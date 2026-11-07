Митов: Ще призовем Йотова да наложи вето на бюджета

Депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов заяви, че партията ще призове президента Йотова да наложи вето на Бюджет 2027, ако проектът бъде приет в настоящия му вид. Той направи коментара в предаването „Събуди се“ по NOVA.
„Ако този бюджет се приеме, с който ние сме несъгласни, ще призовем президента Йотова да наложи вето“, каза Митов.
Критика за представянето на бюджета
Митов определи представянето на проекта извън парламента като неуважение към народното представителство и към гражданите, които не са гласували за „Прогресивна България“. Бюджетът е бил представен в УНСС от премиера и министъра на финансите.
„Тепърва ще правим анализи на Бюджет 2027. Сега можем да говорим по общите параметри, които станаха известни и които бяха представени вчера и от премиера, и от министъра на финансите. Обаче не в парламента, а в УНСС“, заяви депутатът.
Той сравни събитието с „априлски пленум през ноември“ и посочи, че управляващите разчитат на парламентарното си мнозинство. Според Митов обаче критиките и въпросите към авторите на бюджета трябва да бъдат чути както в Народното събрание, така и от гражданите.
Спор за приходите, дефицита и инфлацията
По думите на Митов в проекта са заложени надценени приходи и подценени разходи. Той заяви още, че няма достатъчно буфери и реални реформи.
Митов каза, че Европейската комисия има забележки към бюджета и критикува бавния темп на намаляване на дефицита. „Защо чак през 2029 г. ще влезем в нормата от 3%“, попита депутатът.
Той обвини управляващите, че разчитат на инфлацията за увеличаване на бюджетните приходи. Според него това ще доведе до обедняване на гражданите, а в проекта не се виждат мерки за ограничаване на инфлационния натиск.
Предложение за компенсация на бизнеса
Като една от мерките, предложени от ГЕРБ-СДС, Митов посочи компенсация за бизнеса при висока цена на електроенергията. Идеята е всичко над 92 евро за мегаватчас да бъде поемано от бюджета.
„Всичко над 92 евро на мегаватчас да се компенсира от бюджета, и то веднага, когато се изплащат фактурите“, обясни той. По думите му по-високата цена на електроенергията се отразява върху цените на крайните продукти.
В интервюто Митов коментира и президентските избори. Той заяви, че липсата на избран проевропейски десен президент се дължи на отказа на представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ да обсъдят обща кандидатура.
Депутатът критикува и Румен Радев за изказванията му за наследството от предишните управления. Според Митов това наследство е и на Радев, тъй като през последните години най-дълго са управлявали служебни правителства, назначени от него.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Къдравата Сю
Коментиран от #17
12:04 07.11.2026
4 Тъща ми по цял ден нала тъста ми
12:04 07.11.2026
5 Банцко
Коментиран от #6, #8
12:06 07.11.2026
6 Така,е
До коментар #5 от "Банцко":Но дори Боко и Шишо не крадяха по 40 млн.евро от км като М у н ч о.
12:11 07.11.2026
7 ДАСКАЛ ГЕНЧО
никой вече не си спомня за партията му
12:11 07.11.2026
8 А бе ,че крадяха,крадяха
До коментар #5 от "Банцко":Но Радев ги надмина само с един удар- Боташ.
12:12 07.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коко
12:25 07.11.2026
11 Милитаристите и атлантиците .... ЕК ...
12:32 07.11.2026
12 Митов нека да си вряца ....
В края на юни беше решено в Брюксел 7% годишен ръст да има на плащанията ни към бюджета на ЕС ! Замислете се обаче хора, дали 7% приходите в бюджета ни са се увеличили и колко точно е ръста на икономиката ни? А? Прогнозите за ръста на българската икономика (БВП) през 2026 година варират между 2,7% и 2,9% според различни институции. Да и дори да е вярно а не е, но вноските ни са с 7% повече ...и става дума само за директните плащания ! Граби ли ни ЕК? Как мислите ?
12:33 07.11.2026
13 Правителството на ГЕРБ
Мито 5 евро на моливче на цена 10 цента да плащаме 5 евро мито и за гумичка за 10 цента и 5 евро мито за всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС да ни набият върху тотала и транспорт и доставка а ние робите да търпим и да си гледаме Евровизия и Ергена.... и до 50% мито на текстила да ни слагат, акциза на цигарите два пъти на година да вдигат и ракията ни да крадат разни нещастници
12:37 07.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сигурно сме склерозирали нали?
12:44 07.11.2026
17 А пък и не си разбрала, защото си малка,
До коментар #3 от "Къдравата Сю":че всички са от една трапеза и не Фон дер Вълнообразна слага на нея, а ние. И хем я пълним, хем гладуваме.
12:45 07.11.2026