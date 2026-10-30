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Atlantic Council: Украинските дронове спират руския натиск по фронта
  Тема: Украйна

Atlantic Council: Украинските дронове спират руския натиск по фронта

30 Октомври, 2026 04:44 442 5

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • фронтът в украйна-
  • противовъздушна отбрана

Според анализ на медията Киев е свалил над 400 000 руски дрона от началото на 2026 г. Безпилотните прехващачи ограничават руските настъпателни възможности

Atlantic Council: Украинските дронове спират руския натиск по фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
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Украинските сили са свалили над 400 000 руски дрона от началото на 2026 г., а използването на безпилотни апарати като средство за противовъздушна отбрана се превръща във важен фактор за забавянето на руското настъпление. Това се посочва в анализ на Микола Белесков, публикуван в UkraineAlert на Atlantic Council.

Според автора руската армия е завзела значително по-малко територии през тази година в сравнение с предходните периоди. Паралелно с това украинските части са провели серия от ограничени контраофанзиви и са си върнали стратегически важни позиции. В анализа се твърди, че промяната на бойното поле опровергава представата за неизбежна руска победа.

Дронове прехващат разузнавателни апарати

Белесков свързва част от украинския успех с разширяването на дроновата противовъздушна отбрана. Освен за удари по наземни цели, FPV дроновете се използват за преследване и унищожаване на руски разузнавателни безпилотни апарати и боеприпаси с кръжащ боеприпас. От тази практика са се развили специализирани дронове прехващачи.

FPV означава „изглед от първо лице“ - операторът управлява апарата чрез видеосигнал от камерата му. Тези дронове са сравнително евтини и могат да бъдат произвеждани в големи количества, което ги прави подходящи за бойни задачи, при които традиционна ракета или зенитна система би струвала значително повече.

Развитието е продиктувано и от недостига на конвенционални системи за противовъздушна отбрана. Според анализа украинските командири са започнали да търсят евтино и масово решение, което да отслаби руската система за наблюдение, насочване и нанасяне на удари по фронта.

Индустрията разширява производството

Около половината от украинските военни технологични компании вече произвеждат някакъв вид FPV дронове или прехващачи за противовъздушна отбрана. Според Белесков конкуренцията между производителите и военните нужди на страната са повишили ефективността и са свалили цените на системите.

Тези разработки не се ограничават до бойната линия. Те укрепват и способността на Украйна да защитава градове и гражданска инфраструктура от развиващото се руско дроново оръжие, включително от ново поколение модели с реактивни двигатели.

Борба за контрол над въздушното пространство

В анализа се посочва, че противодействието на руските дронове ограничава възможностите на Москва да насочва огъня си, да наблюдава украинските позиции и да подготвя настъпателни операции. По този начин се задълбочава т.нар. зона на поражение - пространството около фронта, в което движението и концентрацията на войски са изложени на постоянна заплаха.

Белесков определя Украйна като „дронова суперсила“, но отбелязва, че ролята на безпилотните системи в противовъздушна роля остава по-слабо обсъждана от ударните дронове и далекобойните оръжия. Според него именно способността да бъдат прихващани руските разузнавателни и ударни апарати е помогнала на украинската армия да си върне инициативата в отделни участъци от фронта.

Посочените над 400 000 свалени руски дрона са оценка, приписана на украински подразделения, а в публикацията не са представени независими данни, които да потвърдят числото. Авторът също така не твърди, че дроновата противовъздушна отбрана сама по себе си определя изхода от войната, а я представя като един от факторите, които затрудняват руското настъпление.

Източници: atlanticcouncil.org


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Популацията на чакалите и вълците

    2 5 Отговор
    на фронта е увеличена многократно.
    Голям принос за това има питателната диета с доставената руска протеинова храна.

    Коментиран от #2

    04:48 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мечтай си, обаче

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Имигрант":

    много добре знаеш каква е реалността.

    05:03 30.10.2026

  • 4 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Ееее това вече е приказка.Сащ Китай и Русия нека си хортуват за мир

    05:21 30.10.2026

  • 5 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Когато ти кажат, че само ти

    можеш да свършиш дадено

    нещо, да знаеш, че не са

    намерили по-голяма будала

    05:23 30.10.2026