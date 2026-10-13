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Няма смисъл да мълчим за дроновете в Черно море?
  Тема: Избори

Няма смисъл да мълчим за дроновете в Черно море?

13 Октомври, 2026 08:34, обновена 13 Октомври, 2026 09:05 1 355 44

  • дронове-
  • черно море-
  • русия-
  • украйна-
  • прогресивна българия

Мълчанието за вероятната руска следа в ударите по кораби в Черно море не пази българските интереси, а лишава обществото от честен разговор за рисковете от войната

Няма смисъл да мълчим за дроновете в Черно море? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Радев, Йотова и Стоянов няма да навредят на кампанията на „Прогресивна България“, ако признаят очевидното: напълно възможно е ударите по кораби в близост до България да са част от руските опити да бъде направен опасен маршрутът към украинските черноморски пристанища.

Защо е толкова трудно това да бъде казано на глас? Защо българските политици се държат така, сякаш самото назоваване на вероятния извършител е по-опасно от заплахата, която трябва да обсъждаме?

Нека започнем от простите неща. Оръжието, което европейските държави купуват от САЩ при управлението на Доналд Тръмп, за да бъде предоставено на Украйна, трябва да стигне до украинския фронт. Част от военните доставки могат да преминават по черноморски маршрути и през достъпните украински пристанища. А Русия има очевиден военен интерес да затруднява тези доставки и да ограничава възможностите на Украйна да използва пристанищата си.

Това е война. Оръжията не се телепортират до фронта, нито доставките за Киев пристигат през Лапландия или Балтийско море по някакъв магически, недосегаем маршрут. Географията има значение, а Черно море е част от военната логистика на конфликта.

Затова маршрутите към Одеса и останалите украински пристанища неизбежно са свързани с военните действия. Това не доказва кой стои зад всеки отделен удар, но прави напълно логичен въпроса дали атаките с дронове по кораби в региона не са част от опитите на Москва да направи морските доставки към Украйна по-рискови и по-скъпи.

Именно това би трябвало да обяснят Радев, Йотова и Стоянов. Спокойно, аргументирано и без излишна патетика. Дори с половин уста, ако толкова се притесняват за политическите последствия.

Едва ли подобна позиция ще навреди на предизборната кампания на „Прогресивна България“ или ще наскърби привържениците ѝ. Напротив — тя би показала, че политическата отговорност не се изчерпва с мълчание, когато обстановката стане неудобна. Разбира се, при условие че ясно се разграничат потвърдените факти от вероятните обяснения и предположенията.

Ударените кораби може да са превозвали боеприпаси, друго военно имущество или съвсем обикновени граждански товари. Без надеждни доказателства не можем да знаем. Но е напълно възможно целта на подобни атаки да не е единствено унищожаването на конкретен товар. Самият удар може да бъде предупреждение към корабособствениците, застрахователите, превозвачите и търговците: този маршрут е опасен и всяко преминаване носи риск.

Така военният натиск се превръща и в икономически натиск. Застраховките поскъпват, превозвачите започват да преосмислят маршрутите си, а бизнесът се замисля дали рискът си заслужава. Последствията не се ограничават до Украйна. Те могат да засегнат цялата черноморска търговия, включително България.

За нас това не е маловажно. За страните, които водят война и преследват военни цели обаче, икономическите щети за съседните държави може да се окажат приемлива цена. Във войната чуждите неудобства рядко са решаващ аргумент, когато на карта са поставени военни и стратегически интереси.

А ние продължаваме да се дърлим. Засега, слава богу, предимно вербално.

Нито Русия, нито Украйна, нито САЩ, нито европейските институции ще променят стратегическите си планове само защото в България сме влезли в поредния политически спор. Никой от участниците в конфликта няма да се трогне особено от това, че тук се обвиняваме взаимно в липса на смелост, национална отговорност или правилна геополитическа ориентация.

И едва ли някой ще ни се скара, ако българската власт изложи аргументирано най-вероятните обяснения за случващото се, посочи какви доказателства са налични и обясни какви мерки предприема за сигурността на страната.

Тъкмо обратното. Държава, която разбира рисковете около себе си и може да ги назовава, изглежда по-зряла от държава, която предпочита да мълчи, за да не разсърди някого.

