на мегаватчас да се компенсира от бюджета, и то веднага, когато се изплащат фактурите“, обясни той. По думите му по-високата цена на електроенергията се отразява върху цените на крайните продукти.

В интервюто Митов коментира и президентските избори. Той заяви, че липсата на избран проевропейски десен президент се дължи на отказа на представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ да обсъдят обща кандидатура.

Депутатът критикува и Румен Радев за изказванията му за наследството от предишните управления. Според Митов това наследство е и на Радев, тъй като през последните години най-дълго са управлявали служебни правителства, назначени от него.

Източници: nova.bg