И МФ, и БНБ, и неолибералите сбъркаха. Апокалипсисът отново се отлага

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато през лятото заявих, че плашещите прогнози за 5,7% дефицит в края на годината няма да се сбъднат, „експертите“ побързаха да ме обявят за популист, който нищо не разбира. Е, излезе Есенната прогноза на МФ и официалните данни.

Това коментира във "Фейсбук" икономистът от КНСБ Любослав Костов.

Нека погледнем фактите.

1. Грешка за близо 10 млрд. лв. (5,2 млрд. евро). Съобразно оценките, номиналният размер на БВП през 2026 г. се прогнозира да достигне 130,46 млрд. евро. Това е ръст от 12,4% на годишна база (или с 14,44 млрд. евро повече). Сега си спомнете лятото, когато се правеше и приемаше Бюджет 2026. Тогава МФ предвиждаше скромно увеличение от 5,21 млрд. евро. Разликата е почти двойна! МФ сбърка прогнозния размер на икономиката ни с близо 10 милиарда лева (5,2 млрд. евро). За първи път имаме толкова масивна разлика между прогноза и отчет.

2. Къде е уловката? Тази огромна разлика не падна от небето. Дължи се на сериозно подценената инфлация. Общото ценово равнище в страната (измерено чрез дефлатора) в момента се оценява на 9,1% при заложени напролет едва 5,2%. Добрата новина е, че дори и реалният икономически растеж, елиминирайки дефлатора, се предвижда да бъде 3% - с 0,4 пр. п. над пролетните очаквания.

3. Големият мит за 5,7% дефицит. Към края на септември дефицитът по официални данни е 2,8% от БВП. Кумулативно натрупаното отрицателно салдо за 9-те месеца до момента е 3,64 млрд. евро. За да се реализират планираните 5,7%, които упорито ни се обясняваше, че са „напълно реалистични“, държавата трябва да изхарчи за оставащите три месеца (октомври, ноември и декември) над 5 млрд. евро допълнителен дефицит. Да похарчиш за едно тримесечие много повече, отколкото за предходните девет месеца накуп, е меко казано абсурдно. Особено при положение, че през ноември предстои авансовото внасяне на корпоративните данъци (сериозен еднократен приход), а в края на декември се очаква и последния транш по ПВУ.

С две думи. И МФ, и БНБ, и неолибералите сбъркаха. Апокалипсисът отново се отлага. Браво и на самото МФ за това, че наистина затегнаха коланите последните месеци.

Накрая, искам да бъда правилно разбран. Това не е обвинение за сбъркани числа. Напротив - радвам се, че са сбъркали, защото реалната ситуация е значително по-добра от това, което се прогнозираше. Икономиката ни се оказва много по-устойчива от черните политически сценарии. Времето и числата винаги поставят всичко на мястото му.