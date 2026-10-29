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Румен Христов: Предстои тежка зима, може и Виденова
  Тема: Избори

Румен Христов: Предстои тежка зима, може и Виденова

29 Октомври, 2026 22:46 1 200 37

  • румен христов-
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  • високи цени-
  • президентски избори

Депутатът от ГЕРБ-СДС заяви, че високите цени създават напрежение и предупреди за риск от политическа криза

Румен Христов: Предстои тежка зима, може и Виденова - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България е изправена пред много тежка зима, която може да напомни за Виденовата, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и заместник-председател на СДС Румен Христов в интервю за Bulgaria ON AIR.

По думите му високите цени създават натрупващо се обществено напрежение. Христов твърди, че цените на парното и електроенергията се задържат изкуствено, но това не може да продължава без последствия.

„Предстои ни много тежка зима. Дано не се случи това нещо“, заяви Христов.

Той критикува управляващите за неизпълнени обещания за поевтиняване на стоките и услугите. Според него е било заявено намаляване на цените с 10-15 процента, но вместо това те вероятно са се увеличили с 10-15 процента.

Христов посочи, че основания за обществено недоволство има, но е рано да се прогнозира дали ще последват масови протести. По думите му при неуспешно управление е възможно да се стигне и до предсрочни парламентарни избори.

Подкрепата за Андрей Гюров била лично решение

Заместник-председателят на СДС потвърди, че ще подкрепи Андрей Гюров на президентския балотаж, въпреки позицията на партията си. Той заяви, че решението е лично и не е било съгласувано с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Няма как, когато на изборите се явява представител на БСП, да се очаква нещо друго“, каза Христов.

Той отхвърли твърденията за разлом в СДС и посочи, че председателят на партията Илия Лазаров е запознат с позицията му, която е била изразена и пред Националния съвет. Христов уточни, че не е разговарял с представители на Гюров и че подкрепата му не е била поискана.

Според депутата балотажът е избор за бъдещата посока на България и за продължаването на европейската интеграция. Той посочи членството в НАТО, Европейския съюз, Шенген и еврозоната като постижения, които трябва да бъдат защитавани.

Критики за сигурността в Черно море

Христов отправи критики и към готовността на държавата да реагира на заплахите в Черно море след поредното нападение срещу кораб в българската икономическа зона.

По думите му България е можела да развие значително своята антидронова индустрия с европейско финансиране. Той приветства включването на страната в общата антидронова система, въпреки че не подкрепя правителството.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зимата ще е Йотова, не Виденова

    11 28 Отговор
    сега ще види народа още по-голям глад, високи цени на храните и горивата, за да се угоди на русия и лукойл

    22:48 29.10.2026

  • 2 АЙДЕ ГЪЧ

    37 5 Отговор
    ТОЯ ГЬОН ЛИ ИЗЛЕЗЕ ДА НИ ПЛАШИ....?

    22:49 29.10.2026

  • 3 Прав е

    10 25 Отговор
    Фалит при мунчо ,обезценяване на спестявания, всички цени нагоре ,замразяване доходи

    22:49 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хубава

    8 26 Отговор
    Зима за сваляне на Радев и дъртите комунисти и ченгета от ДС, който ограбиха народа за да дават на олигарсите!

    22:49 29.10.2026

  • 6 Стягаме куфарите

    20 2 Отговор
    И този си оправи внуците, а ние стягаме куфарите.

    22:50 29.10.2026

  • 7 Какво й е на зимата?

    22 3 Отговор
    Нищо й няма на зимата , зима като зима
    Дори няма да има сняг като по татово време

    22:50 29.10.2026

  • 8 Тоя мушморок политик ли се води?

    28 2 Отговор
    Тоя за нищо не става

    22:53 29.10.2026

  • 9 ЗКПЧ финансист

    2 21 Отговор
    Радевата зима ще надмине Виденовата. С нетърпение чакам да минат изборите и фатмаците да изкарат бюджета, за да гледам физиономиите на Радевистите които познавам.

    22:57 29.10.2026

  • 10 Не се ,притеснявай

    15 1 Отговор
    С аверите ти ще сте на топло 👋

    22:58 29.10.2026

  • 11 Така де

    20 3 Отговор
    Предстои тежка зима за мутромафиотите и педофилите, съгласни сме. Радев и Дерменджиев са ги подкарали здраво!