Тук има и един чисто вътрешнополитически парадокс. Опозицията непрекъснато упреква властта, че не назовава чии са дроновете. Добре, тогава защо властта не излезе с ясна позиция? Да каже какво показват наличните данни, коя версия смята за най-вероятна, какви доказателства я подкрепят и какво прави, за да защити българските интереси.

Така поне ще отнеме основанието за непрестанните обвинения, че се крие зад дипломатически формулировки. А ако доказателствата не позволяват категоричен извод, нека го заяви открито. И това е позиция. Понякога е дори по-отговорна от самоуверените заключения, които изпреварват фактите.

Да говориш за вероятна руска отговорност не означава да обявяваш война на Русия. Не означава и да се превръщаш в участник в чужд политически спектакъл. Означава да признаеш, че съществува военна логика, която засяга пряко нашия регион, и да обясниш последствията от нея.

Черно море не е абстрактна геополитическа карта, върху която великите сили местят фигурите си. То е морето, край което живеем, през което минава търговията ни и в чиито води всяка ескалация може да засегне сигурността и икономиката ни.

Не е необходимо да знаем всичко, за да кажем какво е вероятно. Не е необходимо да сме сигурни във всяка подробност, за да обясним военната логика. Но е необходимо да знаем кога мълчанието престава да бъде предпазливост и започва да изглежда като страх от собствената ни оценка.

Въпросът не е дали с едно изречение ще обидим Москва, Киев или някого в Брюксел. Въпросът е дали българската власт има смелостта да обясни на българските граждани какво вероятно се случва в собственото им море — и какви рискове произтичат от това.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Какво стана с Истанбулската конвенция

    20 9 Отговор
    Соросите защо не пазят бреговете? А киснат в Петрохан

    Коментиран от #26

    08:55 13.10.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    20 9 Отговор
    Дядо Иван е на Шабла.Месете погачите!

    Коментиран от #31

    08:55 13.10.2026

  • 4 456

    17 1 Отговор
    Какъв въпрос само! Кой има интерес България да мълчи... Тези на които сме подчинени.

    08:55 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 желателно е

    12 9 Отговор
    да не врем гагата там къде не ни засяга

    08:56 13.10.2026

  • 7 Аве

    19 6 Отговор
    това можеше да не се случи ако бяха спазили Минското споразумение!

    08:56 13.10.2026

  • 8 Какво стана

    8 8 Отговор
    Сороси, защо не можете да спрете един милиционер от КГБ?

    08:56 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СиЕнЕн

    12 11 Отговор
    Путин убива нацистите от Азов.

    08:58 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Опорка

    8 8 Отговор
    Ами не мълчете, викайте колкото си искате. :) Мълчането е единственото правилно действие, иначе е смешно.

    Коментиран от #35

    09:00 13.10.2026

  • 13 Факт

    9 5 Отговор
    Соросите днеска бясно цъкат с минуси и кълнат до девето коляно.

    09:00 13.10.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 6 Отговор
    КАК КОЙ
    ОПГ БСП , ОПГ СИК , ОПГ МУЛТИГРУП, ФИНДАЦИЯ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО, АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ
    И БОЙКА БАРИСОВ :)

    09:00 13.10.2026

  • 15 Пич

    14 8 Отговор
    Това е толкова идиотско писание, че дори автора разбира колко е тъпо и продажно, та остава анонимен!!!
    Но, важния въпрос е защо толкова много пискат Урсулианците, след като не очакват България да обяви война на Русия...?!
    Защото това им е много необходимо за да подгряват обществото на ЕС за една бъдеща война, което ще отмества погледа от европейската диктатура към една въображаема заплаха!!!

    09:00 13.10.2026

  • 16 Пита се?

    14 6 Отговор
    Отвън търговски кораб , отвътре пълен с оръжие и/или боеприпаси. Пита се ? Това гражданска или военна цел е ?

    09:02 13.10.2026

  • 17 Гост

    8 1 Отговор
    Ние сме слуги, продажници и страхливци! Трите неща заедно водят до мълчанката

    09:05 13.10.2026

  • 18 Васил

    7 3 Отговор
    Можете да се сбогувате с туризма по черноморито.

