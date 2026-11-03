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Огнян Минчев: Сега имаме много време да мислим защо и как отиде каруцата в дерето - за не знам кой пореден път...
  Тема: Избори

Огнян Минчев: Сега имаме много време да мислим защо и как отиде каруцата в дерето - за не знам кой пореден път...

3 Ноември, 2026 10:00 2 277 82

  • огнян минчев-
  • президент-
  • избори-
  • илияна йотова-
  • ес-
  • нато-
  • европейска комисия

Имаме много ограничен времеви хоризонт за самоорганизация на проевропейското - проатлантическо гражданство в нов политически проект, който да бъде разумен, прагматичен и отворен за максимално широка подкрепа

Огнян Минчев: Сега имаме много време да мислим защо и как отиде каруцата в дерето - за не знам кой пореден път... - 1
Снимка: БГНЕС
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Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сега имаме много време да мислим защо и как отиде каруцата в дерето - за не знам кой пореден път... От нас зависи този път да не допуснем красноречивите шамани на "демократичната общност" да ни омагьосват с обяснения как и защо всички други са виновни, освен самите тях. Поздравявам г-н Гюров с това, че получи доверието на 750 000 българи - над два пъти повече от това, което максимално получават на избори вечно невинните демократични лидери!

Това отбеляза във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Оттук нататък започва един сериозен разговор - този път, надявам се, решителен. Цялата власт в България е в ръцете на промосковската посткомунистическа политическа общност - чийто гръбнак е петата колона на Кремъл.

Имаме много ограничен времеви хоризонт за самоорганизация на проевропейското - проатлантическо гражданство в нов политически проект, който да бъде разумен, прагматичен и отворен за максимално широка подкрепа. Прозорецът на възможности за подобен нов проект ще се затваря бързо с неизбежно нарастващия апетит за монополна власт и контрол от страна на московските "прогресисти". Демократичната гражданска общност има нужда от лидери - от политическо лидерство с отговорност и ангажимент към националните стратегически интереси на България, които са драматично застрашени - за първи път в толкова драматична степен след 1989 г.

Моето поколение допусна непростимата грешка да търпи десетилетия наред политическо лидерство на демократичната общност, ориентирано към самокапсулиране, към сектантско-фрагментирано участие в политическия процес, мотивирано от дребни "лидерски" или котерийни интереси. Активните поколения на България, които вече имат сила и опит - 40 и 50 годишните - трябва да се мобилизират и да излъчат едно следващо поколение политически лидери. Те ще трябва да се справят както с драматичната заплаха за отклоняване на българския път на Изток, така и с необходимостта от освобождаване на българската държава от нейните мафиотско-олигархични зависимости, които днес придобиват още по-голяма сила в условията на новообразуваната монополна власт.

И най-важното - тези нови лидери ще трябва да убедят критична маса българи в необходимостта от една договорена национална стратегия за развитие, без която ние още по-бързо ще се окажем в сивата буферна зона между Европа и евразийската диктатура и хаос. След буферната зона идва нова и всеобхватна евразийска колонизация на България. Опасността е все по-реална и се надявам да не я проспим отново!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ба дреме ми

    35 2 Отговор
    Важното е че е некво свежичко сега, а не скучно като при Борисов. Ние джен зи не обичаме скуката.

    Коментиран от #80

    10:04 03.11.2026

  • 2 Демагози и мушингии

    90 6 Отговор
    Видяхме новите лидери е лицето на ПП ДБ до къде но докараха.

    10:05 03.11.2026

  • 3 Някой

    95 6 Отговор
    Рев на платените "демократи"! Значи се е случило нещо по правилния начин. Народа показа, че все пак има съпротивителни сили. Не ви щем войната, не ви щем и вас.

    10:05 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 тук не е киев

    94 4 Отговор
    Другарят Минчев, членувал в БКП и асистент в катедрата по научен комунизъм, защо шикалкави?
    Гюров загуби, не защото Илиянка е много хубава. Просто избираме президент на България все пак, а не на Украйна.

    Коментиран от #55

    10:06 03.11.2026

  • 7 Хасковски каунь

    83 2 Отговор
    Много бързо се усафери бе Огняне и веднага почна да клатиш демократично избраните Президент и Премиер.
    Не можахте да разберете , че демокрацията е народът. А се пишете демократи

    Коментиран от #11

    10:06 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Промяната

    74 3 Отговор
    Хайде, почвайте да клатите властта и да сеете разруха, да вършите дестабилизация! Продължете мръсната си кампания! Но ще дойде и вашия ред!

    Коментиран от #60

    10:08 03.11.2026

  • 10 Гешевче

    46 2 Отговор
    Шаман говори за шамани.

