Мъжкият национален отбор на България по баскетбол се завръща в София за официален мач след повече от 12 години. На 26 ноември от 19:00 часа тимът на Любомир Минчев ще приеме Дания във втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Срещата ще бъде първият официален квалификационен мач на мъжкия национален отбор в „Арена 8888“. Интересът към двубоя е значителен – Българската федерация по баскетбол обяви на 23 ноември, че са продадени над 6000 билета.

Последният официален двубой на България в София е на 24 август 2014 г. Тогава около 500 зрители в зала „Универсиада“ гледат квалификацията за Евробаскет 2015 срещу Черна гора.

Българският отбор, воден от Георги Младенов, печели първата четвърт с 23:18. Черна гора обаче прави серия от 17:0 във втората част и се оттегля на почивката с преднина от 41:34. България намалява разликата до шест точки преди последната четвърт, но гостите печелят с 84:73.

Александър Везенков започва като титуляр и завършва с 17 точки, 7 борби и 1 асистенция за 36 минути. Павлин Иванов добавя 16 точки за 26 минути, включително четири тройки от осем опита. Двамата са най-резултатните българи в срещата.

Везенков и Иванов отново са част от националния отбор. През 2014 г. Иванов влиза от пейката, а днес е капитан на България. Везенков пък се завръща пред софийската публика като шампион на Евролигата с Олимпиакос и двукратен носител на наградата за най-полезен играч на сезона в турнира.

„Надявам се на една много добра атмосфера“, заяви капитанът Павлин Иванов преди мача с Дания. Той определи състоянието на отбора като „супер“ и посочи, че българският състав очаква труден двубой срещу дисциплиниран съперник.

Между мача с Черна гора на 24 август 2014 г. и срещата с Дания на 26 ноември 2026 г. ще са изминали 12 години, 3 месеца и 2 дни. За този период националният отбор не е провеждал официален квалификационен мач в София.