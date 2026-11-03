Огнян Минчев: Сега имаме много време да мислим защо и как отиде каруцата в дерето - за не знам кой пореден път...

Сега имаме много време да мислим защо и как отиде каруцата в дерето - за не знам кой пореден път... От нас зависи този път да не допуснем красноречивите шамани на "демократичната общност" да ни омагьосват с обяснения как и защо всички други са виновни, освен самите тях. Поздравявам г-н Гюров с това, че получи доверието на 750 000 българи - над два пъти повече от това, което максимално получават на избори вечно невинните демократични лидери!
Това отбеляза във "Фейсбук" Огнян Минчев.
Оттук нататък започва един сериозен разговор - този път, надявам се, решителен. Цялата власт в България е в ръцете на промосковската посткомунистическа политическа общност - чийто гръбнак е петата колона на Кремъл.
Имаме много ограничен времеви хоризонт за самоорганизация на проевропейското - проатлантическо гражданство в нов политически проект, който да бъде разумен, прагматичен и отворен за максимално широка подкрепа. Прозорецът на възможности за подобен нов проект ще се затваря бързо с неизбежно нарастващия апетит за монополна власт и контрол от страна на московските "прогресисти". Демократичната гражданска общност има нужда от лидери - от политическо лидерство с отговорност и ангажимент към националните стратегически интереси на България, които са драматично застрашени - за първи път в толкова драматична степен след 1989 г.
Моето поколение допусна непростимата грешка да търпи десетилетия наред политическо лидерство на демократичната общност, ориентирано към самокапсулиране, към сектантско-фрагментирано участие в политическия процес, мотивирано от дребни "лидерски" или котерийни интереси. Активните поколения на България, които вече имат сила и опит - 40 и 50 годишните - трябва да се мобилизират и да излъчат едно следващо поколение политически лидери. Те ще трябва да се справят както с драматичната заплаха за отклоняване на българския път на Изток, така и с необходимостта от освобождаване на българската държава от нейните мафиотско-олигархични зависимости, които днес придобиват още по-голяма сила в условията на новообразуваната монополна власт.
И най-важното - тези нови лидери ще трябва да убедят критична маса българи в необходимостта от една договорена национална стратегия за развитие, без която ние още по-бързо ще се окажем в сивата буферна зона между Европа и евразийската диктатура и хаос. След буферната зона идва нова и всеобхватна евразийска колонизация на България. Опасността е все по-реална и се надявам да не я проспим отново!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ба дреме ми
Коментиран от #80
10:04 03.11.2026
2 Демагози и мушингии
10:05 03.11.2026
3 Някой
10:05 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 тук не е киев
Гюров загуби, не защото Илиянка е много хубава. Просто избираме президент на България все пак, а не на Украйна.
Коментиран от #55
10:06 03.11.2026
7 Хасковски каунь
Не можахте да разберете , че демокрацията е народът. А се пишете демократи
Коментиран от #11
10:06 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Промяната
Коментиран от #60
10:08 03.11.2026
10 Гешевче
10:08 03.11.2026
11 Тик-Ток
До коментар #7 от "Хасковски каунь":Всичките тези демократи не могат да понасят демокрацията когато не работи за тях
Коментиран от #41
10:08 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Зевзек
10:09 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абсолютно точен Оги Минчев,
Първата стъпка, която не търпи отлагане- оставка на всички провалени т.н. десни лидери, които направо се оляха с техните жалки, себични и егоистични войнички помежду си.
Провалените партии ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ да останат в миналото.
Всички опити да бъдат ъпдейтнати са само загуба на време. Тяхната номенклатура е така омазана в зависимости, че е неспасяема.
Трябва да се основе нова , дясна, проевропейска партия от нови, опитни и успели личности.
България на практика ВЕЧЕ НЯМА АВТЕНТИЧНА ДЯСНА ПАРТИЯ!
Коментиран от #25, #32
10:12 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АБВ
10:13 03.11.2026
18 Европеец
Коментиран от #21, #23
10:13 03.11.2026
19 Без коментар
10:15 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Никакъв европеец не си ти!
До коментар #18 от "Европеец":Ами ако границата на Русия се премести до Румъния , пак и няма да те интересува?
Коментиран от #49
10:17 03.11.2026
22 Атина Палада
ГЕРБ, СДС, ДПС И ППДБ.
Напълно организирано и съгласувано с него.
10:19 03.11.2026
23 АБВ
До коментар #18 от "Европеец":Рационално и аз съм за ЕС и НАТО, но и за Русия.
Морално обаче съм против ЕС на Урсула, Кая, Мерц... Против съм агресивния характер на НАТО. Досега няма нито една отбранителна война.
Морално съм и за Русия предвид историята ни.
10:19 03.11.2026
24 Няма логика
10:19 03.11.2026
25 Абсолютно точно
До коментар #15 от "Абсолютно точен Оги Минчев,":Както винаги другарят Минчев се издруса на метеното. В това най го бива.
10:21 03.11.2026
26 ?????
Нови проекти, нови кинти от спонсорите.
10:22 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Оня
Коментиран от #67
10:25 03.11.2026
30 Радев обедини и присъедини
Т,н десни евроатлантически партии са не само ментета , но и разединени и скарани като куче и котка.
Те се доказаха като напълно негодни да гарантират европейска България!
