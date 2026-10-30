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Нешка Робева: Загадката - избирателна активност?
  Тема: Избори

Нешка Робева: Загадката - избирателна активност?

30 Октомври, 2026 16:01 1 356 32

  • нешка робева-
  • президент-
  • избори-
  • избори за президент-
  • илияна йотова-
  • румен радев

Цялата медийна кампания бе насочена колкото срещу Йотова, стократно повече срещу Румен Радев От два дни слушаме: ах, ох, как така? Защо народът не гласува?

Нешка Робева: Загадката - избирателна активност? - 1
Снимка: БГНЕС
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От два дни слушаме: ах, ох, как така? Защо народът не гласува? Радев губи... Протестен вот... Правителството ще падне...

В действителност говорим за Илияна Йотова. Това коментира във "Фейсбук" Нешка Робева.

Мисля на всички е ясно, че за ниската избирателна активност, основната вина носят точно тези, които най-много се чудят и вайкат - медиите! Да - медиите!! Свободни са да ме оборят.

Повече от месец гледаме и слушаме едно и също - до втръсване. „Две двойки на балотаж“. „Изключителна подкрепа за Йотова“. „Втори са Гюров и Кандев?!“ „Разликата е огромна!“ Почти всеки ден някоя агенция излизаше с резултати, повтаряйки тези на предишните...

Нужен ли е коментар?

Да, нужен е!

Обезличени и извадени от надпреварата, бяха всички останали кандидати.

Въпросът е - умишлено или неволно? Предварително изградена стратегия или?.. Или какво?... Не вярвам в конспиративни теории. И все пак...

Фактите.

Цялата медийна кампания, бе насочена, колкото срещу Йотова, стократно повече срещу Румен Радев. Под строй в масмедиите се изреждаха дежурните социолози, политолози, общественици - защитници на „демокрацията...“ в по-голямата си част - отявлени критици на Радев и правителството - от първата минута на неговото съществуване.

Денонощно и от всякъде - радио, телевизия, фейсбук, тик-ток, инстаграм... В продължение на месец - едни и същи въпроси към двамата грешници: „Кой е агресорът?“ „Каква Кирилица?“, „Какво православие?“ „ Защо помилвахте, защо лично не прегледахте нарко-боса?“ „ Кажете! Защо не кажете, че дронът е руски?“ Кой подпали „Старлинк“, „Защо не задействахте чл. 4? А чл.5 на НАТО“ Защо отказвате помощ (пари - милиарди) на Украйна? Защо не пожалихте, горката паднала журналистка? Оставка! Защо това, онова или изобщо - защо?... С една дума - защо не се разкарате доброволно?

През този месец се заставих да слушам новини - всеки божи ден - вътрешните - „Радев не прави нищо. Правителството се проваля. Той обеща - олигархията, корупцията, цените. Излъга... Бюджетът. Дългът“...

Външните. Тази нощ Русия е бомбардирала Киев.., разрушила.., загинали са... (Предполагам, че е така). И нито веднъж, нито един, единствен път, какво в същото време е правила Украйна.

Къде и какво е ударила, разрушила? Има ли загинали? Черно море - корабите.... След подобни новини, винаги следва дежурния въпрос към Радев и Йотова: „Кой е жертвата, кой е агресорът?“

Аз не гласувах, и няма да се оправдавам. Не мога, обаче да се правя, че не разбирам, защо голяма част от избирателите не са го направили. Защото са хора, защото вярват на агенциите и защото са решили, че на финала ще си кажат думата.

В действителност искам да разбера, кого обслужват медиите?

Гледах „Референдум“, честно казано не разбрах кои бяха от екипа на Илияна Йотова?

На хищните, непремерени нападки, някои от които откровени лъжи, защитниците на Йотова се правеха на аристократи - демонстрирайки, че е под достойнството им да ги оспорват, но оставяйки впечатление у зрителите за виновност?!