    10:08 03.11.2026

  • 11 Тик-Ток

    64 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    Всичките тези демократи не могат да понасят демокрацията когато не работи за тях

    Коментиран от #41

    10:08 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Зевзек

    54 2 Отговор
    Псевдо европейците не осъзнаха че са твърде крайни и фанатизирани за българските граждани.Русофобията не е достатъчен мотив да управляваш страната.

    10:09 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абсолютно точен Оги Минчев,

    40 8 Отговор
    както винаги.

    Първата стъпка, която не търпи отлагане- оставка на всички провалени т.н. десни лидери, които направо се оляха с техните жалки, себични и егоистични войнички помежду си.

    Провалените партии ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ да останат в миналото.
    Всички опити да бъдат ъпдейтнати са само загуба на време. Тяхната номенклатура е така омазана в зависимости, че е неспасяема.

    Трябва да се основе нова , дясна, проевропейска партия от нови, опитни и успели личности.

    България на практика ВЕЧЕ НЯМА АВТЕНТИЧНА ДЯСНА ПАРТИЯ!

    Коментиран от #25, #32

    10:12 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АБВ

    54 2 Отговор
    Победата на Йотова не е "каруцата в дерето". За жълт каруцар, може и да е така. Аз пък смятах, че на жълтите павета няма каруци. Има само някакви селяни, въобразили си, че са умни и красиви.

    10:13 03.11.2026

  • 18 Европеец

    28 16 Отговор
    Аз съм трърдо за ЕС и НАТО. Не харесвам Русия.Искам да живея в демокрация,но не искам да финансираме крадливите политици в Киев и да плащаме най скъпата газ на планетата.Изобщо не ме интересува откъде ще минава границата между Украйна и Русия.

    Коментиран от #21, #23

    10:13 03.11.2026

  • 19 Без коментар

    39 3 Отговор
    Тулупа май е забравил, че ние българите сме дошли от Изток.

    10:15 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Никакъв европеец не си ти!

    8 34 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Ами ако границата на Русия се премести до Румъния , пак и няма да те интересува?

    Коментиран от #49

    10:17 03.11.2026

  • 22 Атина Палада

    16 5 Отговор
    Да посочим още веднъж, макар и за пореден път, КОИ СДАДОХА ВЛАСТТА НА РАДЕВ:

    ГЕРБ, СДС, ДПС И ППДБ.

    Напълно организирано и съгласувано с него.

    10:19 03.11.2026

  • 23 АБВ

    40 3 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Рационално и аз съм за ЕС и НАТО, но и за Русия.
    Морално обаче съм против ЕС на Урсула, Кая, Мерц... Против съм агресивния характер на НАТО. Досега няма нито една отбранителна война.
    Морално съм и за Русия предвид историята ни.

    10:19 03.11.2026

  • 24 Няма логика

    45 1 Отговор
    бивш главен асистент от катедра Научен комунизъм по време на тоталитаризма, в родствени връзки със СССР по линия на съпругата, да ни наставя акъл как да живеем в условията на демокрация нали?

    10:19 03.11.2026

  • 25 Абсолютно точно

    37 3 Отговор

    До коментар #15 от "Абсолютно точен Оги Минчев,":

    Както винаги другарят Минчев се издруса на метеното. В това най го бива.

    10:21 03.11.2026

  • 26 ?????

    32 2 Отговор
    Ха ха.
    Нови проекти, нови кинти от спонсорите.

    10:22 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Оня

    17 3 Отговор
    По стара българска традиция на Коледа се случва онзи велик бг ритуал със едно домашно животно! Всички са щастливи! Та в тоя ред на мисли ......................Коледа наближава !

    Коментиран от #67

    10:25 03.11.2026

  • 30 Радев обедини и присъедини

    6 12 Отговор
    всички БКП- та - от БСП до Възраждане, Атака, Величие , МИР и тем подобни русофили.

    Т,н десни евроатлантически партии са не само ментета , но и разединени и скарани като куче и котка.

    Те се доказаха като напълно негодни да гарантират европейска България!
    Отгоре на всичко се оказаха и крадливи мошеници и тарикати.

    Хора като О. Минчев, Цвета Кирилова, Н. Ненчев, когото Радев мъкна по съдилищата, както и много други, трябва да станат ядро на новата единна дясна партия .

    ЕДНА ПАРТИЯ СТИГА!

    10:26 03.11.2026

  • 31 КАЗВАМ

    23 3 Отговор
    МИНЧЕВ ПАК ЛЪЖЕШ!
    КАРУЦАТА МИНЧЕВ , ОТ ДЕРЕТО БАВНО СЕ ИЗКАЧВА НА РАВНОТО! ПРЕПЯТСТВИЯТА НА КАРУЦАТА СА МНОГО - ОСТАВИХА И ПРАЗНА ХАЗНА СЪС ДОКУМЕНТИ, ОТ 2024 Г. - НЕПЛАТЕНИ. ДОРИ И ПАРИ ЗА ЗАПЛАТИ ЗА ЗАЕТИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НЕ СА ИМАЛИ. ИСКАХА ДА И ГЛЕДАТ СЕИРА, НО ТЯ ПОЛЕКА СЕ ИЗМЪКВА ОТ ДЕРЕТО И КАЛТА.

