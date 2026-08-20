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Юлиан Попов: Фашизмът в България е пуснал дълбоки корени. И ги пуска отдавна. Затова са и дълбоки

Юлиан Попов: Фашизмът в България е пуснал дълбоки корени. И ги пуска отдавна. Затова са и дълбоки

20 Август, 2026 10:00 798 55

  • фашизъм-
  • нацизъм-
  • неонацизъм-
  • юлиан попов-
  • пловдив-
  • убийство-
  • георги кузев

Българската нетолерантност и подозрителност, склонността ни да тормозим другия и различния, когато е слаб, и да не му се доверяваме, когато не е, и да не смеем да му се противопоставим ако е силен са плодородна среда за организирана омраза и агресия

Юлиан Попов: Фашизмът в България е пуснал дълбоки корени. И ги пуска отдавна. Затова са и дълбоки - 1
Снимка: Shutterstock
Юлиан Попов Юлиан Попов блогър, бивш министър на околната среда и водите
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Фашизмът в България е пуснал дълбоки корени. И ги пуска отдавна. Затова са и дълбоки. Нека не се залъгваме с истории за толерантност и за това как само ние сме спасили евреите през Втората световна война. Нито сме само ние, нито цялата история е толкова светла и свята, нито този момент от историята ни ни дава някакво основание да си затваряме очите за онова, което става наоколо.

Не бива да се осланяме и на простото заключение, че руският фашизъм е в основата на пловдивското зверско убийство. Да, влиянието на руския фашизъм и високоинтензивната руска културна война срещу европейските (или, ако щете, християнски) ценности играят своята сериозна, увличаща и подклаждаща роля.

И да, американски фашистки влияния също достигат нашите земи. И западноевропейски повеи също раздухват фашистката агресия у нас.

Но да търсим вина у другите и да казваме, че пловдивските издевателства са резултат от външни зли сили, е само начин да се отърсим от собствената си вина.

Попаднах на моя статия отпреди 16 години, предизвикана от появата на Фейсбук група, озаглавена „Ка*трирайте първо ци*аните, а после бездомните кучета“. Тогава някои от пловдивските убийци още не са били родени. Не бих се учудил, ако някои от родителите им са били членове на закачливата група, която весело говореше за сапун, абажури и други решения на въпроса за чистотата на нацията.

Удивителното (тогава) беше, че групата имаше 20 000 членове, нарастваше изключително бързо, а членовете ѝ не се криеха кои са. Напротив, гордееха се със себе си и с прекрасните си семейства, лесно можеха да бъдат идентифицирани по адреси и телефони и бяха предимно млади представители на бързо разрастващата се българска средна класа. Да, точно тази класа, която според някои крайно наивни политици трябваше да гарантира демокрацията в България.

Успяхме да блокираме групата, но мигновено се появиха други подобни. Реакцията на властите беше: „Е, интернет глупости, няма как да е нещо сериозно.“ Нищо че законът казва нещо съвсем различно.

Българската нетолерантност и подозрителност, склонността ни да тормозим другия и различния, когато е слаб, и да не му се доверяваме, когато не е, и да не смеем да му се противопоставим ако е силен са плодородна среда за организирана омраза и агресия.

Институционалното безхаберие е благословен климат за бързия растеж на групи от типа на „Кръв и чест“ и „Младите срещу системата“.

Националистическата идеологизация и религиозната затвореност на църквата са благоприятен повей за тинейджърския садизъм, надянал качулката на оправданото възмездие. И в крайна сметка ставаме свидетели на издевателства, от които всички ние, които по един или друг начин сме ги допуснали, сме ужасени.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 12 Отговор
    Фашисти палиха палатки и жени на Паметника на Съветската армия а от ДБ ги аплодираха.

    Коментиран от #12

    10:02 20.08.2026

  • 2 Фашизъм

    18 23 Отговор
    Руският фашизъм в България е пуснал дълбоки корени. И ги пуска отдавна. Затова са и дълбоки.
    Затова 1.5 млн. гласуваха за Радев.

    Коментиран от #34

    10:03 20.08.2026

  • 3 Мнение

    23 10 Отговор
    А основни спонсори са нпо-тата, като тези на шорош!

    Сходни от фащ спонсорираха и Хитлер през всв!

    Историята се повтаря!

    Когато промиеш мозъците на младите, чрез нпо-та, техни учебници, учители и директори, няма какво друго да очакваме да се случи с децата (една не малка част)!!!

    10:04 20.08.2026

  • 4 Трол

    4 7 Отговор
    В България има руски, американски, германски, китайски и гренландски фашисти. Но иначе български фашисти никога не е имало.

