Над 2000 пожара възникват в жилищни сгради в България през шестте месеца на зимния сезон. Голяма част от инцидентите са в еднофамилни и многофамилни домове, съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

„Изключително важно е всеки един от нас да използва в дома си стандартни отоплителни уреди – независимо дали са електрически, на твърдо гориво или на газ. Те трябва да бъдат проверени преди началото на сезона“, заяви Джартов. По думите му отоплителните уреди обикновено са сред основните причини за възникване на пожари.

Комините и печките трябва да се проверят

При отопление на твърдо гориво комините трябва да бъдат почистени предварително. Натрупването на сажди, неправилното изграждане или използването на коминни тела с конструктивни неизправности могат да доведат до запалване. При по-старите сгради има случаи на греди, изградени в самите комини, което е забранено.

„Когато коминът се запали, се развива много висока температура. В резултат на това може да се възпламени и покривната конструкция“, предупреди главният комисар.

В непосредствена близост до отоплителните уреди, на разстояние до един метър, не трябва да има дърва, дрехи или други горими материали. Електрическите печки и духалките не бива да се включват чрез разклонители, тъй като са мощни консуматори на електроенергия. Част от уредите не са предназначени да работят без наблюдение, а духалките не трябва да се покриват с дрехи или други предмети.

Свободните изходи са решаващи при пожар

Пожарната призовава гражданите да не складират вещи по стълбищата, междуетажните площадки, в общите части и в подпокривните помещения. При задимяване те могат да възпрепятстват евакуацията. Отговорността е на етажната собственост и на собствениците, които съхраняват материали в общите пространства.

Проверките в частни жилища се извършват при подадени сигнали, а пожарната издава предписания за отстраняване на установени нарушения. Сред рисковете са още заключени общи пространства и блокирани евакуационни маршрути. В помещения, в които могат да пребивават повече от 100 души, вратите трябва да са оборудвани с антипаник брави, така че да се отварят при натиск отвътре.

С наближаването на празниците се засилва контролът в нощни клубове, ресторанти и други развлекателни обекти. Проверяват се уредите за първоначално пожарогасене и свободният достъп до евакуационните изходи. Използването на фойерверки и друга пиротехника в закрити помещения е забранено.

Джартов посочи още, че пожарите са с около 11% по-малко спрямо същия период на предходната година, докато спасителните дейности и помощните операции са се увеличили с 27%. Екипите потеглят към произшествието до една минута след получаването на сигнала, а времето за пристигане зависи от местоположението и пътните условия.