Мисля, че ако Йотова иска да спечели на балотажа, трябва да отстрани толкова фините си и изтънчени „застъпници“ и съветници. Да продължи сама! Да застане пред народа си с ясна позиция. Да го убеди, че става за негов водач.

Сама!!!

Утре ще продължа, не защото изпълнявам партийна повеля или Йотова ми е симпатична, а защото ме отвращава лъжата и наглостта, с която се провежда кампанията от „независимите“ Гюров и Кандев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    16 7 Отговор
    Тиквата сега да даде на брадчедите по 50 лева и по бира и кебапчета и най накрая се оправи избирателната активност

    16:04 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    ТИКВИТЕ СТАВАТ ПРАСЕТА НА ХЕЛОУИН
    .......
    ПОЗИВНАТА НА ВСИЧКИ ПАТРИОТИ В ДЕНЯ ЗА РАЗМИСЪЛ:)

    16:04 30.10.2026

  • 4 Проф. Константинов

    10 3 Отговор
    Изчислих със сложна аритметика , че хартиената бюлетина е много удачна за нашите 6 млн. и кусур избиратели ,тук и в отвъдното . Даже и в западна Европа са открили мойте сложни формули и затова гласуват с хартия !

    16:07 30.10.2026

  • 5 грешка русоробева

    12 22 Отговор
    не е човек.

    Коментиран от #11, #25

    16:10 30.10.2026

  • 6 Казуар

    14 26 Отговор
    Нешка Робева е дразнеща комунистка.

    16:10 30.10.2026

  • 7 За Тиквата не знам,

    13 19 Отговор
    обаче Рундьо трябва да цака здраво, щото му се клати табуретката .

    16:10 30.10.2026

  • 8 6,5 млн по списък

    9 1 Отговор
    и после мерим по него активност, няма проблем, всичко е точно

    16:13 30.10.2026

  • 9 Баба Нешка е голяма смешка

    10 16 Отговор
    Слушая ся !
    Баба Вамга и е говорила !

    16:13 30.10.2026

  • 10 Нешке, да отидеш да гласуваш

    9 16 Отговор
    акълът ти не стигна, ама да приказваш простотии е нета не те домързя.
    Да не би да те забравят съвсем.

    16:13 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Откак свят светува

    11 4 Отговор
    Нека да си го кажем право в очите сега.

    -От едната страна са тарикатите, полукриминални, купуващи, продаващи, с нокти и зъби, минаващи през всичко(?), за да постигнат целите си. С големи амбиции.

    -От другата са чакащите някой да им каже, да им помогне, да мисли вместо тях, да им покаже кое и как да направят, да им поднесе щастието на таблет и т. н.

    О какъв зор на заспалите, където ги мързи на 50 метра да отидат и да гласуват, което е най-малкото което могат да направят за себе си, трябва някой да си слага главата в торбата???

    16:13 30.10.2026

  • 13 Никой

    7 12 Отговор
    Манипулирахте мадуровките . Сега народеца го чака Радевата ( Лукановата )зима . Десарите върнаха БСП 2 ( БКП ) отново в власта , като умело използваха омерзението на народеца от Борисов - Пеевски .

    16:15 30.10.2026

  • 14 Реалист

    13 19 Отговор
    Истината е, че на Мунчо и Пиги това им беше потенциала - половин милион гласоподаватели, общо с тези на БСП.
    Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
    Излъгаха, че ще се борят с олигархията
    Излъгаха, че ще овладеят цените
    Излъгаха , че няма да пипат данъците
    Излъгаха, че ще има финансова стабилност
    Излъгаха за евтините горива и ток.
    Върнаха yбийствата от 90-те.
    ...
    А вчера на дебата, за това кратко време Йотова изрече 45 лъжи.
    Време е да уволним лъжците !

    16:15 30.10.2026

  • 15 абсолютна

    12 10 Отговор
    истина! Браво на Нешка!