    10:26 03.11.2026

  • 32 Ами направете де

    22 1 Отговор

    До коментар #15 от "Абсолютно точен Оги Минчев,":

    Но не я правете проурсулска. Не виждате ли докъде докараха Европа тези недоразумения като Урсула, Калас, Макрон и Мерц. Тоя Мерц поне да беше Мерцедес

    10:26 03.11.2026

  • 33 Браво

    26 1 Отговор
    Списъка с хрантутници на Бойко и Щиши ,социолози , политолози, водещи тв предавания ги очерта след тези избори. Как не само политиците ни разделят, ами плямпалниците по телевизиите и радиата, как спомагат за това. Как нямаме българско собствено самосъзнание за идеали, а натрапено от сороски модератори ... и като този!
    Вече знаем кой - кой е !!!

    10:27 03.11.2026

  • 34 Фейк - либераст

    19 1 Отговор
    Моля нашите т.н. "национални медии" когато поканят някой от дежурните кандърма бабаити понеже знаем наизуст стихотворенията им само да им поставят снимката в горния ляв ъгъл, и да пускат от онези реклами за затягане или разпускане. Ефектът и за телевизиите, за рекламодателите и особено за зрителите ще бъде осезаем!

    10:27 03.11.2026

  • 35 Хахаха

    2 14 Отговор
    Когато си роб ти си путинист

    10:28 03.11.2026

  • 36 Розов пеньоар

    23 2 Отговор
    Демократичната общност са ПП ДБ ГЕРБ ДПС.Отврат.

    Коментиран от #39

    10:28 03.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 така

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тик-Ток":

    беха и у "комунизъма", същите са

    10:30 03.11.2026

  • 42 Край

    21 2 Отговор
    На тоя като колата му е в реката да си вади На нормалните хора колата си ни е на пътя.

    10:30 03.11.2026

  • 43 ежко

    17 1 Отговор
    Бързайте с новите проекти,че парите свършват.А може и да дойдат хора които ще ви вземат готовите усвоени парички.....Прозореца се затваря.И 5 проекта няма да ви оправят.

    10:32 03.11.2026

  • 44 Пенчо

    12 1 Отговор
    Този защо е недоволен, ще вади пари с коментари и не толкова гарантирано още 5 години!

    10:33 03.11.2026

  • 45 Ами

    12 1 Отговор
    действай бе Оги, самоорганизирай се бе чиляк, действай, времето е пред тебе...

    10:35 03.11.2026

  • 46 Хмм

    16 0 Отговор
    малко сте, подкрепата на ГЕРБ и ДПС ви закопа, те в Белица гласували за йотова, вие се чудите какво става, не ви искат хората, а и тази декларация,костов ако имаше авторитет нямаше да го изхвърлят извън борда, че и Кунева, и Радостин Василев

    10:35 03.11.2026

  • 47 Айде пак

    12 1 Отговор
    Розови понита цвилят цивилизовано, яхнати от жълтопаветници по пенюари
    и всякави други тъпи случайници платени демократи!

    10:35 03.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Граници СССР

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Никакъв европеец не си ти!":

    Ще се премести до Румъния, рано или късно, защото един метър да остане, урсулианци и войнолюбци ще продължат да обстрелват Русия, за тях е оцеляване на евро службички.

    10:37 03.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Моряка

    21 1 Отговор
    Този паразит е винаги гаден,но отдавна не е бил толкова много гаден.Може би поради бясната инфлация,за къде с една преподавателска заплата.Друго си е да смучеш от шланга на Сорос и от шланга на Пасито.Сега пък и от DW.

    10:39 03.11.2026

  • 52 Точен

    20 0 Отговор
    Минчев, ти си един от тези шамани на демокрацията, а и като гледам какво пишеш и мислиш, скоро няма да получите доверието на българския народ. Само ще добавя, че Азия отдавна изпревари Баба европа икономически, а в първата десетка по ПИЗА 7 държави са от Източна Азия. А България се бори за предпоследното място в ЕС...

    10:39 03.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тити на Кака

    13 2 Отговор
    Народният демократ, еволюирал до либерален демократ, пак разсмива хората с и , бриксчийските си клоунади🤣🤣🤣

    10:39 03.11.2026

  • 55 Моряка

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "тук не е киев":

    Много точно.Поздравления,колега!