    10:04 20.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БРАВО

    9 6 Отговор
    САМО ПРАЙДОВЕ И ГЕЙПАРАДИ.ЗА ДА СА ВСИЧКИ ЩАСТЛИВИ

    10:04 20.08.2026

  • 7 Тик-Ток

    17 5 Отговор
    Демокрацията е фашизъм

    Коментиран от #21

    10:04 20.08.2026

  • 8 Наай

    8 14 Отговор
    Големите Ф са копейките ,заблудени хора

    10:04 20.08.2026

  • 9 Тик-Ток

    12 5 Отговор
    Реалността прави хората фашисти

    10:05 20.08.2026

  • 10 Дрънкало

    10 5 Отговор
    Та дрънка чак бумти, като пробита тенекия

    10:05 20.08.2026

  • 11 Тик-Ток

    14 5 Отговор
    За 35 години западна демокрация в България, фашистите избиха 3 000 000

    10:06 20.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фашизмът е идеология на непълноценните

    8 0 Отговор
    Иронично противоречие с празните приказки на идеолозите му.

    10:08 20.08.2026

  • 14 Фашизмът се завърна на 10 ноември

    19 8 Отговор
    Корените на фашизма бяха пуснати след светлата дата 10 ноември 1989 г. Започна се с оплюване на комунизма : "Комунизма си отива, спете спокойно деца", после взривяване на мавзолея на големия антифошист Георги Димитров, събаряне на паметници на партизани, комунисти, на Червената армия и други прогресивни българи. Дори бе оплют и прекрасния поет антифашист Никола Вапцаров. Корените на фашизма бяха пуснати и днес избуяват цветята му и дават плодове. Както в Украйна, все още не толкова жестоки. Но натам се върви.

    10:08 20.08.2026

  • 15 Тик-Ток

    12 4 Отговор
    Единственото което е пуснало дълбоки корени в България е корупцията и бандитизма за 35 години западна демокрация

    10:08 20.08.2026

  • 16 Фашизмът е идеология на непълноценните

    6 0 Отговор
    Затова някои трябва просто да се погледнете в огледалото, кан кубрате и останалите

    Коментиран от #19

    10:09 20.08.2026

  • 17 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Юлиан Попов ли беше министъра на Петроханците?

    10:10 20.08.2026

  • 18 Дааа

    4 3 Отговор
    Българите са всичко друго но не и българи

    10:11 20.08.2026

  • 19 Тик-Ток

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Фашизмът е идеология на непълноценните":

    По скоро идеологията на непълноценните е европедерастията и друга подобна своолоч

    10:12 20.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Истинската монархия

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тик-Ток":

    е диктат на един човек, а демокрацията е диктат на много олигарси, упражняван върху народа. Не знам как са замислили новия световен ред, но явно трябва да е нещо по-различно и от двете. Нова форма на комунизъм?

    10:13 20.08.2026

  • 22 1488

    5 1 Отговор
    заглавието от първи или третокласник е писано ?

    Коментиран от #37

    10:15 20.08.2026

  • 23 кокорчо

    3 3 Отговор
    междудругото прайд догодина вече няма да има
    ама и румен нема го има

    10:15 20.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 е то у нас на много от политиците и

    0 1 Отговор
    свещениците и техните роднини са фашисти . или техните родители са били фашаги . гоненията и пунчовете срещу врага на фашизма и нацизма се видя с моча и други символи . в капитализма фашиската идеология най много да ни обедини с бедна сръбска, албания и турска . про ислямските страни са със някои по радикални формации отричащи христянство, фашизам , мормонство, юдеизам, католизам . но малцинствата са към 2 милиона .

    10:18 20.08.2026

  • 26 Aлфа Вълкът

    4 4 Отговор
    А комунизма другарьо? Май повечето убийци и престъпници по затворите са отрочета на комунизма.

    Коментиран от #49

    10:18 20.08.2026

  • 27 Фешън ТВ

    6 0 Отговор
    Ами всички антисистемни политически партии бяха обявени веднага за фашистки, Атака, НФСБ, ВМРО и Възраждане. Иначе си отглеждаха интегрирани роми за донагласяне на изборните резултати с държавни пари. Сега какво очаквате? А за стотиците хиляди от бивша Украйна със зелените карти, да не говорим.

