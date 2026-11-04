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Евгени Петров: Причината за провала е липсата на общ десен и проевропейски кандидат! Толкоз

Евгени Петров: Причината за провала е липсата на общ десен и проевропейски кандидат! Толкоз

4 Ноември, 2026 13:01 1 236 49

  • евгени петров-
  • андрей гюров-
  • президент-
  • кампания-
  • избори

Узряхте за подкрепа, писахте общи декларации, но беше късно

Евгени Петров: Причината за провала е липсата на общ десен и проевропейски кандидат! Толкоз - 1
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Евгени Петров Евгени Петров журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От Фейсбук профила на журналиста Евгени Петров

Ама какво часове наред преливате от пусто в празно и носите вода от 99 дерета за обяснения на това, което се случи?

Обяснението е лесно и е пред очите на всички. Причината за провала е липсата на общ десен и проевропейски кандидат! Толкоз. Узряхте за подкрепа, писахте общи декларации, но беше късно. А слонът в стаята, който някои от либералния вектор упорито не искат да забележат си има доста имена: високомерие, самонадеяност, горделивост, властолюбие и маниакално усещане за непогрешимост и елитарност. Ако такъв общ кандидат се беше явил, по модела "Габровски", нямаше да ви се налага да плещите глупост след глупост. Да ви казвам ли сега, че зад Йотова наднича Радев, или сами ще се сетите, а?

Това ви е поне шестият недопустим и непростим политически грях само за 4 години.

И що за нахалство е сега са кършите ръце, какво щяло са стане - диктатура, Путин, Евразия, диктатура, "вся власть советом", новият Орбан и т.н. Сега ли го разбрахте?

Ето затова в горния си пост писах, че от 3 телевизора се леят изумителни и умопомрачителни глупости.

А, че кампанията на Гюров с любезното съдействие на елфите беше като сделана в СССР си личи и от спътник на Старлинк.

И съм ви толкова ядосан, че не вие, а аз удвоих резултата си от първия тур. Миналата неделя изпих 2 бири, сега съм подкарал четвъртата. А до окончателните резултати има още време.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 морски

    43 0 Отговор
    Ама как ще търсят десен кандидат ,кото всичките са от левият борд !!

    13:03 04.11.2026

  • 2 Боруна Лом

    35 0 Отговор
    ..А НЕ, ЧЕ ГЮРЕТО Е ,,ОСТЪР,, И КАКВО ПОДПИСА ЗА УКРИЯ

    Коментиран от #11

    13:03 04.11.2026

  • 3 1488

    29 0 Отговор
    само толкоз ли
    а 37 г крвжби ?

    13:05 04.11.2026

  • 4 честен ционист

    7 22 Отговор
    В България всички са комунисти, даже и неродените. Това е проблемът.

    Коментиран от #36

    13:05 04.11.2026

  • 5 Фон дер Миндер

    45 0 Отговор
    И защо да е провал ? От сутрин до вечер всички "гладници" ревът, че било провал . Провала е за вас , неуважаеми псевдо либерали , за народа е глътка въздух и крачка в правилната посока. Колкото и да не ви харесва

    13:05 04.11.2026

  • 6 Тик-Ток

    44 0 Отговор
    Причината за провала е че всички сте провалени хора и лузъри ,само някой с половин мозък може да гласува за тези нищожества

    Коментиран от #17

    13:05 04.11.2026

  • 7 Последния Софиянец

    35 0 Отговор
    ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС събраха заедно 10 процента от гласовете.

    13:07 04.11.2026

  • 8 Кина

    34 0 Отговор
    Първо французите ще смачкат тумора , после и другите нации ще искат същото .! Олигархията е на изчезване.

    13:07 04.11.2026

  • 9 Тогава

    36 0 Отговор
    Е защо не издигнахте Боко Тиквата, най-обичаният от българския народ крадец.

