Бившият вицепрезидент на САЩ Майк Пенс обвини Доналд Тръмп, че предава наследството на покойния сенатор Линдзи Греъм с решението да отмени санкциите върху руското гориво. Пенс заяви, че ходът на президента няма смисъл, докато руските сили нанасят удари по цивилни обекти в Украйна.

„Путин не иска мир. Путин иска Украйна“, написа Пенс в публикация в социалната мрежа X. Той предупреди, че ако Русия завладее Украйна, ще бъде въпрос на време руските войски да преминат друга европейска граница и американските сили да се окажат във военен сблъсък с тях.

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Пенс поиска отмяна на споразумението

Според бившия вицепрезидент Тръмп трябва незабавно да отмени договореността с Владимир Путин за руско дизелово гориво. Пенс заяви, че САЩ не трябва да „подхранват военната машина на Путин“, а да се противопоставят на руската агресия.

Пенс призова още за строги санкции срещу всяка държава, която купува руски енергоносители. По думите му Вашингтон трябва да координира действията си със съюзниците и да осигури на Украйна военната подкрепа, необходима за отблъскване на руската агресия.

В изявлението си той посочи, че украинските сили са спрели настъплението на противника и са започнали да използват безпилотни летателни апарати срещу цели на руска територия. Пенс заяви, че Русия губи войната, но продължава атаките срещу цивилното население.

Сделката предвижда доставки на дизел

Доналд Тръмп обяви договореност с Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Първоначално става дума за повече от 300 000 тона. По-късно се очакват още 500 000 тона, а след това и 1 милион тона.

Решението беше представено на фона на рязко повишаване на цените на дизеловото гориво в САЩ. В публикацията се посочва, че скокът е свързан и с войната между САЩ и Иран, която е затруднила доставките на петролни продукти.

Според информацията американски сенатори са разкритикували позицията на президента и са го призовали да прекрати войната с Иран. В същия контекст са обсъждани и ударите на Украйна по руски нефтопреработвателни заводи, които според публикацията са сред най-силните средства за натиск върху Москва.

Източници: abc.net.au