Отгоре на всичко се оказаха и крадливи мошеници и тарикати.
Хора като О. Минчев, Цвета Кирилова, Н. Ненчев, когото Радев мъкна по съдилищата, както и много други, трябва да станат ядро на новата единна дясна партия .
ЕДНА ПАРТИЯ СТИГА!
10:26 03.11.2026
31 КАЗВАМ
КАРУЦАТА МИНЧЕВ , ОТ ДЕРЕТО БАВНО СЕ ИЗКАЧВА НА РАВНОТО! ПРЕПЯТСТВИЯТА НА КАРУЦАТА СА МНОГО - ОСТАВИХА И ПРАЗНА ХАЗНА СЪС ДОКУМЕНТИ, ОТ 2024 Г. - НЕПЛАТЕНИ. ДОРИ И ПАРИ ЗА ЗАПЛАТИ ЗА ЗАЕТИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НЕ СА ИМАЛИ. ИСКАХА ДА И ГЛЕДАТ СЕИРА, НО ТЯ ПОЛЕКА СЕ ИЗМЪКВА ОТ ДЕРЕТО И КАЛТА.
10:26 03.11.2026
32 Ами направете де
До коментар #15 от "Абсолютно точен Оги Минчев,":Но не я правете проурсулска. Не виждате ли докъде докараха Европа тези недоразумения като Урсула, Калас, Макрон и Мерц. Тоя Мерц поне да беше Мерцедес
10:26 03.11.2026
33 Браво
Вече знаем кой - кой е !!!
10:27 03.11.2026
34 Фейк - либераст
10:27 03.11.2026
35 Хахаха
10:28 03.11.2026
36 Розов пеньоар
Коментиран от #39
10:28 03.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 така
До коментар #11 от "Тик-Ток":беха и у "комунизъма", същите са
10:30 03.11.2026
42 Край
10:30 03.11.2026
43 ежко
10:32 03.11.2026
44 Пенчо
10:33 03.11.2026
45 Ами
10:35 03.11.2026
46 Хмм
10:35 03.11.2026
47 Айде пак
и всякави други тъпи случайници платени демократи!
10:35 03.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Граници СССР
До коментар #21 от "Никакъв европеец не си ти!":Ще се премести до Румъния, рано или късно, защото един метър да остане, урсулианци и войнолюбци ще продължат да обстрелват Русия, за тях е оцеляване на евро службички.
10:37 03.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Моряка
10:39 03.11.2026
52 Точен
10:39 03.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тити на Кака
10:39 03.11.2026
55 Моряка
До коментар #6 от "тук не е киев":Много точно.Поздравления,колега!
10:41 03.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Прав е О. Минчев
1. С неистовия отпор на старите псевдодесни , натъпкани с отроци на ДС и БКП партии.
2. С недоверието и апатията на огромната част от българските граждани, които бяха лъгани токова дълго време. ТОВА ЩЕ БЪДЕ НАЙ- ТЕЖКАТА БИТКА!
3. С монопола на Радев , Йотова, Копринков о т.н., които превзеха цялата държава.
Това е тежкото наследство, което Борисов, Асен Василев, Радан Кънев, Мирчев, Атанасов, Божанов и сие завещават на България!
10:43 03.11.2026
58 Еволюция
10:44 03.11.2026
59 любопитен
10:44 03.11.2026
60 Моряка
До коментар #9 от "Промяната":То на този дебело..............ц отдавна му е дошло времето,ама напоследък тези случайно паднали керемиди в Сафия не падат.А отдолу има толкова тикви. (соросоиди,исках да кажа).
10:46 03.11.2026
61 Факт
До коментар #48 от "повръща ми се":Маскара
10:47 03.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Бай Араб
10:48 03.11.2026
64 Джон
10:48 03.11.2026
65 Сзо
Коментиран от #77
10:48 03.11.2026
66 Буха ха
10:50 03.11.2026
67 Моряка
До коментар #29 от "Оня":Хубави мечти,но на касапите не им трябва залежала вмирисана сланина.
10:51 03.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Бай Араб
10:54 03.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Твоята няма
11:00 03.11.2026
72 Бай Араб
11:02 03.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 И още мисирки ООД
Коментиран от #81
11:07 03.11.2026
77 Бай Араб
До коментар #65 от "Сзо":Ами от два дни вече я няма му кажи на Мойсей .
11:07 03.11.2026
78 Старец
11:08 03.11.2026
79 Айде сега
До коментар #73 от "Бай Араб":Ме убеди да стана про украинец ?! Става на въпрос да гледаме собствените си интереси които въобще не съвпадат с тези на Украйна, Русия или Урсула и Кая
11:08 03.11.2026
80 Ква каруца?
До коментар #1 от "ба дреме ми":На либерастите конят им отиде у реката...
11:09 03.11.2026
81 пак ли тези
До коментар #76 от "И още мисирки ООД":Като слушах тази Пендачанска, тя по тъпотия задмина и Найо. Само злобни политически обиди без грам факти и доказателства. Не знам защо всички тези българомразци не напуснат страната и повече да не се знимават с нея. Срамуват се от нас, българите, за да слугуват на господарите си на Запад. Сещам се за османското робство, когато на българите са им рязали главите на дръвника, а такива са се срамували от нас, че не щем доброволно в Османската империя и трошим хатъра на Урсула / пардон-султана/
11:11 03.11.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.