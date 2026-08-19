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Ще си измие ли държавата ръцете с „Кръв и чест“!

Ще си измие ли държавата ръцете с „Кръв и чест“!

19 Август, 2026 09:00 868 30

  • георги-
  • пловдив-
  • кузев-
  • убийство-
  • кръв и чест-
  • държава-
  • разследване

Може да отчетем дейност, но ще решим ли проблема

Ще си измие ли държавата ръцете с „Кръв и чест“! - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След убийството на Георги Кузев в Пловдив изкушението за държавата е голямо – да посочи конкретна група, да направи проверки, да проведе срещи, да извади статистика и накрая да обяви, че „са предприети мерки“. Това е лесната част. Трудната е да се отговори на въпроса защо подобни сигнали изобщо могат да съществуват с години, без да бъдат превърнати в реална превенция.

„Кръв и чест“ не е име, появило се вчера. За пловдивска структура и за присъствието на организацията в крайно националистическата среда има публични данни още отпреди повече от десетилетие. В анализ на Съвета за електронни медии от 2014 г. организацията е описана като международна неонацистка мрежа, а Пловдив е посочен като място с нейно присъствие. През 2013 г. местна публикация също пише за пловдивски членове на „Кръв и чест“ и за връзките им с други националистически структури.

Но има и друг, по-неудобен въпрос: какво ще направим след първоначалния шум?

Можем да видим проверки, доклади, анализи и заседания. Можем да чуем, че службите следят крайните групировки, че има обмен на информация и че се предприемат действия. И всичко това може да бъде напълно необходимо. Но ако резултатът се изчерпи с това, държавата просто ще е отчела дейност.

Ще си измием ръцете с формулата „видяхме проблема, проверихме го и взехме мерки“, без да сме отговорили на съществения въпрос: защо млади хора стигат до среда, в която насилието, унижението, груповата агресия и идеологическата омраза могат да се превърнат в приемливо поведение?

Това е много по-големият проблем. Не само „Кръв и чест“. Не само конкретната група. Не само крайният национализъм.

Защото подобна среда се храни от вакуум – липса на семейна и училищна среда, социално изключване, чувство за безсмислие, агресивни модели на поведение, интернет общности, които превръщат насилието в идентичност, и отсъствието на институции, които да забележат проблема, преди той да стане престъпление.

Историческият опит показва, че крайните националистически среди в България не са нов феномен. Изследвания и институционални анализи от години обръщат внимание върху младежкия национализъм като субкултура и върху организирани крайно десни структури. Затова реакцията на държавата не може да бъде само полицейска. Да, службите трябва да следят организираните структури. Да, прокуратурата трябва да разследва престъпленията. Да, когато има доказателства за незаконна организация, подбуждане към насилие или престъпление от омраза, трябва да има последствия.

Но това е само единият край на веригата.

Другият е да се види какво се случва в училищата, в семействата, в кварталите и в интернет. Как едно дете стига до момента, в който групата му дава повече авторитет от семейството, училището и държавата. Как насилието се превръща в начин за доказване на сила. Как „справедливостта“ се подменя със саморазправа.

И най-вече – защо чакаме да има труп, за да започнем да говорим за проблема.

Защото след подобна трагедия винаги е лесно да се каже: „Ще проверим групата“. Много по-трудно е да кажеш: „Ще проверим защо никой не е видял какво се случва с тези деца“.

Точно там ще се види дали държавата е свършила работа. Не в броя на заседанията. Не в броя на докладите. Не в броя на проверките. А в това дали след година ще има по-малко млади хора, които търсят идентичност в агресията, или просто още един официален отчет, че „мерки са предприети“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин гол до кръста на пони

    2 10 Отговор
    Пловдив! ТоZи град който се паZи от Моя Альоша! Нямам притеZнения за.него!

    Коментиран от #3, #12, #15

    09:06 19.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор
    Всички са виновни, само ме и
    МАЛКИТЕ, НО ГОЛЕМИ, ИЗВЕРГИ❗
    То не беше "той е педофил каквото търсил -намерил"❗
    То не беше организации, в които ги няма ❗
    То не беше училището, а те са във ваканция❗
    Даже ПутЕн замесиха❗

    09:09 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Изчистете улицата

    7 2 Отговор
    Държавата да не си измива ръцете и да не смее да минава в поредния си зимен сън. Улицата трябва да бъде изчистена от руския неонацизъм, от англо-американския неонацизъм и всичкия останал неонацизъм вреден за България!

    Коментиран от #9

    09:11 19.08.2026

  • 5 браво . хванаха ги . то има много

    2 1 Отговор
    дето ходят на групи с черни тениски . сигурно е от възрастта . но има и стари с черни тениски . Все едно са бедни и нямат цветни тениски . фашизма е забранен . а адолф и дучето никога не са носили черни тениски . 90 те групировките ходеха с черни тениски . заради холивудските филми за кгб . то всяка професия има цвят на дрехите . бели са докторите , зелени са войниците , сини са полицаите , но и други носят тези цветове . в затвора има много фашисти . и в америка има .

