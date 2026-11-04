Евгени Петров: Причината за провала е липсата на общ десен и проевропейски кандидат! Толкоз

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От Фейсбук профила на журналиста Евгени Петров

Ама какво часове наред преливате от пусто в празно и носите вода от 99 дерета за обяснения на това, което се случи?

Обяснението е лесно и е пред очите на всички. Причината за провала е липсата на общ десен и проевропейски кандидат! Толкоз. Узряхте за подкрепа, писахте общи декларации, но беше късно. А слонът в стаята, който някои от либералния вектор упорито не искат да забележат си има доста имена: високомерие, самонадеяност, горделивост, властолюбие и маниакално усещане за непогрешимост и елитарност. Ако такъв общ кандидат се беше явил, по модела "Габровски", нямаше да ви се налага да плещите глупост след глупост. Да ви казвам ли сега, че зад Йотова наднича Радев, или сами ще се сетите, а?

Това ви е поне шестият недопустим и непростим политически грях само за 4 години.

И що за нахалство е сега са кършите ръце, какво щяло са стане - диктатура, Путин, Евразия, диктатура, "вся власть советом", новият Орбан и т.н. Сега ли го разбрахте?

Ето затова в горния си пост писах, че от 3 телевизора се леят изумителни и умопомрачителни глупости.

А, че кампанията на Гюров с любезното съдействие на елфите беше като сделана в СССР си личи и от спътник на Старлинк.

И съм ви толкова ядосан, че не вие, а аз удвоих резултата си от първия тур. Миналата неделя изпих 2 бири, сега съм подкарал четвъртата. А до окончателните резултати има още време.