    13:09 04.11.2026

  • 10 Не не

    41 0 Отговор
    Провалихте се защото предложихте проукраинския кандидат който въобще не е десен щом е готов да тегли заеми които да издържат Украйна но ще ги плаща българина

    13:10 04.11.2026

  • 11 ИСТИНАТА

    2 38 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Хакерите на Путин, чрез мъртвите души, фалшифицираха изборите в полза на наркобаронесата Йотова!

    Коментиран от #18, #24, #32, #34

    13:10 04.11.2026

  • 12 Хмм

    28 1 Отговор
    имаха общ кандидат - Гюров, всички застанаха зад него, дори декларация подписаха, точно това накара хората да гласуват против Гюров, с пеевски, борисов, ксстов, кунева зад себе си нямаше никакъв шанс

    13:18 04.11.2026

  • 13 любопитно

    21 0 Отговор
    Кандюф такъв кандидат ли беше?

    13:19 04.11.2026

  • 14 нема значение

    17 0 Отговор
    Бойко Борисов е виновен. И Делян Пеевски. И Международното положение!

    13:21 04.11.2026

  • 15 Причината се казва

    15 1 Отговор
    еврозона и PDFили

    13:21 04.11.2026

  • 16 Бай Дън

    20 0 Отговор
    Не умеете дори да загубите достойно! Кои проевропейски партии визираш ГЕРБ, ДПС или ПП ДБ интригантите! Доверието към ЕС отслабва и това е факт в цяла Европа!

    13:26 04.11.2026

  • 17 иван костов

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тик-Ток":

    Като стана дума за лузъри, тримата глупаци от коалицията "Петрохан-Калушев", няма ли да подадат оставки!

    13:27 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ако бях евраст-атлантид

    11 0 Отговор
    вече щях да съм резервирал билет за африканската столица Брюксел

    13:30 04.11.2026

  • 20 Георги

    16 0 Отговор
    не причината е, че хората не ви харесват продажните политики. 60 годишните гласували за рошлата са същите тея, които преди 30 години бяха на 30 и скачаха по площадите, но виждат до какво доведе всичко.

    13:31 04.11.2026

  • 21 Смешник

    8 0 Отговор
    Ами както вървят нещата ще се напиеш

    13:33 04.11.2026

  • 22 Дедо

    2 7 Отговор
    Само не ми е ясно ,кое от политиката на ПБ е дясно. Това е илюзия. Тя е лява популистка партия.

    13:34 04.11.2026

  • 23 Гост

    6 0 Отговор
    Шляп, шляп, озови упета! Ох на Баце!!!

    13:36 04.11.2026

  • 24 Бай Дън

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "ИСТИНАТА":

    Този коментар показва колко умни гласуваха за Гюров!

    13:36 04.11.2026

  • 25 Инж1

    10 0 Отговор
    Донякъде авторът е прав, но и изглежда малко като да стоиш и да гледаш мача отстрани.
    Ако победи Гюров - ураааааа!!! Ако загуби - ууууууууууууу(Казах ли ви.....)?!?!?!?!

    13:37 04.11.2026

  • 26 Витя

    15 0 Отговор
    Който и да изберете от това повече няма да скочите.Да никой не му трябва петроханец
    ,евроатлантик , педофил и укрофил.

    13:39 04.11.2026

  • 27 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Това го споделих в началото на изборната кампаниа и се оказах прав. Сега е моментът т.нар. "демократи" да си прочистят кочините от старите фъшкии.

    Коментиран от #31

    13:39 04.11.2026

  • 28 ежко

    8 0 Отговор
    Причината е една.Нито идеитена ПП-ДБ са възприето от обществото,нито кандидатурата ви става.Доверие не ви беше гласувано.Толкова по въпроса.

    13:40 04.11.2026

  • 29 Само да добавя

    6 2 Отговор
    Причината е в липсата на качества у претендента за държавен глава. Ако бяхте посочили качествена двойка, нямаше да има такъв резултат.

