Следизборен махмурлук

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Дискотеката приключи. Пускаме лампите и ще метем. Докато си викате такси няколко съвета от един неполитик. Първо – играй умно! Или измисли играта, или играй с твои хора. Под „твои“ имам предвид наистина твои, а не такива, които са ти ги предложили. Това не са твои хора, а предложени. Прави разлика.

Не подкрепяй хора, които само чакат да се обградят със стари муцуни с тотално провален имидж. Пасивът, който се трупа по този начин, е голям и целият се стоварва не на техния, а на твоя гръб. Когато народът през половината от съзнателния си живот се е отвращавал от тези хора и сега те някак стройно ти се подредят в разни подкрепящи инициативни комитети и т.н., драгият избирател не отива да гласува, а отива да повръща. Никой не иска реновиране на някакво си БСП, бе. Не го ли разбрахте?

За следващите ще кажа само едно изречение: Понякога най-добрият избор не си ти. Помни само това и ще е достатъчно. Когато преди месец го казах доста от вас не ми повярвахте. Сега вече няма значение дали ми вярвате, защото стената е факт.

Тъй нареченият патриотичен рой. Вие отделни таксита ли искате или едно ще ви свърши работа? Нали на едно и също място отивате? Няма жива сила, която да ме убеди, че тези формации не са на външно командване. Доколкото разбрах, Радостин Василев вече си е дал подкрепата за Гюров. Сигурно си има някакво витиевато обяснение, но то не ме интересува. Браво. Поне вече е ясно.

Малко за всички: Когато влезеш в решителна битка, всичко е от значение. Не се връзвай на тъпотията, че губиш малките битки, ама печелиш войната. Обикновено става точно обратното. Когато започнеш да губиш малките битки, по-скоро се очертава голяма загуба, отколкото неочаквана съкрушителна победа. Давам сравнение, че разни хора се объркват в думите. Ако един ученик получава през годината двойки, няма как да изкара неочаквана шестица накрая на годината. Ерго! Да дадеш подкрепата си за такава конфигурация, при положение че срещу теб в момента се е изправила цялата политическа сган от прехода, е някакъв фин акт на прострелване в крака.

Чувам радост отдясно. Хайде и вие включете мозъка. Вашето класиране е резултат от грубите грешки на опонентите ви. Колкото и баници да омесите, ако срещу вас имаше една правилна кандидатура, щяхте да си останете с баниците. Вие сте твърдо ядро, просто срещу вас не излезе България. Тогава щяхте да се свиете до нормалния ви процент.

И да не съм ви чул глупостите, че отново всички сте били победители. Глупости! Всички загубихте!