    16:16 30.10.2026

  • 16 Зеления

    12 9 Отговор
    Браво на Нешка !!!

    16:17 30.10.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    НА ХЕЛОУИН ТИКВИТЕ СТАВАТ ПРАСЕТА
    ....
    А ПЕТРОХАНЦИ ТЕХНИТЕ ПЕПЕЛЯШКИ :)
    .....

    16:18 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Истината

    5 6 Отговор
    Активираха дори Нешка РусоРобева да всява смут!!! Значи положението не е добре....

    16:25 30.10.2026

  • 21 само питам

    1 2 Отговор
    а бе които е цуцал преди и сега цуца добре е на дэржавна хранилка келепир има в тая работа

    16:28 30.10.2026

  • 22 СЗО

    2 5 Отговор
    Още една с мозъчна гънка във форма на петолъчка.

    Коментиран от #27

    16:30 30.10.2026

  • 23 Нешка

    2 3 Отговор
    Или по-скоро една наивна смешка, може и комунистическа грешка.

    16:32 30.10.2026

  • 24 Монкей

    4 4 Отговор
    Списък на руските агенти в България: Иво Христов, Мартин Карбовски, Петър Волгин, Татяна Дончева, Къдринка Къдринова, Румен Петков, Кеворк Кеворкян, Искра Баева, Зорница Илиева, Николай Марков, Григор Сарийски, Волен Сидеров, Соня Момчилова, Нина Дюлгерова, Костя Копейкин, Мажд Алгафари, Димитър Шивиков, Васил Велев, Мая Манолова, Румен Гечев, Александър Симов, Страхил Ангелов, Кольо Колев, Ваня Григорова, Славчо Велков, Боян Чуков, Нешка Робева, Слави Василев, Киро Брейка, Нако Стефанов, Васил Василев, Явор Дачков, Кънчо Стойчев, Александър Сивилов, Дарина Григорова, Николай Витанов, Иван Ченчев, Цвета Галунова, Мария Пиргова, Любомира Ганчева, Велислава Дърева, Кристиян Шкварек (неосъзнат), Георги Първанов, Георги Свиленски, Евгени Минчев, Стоян Таслаков, Кузман Илиев, Александър Сиди, Велизар Енчев, Георги Гергов, Станислав Цанов, Атанас Стефанов, Вежди Рашидов, Сергей Станишев, Цветеслава Гълъбова, Симеон Славчев, Андрей Пентев, Николай Дренчев, Александър Маринов, Радостин Василев, Теодосий Теодосиев, Михаил Миков, Росен Петров, Красимир Каракачанов, Емил Димитров - Ревизоро, Георги Пирински, Георги Иванов (космонавт), Владислав Савов, Андрей Райчев, Ружа Райчева, Илиана Беновска, Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Пламен Пасков, Елена Гунчева, Искра Михайлова, Николай Малинов, Tрендафил Величков, Валентин Вацев, Пламен Киров, Любомир Кючуков, Таско Ерменков, Румен Овчаров, Калина Андролова, Кристиан Вигенин, Атанас Мангъров, Валери Найденов, Юлия Ал-

    16:32 30.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Звездоброец

    2 3 Отговор
    Коментарите на Нешка предизвикват само "насмешка" !

    16:37 30.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 гого

    0 3 Отговор
    нешка руската пешка.

    Коментиран от #29, #31

    16:44 30.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    БАБА СМЕШКА ДА ОТИВА ПРИ ПУТИН В ........................... БУНКЕРА ДА МУ ПРАВИ КОМПАНИЯ ........................... САМО ЧЕ НЕ ЗНАМ ДАЛИ ЩЕ Я ПРИЕМЕ, ЧЕ Е .......................... МНОГО СТАРА А ........................... ТОЙ ДЪРТИЯ ПРЪЧ, ТЪРСИ МЛАДИ ЯРЕТА .......................... ФАКТ !

    16:53 30.10.2026