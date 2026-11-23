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Години наред Великобритания и Европейският съюз бяха в плен на преговорите за Брекзит - но въпреки това двете страни все още понякога не успяват да се разберат, пише "Политико".

Британският премиер Анди Бърнам заминава за Брюксел за широко рекламираната среща на върха този петък, след като обеща "нов подход" към отношенията с ЕС. "Без конфронтация. Без повече изгаряне на мостове. Вместо това - конструктивен и позитивен подход", подчерта той в лондонското Сити в понеделник вечерта.

Той вече заговори за мащабно възстановяване на връзките с блока и дори остави отворена вратата за завръщане на Великобритания в ЕС - десетилетие след като британските избиратели гласуваха за напускане.

Въпреки това все още има редица неща, които двете политически общности разбират погрешно една за друга на фундаментално ниво. "Политико" разговаря с представители на институциите и експерти от двете страни, за да очертае динамиката, която определя срещата на върха за "рестартиране" на отношенията този петък - и перспективите отвъд нея.

Брюксел не мисли постоянно за Великобритания

Преди седем или осем години Брекзит беше водеща новина от двете страни на Ламанша. А сега? Вече не чак толкова.

Политиците в Брюксел се борят със същите сложни предизвикателства, които не дават покой и на колегите им в Лондон. Дали става дума за Доналд Тръмп, изкуствения интелект, климатичните промени или промишления капацитет на Китай - зависи от деня на седмицата.

"По-малко от 1% от работата ми е свързана с Великобритания", заяви дипломат от ЕС, пожелал анонимност. "Всъщност доста по-малко!".

Важно е да не се преувеличава. Представители на ЕС посочват, че когато се налага да работят с Лондон, те го правят с готовност.

В Брюксел има цели екипи от хора, чиято работа е да водят преговори с Великобритания. Но има и цели екипи, чиято работа е да водят преговори с Филипините.

Великобритания все още е важен съюзник на ЕС - затова и този петък е посветен на специална среща на върха, на която да бъдат изяснени подробностите около отношенията след Брекзит.

Вратата винаги е отворена за по-тясно сътрудничество, но ЕС не стои до телефона в очакване Великобритания да се обади.

Бюджетът на Лондон е доста ограничен

Като държава членка на ЕС Великобритания беше един от големите нетни вносители в бюджета на блока. Но в наши дни не може да се каже точно, че страната разполага с пари в излишък.

"Трябват ни повече пари" - така чешкият премиер Андрей Бабиш лаконично отговори миналия месец, когато го попитаха дали Великобритания може да се присъедини отново към блока.

От световната финансова криза насам публичните финанси на Великобритания са в постоянно затруднено състояние. А сложната политическа обстановка около държавните разходи в страната невинаги се разбира в чужбина.

В резултат на това преговарящите от ЕС неведнъж са преценявали погрешно доколко британските им колеги са склонни да плащат за различни инициативи.

Това доведе до сериозен провал на преговорите миналата година, когато разговорите за присъединяването на Великобритания към програмата SAFE на ЕС за превъоръжаване неочаквано се провалиха заради въпроса за парите.

"Много хора смятат, че това беше огромен гаф", заяви втори дипломат от ЕС. Двете страни имаха коренно различни очаквания за това как би изглеждал финансовият принос на Великобритания.

Това създаде затруднения и в навечерието на срещата на върха тази седмица. Лондон се противопостави на искането да намали таксите за обучение на граждани на ЕС, които учат във Великобритания, с аргумента, че в такъв случай ще трябва да компенсира университетите си от други източници.

Европейската комисия не разполага с цялата власт

През 1988 г. Маргарет Тачър отправи остра критика срещу "европейска свръхдържава, упражняваща ново господство от Брюксел". Десетилетия по-късно за някои британци напускането на ЕС беше бунт срещу една контролираща всичко брюкселска бюрокрация.