    10:23 20.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Фашизмът се реставрира след 10 ноември

    4 4 Отговор
    След катастрофата на монархофашисткия режим на Царство България, се свиква Народен съд - той съди управляващите до 9 септември 1944 година, довели страната до участието ѝ във Втората световна война на страната на фашисткия, антикомунистичен Тристранен пакт. Царство България влиза във военен пакт с Третия райх и съюзните Италия и Япония. Но след 10 ноември, монархофашистката клика на цар Борис III Кобурготски е реабилитирана, дори се издигат паметници на редица нейни представители, главно под диктата на германските банкери. Дори през 1996 година Върховният съд на Република България отменя присъдите на Народния съд с мотив липса на доказателства. Реакцията е слаба, основно с малко статии - „Върховният съд се подигра със законите“, „Върховният съд реабилитира фашизма“ и т.н. Стига се до поставянето начело на правителството на наследника на Борис III - Симеон. Реабилитацията на фашизма бе пълна и сега берем отровните й плодове.

    10:28 20.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Народ

    4 0 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    10:31 20.08.2026

  • 32 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Фашизоидите са основните гласоподаватели на ППДБ,участват в марш на ген.Лукова глава и бият кротките пдрасти на Софийския гей парад.

    Коментиран от #36

    10:32 20.08.2026

  • 33 Има КОМУНИЗЪМ...

    4 2 Отговор
    Не фашизъм от 1944 гд България е окупирана от СССР И КОМУНИСТИ ...СМАЧКАНИ СМЕ И ДО ДНЕС...

    10:33 20.08.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Фашизъм":

    Руският фашизъм е учебникарски пример за ОКСИМОРОН,
    ако знаеш какво е ОКСИМОРОН де❗

    Коментиран от #43, #45

    10:34 20.08.2026

  • 35 Калин Петков

    5 0 Отговор
    Много точен текст, но трябва да си напомним и нещо изключително важно, никъде в българските национални идеали няма място за нацизъм и фашизъм! Нито Левски, нито Ботев, Раковски или Капитан Петко Войвода са ни завещали такава идеология. Напротив, заветът им е за чиста и свята република, толерантност и равенство. Възпитанието на младите е дълг на цялото ни общество, на семейството, училището и институциите. За съжаление, това няма как да се случи в днешното дълбоко разделение. Докато политиците се занимават със схеми, шепа бизнесмени забогатяват на гърба на останалите, а обикновените хора едва оцеляват в ежедневието или емигрират, няма как да изградим здрава ценностна система в децата си. Обществото ни е разпокъсано и плодовете от това са горчиви.

    10:34 20.08.2026

  • 36 Aлфа Вълкът

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Сатана Z":

    Дори фашистите в България са отрочета на комунистите. Ако баща ти е алкохолик комунист, ти какъв ще станеш – фашист наркоман. Хем си му контра, хем кръвта вода не става.

    10:37 20.08.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "1488":

    Охо "S+S"-чо, какво не ти харесва в заглавието- "руски" ли❓
    Защото ти харесваш само ИСТИНСКИЯ фашизъм и мразиш всичко руско❗

    10:39 20.08.2026

  • 38 Демокрацията не прощава

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Възпитанието преди 1989":

    Лъжеш чички, преди 1989 имаше организации, които въпитаваха на учене и труд - чавдарчета, пионери, комсомолци, хосле комунисти. Всички българи работеха и се учиха безплатно. После настъпи пълна демокрация и днес половината младежи нито учат, нито работят. И как се издържат? Различно, с различни престъпления - от домашни кражби, измами на пенсионери, бандитизъм, изнудване и рекет - виж биографията на Борисов, наркоразпространение и нарушения на закона от всякакъв тип. Неща непознати преди 1989. Защото тогава законите се спазваха, а за дребните престъпленияна хулиганите имаше Народна милиция. Честни, смели, неподкупни милиционери пазеха реда и нощно време всеки можеше да спи спокойно. Нямаше железни решетки по прозорците, нито метални врати - дори бижутерските магазини в центъра на София бяха с остъклени викрини. Лъжеш чичка, ти ще кажеш, нали затова ми плащат, но все пак подмали малко.

    Коментиран от #41, #44

    10:40 20.08.2026

  • 39 Не разбрах!

    5 3 Отговор
    Как така "руският фашизъм е в основата на пловдивското зверско убийство", а пък в бърлогата на фашистите висят украински фашистки символи и е притежание на човек от обкръжението на ППДБ ?!?

    10:42 20.08.2026

  • 40 ?????

    4 1 Отговор
    Уф.
    Фашиста вика дръжте фашиста.

    10:42 20.08.2026

  • 41 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Демокрацията не прощава":

    Как точно част от същите осъществиха пландешкия обирджийски преход? Пионерчета учили се основи на комунизма, учили родознание, служили в казарма, доли качили се по военната стълбица от знания. Точно такива хора извършиха обира на народа и го вкараха в ЕС при неизходни условия. Те и техните деца. Какви родители тогава са били, на какво са научили децата си? На обири и кражби? И на гонене на постове и служби.

