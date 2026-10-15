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Axios: Тръмп рискува рейтинга на републиканците заради Путин
  Тема: Избори

Axios: Тръмп рискува рейтинга на републиканците заради Путин

15 Октомври, 2026 06:30 642 4

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • републиканска партия-
  • междинни избори-
  • руски дизел

Американският президент направи поредица от отстъпки към Москва преди междинните избори за Конгреса

Axios: Тръмп рискува рейтинга на републиканците заради Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Доналд Тръмп е активизирал сближаването си с Владимир Путин в навечерието на междинните избори за Конгреса на САЩ, създавайки допълнителни политически проблеми за Републиканската партия. Axios описва поведението на президента като игра на „руска рулетка“ заради риска от отстъпките към Москва.

След телефонен разговор с Путин в петък Тръмп е предприел поредица от дипломатически ходове в полза на Русия в рамките на пет дни. Сред тях е договореното временно спиране на санкции, което да позволи износа на милиони тонове руско дизелово гориво за американския и световния пазар.

Сделката беше обявена на 9 октомври. Тръмп заяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона непосредствено след това. По думите му общото количество ще достигне 3 милиона тона.

Енергийни анализатори, цитирани от Axios, обаче се съмняват, че тези обеми ще доведат до съществено понижаване на цените в САЩ. Според публикацията ползите за Русия са очевидни, докато остава неясно как отстъпките подобряват сигурността на САЩ, отношенията с европейските съюзници или политическите позиции на самия Тръмп.

Натискът върху Зеленски засили спора

В събота Тръмп разкритикува Володимир Зеленски за украинските удари по руски петролни рафинерии и призова Украйна да избере друг лидер. „Предлагам да си изберат нов лидер, който може да сключи сделка“, заяви американският президент, цитиран от Axios.

На следващия ден Тръмп обяви незабавно енергийно примирие между Русия и Украйна. Русия обаче продължи да атакува украинската енергийна инфраструктура. В понеделник президентът на САЩ отхвърли съобщенията на американското разузнаване, че Москва подпомага Иран във военните му действия, а във вторник отново защити сделката за дизеловото гориво.

Действията му предизвикаха критики и сред американски сенатори. Двупартийна група призова Тръмп да се откаже от договореността с Путин и да не отменя санкциите срещу руския енергиен сектор. Сенаторите определиха сделката като вредна за интересите на САЩ и като подкрепа за руската военна машина.

Републиканците се изправят пред изборен риск

Според януарско проучване на YouGov 81% от избирателите, подкрепили Тръмп през 2024 г., имат негативно отношение към Путин. Axios отбелязва, че това поставя под въпрос дали отстъпките към руския президент ще помогнат на републиканските кандидати в кампанията.

Републиканската партия рискува да загуби контрола над Конгреса, което би затруднило прокарването на законодателните инициативи на Тръмп и би увеличило вероятността от разследвания срещу администрацията му. Въпреки това президентът заяви: „Не се кандидатирам на тези избори, вече спечелих с поразителен и убедителен резултат.“

Възможността за нова среща между Тръмп и Путин може да бъде обсъдена при присъствието и на двамата на срещата на върха на АТИС в Китай през ноември. По данни, цитирани от Axios, разговори за такава среща все още не са договорени.

Източници: unian.net, axios.com


САЩ
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  • 3 Свободен

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  • 4 Историк

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    Затова КГБ е ненадмината в света, защото не се действа категорично срещу нея политици всички направления. Няма какво да се чудят, че руската пропаганда е нахлула навсякъде по света и вреди на демокрацията в целия западен свят. Това и е целта и те си я постигат законно, защото демокрацията значи законност. Ама срещу враг, за който не важат никакви закони и морал, резултата е ясен. Ангела Меркел и Шрьодер го доказаха- докараха Германия до това положение, че да няма измъкване. Кремъл работи с най-подходящите продажници. Тръмп е най-великото им попадение,което разтърси целия свят и превърна САЩ в Тръмпландия за 1 година. Вижда се в цяла Европа какви огромни постижения има- Брекзит, Фараж, Марин Льо Пен,Орбан,Фицо, нашия миролюбец Радев. Девизът на Ленин и Сталин вечно да се воюва срещу империализма и вечно да има революции и да се пречи на цивилизования живот действа 100 години. Още колко години трябват, за да бъдат разбрани комунистите, които са много последователни в злото и заплахата за целия свят,която се казва Русия?

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