Хинков: НЗОК се превърна в политическа касичка

Националната здравноосигурителна каса се е превърнала в „много добра политическа касичка“, заяви бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков. Коментарът му беше направен по повод разследването за предполагаемо източване на средства чрез фиктивни хоспитализации в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив.
„По някакъв начин политиците биха искали да управляват тези огромни средства, които се натрупват там. Забравяме, че Здравната каса има разходопокривен характер – тези пари, които се събират, не се събират като в една банка и да стоят там. Те трябва да се харчат за здравето на хората, защото хората си плащат вноските там“, каза Хинков пред Bulgaria ON AIR.
По думите му основният проблем е липсата на последователна промяна в системата. „Проблемът е в това, че не се прави никаква реформа в тази област“, заяви бившият здравен министър.
Разследването в Пловдив
По случая в УМБАЛ „Свети Георги“ прокуратурата привлече шестима обвиняеми. Трима от тях бяха задържани за срок до 72 часа. Разследването е за участие в организирана престъпна група и за неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК вследствие на фиктивни хоспитализации. Обвиненията не са доказана вина и производството продължава.
При проверка в Клиниката по ревматология 15 души, които по документи се водели хоспитализирани, не били открити в лечебното заведение. Според данни, представени от разследващите, са установени и случаи, при които медицински служители давали кръв вместо пациенти, за да бъдат отчетени клинични пътеки.
Bulgaria ON AIR съобщи, че за три години НЗОК е изплатила около 12 млн. евро за отчетени 24 000 клинични пътеки в клиниката, която разполага с 49 легла. Медията цитира прокуратурата, според която лекари, отказвали да участват в практиката, били санкционирани с по-малко легла за пациентите си и по-ниски възнаграждения.
Проверки в цялата страна
След акцията Министерството на здравеопазването разпореди проверки в лечебни заведения във всички 28 области. Те трябва да обхванат фиктивни хоспитализации, скъпоструващи лекарства, клинични изпитвания, болнични листове и неправомерно отчетени медицински дейности.
Хинков е бил заместник-директор на НЗОК, преди да оглави Министерството на здравеопазването. Според него натискът върху касата е свързан с управлението на значителен публичен ресурс, който трябва да бъде насочван към медицинската помощ, а не да се превръща в инструмент за политическо влияние.
Източници: bgonair.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт!
20:19 10.10.2026
2 Тити
20:19 10.10.2026
3 Този беше слаб ,политически
Нищо не направи
Сега има мнение ?
20:23 10.10.2026
4 Гост
20:24 10.10.2026
5 Търговия със живота на хората!
Молете се!
21:22 10.10.2026