    Коментиран от #52

    10:46 20.08.2026

  • 42 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Фашизма в България е много, за това е и русофилската подкрепа. Просто има много русофилски фашисти. Това са фактите. Вижте профилите на всички тези хванати и родителите на децата! Та те са русофили, чакащи тупин на Дунава. Какво да се очаква от такива хора? Радев само ги събуди сега повече, с подкрепата си за раша.

    Коментиран от #47, #53

    10:47 20.08.2026

  • 43 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ

    10:48 20.08.2026

  • 44 Глупостта не прощава никога

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Демокрацията не прощава":

    Как ще обясниш написаното от 41?

    10:49 20.08.2026

  • 45 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Чети какво е фашизма и на какво рашата не отговаря за фашистка държава?

    10:49 20.08.2026

  • 46 Миналото се връща

    2 2 Отговор
    Стана както по фашистко , когато се режеха глави за 50 000 лв., и НЦВ Борис III прие с декрети напълно нацистките Закони за нацията и за държавата,изпрати на смърт 20 000 български евреи -за своя сметка! , основа лагерите Белене, Скравена и прочее. Сега върхушката се чуди как да си измъкне от отговорност, защото намирисва на нов Народен съд, особено с влизането във война с Русия и Иран. И измислиха пълния абсурден едеотизъм - че имало руски фашизъм!

    10:50 20.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 вън

    2 1 Отговор
    Вън руските нацисти от българия.

    10:53 20.08.2026

  • 49 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Aлфа Вълкът":

    Кой пращаше 50000 лв.за отрязана глава, бучеше я на кол и я разнасяше за назидание?
    Кой разстреля от упор 12 г.деца?
    Кой бесеше с тел и гореше живи хора?
    Кой обяви война на Америка и Англия които разсипаха София и убиха 7000 души.
    Грешката но комунизма е Народния съд.
    Трябвало е ликвидиране безпсъд и присъда по подобие на фашистите.
    Тогава нямаше да се пръкнат фашисти

    10:53 20.08.2026

  • 50 За грант продавам майка си

    3 1 Отговор
    Брейй, до вчера тия същите грантаджии ни проглушиха ушите за лошия руски комунизъм, ДС, КГБ,.., а сега изведнъж това изчезна и започнаха с някакъв "руски фашизъм"..
    ..да се смееш ли, да плачеш ли

    10:55 20.08.2026

  • 51 Без коментар

    2 1 Отговор
    Кръв и чест е основана в Обединеното кралство от Иън Стюарт Доналдсън. Групата действа и до днес без да е забранена във Великобритания. Имат клонова мрежа в повечето държави от ЕС и САЩ. Забранена е само в три държави - Германия, Испания и ...РУСИЯ.

    Коментиран от #55

    10:59 20.08.2026

  • 52 Малко история

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Интересно":

    Преходът към капитализъм не стана за един ден. Основите се положих с Априлския конгрес, когато начело на БКП, под влияние на Москва - Хрушчов, Андропов и компания, започна политиката на сближаване със САЩ и Западна Европа. Целта приватизиране на държавните предприятия, заграбване на предприятията и земите, лично забогатяване на малък кръг партийци, създаване на нова класа на собственици, по напълно престъпен начин. Всичко това, с подкрепата на западните банкери и на руските ренегати. През 1989 , когато възрастните комунисти бяха напълно отстранени от партията и държавата, вече се извърши преврата и България пое трагичния си път. И днес от 9 милиона е под 6 милиона и е най-бързо измиращата нация в света.

    11:03 20.08.2026

  • 53 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    В пловдивската група се оказаха замесени видни личности от ПП/ДБ /както обикновено/:) Уж петроханците бяха евроатлантици, пък според теб се оказаха русофили:)))

    11:03 20.08.2026

  • 54 Перо

    1 0 Отговор
    Ако фсшизма имаше дълбоки корени в БГ, нямаше да има никаква джендърия, ЛГБТИ паради и шествия, гей петрохански изпълнения или ционистки организации с анти-българска насоченост! За джендърията шубето е голям страх и очите са големи!

    11:08 20.08.2026

  • 55 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Без коментар":

    Виж сега, това че тръгва от Великобритания, не означава нищо. Това е заради демокрацията, която позволява нацисти да щъкат свободно, понеже всеки има право на мнение. Но нацистите винаги търсят своя водач (дуче, фюрер), и сега българските нацисти видяха своя водач в очите на тупин! Вие мислите, че българските нацисти подкрепят английския министър председател ли, понеже групата излязла от Англия? През ВСВ, нацистите в Европа, са подкрепяли хитлер, без значение дали са били в Англия, Франция, България или раша даже! Е, така сега нацистите подкрепят тупин.

    11:08 20.08.2026