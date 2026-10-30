Нешка Робева: Загадката - избирателна активност?

От два дни слушаме: ах, ох, как така? Защо народът не гласува? Радев губи... Протестен вот... Правителството ще падне...
В действителност говорим за Илияна Йотова. Това коментира във "Фейсбук" Нешка Робева.
Мисля на всички е ясно, че за ниската избирателна активност, основната вина носят точно тези, които най-много се чудят и вайкат - медиите! Да - медиите!! Свободни са да ме оборят.
Повече от месец гледаме и слушаме едно и също - до втръсване. „Две двойки на балотаж“. „Изключителна подкрепа за Йотова“. „Втори са Гюров и Кандев?!“ „Разликата е огромна!“ Почти всеки ден някоя агенция излизаше с резултати, повтаряйки тези на предишните...
Нужен ли е коментар?
Да, нужен е!
Обезличени и извадени от надпреварата, бяха всички останали кандидати.
Въпросът е - умишлено или неволно? Предварително изградена стратегия или?.. Или какво?... Не вярвам в конспиративни теории. И все пак...
Фактите.
Цялата медийна кампания, бе насочена, колкото срещу Йотова, стократно повече срещу Румен Радев. Под строй в масмедиите се изреждаха дежурните социолози, политолози, общественици - защитници на „демокрацията...“ в по-голямата си част - отявлени критици на Радев и правителството - от първата минута на неговото съществуване.
Денонощно и от всякъде - радио, телевизия, фейсбук, тик-ток, инстаграм... В продължение на месец - едни и същи въпроси към двамата грешници: „Кой е агресорът?“ „Каква Кирилица?“, „Какво православие?“ „ Защо помилвахте, защо лично не прегледахте нарко-боса?“ „ Кажете! Защо не кажете, че дронът е руски?“ Кой подпали „Старлинк“, „Защо не задействахте чл. 4? А чл.5 на НАТО“ Защо отказвате помощ (пари - милиарди) на Украйна? Защо не пожалихте, горката паднала журналистка? Оставка! Защо това, онова или изобщо - защо?... С една дума - защо не се разкарате доброволно?
През този месец се заставих да слушам новини - всеки божи ден - вътрешните - „Радев не прави нищо. Правителството се проваля. Той обеща - олигархията, корупцията, цените. Излъга... Бюджетът. Дългът“...
Външните. Тази нощ Русия е бомбардирала Киев.., разрушила.., загинали са... (Предполагам, че е така). И нито веднъж, нито един, единствен път, какво в същото време е правила Украйна.
Къде и какво е ударила, разрушила? Има ли загинали? Черно море - корабите.... След подобни новини, винаги следва дежурния въпрос към Радев и Йотова: „Кой е жертвата, кой е агресорът?“
Аз не гласувах, и няма да се оправдавам. Не мога, обаче да се правя, че не разбирам, защо голяма част от избирателите не са го направили. Защото са хора, защото вярват на агенциите и защото са решили, че на финала ще си кажат думата.
В действителност искам да разбера, кого обслужват медиите?
Гледах „Референдум“, честно казано не разбрах кои бяха от екипа на Илияна Йотова?
На хищните, непремерени нападки, някои от които откровени лъжи, защитниците на Йотова се правеха на аристократи - демонстрирайки, че е под достойнството им да ги оспорват, но оставяйки впечатление у зрителите за виновност?!
Мисля, че ако Йотова иска да спечели на балотажа, трябва да отстрани толкова фините си и изтънчени „застъпници“ и съветници. Да продължи сама! Да застане пред народа си с ясна позиция. Да го убеди, че става за негов водач.
Сама!!!
Утре ще продължа, не защото изпълнявам партийна повеля или Йотова ми е симпатична, а защото ме отвращава лъжата и наглостта, с която се провежда кампанията от „независимите“ Гюров и Кандев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
16:04 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
ПОЗИВНАТА НА ВСИЧКИ ПАТРИОТИ В ДЕНЯ ЗА РАЗМИСЪЛ:)
16:04 30.10.2026
4 Проф. Константинов
16:07 30.10.2026
5 грешка русоробева
Коментиран от #11, #25
16:10 30.10.2026
6 Казуар
16:10 30.10.2026
7 За Тиквата не знам,
16:10 30.10.2026
8 6,5 млн по списък
16:13 30.10.2026
9 Баба Нешка е голяма смешка
Баба Вамга и е говорила !
16:13 30.10.2026
10 Нешке, да отидеш да гласуваш
Да не би да те забравят съвсем.
16:13 30.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Откак свят светува
-От едната страна са тарикатите, полукриминални, купуващи, продаващи, с нокти и зъби, минаващи през всичко(?), за да постигнат целите си. С големи амбиции.
-От другата са чакащите някой да им каже, да им помогне, да мисли вместо тях, да им покаже кое и как да направят, да им поднесе щастието на таблет и т. н.
О какъв зор на заспалите, където ги мързи на 50 метра да отидат и да гласуват, което е най-малкото което могат да направят за себе си, трябва някой да си слага главата в торбата???
16:13 30.10.2026
13 Никой
16:15 30.10.2026
14 Реалист
Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
Излъгаха, че ще се борят с олигархията
Излъгаха, че ще овладеят цените
Излъгаха , че няма да пипат данъците
Излъгаха, че ще има финансова стабилност
Излъгаха за евтините горива и ток.
Върнаха yбийствата от 90-те.
...
А вчера на дебата, за това кратко време Йотова изрече 45 лъжи.
Време е да уволним лъжците !
16:15 30.10.2026
15 абсолютна
16:16 30.10.2026
16 Зеления
16:17 30.10.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
А ПЕТРОХАНЦИ ТЕХНИТЕ ПЕПЕЛЯШКИ :)
.....
16:18 30.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Истината
16:25 30.10.2026
21 само питам
16:28 30.10.2026
22 СЗО
Коментиран от #27
16:30 30.10.2026
23 Нешка
16:32 30.10.2026
24 Монкей
16:32 30.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Звездоброец
16:37 30.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 гого
Коментиран от #29, #31
16:44 30.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЕДГАР КЕЙСИ
16:53 30.10.2026