Евгени Петров: Причината за провала е липсата на общ десен и проевропейски кандидат! Толкоз

От Фейсбук профила на журналиста Евгени Петров
Ама какво часове наред преливате от пусто в празно и носите вода от 99 дерета за обяснения на това, което се случи?
Обяснението е лесно и е пред очите на всички. Причината за провала е липсата на общ десен и проевропейски кандидат! Толкоз. Узряхте за подкрепа, писахте общи декларации, но беше късно. А слонът в стаята, който някои от либералния вектор упорито не искат да забележат си има доста имена: високомерие, самонадеяност, горделивост, властолюбие и маниакално усещане за непогрешимост и елитарност. Ако такъв общ кандидат се беше явил, по модела "Габровски", нямаше да ви се налага да плещите глупост след глупост. Да ви казвам ли сега, че зад Йотова наднича Радев, или сами ще се сетите, а?
Това ви е поне шестият недопустим и непростим политически грях само за 4 години.
И що за нахалство е сега са кършите ръце, какво щяло са стане - диктатура, Путин, Евразия, диктатура, "вся власть советом", новият Орбан и т.н. Сега ли го разбрахте?
Ето затова в горния си пост писах, че от 3 телевизора се леят изумителни и умопомрачителни глупости.
А, че кампанията на Гюров с любезното съдействие на елфите беше като сделана в СССР си личи и от спътник на Старлинк.
И съм ви толкова ядосан, че не вие, а аз удвоих резултата си от първия тур. Миналата неделя изпих 2 бири, сега съм подкарал четвъртата. А до окончателните резултати има още време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 морски
13:03 04.11.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #11
13:03 04.11.2026
3 1488
а 37 г крвжби ?
13:05 04.11.2026
4 честен ционист
Коментиран от #36
13:05 04.11.2026
5 Фон дер Миндер
13:05 04.11.2026
6 Тик-Ток
Коментиран от #17
13:05 04.11.2026
7 Последния Софиянец
13:07 04.11.2026
8 Кина
13:07 04.11.2026
9 Тогава
13:09 04.11.2026
10 Не не
13:10 04.11.2026
11 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Боруна Лом":Хакерите на Путин, чрез мъртвите души, фалшифицираха изборите в полза на наркобаронесата Йотова!
Коментиран от #18, #24, #32, #34
13:10 04.11.2026
12 Хмм
13:18 04.11.2026
13 любопитно
13:19 04.11.2026
14 нема значение
13:21 04.11.2026
15 Причината се казва
13:21 04.11.2026
16 Бай Дън
13:26 04.11.2026
17 иван костов
До коментар #6 от "Тик-Ток":Като стана дума за лузъри, тримата глупаци от коалицията "Петрохан-Калушев", няма ли да подадат оставки!
13:27 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ако бях евраст-атлантид
13:30 04.11.2026
20 Георги
13:31 04.11.2026
21 Смешник
13:33 04.11.2026
22 Дедо
13:34 04.11.2026
23 Гост
13:36 04.11.2026
24 Бай Дън
До коментар #11 от "ИСТИНАТА":Този коментар показва колко умни гласуваха за Гюров!
13:36 04.11.2026
25 Инж1
Ако победи Гюров - ураааааа!!! Ако загуби - ууууууууууууу(Казах ли ви.....)?!?!?!?!
13:37 04.11.2026
26 Витя
,евроатлантик , педофил и укрофил.
13:39 04.11.2026
27 Абсурдистан
Коментиран от #31
13:39 04.11.2026
28 ежко
13:40 04.11.2026
29 Само да добавя
13:41 04.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 АБВ
"Президентските избори (най-накрая) приключиха, ясен е победителят. Както всеки път, когато загубят, ПП/ДБ побързаха да кажат няколко неща - били постигнали неочаквано добри резултати; най-хубавото тепърва предстои; другите са им виновни. Една част от гласоподавателите им вече пишат драматични статуси, че Терминал 2 ги зове - и това се повтаря всеки път, но след някой и друг месец гледаме същите отново да леят низки страсти в социалните мрежи, анатемосвайки Ганьо.
Разбира се, самите лидери, поддръжниците, кампанията, която са провели, медиите, които ползват - там пропуски няма, всичко е направено по конец, все пак, нали са умните и красивите, безгрешните, различните. И така до следващия път.
Същите, които през времето, когато няма избори, активно громят партийните врагове, обиждат, доносничат, анатемосват всеки, дръзнал да прояви различно от тях мнение (включително и от техния балон), изведнъж започват да изискват, да настояват, да заплашват, че всички са им длъжни - включително и тези, които часове по-рано са псували. Нямат никаква хигиена и са готови отново да пият мазно турско кафе, приседнали в скута на всеки, предложил им го, готови са и на нови сглобки, само и само да се доберат до властта...."
13:47 04.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 АБВ
Тези същите избраха за кандидат за вицепрезидент човек, пред когото и най-семплият и простоват политик, изглежда като Нобелов лауреат. Само си представете, ако Георги Кандев беше номинация на друга партии. Немислимо е колко мемета, подигравки и потрес щеше да предизвика в тези същите, които го определиха като: „обаятелен“, „вдъхновяващ“ и „искрен“...."