    13:41 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 АБВ

    8 0 Отговор
    Малко по-интелигентно мнение:
    "Президентските избори (най-накрая) приключиха, ясен е победителят. Както всеки път, когато загубят, ПП/ДБ побързаха да кажат няколко неща - били постигнали неочаквано добри резултати; най-хубавото тепърва предстои; другите са им виновни. Една част от гласоподавателите им вече пишат драматични статуси, че Терминал 2 ги зове - и това се повтаря всеки път, но след някой и друг месец гледаме същите отново да леят низки страсти в социалните мрежи, анатемосвайки Ганьо.

    Разбира се, самите лидери, поддръжниците, кампанията, която са провели, медиите, които ползват - там пропуски няма, всичко е направено по конец, все пак, нали са умните и красивите, безгрешните, различните. И така до следващия път.

    Същите, които през времето, когато няма избори, активно громят партийните врагове, обиждат, доносничат, анатемосват всеки, дръзнал да прояви различно от тях мнение (включително и от техния балон), изведнъж започват да изискват, да настояват, да заплашват, че всички са им длъжни - включително и тези, които часове по-рано са псували. Нямат никаква хигиена и са готови отново да пият мазно турско кафе, приседнали в скута на всеки, предложил им го, готови са и на нови сглобки, само и само да се доберат до властта...."

    13:47 04.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 АБВ

    8 0 Отговор
    "...Пак тези същите, чиито пиари са откровено некадърни, решиха, че провеждайки една от най-калните кампании, водени някога, бяха убедени, че така откриват топлата вода и ще постигнат чудеса, обсебвайки социалните мрежи 24/7. То не бяха тролски ферми, буквално хиляди нови страници, бълващи пропаганда и агресия срещу политическите им опоненти, не бяха вопли, че са блокирани от властта, докато и малките деца вече разбраха, че свалянето на някои страници (уж сатирични, но всъщност тясно партийни и зачислени към определени политици от въпросната коалиция) е вътрешна работа, за да изглеждат като жертви, за да заблудят същия този, иначе дълбоко презиран от тях тъп, примитивен, жалък Ганьо. Е, Ганьо не успяха, подведоха се само онези с претенциите (не за пръв път, достатъчно е да си припомним усторията със Спас от Кочериново, както и трусът, предизвикал въпросния в розовия балон на „умниците“).
    Тези същите избраха за кандидат за вицепрезидент човек, пред когото и най-семплият и простоват политик, изглежда като Нобелов лауреат. Само си представете, ако Георги Кандев беше номинация на друга партии. Немислимо е колко мемета, подигравки и потрес щеше да предизвика в тези същите, които го определиха като: „обаятелен“, „вдъхновяващ“ и „искрен“...."

    13:48 04.11.2026

  • 36 Тц, тц, тц!

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Мен ме отврати мръсната кампания на ППДБ, иначе хич нямаше да гласувам! Затова подкрепих Йотова. Не си давате сметка, че с приказките и действията си отблъсквате периферният електорат!

    13:48 04.11.2026

  • 37 АБВ

    5 0 Отговор
    "...Опорките, че стане ли Илияна Йотова президент излизаме от ЕС и НАТО, че всичко свършва, че настава апокалипсис, вероятно са минали само при ограничена бройка фанатични сектанти. Но това не пречеше да се леят ежесекундно по всякакви канали. Разбира се, включиха се и услужливи (анал)изатори, медии, неправителствени организации, експерти... Начело, както винаги, бяха стари муцуни или техните наследници, които със същия плам, някога, са плашили, че падне ли комунизмът, България загива. Сега просто са сменили наратива, извивайки се без капка свян към актуалните тенденции. Адаптивни и безскрупулни са, не може да им се отрече.
    На въпросните им е много трудно да осъзнаят, че носят огромната вина за ниската избирателна активност - не че избирателите са очаровани от Йотова, нито от възможността управлението да стане толкова еднолично, нито им харесва уклонът към Русия. Не! Но когато отсрещната страна предлага единствено жлъч, омраза, компромати, агресия, те принуждава или категорично да и покажеш червен картон, или да махнеш с ръка и да си останеш на сухо в дъждовния ден.
    И за да пасуват толкова хора, която тенденция се засилва с всеки следващ вот, говорим за толкова високо натрупано политическо недоверие, за такова отвращение, за такава апатия, че родните ни кандидат-управници много отдавна трябваше да се замислят, че предлаганото в менюто не отговаря на това, което след това ни сервират. И никой вече не им вярва. Особено пък, когато е гарнирано с доста серио

