Следизборен махмурлук

Дискотеката приключи. Пускаме лампите и ще метем. Докато си викате такси няколко съвета от един неполитик. Първо – играй умно! Или измисли играта, или играй с твои хора. Под „твои“ имам предвид наистина твои, а не такива, които са ти ги предложили. Това не са твои хора, а предложени. Прави разлика.
Не подкрепяй хора, които само чакат да се обградят със стари муцуни с тотално провален имидж. Пасивът, който се трупа по този начин, е голям и целият се стоварва не на техния, а на твоя гръб. Когато народът през половината от съзнателния си живот се е отвращавал от тези хора и сега те някак стройно ти се подредят в разни подкрепящи инициативни комитети и т.н., драгият избирател не отива да гласува, а отива да повръща. Никой не иска реновиране на някакво си БСП, бе. Не го ли разбрахте?
За следващите ще кажа само едно изречение: Понякога най-добрият избор не си ти. Помни само това и ще е достатъчно. Когато преди месец го казах доста от вас не ми повярвахте. Сега вече няма значение дали ми вярвате, защото стената е факт.
Тъй нареченият патриотичен рой. Вие отделни таксита ли искате или едно ще ви свърши работа? Нали на едно и също място отивате? Няма жива сила, която да ме убеди, че тези формации не са на външно командване. Доколкото разбрах, Радостин Василев вече си е дал подкрепата за Гюров. Сигурно си има някакво витиевато обяснение, но то не ме интересува. Браво. Поне вече е ясно.
Малко за всички: Когато влезеш в решителна битка, всичко е от значение. Не се връзвай на тъпотията, че губиш малките битки, ама печелиш войната. Обикновено става точно обратното. Когато започнеш да губиш малките битки, по-скоро се очертава голяма загуба, отколкото неочаквана съкрушителна победа. Давам сравнение, че разни хора се объркват в думите. Ако един ученик получава през годината двойки, няма как да изкара неочаквана шестица накрая на годината. Ерго! Да дадеш подкрепата си за такава конфигурация, при положение че срещу теб в момента се е изправила цялата политическа сган от прехода, е някакъв фин акт на прострелване в крака.
Чувам радост отдясно. Хайде и вие включете мозъка. Вашето класиране е резултат от грубите грешки на опонентите ви. Колкото и баници да омесите, ако срещу вас имаше една правилна кандидатура, щяхте да си останете с баниците. Вие сте твърдо ядро, просто срещу вас не излезе България. Тогава щяхте да се свиете до нормалния ви процент.
И да не съм ви чул глупостите, че отново всички сте били победители. Глупости! Всички загубихте!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Фен
08:25 26.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
08:25 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дзак
08:33 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И аз да кажа нещо умно
08:50 26.10.2026
13 Ем4о е...
08:54 26.10.2026
14 Наздраве на афторъ
Коментиран от #20
08:55 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пешо
Коментиран от #17, #18
09:03 26.10.2026
17 Патриотичен фронт
До коментар #16 от "Пешо":Само Костадинов да не направи същия погрешен ход като Радостин Василев, защото тогава с Възраждане е свършено. Костадинов е добре да сложи Волгин на преден план, защото той е доста по-мъдър и умерен в изказванията. Евтиния популизъм да се искат оставки при всеки елементарен повод започва много да дразни мислещите избиратели на Възраждане.
09:10 26.10.2026
18 Нови избори ще има
До коментар #16 от "Пешо":Без значение дали Гюров ще е президент или не.Един милион българи само за пет месеца разбраха,че Радев и Йотова са по-лоши от всякаква сглобка.
Коментиран от #21, #22, #27
09:11 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бай Коста
До коментар #14 от "Наздраве на афторъ":"Той много пие."
Не завиждай. Тренирай!
09:14 26.10.2026
21 Пешо
До коментар #18 от "Нови избори ще има":Честита тогава нова сглобка.
09:16 26.10.2026
22 Истината е болезнена
До коментар #18 от "Нови избори ще има":Всъщност изборите показват, че гласуващите избиратели разбират, че Гюров е по-лошия вариант от Йотова.
09:17 26.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Кирил Христов
09:34 26.10.2026
25 Васил Найденов
09:47 26.10.2026
26 Анонимен
09:48 26.10.2026
27 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "Нови избори ще има":А шест милиона още не са разбрали,
че МакАрон и ГюрУФ години наред са работили в банки❗ При това не като обикновени служителКи ❗
Гледай Франция при МайАрон и си мисли за България при ГюрУФ❗
09:49 26.10.2026
28 Морисън
09:50 26.10.2026
29 геле
09:50 26.10.2026
30 А50
09:51 26.10.2026