13:48 04.11.2026
36 Тц, тц, тц!
До коментар #4 от "честен ционист":Мен ме отврати мръсната кампания на ППДБ, иначе хич нямаше да гласувам! Затова подкрепих Йотова. Не си давате сметка, че с приказките и действията си отблъсквате периферният електорат!
13:48 04.11.2026
37 АБВ
На въпросните им е много трудно да осъзнаят, че носят огромната вина за ниската избирателна активност - не че избирателите са очаровани от Йотова, нито от възможността управлението да стане толкова еднолично, нито им харесва уклонът към Русия. Не! Но когато отсрещната страна предлага единствено жлъч, омраза, компромати, агресия, те принуждава или категорично да и покажеш червен картон, или да махнеш с ръка и да си останеш на сухо в дъждовния ден.
И за да пасуват толкова хора, която тенденция се засилва с всеки следващ вот, говорим за толкова високо натрупано политическо недоверие, за такова отвращение, за такава апатия, че родните ни кандидат-управници много отдавна трябваше да се замислят, че предлаганото в менюто не отговаря на това, което след това ни сервират. И никой вече не им вярва. Особено пък, когато е гарнирано с доста серио
13:50 04.11.2026
38 АБВ
Същите са най-настъпателните, най-гнусни в думите и действията си, най-витиевати, най-често променящи позициите си, най-безпринципните. Веднъж гласуват с тези, които обслужват Русия (както твърдят) срещу мафията, после гласуват с мафията срещу путинистите. И тако, и вако, е основополагащо разбиране за ПП/ДБ. Чест, морал - това са клишета за тях, макар че постоянно говорят за това.
Въпросните и не разбират, че тук не става дума за някакъв силен русофилски вот (ако е така, „Възраждане“ щяха отдавна да са печелили парламентарни избори), напротив. Това е поредната лопата, която постоянно и упорито настъпват от (раз)градската (екс)десница и променкаджийте. Настървението, с което директно лепват петно върху всеки, който не мисли като тях и не ги харесва. Русофил, путинист, комунист - крещят озверели срещу всички извън розово-кафявия им балон. Розов - знаем защо. Но вече и кафяв - с една кампания рязко отнеха лидерството на всички т. нар. жълти медии, директно изпращайки ги в небитието. Защото по-кална и долнопробна кампания никой щаб никога не е водил........"
13:51 04.11.2026
39 АБВ
Същите тези покемони, които не спират да говорят за демокрация, европейски ценности, свобода и плурализъм, демонстрират поведение, което е в пълно противоречие с всичко това. Те не спорят - заклеймяват. Не убеждават - обиждат. Не търсят аргументи - раздават присъди. Всеки, който не се вписва в тесните им представи за правилно мислене, автоматично е обявен за простак, путинист, русофил, слуга или враг на държавата. Това ли е интелигенция? Не. Това е самозван елит, който е объркал образованието с правото да презираш всички останали. Да не говорим, че един бърз поглед по повечето им групи, без да изключваме и писанията на водачите им, говори за сериозна нужда от буквар, както и за пропуснатите първи седем години...."
13:53 04.11.2026
40 АБВ
Фактът, че и малкото гласували предпочетоха категорично да си дадат гласа за подкрепен от БСП и партии със сходен профил кандидат, е показателен. Да изберат близък до Румен Радев, да изберат доскорошния му вицепрезидент. С всичките проблеми, до които това може да доведе толкова концентрирана на едно място власт. И виновни са тези същите, които отвратиха и продължиха да отвращават ежеминутно всички нормални хора.
Най-ироничното е, че част от най-шумните проповедници на демокрацията са наследници на тези, които десетилетия наред са поддържали репресивната машина на комунистическия режим. И тези скопени хорица, днес ни обясняват какво е свобода, какво е морал, кой има право на мнение и кой трябва да бъде изхвърлен от обществения разговор...."
13:54 04.11.2026
41 Боларин
13:54 04.11.2026
42 АБВ
Провинциални комплекси, прикрити с високомерно поведение зад миграция към жълтите павета. Достатъчно е да погледнете откъде идват родителите на най-агресивните апологети и водачи на ПП/ДБ. А и самите те. Това е затворен идеологически клуб, който е наследил от стария режим най-лошото - нетърпимостта и убеждението, че има право да управлява не само държавата, но и мисленето на останалите. Изискват да бъдат припознавани като елит, но се държат като примитиви. И когато обществото не им даде това, което смятат за свое изконно право, изпадат в тежка криза. Това не е демократично мислене, това не е нормално поведение, това е болшевишки рефлекс, пребоядисан в (нео)либерална опаковка. Това е нелечима патология..."
13:55 04.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Много свободно се борави с понятията
14:03 04.11.2026
45 Ха ХаХа
Коментиран от #47
14:24 04.11.2026
46 Пламен
14:27 04.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 не е победа на Радев
14:29 04.11.2026
49 @@@
проевропейски кандидат, а не като този проУкраински кандидат Гюрата.
Толкоз!
14:35 04.11.2026