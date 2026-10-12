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Калина Андролова: Гадае се какво Буданов е говорил с нашия премиер Румен Радев
  Тема: Украйна

Калина Андролова: Гадае се какво Буданов е говорил с нашия премиер Румен Радев

12 Октомври, 2026 13:01 940 12

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  • примирие

България е слабото звено в съюзната политика на САЩ и ще се използва тъкмо в тази си роля

Калина Андролова: Гадае се какво Буданов е говорил с нашия премиер Румен Радев - 1
Снимка: Фейсбук
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Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Гадае се какво Буданов е говорил с нашия премиер. При положение, че България е последната държава от която нещо зависи.

България е слабото звено в съюзната политика на САЩ и ще се използва тъкмо в тази си роля.

Американската стратегия в момента е разделяй, обърквай, и владей, след като глобалистката доктрина се провали и САЩ трябваше да се оттеглят от своето безспорно глобално господство, за да се валидират под формата на отстъпчиво глобално разбирателство.

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Външната политика на САЩ в момента е безсистемна и конюнктурна, многовалентна. ЕС продължава да е инструмент за удари и легитимация на политики срещу Русия, същевременно Тръмп се опитва да трасира нова прагматична версия на отношения в международен план.

Демократите критикуват тръмпистите, че отстъпват позиции на влияние, което руши глобалното лидерство на САЩ, което познавахме до този момент. Но фундаменталната стратегическа солидарност на мултикултурното общество в САЩ е разклатена.

Стратегията срещу конкретен идеологически враг става все по-трудно да бъде обоснована и се настанява грубо идеологията на легитимните прагматични ползи, няма износ на демокрация, има директни заявки за икономически ползи. Къде е България в този пъзел на сложни взаимоотношения и как ВЪНКАШНАТА разбирачка от мода би могла да си върши работата?!

Румен Радев е възможно да бъде ползван за център на формиране на по-умерени отношения спрямо Русия, когато ЕС реши да променя плавно политиката си, и да се върви към споразумение за мир.

Европа е жертва на глобалистките мрежи, които принудително държат управляващите елити в норма на поведение.

Но в крайна сметка чии са глобалистките мрежи?! Инструмент на световна сила без конкуренция. Инструмент! Това е като обвиненията към ДС, подминавайки НОМЕНКЛАТУРАТА на комунистическата партия. Мрежите си имат господари, донори, навигатори.

Сами по себе си те са нищо. САЩ може да имат проблеми, раздори за властта вътре, но САЩ искат да продължат своята доминация. И всички останали са жертви по пътя. Ако има политическо пробуждане някъде, то ще бъде потиснато по всевъзможни пътища.

И една от тактиките е раздвояване и объркване, фундаментално предефиниране на международните отношения.

Подготвен ли е Румен Радев за подобна мисия или изискваме твърде много от човек, който посочва с лека ръка Гълъб Донев за финансов министър в момент на криза?!

Ако ти хрумва, че Гълъбът би могъл да управлява ДОБРЕ финансите, значи може да ти хрумне всичко, което е неспособно да проработи и хич да не ти пука за резултатите.

Това е тревожен сигнал за това може ли да му се вмени на Радев специална мисия! Която той по подразбиране и естествено да усвои с ясната дълбочина как да я осъществи без провали по трасето.

По принцип в тези задачки няма много пространство за самосиндикални акции, но ако си много въртоглав, самовлюбен, със съветници и шефове на кабинети от познатия ни калибър, може да възникнат изненади.

Налице е и едно сложно питане, което би следвало да се разгърне към министър Демерджиев, около когото бушуват находчиви врагове, психиатрични проститутки на Алексей Петров, стари и странни зависимости, родилни отношения с извадените от колбата на криминална структура – "Продължаваме промяната" и пр. Но дето се казва, не е за телефон.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нерегистриран

    3 0 Отговор
    Може привидно нищо да не зависи, но нещо изречено в подходящ момент може да повлияе сериозно, пък дали е вярно или не!

    13:11 12.10.2026

  • 2 Калино, моме

    4 8 Отговор
    Не е важно какао са говорили, а какво Рдев шмекера е обещал на Будаланов?!

    13:18 12.10.2026

  • 3 питам

    10 6 Отговор
    До кога ще я поствате със снимка от абитюренският бал от преди 45 години , тази бокова хрантутница !.

    Коментиран от #9

    13:20 12.10.2026

  • 4 Гост

    13 3 Отговор
    Ми питайте го, бе! Нали сте голямата работа, българските журналисти и медии, а? Що никой не пита? Що никой не пита Цвъки от де познава тоя..., а? Що мълчите, Бе!!!

    13:21 12.10.2026

  • 5 И тази какво всъщност каза

    9 4 Отговор
    лесно е да критикуваш, но е трудно на кажеш какво предлагаш.
    На геврека дупката.
    Омръзна ми да ни облъчват всякакви " специалисти иснализатори".

    13:21 12.10.2026

  • 6 Буданов му е казал, че

    5 7 Отговор
    СБУ издирва мисирката гайтанджиева.

    13:22 12.10.2026

  • 7 едно нещо

    5 4 Отговор
    Днес нашата външна е поискала "мораториум върху търговското плаване". Нали се сещате какво значи това. Че така са и наредили от английското посолство. А какъв е този мораториум, е ясно - да продължи Украйна да си вози оръжие от целия свят под прикритието уж на търговия със стоки. Вероятно това е едното нещо, което е искал Буданов. Но понеже украинците са много нагли, вероятно той е издал заповеди към нашите поне за още десетина неща, които ние сега ще ги изпълняваме чинни, докато ги прикриваме под благовиден предлог в името на мира и спокойствието..

    13:24 12.10.2026

  • 8 Съвет

    4 3 Отговор
    Сменете и снимката на Калина, с нещо по актуално! Реалността е различна от снимката!

    13:36 12.10.2026

  • 9 АБВ

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "питам":

    Журналистическа солидарност !
    Жал ми е за П. Волгин.

    13:44 12.10.2026

  • 10 ШЕФА

    2 3 Отговор
    Калина,какво може да е говорила една евро-либерално натовска калинка като Боташев с фашиста от украйна,освен българоубиеца да загроби България с следващият заем или някакво друго нац.предателсво срещу Русия като например да продължим да им доставяме муниции с които се убиват нашите освободители от 500г.Турско робство !

    13:46 12.10.2026

  • 11 Ами показал

    0 1 Отговор
    Му е снимки от спътник как дрончетата са потеглили от българския бряг.Някъде от при Камчия.И други снимки на румбата от визитите му на петрохан

    14:06 12.10.2026

  • 12 пътник

    0 0 Отговор
    Историческата практика не веднаж е показвала,че военен/като манталитет и психология/ не става за глава на изпълнителната власт.Огражда се с креатури,които ласкаят и подвеждат,а са лоши управленци.И става изпълнител на волята,която го е спуснала отгоре във властовата йерархия.

    14:10 12.10.2026