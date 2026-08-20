Юлиан Попов: Фашизмът в България е пуснал дълбоки корени. И ги пуска отдавна. Затова са и дълбоки

Фашизмът в България е пуснал дълбоки корени. И ги пуска отдавна. Затова са и дълбоки. Нека не се залъгваме с истории за толерантност и за това как само ние сме спасили евреите през Втората световна война. Нито сме само ние, нито цялата история е толкова светла и свята, нито този момент от историята ни ни дава някакво основание да си затваряме очите за онова, което става наоколо.
Не бива да се осланяме и на простото заключение, че руският фашизъм е в основата на пловдивското зверско убийство. Да, влиянието на руския фашизъм и високоинтензивната руска културна война срещу европейските (или, ако щете, християнски) ценности играят своята сериозна, увличаща и подклаждаща роля.
И да, американски фашистки влияния също достигат нашите земи. И западноевропейски повеи също раздухват фашистката агресия у нас.
Но да търсим вина у другите и да казваме, че пловдивските издевателства са резултат от външни зли сили, е само начин да се отърсим от собствената си вина.
Попаднах на моя статия отпреди 16 години, предизвикана от появата на Фейсбук група, озаглавена „Ка*трирайте първо ци*аните, а после бездомните кучета“. Тогава някои от пловдивските убийци още не са били родени. Не бих се учудил, ако някои от родителите им са били членове на закачливата група, която весело говореше за сапун, абажури и други решения на въпроса за чистотата на нацията.
Удивителното (тогава) беше, че групата имаше 20 000 членове, нарастваше изключително бързо, а членовете ѝ не се криеха кои са. Напротив, гордееха се със себе си и с прекрасните си семейства, лесно можеха да бъдат идентифицирани по адреси и телефони и бяха предимно млади представители на бързо разрастващата се българска средна класа. Да, точно тази класа, която според някои крайно наивни политици трябваше да гарантира демокрацията в България.
Успяхме да блокираме групата, но мигновено се появиха други подобни. Реакцията на властите беше: „Е, интернет глупости, няма как да е нещо сериозно.“ Нищо че законът казва нещо съвсем различно.
Българската нетолерантност и подозрителност, склонността ни да тормозим другия и различния, когато е слаб, и да не му се доверяваме, когато не е, и да не смеем да му се противопоставим ако е силен са плодородна среда за организирана омраза и агресия.
Институционалното безхаберие е благословен климат за бързия растеж на групи от типа на „Кръв и чест“ и „Младите срещу системата“.
Националистическата идеологизация и религиозната затвореност на църквата са благоприятен повей за тинейджърския садизъм, надянал качулката на оправданото възмездие. И в крайна сметка ставаме свидетели на издевателства, от които всички ние, които по един или друг начин сме ги допуснали, сме ужасени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
10:02 20.08.2026
2 Фашизъм
Затова 1.5 млн. гласуваха за Радев.
Коментиран от #34
10:03 20.08.2026
3 Мнение
Сходни от фащ спонсорираха и Хитлер през всв!
Историята се повтаря!
Когато промиеш мозъците на младите, чрез нпо-та, техни учебници, учители и директори, няма какво друго да очакваме да се случи с децата (една не малка част)!!!
10:04 20.08.2026
4 Трол
10:04 20.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БРАВО
10:04 20.08.2026
7 Тик-Ток
Коментиран от #21
10:04 20.08.2026
8 Наай
10:04 20.08.2026
9 Тик-Ток
10:05 20.08.2026
10 Дрънкало
10:05 20.08.2026
11 Тик-Ток
10:06 20.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Фашизмът е идеология на непълноценните
10:08 20.08.2026
14 Фашизмът се завърна на 10 ноември
10:08 20.08.2026
15 Тик-Ток
10:08 20.08.2026
16 Фашизмът е идеология на непълноценните
Коментиран от #19
10:09 20.08.2026
17 Последния Софиянец
10:10 20.08.2026
18 Дааа
10:11 20.08.2026
19 Тик-Ток
До коментар #16 от "Фашизмът е идеология на непълноценните":По скоро идеологията на непълноценните е европедерастията и друга подобна своолоч
10:12 20.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Истинската монархия
До коментар #7 от "Тик-Ток":е диктат на един човек, а демокрацията е диктат на много олигарси, упражняван върху народа. Не знам как са замислили новия световен ред, но явно трябва да е нещо по-различно и от двете. Нова форма на комунизъм?
10:13 20.08.2026
22 1488
Коментиран от #37
10:15 20.08.2026
23 кокорчо
ама и румен нема го има
10:15 20.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 е то у нас на много от политиците и
10:18 20.08.2026
26 Aлфа Вълкът
Коментиран от #49
10:18 20.08.2026
27 Фешън ТВ
10:23 20.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Фашизмът се реставрира след 10 ноември
10:28 20.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Народ
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
10:31 20.08.2026
32 Сатана Z
Коментиран от #36
10:32 20.08.2026
33 Има КОМУНИЗЪМ...