    09:05 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Православен ходжа

    12 11 Отговор
    Каква стана тя сега? Избрахме русофил за премиер и руснаците се почустваха като у дома си. А Радев продължава оглушително да мълчи, че Русия води война на границата ни.

    09:06 13.10.2026

  • 21 ММН

    8 2 Отговор
    Под претекст за "логичност" се губи основният въпрос - кой печели от тази ситуация? Русия с това че "прави маршрутът необезопасен" (но защо в нашата икономическа зона?!?) или Украйна с това че вкарва България в конфронтация?

    09:06 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ССС

    7 6 Отговор
    Тия мълчат, защото любимата им държава е русия.

    България просто си я управляват щото има предостатъчно русофили с промити мозъци, които гласуваха за тях.

    09:13 13.10.2026

  • 24 дядя дръмпирушка-прагназира

    4 8 Отговор
    От 5години оръжията ,които се разтоварват в гърция минават по въздуха и се разтоварват в полша.теси минават над софия и всички ги чуват.другите пътища са със тирове.защо смятате ,че един тир не може да закара муниции до румъния или полша....зърното се изнася с кораби с кораби се внася и оръжие от турция ,но няма нормален корабособственик да рискува да му потопят кораба.никой не знае какво се кара към пристанища на украйна ,но се предполага.Защо се атакуват кораби ,които очевадно носят зърно ето затова ще има да плащат пак просиянците като ги сгащят в ъгъла ,а сгащването вече се вижда и дните на кремъл са преброени!

    Коментиран от #36

    09:14 13.10.2026

  • 25 Стършели

    4 6 Отговор
    “ напълно възможно е” Прогресивна България да лобира за Украйна а не за България!
    Ако имаше руски елементи от дрон, веднага ще кажат. Но май са дронове произведени от ЕС.

    09:15 13.10.2026

  • 26 оглушителна тишина

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Какво стана с Истанбулската конвенция":

    Ударите срещу руски търговски кораби и танкери в Черно море започнаха преди 1 година. Сега ли се сетихме? Бог да прости загиналите!

    09:17 13.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ВЛАСТТА НЯМА

    8 6 Отговор
    ДА ИЗЛЕЗЕ С ЯСНА ПОЗИЦИЯ

    ЗАЩОТО И РАДЕВ И ЙОТОВА

    СА РУСКИ ПОДЛОЖКИ.

    ЩЕ МИШКУВАТ И
    НИЩО ДРУГО НЯМА ДА НАПРАВЯТ .

    ВСЕ ПАК РЕШЕТНИКОВ
    ПОМОГНА ЗА ТЯХНОТО ИЗБИРАНЕ
    И ВЛИЗАНЕТО ИМ ВЪВ ВЛАСТТА

    Коментиран от #34

    09:25 13.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 защо

    4 3 Отговор
    Много добре изложени факти, с добър анализ. Всеки може да обвинява когото и както си иска, но не и Държавата. На Държавата и трябват факти. Иначе видяхме - Украйна!
    Има ли някой, на когото да не му е ясно какво се случва и от къде идва?
    Затова не съм съгласен с последното изречение.

    09:26 13.10.2026

  • 33 Миленчо

    7 4 Отговор
    Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани точно от Украйна в началото на лятото. тогава защо мълча като .....?

    09:26 13.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 456

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Опорка":

    Смениха заглавието

    09:29 13.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пак манипулативно заглавие

    2 1 Отговор
    Аман

    09:40 13.10.2026

  • 40 Правят, каквото трябва

    2 1 Отговор
    А Факти стига е наливал масло в огъня

    09:41 13.10.2026

  • 41 Вече няма никакво значение

    3 0 Отговор
    Какво ще кажат и тримата. Особено Митко-СМС-а или затлъстялото Президентче. Мисля,че последната категотично загуби изборите.

    09:42 13.10.2026

  • 42 Чета коментарите

    1 2 Отговор
    Русофил=Предател за България

    09:43 13.10.2026

  • 43 ккк

    0 0 Отговор
    ИЗМЕКЯРИ !!!!! МАДАР ФАКАР !!!!

    09:44 13.10.2026

  • 44 асенчо

    1 0 Отговор
    "Мълчаниета на агнетата", обречени от урсула

    09:46 13.10.2026