    10:41 03.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Прав е О. Минчев

    4 4 Отговор
    Новата дясна европейска и консервативна партия трябва да се бори на няколко фронта:

    1. С неистовия отпор на старите псевдодесни , натъпкани с отроци на ДС и БКП партии.
    2. С недоверието и апатията на огромната част от българските граждани, които бяха лъгани токова дълго време. ТОВА ЩЕ БЪДЕ НАЙ- ТЕЖКАТА БИТКА!
    3. С монопола на Радев , Йотова, Копринков о т.н., които превзеха цялата държава.

    Това е тежкото наследство, което Борисов, Асен Василев, Радан Кънев, Мирчев, Атанасов, Божанов и сие завещават на България!

    10:43 03.11.2026

  • 58 Еволюция

    7 0 Отговор
    Време му е на тоя за бакърената

    10:44 03.11.2026

  • 59 любопитен

    9 0 Отговор
    За този дедо хоспис няма ли?

    10:44 03.11.2026

  • 60 Моряка

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяната":

    То на този дебело..............ц отдавна му е дошло времето,ама напоследък тези случайно паднали керемиди в Сафия не падат.А отдолу има толкова тикви. (соросоиди,исках да кажа).

    10:46 03.11.2026

  • 61 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "повръща ми се":

    Маскара

    10:47 03.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бай Араб

    4 3 Отговор
    През цялото си съществуване българите винаги са били роби ,те мразят свободата .

    10:48 03.11.2026

  • 64 Джон

    13 0 Отговор
    Твоето поколение допусна фаталната грешка да предаде на 10 ноември 1989г. властта в ръцете на предатели, родоотстъпници и престъпници! И вече повече от 35 години търпим това иго! Но скоро ситуацията ще се промени!

    10:48 03.11.2026

  • 65 Сзо

    4 1 Отговор
    Мойсей е казал-45 години. Имаме да страдаме още 10....ако я има България дотогава.

    Коментиран от #77

    10:48 03.11.2026

  • 66 Буха ха

    7 1 Отговор
    Какви лидери, какви пет лева? След толкова години на негативна селекция, в политиката влизат бивши комунисти и ченгесари и техните потомци, айдуци, измамници, лъжци, крадци, шуробаджанаци, нагаждачи, мекерета и хрантутници от НПОта. Това важи и за стари, и за млади. Откъде да дойдат тези нови лидери бе Минчев?

    10:50 03.11.2026

  • 67 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Оня":

    Хубави мечти,но на касапите не им трябва залежала вмирисана сланина.

    10:51 03.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Диво животно ,родено и отгледано в зоопарк , как да го пуснеш в естествена среда ,то се плаши,объркано е ,лесна плячка за всички иска да се върне в зоопарка.

    10:54 03.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Твоята няма

    2 2 Отговор
    Да стане да убедиш хората да издържат Украйна и да се подчиняват безпрекословно на Брюксел, Урсула и кая

    11:00 03.11.2026

  • 72 Бай Араб

    2 0 Отговор
    И Ботев и Левски са убити от българи,за Капитан Петко Войвода да казвам ли ? България - държава с шест министър председателя с руски паспорти.

    11:02 03.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 И още мисирки ООД

    1 0 Отговор
    Този вечния Мърморко Огито, оня рошавия с папионката Гогито, оперната последна Пендачанска и съпружето й Найо Спицин, дето все спира хора на улицата да ги пита колко им е часа, са сред най-любимите ми персонажи,които далеч надминават дяда си Бай Ганя!

    Коментиран от #81

    11:07 03.11.2026

  • 77 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Сзо":

    Ами от два дни вече я няма му кажи на Мойсей .

    11:07 03.11.2026

  • 78 Старец

    1 1 Отговор
    Най големият хаос, в момента, е така нареченият ЕС. А такива като този господин искат всячески да ни набутат на там.

    11:08 03.11.2026

  • 79 Айде сега

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Бай Араб":

    Ме убеди да стана про украинец ?! Става на въпрос да гледаме собствените си интереси които въобще не съвпадат с тези на Украйна, Русия или Урсула и Кая

    11:08 03.11.2026

  • 80 Ква каруца?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ба дреме ми":

    На либерастите конят им отиде у реката...

    11:09 03.11.2026

  • 81 пак ли тези

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "И още мисирки ООД":

    Като слушах тази Пендачанска, тя по тъпотия задмина и Найо. Само злобни политически обиди без грам факти и доказателства. Не знам защо всички тези българомразци не напуснат страната и повече да не се знимават с нея. Срамуват се от нас, българите, за да слугуват на господарите си на Запад. Сещам се за османското робство, когато на българите са им рязали главите на дръвника, а такива са се срамували от нас, че не щем доброволно в Османската империя и трошим хатъра на Урсула / пардон-султана/

    11:11 03.11.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.