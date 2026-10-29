Румен Христов: Предстои тежка зима, може и Виденова

България е изправена пред много тежка зима, която може да напомни за Виденовата, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и заместник-председател на СДС Румен Христов в интервю за Bulgaria ON AIR.
По думите му високите цени създават натрупващо се обществено напрежение. Христов твърди, че цените на парното и електроенергията се задържат изкуствено, но това не може да продължава без последствия.„Предстои ни много тежка зима. Дано не се случи това нещо“, заяви Христов.
Той критикува управляващите за неизпълнени обещания за поевтиняване на стоките и услугите. Според него е било заявено намаляване на цените с 10-15 процента, но вместо това те вероятно са се увеличили с 10-15 процента.
Христов посочи, че основания за обществено недоволство има, но е рано да се прогнозира дали ще последват масови протести. По думите му при неуспешно управление е възможно да се стигне и до предсрочни парламентарни избори.
Подкрепата за Андрей Гюров била лично решение
Заместник-председателят на СДС потвърди, че ще подкрепи Андрей Гюров на президентския балотаж, въпреки позицията на партията си. Той заяви, че решението е лично и не е било съгласувано с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.„Няма как, когато на изборите се явява представител на БСП, да се очаква нещо друго“, каза Христов.
Той отхвърли твърденията за разлом в СДС и посочи, че председателят на партията Илия Лазаров е запознат с позицията му, която е била изразена и пред Националния съвет. Христов уточни, че не е разговарял с представители на Гюров и че подкрепата му не е била поискана.
Според депутата балотажът е избор за бъдещата посока на България и за продължаването на европейската интеграция. Той посочи членството в НАТО, Европейския съюз, Шенген и еврозоната като постижения, които трябва да бъдат защитавани.
Критики за сигурността в Черно море
Христов отправи критики и към готовността на държавата да реагира на заплахите в Черно море след поредното нападение срещу кораб в българската икономическа зона.
По думите му България е можела да развие значително своята антидронова индустрия с европейско финансиране. Той приветства включването на страната в общата антидронова система, въпреки че не подкрепя правителството.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зимата ще е Йотова, не Виденова
22:48 29.10.2026
2 АЙДЕ ГЪЧ
22:49 29.10.2026
3 Прав е
22:49 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хубава
22:49 29.10.2026
6 Стягаме куфарите
22:50 29.10.2026
7 Какво й е на зимата?
Дори няма да има сняг като по татово време
22:50 29.10.2026
8 Тоя мушморок политик ли се води?
22:53 29.10.2026
9 ЗКПЧ финансист
22:57 29.10.2026
10 Не се ,притеснявай
22:58 29.10.2026
11 Така де
22:58 29.10.2026
12 Да бе
22:59 29.10.2026
13 И този мириз .. цървул
22:59 29.10.2026
14 тиририрам
23:00 29.10.2026
15 Папагал
23:03 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пецата
23:05 29.10.2026
18 Без име..
Коментиран от #25
23:07 29.10.2026
19 Уникално
23:08 29.10.2026
20 Без име..
23:08 29.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нека е Фрозен
23:11 29.10.2026
23 Хи хи
23:13 29.10.2026
24 Без име..
23:13 29.10.2026
25 13675
До коментар #18 от "Без име..":Ама, разбира се по добре капитулация, от колкото да браниш родината си. Все, пак клетва ти не си давал
23:13 29.10.2026
26 Зима
Коментиран от #33
23:14 29.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Без име..
23:23 29.10.2026
29 Без име..
23:26 29.10.2026
30 Леле, леле
23:29 29.10.2026
31 Теслатъ
23:37 29.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Есен
До коментар #26 от "Зима":Тъкмо си мислиш, че 🎃🎃🎃🎃🎃 вече са прибрани, и хоп някаква окъсняла 🎃 цъфна във форума...
23:50 29.10.2026
34 9689
23:55 29.10.2026
35 Само как си загладил
23:55 29.10.2026
36 Каменов
23:56 29.10.2026
37 Бай Лисан
23:58 29.10.2026