Три вагона от празна товарна композиция дерайлираха между гарите Перник-разпределителна и Разменна. Движението на влаковете в участъка е преустановено в 13:46 ч., съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

На място са изпратени аварийни екипи, които работят по отстраняването на вагоните. След приключване на аварийните дейности предстои оглед на железния път.

Заради инцидента крайградските пътнически влакове по направлението София – Перник – София през Волуяк не се движат в участъка между гарите Разменна и Перник. БДЖ публикува информация за отменени влакове по отсечката, като пътниците се пренасочват към следващи композиции по направлението.

Участъкът е бил затварян и по-рано през годината

„Все още няма яснота кога движението ще бъде възстановено“, уточняват от НКЖИ.

Железопътният участък между Перник-разпределителна и Разменна вече е бил временно затварян на 12 януари заради авариен ремонт. На 23 август пътнически влак, пътуващ от Перник за София, е дерайлирал в друг участък от линията – между Владая и Горна баня.

Причината за дерайлирането на товарните вагони край Перник, както и срокът за възстановяване на движението, все още не са посочени. Те ще бъдат изяснявани след отстраняването на вагоните и огледа на железния път.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, eurocom.bg