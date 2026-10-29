Румен Христов: Предстои тежка зима, може и Виденова

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България е изправена пред много тежка зима, която може да напомни за Виденовата, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и заместник-председател на СДС Румен Христов в интервю за Bulgaria ON AIR.

По думите му високите цени създават натрупващо се обществено напрежение. Христов твърди, че цените на парното и електроенергията се задържат изкуствено, но това не може да продължава без последствия.

„Предстои ни много тежка зима. Дано не се случи това нещо“, заяви Христов.

Той критикува управляващите за неизпълнени обещания за поевтиняване на стоките и услугите. Според него е било заявено намаляване на цените с 10-15 процента, но вместо това те вероятно са се увеличили с 10-15 процента.

Христов посочи, че основания за обществено недоволство има, но е рано да се прогнозира дали ще последват масови протести. По думите му при неуспешно управление е възможно да се стигне и до предсрочни парламентарни избори.

Подкрепата за Андрей Гюров била лично решение

Заместник-председателят на СДС потвърди, че ще подкрепи Андрей Гюров на президентския балотаж, въпреки позицията на партията си. Той заяви, че решението е лично и не е било съгласувано с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Няма как, когато на изборите се явява представител на БСП, да се очаква нещо друго“, каза Христов.

Той отхвърли твърденията за разлом в СДС и посочи, че председателят на партията Илия Лазаров е запознат с позицията му, която е била изразена и пред Националния съвет. Христов уточни, че не е разговарял с представители на Гюров и че подкрепата му не е била поискана.

Според депутата балотажът е избор за бъдещата посока на България и за продължаването на европейската интеграция. Той посочи членството в НАТО, Европейския съюз, Шенген и еврозоната като постижения, които трябва да бъдат защитавани.

Критики за сигурността в Черно море

Христов отправи критики и към готовността на държавата да реагира на заплахите в Черно море след поредното нападение срещу кораб в българската икономическа зона.

По думите му България е можела да развие значително своята антидронова индустрия с европейско финансиране. Той приветства включването на страната в общата антидронова система, въпреки че не подкрепя правителството.

Източници: novini.bg