    13:50 04.11.2026

  • 38 АБВ

    3 0 Отговор
    "...Особено пък, когато е гарнирано с доста сериозна доза словесна отрова, за което основната вина е именно на ПП/ДБ, присъдружните им медии, апологети и фенове.
    Същите са най-настъпателните, най-гнусни в думите и действията си, най-витиевати, най-често променящи позициите си, най-безпринципните. Веднъж гласуват с тези, които обслужват Русия (както твърдят) срещу мафията, после гласуват с мафията срещу путинистите. И тако, и вако, е основополагащо разбиране за ПП/ДБ. Чест, морал - това са клишета за тях, макар че постоянно говорят за това.
    Въпросните и не разбират, че тук не става дума за някакъв силен русофилски вот (ако е така, „Възраждане“ щяха отдавна да са печелили парламентарни избори), напротив. Това е поредната лопата, която постоянно и упорито настъпват от (раз)градската (екс)десница и променкаджийте. Настървението, с което директно лепват петно върху всеки, който не мисли като тях и не ги харесва. Русофил, путинист, комунист - крещят озверели срещу всички извън розово-кафявия им балон. Розов - знаем защо. Но вече и кафяв - с една кампания рязко отнеха лидерството на всички т. нар. жълти медии, директно изпращайки ги в небитието. Защото по-кална и долнопробна кампания никой щаб никога не е водил........"

    13:51 04.11.2026

  • 39 АБВ

    3 0 Отговор
    "...Но те не го осъзнават. Те и днес (бел. авт. понеделник), часове след края на изборния ден, продължават да съскат, да плюят настървено, да се мятат, агонизирайки в собствената си отрова. Толкова елементарни люде надали някога е имало. Язък им за всичките претенции, за дипломите им, за бекграунда им (хохо). Но няма как крушата да роди ябълки! Няма как отрочетата на най-верните активисти на режима преди 89-та, да са нещо различно. Колкото и пъти да се пребоядисат, колкото и пъти да завият наляво или надясно - според угодата си, колкото и пъти да извикат, че те са и пътят, и истината, и животът.

    Същите тези покемони, които не спират да говорят за демокрация, европейски ценности, свобода и плурализъм, демонстрират поведение, което е в пълно противоречие с всичко това. Те не спорят - заклеймяват. Не убеждават - обиждат. Не търсят аргументи - раздават присъди. Всеки, който не се вписва в тесните им представи за правилно мислене, автоматично е обявен за простак, путинист, русофил, слуга или враг на държавата. Това ли е интелигенция? Не. Това е самозван елит, който е объркал образованието с правото да презираш всички останали. Да не говорим, че един бърз поглед по повечето им групи, без да изключваме и писанията на водачите им, говори за сериозна нужда от буквар, както и за пропуснатите първи седем години...."

    13:53 04.11.2026

  • 40 АБВ

    2 0 Отговор
    "...Колкото и да се кичат с красиви етикети, либерални лозунги и претенции за демократичност, в поведението на тази прослойка прозира нещо твърде познато. Необолшевишки манталитет, облечен в модерни дрехи. Същата нетърпимост към различното мнение, същата увереност, че само те притежават историческата и моралната истина, същото разделение на правилни и неправилни хора. Някога подобни хора са определяли кой е народен враг, кой заслужава обществено заклеймяване и кой трябва да бъде изпратен в лагер. Днес не разполагат със същия репресивен апарат, но очевидно са запазили рефлексите му. Сменили са речника, но не и мисленето.
    Фактът, че и малкото гласували предпочетоха категорично да си дадат гласа за подкрепен от БСП и партии със сходен профил кандидат, е показателен. Да изберат близък до Румен Радев, да изберат доскорошния му вицепрезидент. С всичките проблеми, до които това може да доведе толкова концентрирана на едно място власт. И виновни са тези същите, които отвратиха и продължиха да отвращават ежеминутно всички нормални хора.
    Най-ироничното е, че част от най-шумните проповедници на демокрацията са наследници на тези, които десетилетия наред са поддържали репресивната машина на комунистическия режим. И тези скопени хорица, днес ни обясняват какво е свобода, какво е морал, кой има право на мнение и кой трябва да бъде изхвърлен от обществения разговор...."