10:33 20.08.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Фашизъм":Руският фашизъм е учебникарски пример за ОКСИМОРОН,
ако знаеш какво е ОКСИМОРОН де❗
Коментиран от #43, #45
10:34 20.08.2026
35 Калин Петков
10:34 20.08.2026
36 Aлфа Вълкът
До коментар #32 от "Сатана Z":Дори фашистите в България са отрочета на комунистите. Ако баща ти е алкохолик комунист, ти какъв ще станеш – фашист наркоман. Хем си му контра, хем кръвта вода не става.
10:37 20.08.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "1488":Охо "S+S"-чо, какво не ти харесва в заглавието- "руски" ли❓
Защото ти харесваш само ИСТИНСКИЯ фашизъм и мразиш всичко руско❗
10:39 20.08.2026
38 Демокрацията не прощава
До коментар #30 от "Възпитанието преди 1989":Лъжеш чички, преди 1989 имаше организации, които въпитаваха на учене и труд - чавдарчета, пионери, комсомолци, хосле комунисти. Всички българи работеха и се учиха безплатно. После настъпи пълна демокрация и днес половината младежи нито учат, нито работят. И как се издържат? Различно, с различни престъпления - от домашни кражби, измами на пенсионери, бандитизъм, изнудване и рекет - виж биографията на Борисов, наркоразпространение и нарушения на закона от всякакъв тип. Неща непознати преди 1989. Защото тогава законите се спазваха, а за дребните престъпленияна хулиганите имаше Народна милиция. Честни, смели, неподкупни милиционери пазеха реда и нощно време всеки можеше да спи спокойно. Нямаше железни решетки по прозорците, нито метални врати - дори бижутерските магазини в центъра на София бяха с остъклени викрини. Лъжеш чичка, ти ще кажеш, нали затова ми плащат, но все пак подмали малко.
Коментиран от #41, #44
10:40 20.08.2026
39 Не разбрах!
10:42 20.08.2026
40 ?????
Фашиста вика дръжте фашиста.
10:42 20.08.2026
41 Интересно
До коментар #38 от "Демокрацията не прощава":Как точно част от същите осъществиха пландешкия обирджийски преход? Пионерчета учили се основи на комунизма, учили родознание, служили в казарма, доли качили се по военната стълбица от знания. Точно такива хора извършиха обира на народа и го вкараха в ЕС при неизходни условия. Те и техните деца. Какви родители тогава са били, на какво са научили децата си? На обири и кражби? И на гонене на постове и служби.
Коментиран от #52
10:46 20.08.2026
42 Хахахаха
Коментиран от #47, #53
10:47 20.08.2026
43 Хахахаха
До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ
10:48 20.08.2026
44 Глупостта не прощава никога
До коментар #38 от "Демокрацията не прощава":Как ще обясниш написаното от 41?
10:49 20.08.2026
45 Хахахаха
До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Чети какво е фашизма и на какво рашата не отговаря за фашистка държава?
10:49 20.08.2026
46 Миналото се връща
10:50 20.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 вън
10:53 20.08.2026
49 Ха ХаХа
До коментар #26 от "Aлфа Вълкът":Кой пращаше 50000 лв.за отрязана глава, бучеше я на кол и я разнасяше за назидание?
Кой разстреля от упор 12 г.деца?
Кой бесеше с тел и гореше живи хора?
Кой обяви война на Америка и Англия които разсипаха София и убиха 7000 души.
Грешката но комунизма е Народния съд.
Трябвало е ликвидиране безпсъд и присъда по подобие на фашистите.
Тогава нямаше да се пръкнат фашисти
10:53 20.08.2026
50 За грант продавам майка си
..да се смееш ли, да плачеш ли
10:55 20.08.2026
51 Без коментар
Коментиран от #55
10:59 20.08.2026
52 Малко история
До коментар #41 от "Интересно":Преходът към капитализъм не стана за един ден. Основите се положих с Априлския конгрес, когато начело на БКП, под влияние на Москва - Хрушчов, Андропов и компания, започна политиката на сближаване със САЩ и Западна Европа. Целта приватизиране на държавните предприятия, заграбване на предприятията и земите, лично забогатяване на малък кръг партийци, създаване на нова класа на собственици, по напълно престъпен начин. Всичко това, с подкрепата на западните банкери и на руските ренегати. През 1989 , когато възрастните комунисти бяха напълно отстранени от партията и държавата, вече се извърши преврата и България пое трагичния си път. И днес от 9 милиона е под 6 милиона и е най-бързо измиращата нация в света.
11:03 20.08.2026
53 хахаха
До коментар #42 от "Хахахаха":В пловдивската група се оказаха замесени видни личности от ПП/ДБ /както обикновено/:) Уж петроханците бяха евроатлантици, пък според теб се оказаха русофили:)))
11:03 20.08.2026
54 Перо
11:08 20.08.2026
55 Хахахаха
До коментар #51 от "Без коментар":Виж сега, това че тръгва от Великобритания, не означава нищо. Това е заради демокрацията, която позволява нацисти да щъкат свободно, понеже всеки има право на мнение. Но нацистите винаги търсят своя водач (дуче, фюрер), и сега българските нацисти видяха своя водач в очите на тупин! Вие мислите, че българските нацисти подкрепят английския министър председател ли, понеже групата излязла от Англия? През ВСВ, нацистите в Европа, са подкрепяли хитлер, без значение дали са били в Англия, Франция, България или раша даже! Е, така сега нацистите подкрепят тупин.
11:08 20.08.2026