    09:12 19.08.2026

  • 6 ССС

    8 0 Отговор
    А милиционерите в Пловдив да не би да не са знаели за тях?

    При нас всичко е кампанийно, стане белята и всички се юрнат и всяко чудо за три дни и някой обикновено го обира някой ни лук ял, ни лук мирисал. После нищо, никаква превенция, никаква работа или по-скоро имитация на работа, имитация на превенция до следващият път.

    В България е така за всичко.

    09:14 19.08.2026

  • 7 Доротея

    7 1 Отговор
    Може би се опитва да ги измие! Цялата младеж, с нищожни излючения лентяйства, наглее и спи до обяд, те нарочили някакви сбъркняци за комунисти и ги овбиняват в нацизъм!? Смешно, тъжно и възмутително! На фойеверки го докарват, ефективност - нула!

    09:15 19.08.2026

  • 8 Това

    6 0 Отговор
    Не е измиване, а свършена работа! След като се знае от 2014 защо големия генерал Борисов не е взел мерки, а и следващите след него! Защото са подобие на сегашното украинско правителство неонацисти платени от разни НПО-та да си затварят очите! Готвеха ни!

    09:16 19.08.2026

  • 9 Хаген Дас

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Изчистете улицата":

    Какъв руски неонацизъм те гони! При разбиването на групата е намерен мемориален шал на доброволец в украинската армия, има замесен ПП общинар и пак Путин ви е виновен!

    Коментиран от #14

    09:19 19.08.2026

  • 10 Георги

    5 0 Отговор
    калинчо, не помня да задава такива неудобни въпроси за педрохан

    09:19 19.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бай Дън

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин гол до кръста на пони":

    Болни сте ей! Всички доказателства сочат в друга посока, на вас паметника ви виновен! Да и Альоша е замесен!

    09:21 19.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Хаген Дас":

    Котка котенцата си заряза-
    виновен е на Путин спецназа😉

    Коментиран от #17

    09:23 19.08.2026

  • 15 Альоша

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин гол до кръста на пони":

    Майка ти и майките на замесените са виновни че не са упражнили контрол първите седем години!

    09:25 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хаген Дас

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    При предишните строги правителства, които не даваха нищо руско да прехвръкне едва ли спецназ са имали шанс да осъществят каквото и да е!

    09:29 19.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Цвете

    4 0 Отговор
    ТЕ ДА ИМАТ " КЪСМЕТ " ТОЗИ ПЪТ ДА СИ ИЗМИЯТ РЪЦЕТЕ?! ИМА ТРУП, ЗНАЧИ ЧЕ ВСИЧКИ ГАВРИЛИ СЕ ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ ЖЕСТОКИ НАКАЗАНИЯ ТАКА, КАКТО СА ПИКАЛИ И ПЛЮЛИ ВЪРХУ ЕДИН БЕЗЗАЩИТЕН МЪЖ. 7375

    09:32 19.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Доротея

    4 1 Отговор
    Специално в Пловдив, украинското влияние е подчертано! Някои бизнеси стартираха от Украйна преди 30 години и оказаха топъл прием на спасяващите се от СВО и мобилизация украинци!

    09:33 19.08.2026

  • 24 Дзак

    0 1 Отговор
    Съпричастен към Убийството!

    Коментиран от #25

    09:35 19.08.2026

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дзак":

    За пред мекеретата си, сега е сменил наратива!

    09:36 19.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дармаданс

    4 0 Отговор
    По същите обвинения могат да разследват и еврейските организация в България, имат клубове/офиси, използват древно еврейска символика и защитават еврейските хулиганчета, дошли на екскурзия от Италия в Банско.

    09:47 19.08.2026

  • 29 5 стинки

    1 0 Отговор
    Виновен е най-вече Бойко Буцанов - Буци, който за 20 години превърна държавата в село без кучета, саботира всички реформи и бранеше руските интереси в България.

    09:50 19.08.2026

  • 30 Катастрофата е пълна

    1 0 Отговор
    10 ноември доведе, под ръководството на Вашингтон, Москва и Брюксел, колониална демокрация. Комунизмът бе заклеймен и отречен завинаги, взривен бе Мавзолея на Георги Димитров, демонтирани паметниците на съветски войници, партизани, комунисти, дори Вапцаров бе оплют - логично дойде фашизмът. Социалистическата икономика на НРБ бе разрушена, останаха жалки останки, като АЕЦ "Козлодуй", не можаха напълно да го демонтират. Днес внасяме домати от Турция, Македония и пр., нещо което никога не е било в историята, от внасянето на доматите от Южна Америка. Капитализмът доведе новата Национална катастрофа, както по времето на монархофашизма от преди 9 септември.

    09:53 19.08.2026