    13:54 04.11.2026

  • 41 Боларин

    2 0 Отговор
    И общ и полуобщ...все тая! Омръзнахте на хората с десните си обещания и крадливите си биографии. Честните седесари си останаха честни и бедни, но тези които влязоха в политиката всичките милионери. Но не заради професионалните си качества, а за политическите си схеми за личните си материални облаги. Не направихте за 36 години една магистрала, една обществена сграда няма, такива каквито наследихте и ползвате, един язовир не построихте...само крадене, схеми и точене на държавен ресурс. Няма да ви върне народа. За Европа сме, но не с вас.

    13:54 04.11.2026

  • 42 АБВ

    3 0 Отговор
    "...Преди да обясняват на останалите колко са прости, изостанали, необразовани и недостойни да гласуват, може би е добре веднъж да погледнат в собственото си огледало. Да видят собствената си агресия, собственото си високомерие, собствената си неспособност да понесат чуждо мнение.
    Провинциални комплекси, прикрити с високомерно поведение зад миграция към жълтите павета. Достатъчно е да погледнете откъде идват родителите на най-агресивните апологети и водачи на ПП/ДБ. А и самите те. Това е затворен идеологически клуб, който е наследил от стария режим най-лошото - нетърпимостта и убеждението, че има право да управлява не само държавата, но и мисленето на останалите. Изискват да бъдат припознавани като елит, но се държат като примитиви. И когато обществото не им даде това, което смятат за свое изконно право, изпадат в тежка криза. Това не е демократично мислене, това не е нормално поведение, това е болшевишки рефлекс, пребоядисан в (нео)либерална опаковка. Това е нелечима патология..."

    13:55 04.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Много свободно се борави с понятията

    2 0 Отговор
    Да поясня. Дясно означава, по-малко намеса от държавната в работите на хората. Ляво означава повече намеса на държавата в работите на хората. Субсидиите от ес са чисто лява политика, плюс че е популизъм. Жендър идеологията и стамбулската инфекция са чисто леви идеологии. Това е намеса на държавата в семейството. Квотите на ес са добрата стара планова икономика. То и самият ес от икономически съюз се изроди в нещо много наляво. Айде сега ми обяснете, коя точно е "дясната" партия на територията? Пепейцидебейци НЕ СА "десни". Нищо дясно няма в тях. Настрана че повечето са завършили школи в ссср или пък са деца на такъви. Герб НЕ са десни. Дпс-то НЕ са десни. Не знам, къде ще го търсят тоя "десен" кандидат, като всички партии на територията са различни нюанси на лятото? Ама успех в търсенето за другите избори

    14:03 04.11.2026

  • 45 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Търсят проевропейски, а не прабългарският кандидат боклуците

    Коментиран от #47

    14:24 04.11.2026

  • 46 Пламен

    0 0 Отговор
    Защото населението е просто

    14:27 04.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 не е победа на Радев

    0 0 Отговор
    Това е гаф на новите "десни", които отказаха общ десен кандидат с Борисов и Пеевски.

    14:29 04.11.2026

  • 49 @@@

    1 0 Отговор
    Причината за провала на ГюроФ е липсата на достоен общ десен и
    проевропейски кандидат, а не като този проУкраински кандидат Гюрата.
    Толкоз!

    14:35 04.11.2026