Понякога обаче възприемането на Европейската комисия като основен противник в ЕС затруднява разбирането къде всъщност се намира властта. "Комисията определя правилата в отношенията с трети държави - докато не престане да го прави", заяви Дейвид Хениг - директор за Великобритания в аналитичния център "Европейски център за международна политическа икономика".

Според Хениг държавите членки обикновено поемат водещата роля "в началото и в края на преговорния процес" - когато изготвят мандата на Комисията и след това одобряват окончателното споразумение. "Сега сме именно във втората фаза, когато динамиката се променя", отбеляза той по повод настоящите преговори за рестартиране на отношенията между ЕС и Великобритания.

Европейската комисия носи голяма отговорност и често разполага със свобода на действие. Но ако държавите членки на ЕС искат нещо, обикновено го постигат.

Миналата седмица имаше очевиден пример за това: прагматични представители на ЕС изработиха компромисна позиция по въпроса за таксите за обучение, но след това посланиците на държавите членки я направиха по-строга.

Тази динамика може да е озадачила някои британски наблюдатели, но Лондон ще трябва да свикне с нея. Държавите членки ще имат и последната дума, ако Великобритания в крайна сметка подаде заявление за повторно присъединяване към ЕС - дори ако Европейската комисия води пряко преговорите.

Младите хора не са сред основните приоритети на Уестминстър

Когато през 2024 г. ЕС за първи път предложи схема за младежки обмен след Брекзит, която да позволява на младите хора да се придвижват между Великобритания и ЕС за ограничени периоди от време, както Лейбъристката партия, така и Консервативната партия отхвърлиха идеята без колебание.

Когато трябваше да избират между възможностите за младите хора и риска да разгневят евроскептичните избиратели, разтревожени от миграцията, за мнозина в Уестминстър отговорът изглеждаше очевиден.

Когато стана ясно, че създаването на такава схема е червена линия за Брюксел, реакцията беше недоумение. В непротоколни разговори някои британски политици и техни съветници изглеждаха искрено озадачени: защо този въпрос е толкова важен за тях?

"Великобритания възприе схемата за младежка мобилност просто като поредно искане на ЕС, защото никой не се вслушваше в младите хора", заяви Маурицио Кутин, член на управителния съвет на Youth Council UK. "Спомням си как представители на властите ми казваха, че нямаме нужда нито от "Еразъм+", нито от схема за младежка мобилност".

За ЕС разширяването на възможностите пред младите хора беше достойна цел само по себе си, но имаше и конкретни предимства. То би запазило това, което представителите на институциите евфемистично наричат "контакти между хората", с Великобритания след Брекзит.

Хората, които работят в институциите на ЕС, обикновено са работили или учили в чужбина и смятат, че това е инструмент за упражняване на меко влияние. Подобен аргумент се чува значително по-рядко в Уестминстър.

И двете страни все още са травмирани от Брекзит

Поне по един въпрос има съгласие - и двете страни носят белезите от тежкия процес по Брекзит.

"В Европейския съюз има много хора, травмирани от Брекзит", заяви по-рано този месец върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Тя не е първата, която го казва: в Брюксел Брекзит като травма до голяма степен се е превърнал в повтарящ се мотив. Отчасти причината беше самият политически шок. Но отчасти ставаше дума и за това, че една тема доминираше политическия разговор в продължение на няколко години, изтласквайки всички останали.

Реакциите на ЕС на всякакви британски инициативи за по-близки отношения трябва да се разглеждат през призмата на тази оценка на Калас.

Макар британците вероятно да не биха го формулирали по същия начин, това е нещо общо за двете страни.

Години наред британските политици избягваха да отварят отново фундаменталния въпрос за Европа - дори когато имаше доказателства, че това може да бъде икономически изгодно.

Именно това Бърнам - седмият британски премиер след референдума за Брекзит - си е поставил за цел да промени.

За да извади Великобритания от свитата ѝ поза след Брекзит, той ще трябва да убеди Брюксел, който все още носи рани, отново да се довери на Лондон - и да убеди уморените избиратели, че си струва да отворят отново стари рани въпреки неудобството.

Източник: news.bg