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Следизборен махмурлук

Следизборен махмурлук

26 Октомври, 2026 08:20 1 706 30

  • избори-
  • президент-
  • бсп

Не подкрепяй хора, които само чакат да се обградят със стари муцуни с тотално провален имидж

Следизборен махмурлук - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дискотеката приключи. Пускаме лампите и ще метем. Докато си викате такси няколко съвета от един неполитик. Първо – играй умно! Или измисли играта, или играй с твои хора. Под „твои“ имам предвид наистина твои, а не такива, които са ти ги предложили. Това не са твои хора, а предложени. Прави разлика.

Не подкрепяй хора, които само чакат да се обградят със стари муцуни с тотално провален имидж. Пасивът, който се трупа по този начин, е голям и целият се стоварва не на техния, а на твоя гръб. Когато народът през половината от съзнателния си живот се е отвращавал от тези хора и сега те някак стройно ти се подредят в разни подкрепящи инициативни комитети и т.н., драгият избирател не отива да гласува, а отива да повръща. Никой не иска реновиране на някакво си БСП, бе. Не го ли разбрахте?

За следващите ще кажа само едно изречение: Понякога най-добрият избор не си ти. Помни само това и ще е достатъчно. Когато преди месец го казах доста от вас не ми повярвахте. Сега вече няма значение дали ми вярвате, защото стената е факт.

Тъй нареченият патриотичен рой. Вие отделни таксита ли искате или едно ще ви свърши работа? Нали на едно и също място отивате? Няма жива сила, която да ме убеди, че тези формации не са на външно командване. Доколкото разбрах, Радостин Василев вече си е дал подкрепата за Гюров. Сигурно си има някакво витиевато обяснение, но то не ме интересува. Браво. Поне вече е ясно.

Малко за всички: Когато влезеш в решителна битка, всичко е от значение. Не се връзвай на тъпотията, че губиш малките битки, ама печелиш войната. Обикновено става точно обратното. Когато започнеш да губиш малките битки, по-скоро се очертава голяма загуба, отколкото неочаквана съкрушителна победа. Давам сравнение, че разни хора се объркват в думите. Ако един ученик получава през годината двойки, няма как да изкара неочаквана шестица накрая на годината. Ерго! Да дадеш подкрепата си за такава конфигурация, при положение че срещу теб в момента се е изправила цялата политическа сган от прехода, е някакъв фин акт на прострелване в крака.

Чувам радост отдясно. Хайде и вие включете мозъка. Вашето класиране е резултат от грубите грешки на опонентите ви. Колкото и баници да омесите, ако срещу вас имаше една правилна кандидатура, щяхте да си останете с баниците. Вие сте твърдо ядро, просто срещу вас не излезе България. Тогава щяхте да се свиете до нормалния ви процент.

И да не съм ви чул глупостите, че отново всички сте били победители. Глупости! Всички загубихте!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фен

    34 4 Отговор
    Да се надяваме, че това е таванът на Сектата. Не, че алтернативата е по-добра. 🤔

    08:25 26.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    25 2 Отговор
    КъдЯ са ЦОЦАЩИТЕлози дето ни облъчваха със сигурните 40% срещу 20% за двете двойки❓🤔❓😉❗😀❗

    08:25 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дзак

    9 2 Отговор
    Много често ви се случва!

    08:33 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И аз да кажа нещо умно

    28 6 Отговор
    В България никога не е имало идеален кандидат, но гласуването за най-малкото зло е винаги задължително. В противен случай, по голямото-зло превзема властта с гласовете на едва 10% от населението и после ви вкарва еврото или във война без да ви пита. А за опозицията и Възраждане съм съгласен - пълно безумие цари там. И аз се изненадах, че най накрая Радостин Василев се разкри като опортюнист с подкрепата си за Гюров.

    08:50 26.10.2026

  • 13 Ем4о е...

    3 21 Отговор
    Руско ме.к.е.р.е

    08:54 26.10.2026

  • 14 Наздраве на афторъ

    1 16 Отговор
    Той много пие.

    Коментиран от #20

    08:55 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пешо

    22 4 Отговор
    Радостин си е дал подкрепата на Гюров,защото се надява ,че като спечели Гюров ще има нови парламентарни избори и той отново ще е в народното събрание.На нови избори се надява и Слави и други "патриоти".

    Коментиран от #17, #18

    09:03 26.10.2026

  • 17 Патриотичен фронт

    19 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пешо":

    Само Костадинов да не направи същия погрешен ход като Радостин Василев, защото тогава с Възраждане е свършено. Костадинов е добре да сложи Волгин на преден план, защото той е доста по-мъдър и умерен в изказванията. Евтиния популизъм да се искат оставки при всеки елементарен повод започва много да дразни мислещите избиратели на Възраждане.

    09:10 26.10.2026

  • 18 Нови избори ще има

    9 14 Отговор

    До коментар #16 от "Пешо":

    Без значение дали Гюров ще е президент или не.Един милион българи само за пет месеца разбраха,че Радев и Йотова са по-лоши от всякаква сглобка.

    Коментиран от #21, #22, #27

    09:11 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бай Коста

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Наздраве на афторъ":

    "Той много пие."

    Не завиждай. Тренирай!

    09:14 26.10.2026

  • 21 Пешо

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Нови избори ще има":

    Честита тогава нова сглобка.

    09:16 26.10.2026

  • 22 Истината е болезнена

    10 3 Отговор

    До коментар #18 от "Нови избори ще има":

    Всъщност изборите показват, че гласуващите избиратели разбират, че Гюров е по-лошия вариант от Йотова.

    09:17 26.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кирил Христов

    1 0 Отговор
    Бла, бла, бла. Както виняги от този младеж.

    09:34 26.10.2026

  • 25 Васил Найденов

    1 0 Отговор
    До утре вечер, другият спектакъл...

    09:47 26.10.2026

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор
    Рок-концертът отшумя, седалките са вече празни.

    09:48 26.10.2026

  • 27 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нови избори ще има":

    А шест милиона още не са разбрали,
    че МакАрон и ГюрУФ години наред са работили в банки❗ При това не като обикновени служителКи ❗
    Гледай Франция при МайАрон и си мисли за България при ГюрУФ❗

    09:49 26.10.2026

  • 28 Морисън

    0 0 Отговор
    Уен дъ мюзик с овър, търн доун дъ лайт. (обръща се към осветителите).

    09:50 26.10.2026

  • 29 геле

    0 0 Отговор
    Пеги си изигра картите много умно, като изпревари всички и се самоябяви, че ще се кандидатира за Президент, и постави Радев в цайтнот... Хората не я харесват и тя винаги е тежала, като воденичен камък на шията на Радев... Ако Радев беше излязъл с кандидат, като някой от професорите Вълчев или Семов, щеше да вземе двоен резултат, а Пеги с нейния комитет нямаше да мине и 2 процента...

    09:50 26.10.2026

  • 30 А50

    0 0 Отговор
    Вярно е, всшчки загубиха но не искам пэвече кшрчовци, кокорчовци, лорерци, тагаренковци. Надавам се народа не ги е забравил толкова бързо, защото при загуба на Йотова точно тези ще се хвърлят на протести и провокации да свалят Радев. Виждаме как действат. България пак ще бъде в хаоса на избори и временни правителства с безотговорни решения. И така с едно приспиване на населението, малцинттвото либерали ще получат контрола върху държавата

    09:51 26.10.2026