    22:58 29.10.2026

  • 12 Да бе

    26 1 Отговор
    Румен Христов - предстояла тежка зима, може и Виденова? Не, предстои гербава зима. Сдс, бсп на насо, итн, дпс и пп/дб са гербави и приеха еврото с фалшив бюджетен дефицит. Трябват години, за да се оправят нещата. След сдс (иван костов) и герб (борисов) трева не никне...

    22:59 29.10.2026

  • 13 И този мириз .. цървул

    23 1 Отговор
    се самозадоволява от презрението на хората

    22:59 29.10.2026

  • 14 тиририрам

    11 1 Отговор
    Кризисен PR на плод-зеленчука.

    23:00 29.10.2026

  • 15 Папагал

    15 0 Отговор
    С 20 избирателя

    23:03 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пецата

    7 0 Отговор
    Требва значи много ракиа разбираш ли 🤣

    23:05 29.10.2026

  • 18 Без име..

    14 1 Отговор
    Тъпо същество .При Жан беше добре .сега е зловещо..Войната хлопа на портата .. Благодарение на Гюро, ПП, Те агаренко,Соломон,и другите кавали..

    Коментиран от #25

    23:07 29.10.2026

  • 19 Уникално

    0 12 Отговор
    Предстоят тежки времена с КРадев. Дано малко акъл е останал у българина тази неделя

    23:08 29.10.2026

  • 20 Без име..

    14 0 Отговор
    Тоя рогач при Жан беше много гладен .Сега е ояден козел..

    23:08 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нека е Фрозен

    3 0 Отговор
    Някак си е по-красиво.

    23:11 29.10.2026

  • 23 Хи хи

    8 1 Отговор
    Виденовата зима беше при демокрацията, и долара стана 3000 лева, а при комунизма долара никога не е бил повече от 3 лева !!!

    23:13 29.10.2026

  • 24 Без име..

    5 0 Отговор
    Да не стане Путиновата зима в Шоплука ..ще има бягство от Клоаката ..Тоя козел ще бяга пръв ,нищо чее дърто магаре ..Окропитеците са корави хора .Шопите са мърлячи..

    23:13 29.10.2026

  • 25 13675

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Без име..":

    Ама, разбира се по добре капитулация, от колкото да браниш родината си. Все, пак клетва ти не си давал

    23:13 29.10.2026

  • 26 Зима

    1 7 Отговор
    Тъкмо си мислиш , че сме стигнали дъното с Тиквата и Шиши и оп , Мунчо се появи ....

    Коментиран от #33

    23:14 29.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Без име..

    3 0 Отговор
    При Жан си беше много добре .ядене и пиене на корем..Сега е мъка ..Тоя козел беше умрял от глад ,щото не му даваха пари от ЮС, консулата ..

    23:23 29.10.2026

  • 29 Без име..

    3 0 Отговор
    При Жан работих на две места .печелих по 1500 долара на месец .На едното място...пък оя бабуин. Търсеше фасове по улиците ..На Магурата ,не смееше да мине ..да не го прекарат..Ахаха ...Цървюлл...

    23:26 29.10.2026

  • 30 Леле, леле

    2 0 Отговор
    И тоя убитак с вид и мисъл на чобанин, тръгнал акъли да раздава...

    23:29 29.10.2026

  • 31 Теслатъ

    0 0 Отговор
    И кой ще понесе вината за предстоящата икономическа и енергийна криза в Европа, включително и в Бг??? Кой избра """най-подходящия"""" момент да ни вкара в Еврозоната??? Ще поемат ли отгворност за решенията си европейските, брюкселските и български политици и чиновници??? Многу съ съмнявам шъ ви кажъ, но че шъ прехвълят личната си вина на Русия, в туй не съ съмнявам!!!

    23:37 29.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Есен

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Зима":

    Тъкмо си мислиш, че 🎃🎃🎃🎃🎃 вече са прибрани, и хоп някаква окъсняла 🎃 цъфна във форума...

    23:50 29.10.2026

  • 34 9689

    0 0 Отговор
    Леке,ти се накраде,нямаш проблем.

    23:55 29.10.2026

  • 35 Само как си загладил

    0 0 Отговор
    косъма! Мамин хубавец-депутатин!

    23:55 29.10.2026

  • 36 Каменов

    0 0 Отговор
    Аман от пенсионери !!!

    23:56 29.10.2026

  • 37 Бай Лисан

    0 0 Отговор
    Румен Христов, депутат от ГЕРБ-СДС, накратко - гъзесар

    23:58 29.10.2026