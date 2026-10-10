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Хинков: НЗОК се превърна в политическа касичка

Хинков: НЗОК се превърна в политическа касичка

10 Октомври, 2026 20:16 622 5

  • христо хинков-
  • нзок-
  • здравеопазване-
  • фиктивни хоспитализации-
  • пловдив

Бившият здравен министър коментира разследването за фиктивни хоспитализации в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив и липсата на реформа в сектора

Хинков: НЗОК се превърна в политическа касичка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
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Националната здравноосигурителна каса се е превърнала в „много добра политическа касичка“, заяви бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков. Коментарът му беше направен по повод разследването за предполагаемо източване на средства чрез фиктивни хоспитализации в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив.

„По някакъв начин политиците биха искали да управляват тези огромни средства, които се натрупват там. Забравяме, че Здравната каса има разходопокривен характер – тези пари, които се събират, не се събират като в една банка и да стоят там. Те трябва да се харчат за здравето на хората, защото хората си плащат вноските там“, каза Хинков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му основният проблем е липсата на последователна промяна в системата. „Проблемът е в това, че не се прави никаква реформа в тази област“, заяви бившият здравен министър.

Разследването в Пловдив

По случая в УМБАЛ „Свети Георги“ прокуратурата привлече шестима обвиняеми. Трима от тях бяха задържани за срок до 72 часа. Разследването е за участие в организирана престъпна група и за неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК вследствие на фиктивни хоспитализации. Обвиненията не са доказана вина и производството продължава.

При проверка в Клиниката по ревматология 15 души, които по документи се водели хоспитализирани, не били открити в лечебното заведение. Според данни, представени от разследващите, са установени и случаи, при които медицински служители давали кръв вместо пациенти, за да бъдат отчетени клинични пътеки.

Bulgaria ON AIR съобщи, че за три години НЗОК е изплатила около 12 млн. евро за отчетени 24 000 клинични пътеки в клиниката, която разполага с 49 легла. Медията цитира прокуратурата, според която лекари, отказвали да участват в практиката, били санкционирани с по-малко легла за пациентите си и по-ниски възнаграждения.

Проверки в цялата страна

След акцията Министерството на здравеопазването разпореди проверки в лечебни заведения във всички 28 области. Те трябва да обхванат фиктивни хоспитализации, скъпоструващи лекарства, клинични изпитвания, болнични листове и неправомерно отчетени медицински дейности.

Хинков е бил заместник-директор на НЗОК, преди да оглави Министерството на здравеопазването. Според него натискът върху касата е свързан с управлението на значителен публичен ресурс, който трябва да бъде насочван към медицинската помощ, а не да се превръща в инструмент за политическо влияние.

Източници: bgonair.bg, bntnews.bg


Пловдив / България
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  • 1 Факт!

    4 1 Отговор
    Здравната каса, поне в последните двадесетина години се източва от гербавите крадци на Тиквата.

    20:19 10.10.2026

  • 2 Тити

    1 0 Отговор
    Даже и да има Бюджета на Китай пак в НЗОК няма да има пари защото се краде. В Израел здравната вноска е 17 евро у нищо не доплащаш или да купуваш бунтове или марки или за избор на екип.

    20:19 10.10.2026

  • 3 Този беше слаб ,политически

    2 0 Отговор
    министър
    Нищо не направи
    Сега има мнение ?

    20:23 10.10.2026

  • 4 Гост

    3 1 Отговор
    Най - голямата яма където потъват АБЩЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА са частните болници, които се роят непрекъснато и повечето от тях ползват имоти, сгради и апаратура на държавните,а лекарите тъкат на няколко стана. Обществената ката трябва да финансира само обществените болници -областни и т.н. общински. Частните болници да си направят собствена каса или здравно застрахователно дружество и който желае да се осигурява там.

    20:24 10.10.2026

  • 5 Търговия със живота на хората!

    0 0 Отговор
    Молете се, да сте здрави!
    Молете се!

    21:22 10.10.2026