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Весислава Танчева: България е на опасен кръстопът
  Тема: Избори

Весислава Танчева: България е на опасен кръстопът

7 Ноември, 2026 09:07 1 383 31

  • весислава танчева-
  • политическа реторика-
  • политическо разделение-
  • местни избори-
  • европейски съюз

Комуникационният експерт предупреди, че агресивната реторика и политическото разделение отслабват обществото и институциите

Весислава Танчева: България е на опасен кръстопът - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България се намира на „много опасен кръстопът“, а агресивната политическа реторика и задълбочаването на разделението отслабват способността на обществото да взема общи решения. Това заяви комуникационният експерт Весислава Танчева в предаването „Мрежата“ по програма „Христо Ботев“ на Българското национално радио. Разговорът беше посветен на политическата комуникация след приключилата предизборна кампания и на отношенията между политиците и обществото.

Бюджетът и ролята на парламента

Танчева определи представянето на държавния бюджет от премиера Румен Радев в аулата на УНСС, а не в Народното събрание, като пиар ход и „донякъде“ кризисен пиар. Според нея изборът на място изпраща институционално послание, че законодателният орган отново се заобикаля.

Тя разкритикува и начина, по който е била представена финансовата рамка, като го определи като компрометиращ. По думите ѝ отношението към парламента не е ново за българската политика, но формацията „Прогресивна България“ развива този модел с висока скорост.

Агресивна реторика и следваща кампания

Според Танчева използваният от управляващите език вече надхвърля обичайната политическа острота. Тя заяви, че в публичното говорене се забелязва заемане на чужди внушения и реторични похвати, включително при определянето на политически опоненти.

Комуникационният експерт смята, че запазването на този тон след изборите показва, че политическите щабове вече се подготвят за следващата кампания. По думите ѝ местните избори са особено важни, защото чрез местните структури, общинските съвети и местните влияния се изгражда основата за дългосрочно управление.

Клиентелизъм и прехвърляне на влияние

На въпрос за поведението на ГЕРБ и за местни структури, които започват да се ориентират към новата власт, Танчева отговори, че това е свързано с клиентелисткия модел в българската политика.

Тя заяви, че ГЕРБ не е доказала, че е системна партия в класическия смисъл. Според Танчева за това са необходими устойчиви местни структури, спечелени и загубени избори, оцеляване след поражения и смяна на лидерството, без партията да се разпадне.

По думите ѝ клиентелисткото мислене премества големи групи хора и местни зависимости от една победила формация към следващата. В тази логика бизнеси, зависими от обществени поръчки, и местни управници се стремят да запазят връзката си с всяка следваща власт в София.

Разделението като заплаха

Танчева определи изкуственото задълбочаване на разделението като най-опасния ефект от агресивната реторика. Според нея хората се капсулират в малки приятелски, семейни и политически групи, което намалява способността им да обсъждат общо бъдеще.

Тя свърза този процес и с външни хибридни внушения, насочени към отслабване на Европейския съюз. В разговора бяха посочени Русия, а в определени периоди и политически линии, свързвани от Танчева с Доналд Тръмп, Иран, Китай и Северна Корея.

„Много сме близо до голям проблем, откровено казано“, заяви Танчева. Тя предупреди, че най-голямата опасност е отстъплението от демократичните достижения и допускането на омразата и чуждите внушения да разрушат правните и институционалните основи на държавата.

Източници: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гражданин

    21 7 Отговор
    Всички партии до сега гледаха собственият си интерес и забогатяване , а народа -кучета го яли !!! Дано сега не е така

    Коментиран от #15

    09:12 07.11.2026

  • 3 Точно така

    19 12 Отговор
    Къдравото лелче ръси умности да заработи за фризьор.

    09:12 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 "агресивната реторика

    12 9 Отговор
    и политическото разделение" се нарича Демокрация ! Не отслабват обществото и институциите а е точно обратното.

    09:14 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Въпрос

    13 9 Отговор
    А защо не се борим за мир а викаме непрекъснато чужди войски и сме фронт

    Коментиран от #11

    09:18 07.11.2026

  • 8 Тази

    12 12 Отговор
    Е може би най-добрият ни анализатор.Право в десятката.

