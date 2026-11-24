Румен Радев заяви, че не одобрява начина, по който Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев. Министър-председателят призова партиите, които имат представители в комисията, публично да обяснят мотивите за решението.

„Ако започнем чрез Общинската избирателна комисия да сваляме кметовете един след друг, това означава, че подменяме вота на българските граждани“, заяви Радев.

ОИК – Варна взе решението на 23 ноември и анулира удостоверението на Коцев за избран кмет на общината. До него се стигна след разглеждане на сигнали, свързани с отпуските на кмета през 2025 г., когато той е бил задържан.

Радев поиска обяснение от партиите в комисията

По думите на Радев въпросите около действията на Коцев трябва да получат отговор, но не чрез начин, който според него обезсилва резултата от местния вот.

„Да, той дължи отговор на много въпроси, но аз не одобрявам начина, по който се случва това“, каза Румен Радев.

Той посочи, че срещу Коцев има въпроси, свързани с местността „Баба Алино“ и друго незаконно строителство. Радев обаче заяви, че отговорността за обяснението на решението е на партиите, представени в ОИК – Варна. Той уточни, че представители на „Прогресивна България“ не участват в комисията.

Изявлението беше направено, след като ОИК прекрати мандата на Коцев в момент, когато срокът за провеждане на предсрочни избори е изтекъл. Според решението на комисията действията са свързани със сигнали за отпуските на кмета, а не с политическа оценка на управлението му.

Защитата ще обжалва решението

Адвокатът на Благомир Коцев Николай Владимиров заяви пред БНТ, че решението ще бъде обжалвано. Защитата ще поиска и спиране на предварителното му изпълнение.

„Съдът ще прецени дали то ще остане в сила, или не“, заяви Николай Владимиров.

По думите му решението на ОИК подлежи на предварително изпълнение, но законът допуска съдът да го спре. Адвокатът каза още, че общинският съвет може да бъде свикан на извънредно заседание, за да бъде определен изпълняващ длъжността кмет на Варна.

Радев коментира и проверките за ТЕЛК

Румен Радев заяви, че проверките за злоупотреби с ТЕЛК решения са начало на по-цялостни действия. Според него системата натоварва бюджета, а целта е да бъдат ограничени неправомерно получаваните средства.

„Нашият подход е да ограничим до минимум злоупотребите с ТЕЛК, за да можем средствата да насочим към хората, които наистина имат нужда“, каза министър-председателят.