    09:19 07.11.2026

  • 9 Може

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    ли ГЕРБ да сътвори подобно нещо?

    Коментиран от #12

    09:23 07.11.2026

  • 10 Родина

    6 11 Отговор
    Защо давате думата на дамата от НПО Боец ?

    Коментиран от #17

    09:23 07.11.2026

  • 11 ??????

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Ти как се бориш за мир?М?

    09:23 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Банални истини,

    7 0 Отговор
    които и децата знаят, казани със строг менторски тон, вещаещ съдбовни трусове и обилно поляни с чуждици, сякаш си нямаме български думи, за да изглеждат по- интелектуални някак си!

    Казано с прости думи- острото политическо противопоставяне, пренебрегването на парламента, външните намеси и слугуването на местните боляри към централната власт в София разделят обществото и рушат основите на държавата!

    Токова ли е трудно на г- жа " комуникационнаТА експертКА " да говори на български?!

    09:36 07.11.2026

  • 20 Никакви "демократичните достижения"

    5 1 Отговор
    няма в диктата на ЕС в лицето на ЕК. Точно тя (ЕК) методично разруша правните и институционалните основи на държавите в ЕС и в частност в България. Отстъплението от демокрацията е очевидно за всички хора които протестират по улиците на европейските столици. Атлантическият нацизъм не е демокрация и нищо общо с демокрация няма. Категорично не са верни наративите прокарвани в статията. И не някакви "хибридни внушения" на Русия са причините за отслабването на Европейския съюз а отслабването му се дължи на мозъчните дефицити на нищожествата набедени за "лидери" в ЕК, ЕП и ЕЦБ . Задълбочаване на разделението трябва да има между тях и нас. Трябва да се отслаби способността на атлантическите диктаторчета да дерибействат, и самото общество да взема общите си решения, включително и с Референдуми. .....

    09:36 07.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ако мразим Атлантизма

    6 0 Отговор
    атлантиците, нацизма им, русофобията им, НАТО, милитаризма им и неолиберализма им, ако тези хора са малцинство защо някой си мисли въобще че "общото бъдеще" с тях трябва да имаме ? А? Те ли трябва бъдещето ни да определят? Въобще не съм съгласен с тези наративи за "заедност" ....

    09:47 07.11.2026

  • 25 "Диктатурата" на пролетарията

    1 1 Отговор
    Е истинската Демокрация ! Всичко друго е измама

    09:51 07.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Значи викате г-жо Танчева

    3 1 Отговор
    То в ЕС прекрасно бре, то там у ЕК са прекрасни хора, демократични "лидери" ... и примерно : Мито от 5 евро на моливче за 10 цента, мито 5 евро на гумичка за 10 цента и по 5 евро мито на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Мито от до 50% върху текстила .... после и ДДС и доставка да ни набият, а ние като роби да си търпим и да си гледаме там Евровизия и Ергена а? Щото иначе било агресивната реторика и политическото разделение и отслабвало обществото и институциите ? И естествено че е "руска хибридна атака" .... аре бре ?

    10:01 07.11.2026

  • 28 Комуникационен експерт

    1 0 Отговор
    означава човек, вещ по общуването.

    Най- добрите " комуникационни експертки ", които познавам, са моите майка и свекърва, които са способни да помирят една тумба каращи се и крещящи си един на друг внуци с няколко благи думи и помилвания по главичките.

    10:04 07.11.2026

  • 29 Големи "демократичните достижения"

    1 1 Отговор
    са да знаете новите цени, 92 такси, мита, акцизи и т.н които Антонио Коща от Европейския съвет и Урсулата от ЕК предлагат за 2027 година и увеличението на вноските на държавите в общият бюджет със 7% спрямо 2026..... върха на демокрацията са да знаете и естествено, че всякакво недоволство от този грабеж на ЕС е руска хибридна атака...чи как ?

    Коментиран от #31

    10:12 07.11.2026

  • 30 !!!?

    0 0 Отговор
    Нерде парламентарна република, нерде президентска република, най ми ти Радев режим !!!?

    10:32 07.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.