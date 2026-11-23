Най-малко 720 000 руски военнослужещи са загинали във войната срещу Украйна към есента на 2026 г., оценяват „Медуза“ и „Медиазона“. За първи път в изчислението са включени и военнослужещи, обявени за изчезнали без вести.

Без тази категория оценката е за повече от 490 000 загинали до края на септември 2026 г. Тя обхваща хора, чиито смъртни случаи вече са регистрирани, но не включва всички военнослужещи, за които се предполага, че са загинали, без смъртта им да е официално вписана.

Използвана е изтекла база на Росстат

Новото изследване е направено след проникването на групировките „Киберпартизани на Беларус“ и „Сайлънт Кроу“ в системите на Росстат в началото на ноември. Хакерите са получили архив с данни за смъртните случаи в Русия и са го предоставили на журналисти, сред които „Медуза“ и „Медиазона“.

Архивът обхваща почти всички регистрации на смъртни случаи от началото на 2021 г. до края на септември 2026 г. След обработката на дублирани и коригирани записи са идентифицирани 11 658 178 уникални смъртни случая. В 425 174 акта е посочена военна причина за смъртта.

В базата няма имена на починалите, но са налични дати на раждане и смърт, номера на актове, причини за смъртта и места на загиване. Според авторите на анализа съвпаденията с други статистически масиви и публични данни показват, че копието е достоверно с висока степен на вероятност.

Моделът включва и нерегистрираните смъртни случаи

Официалните регистри не показват пълния брой загинали военнослужещи, тъй като между смъртта и регистрацията често има значително забавяне. Това важи особено за военнослужещи, обявени за изчезнали без вести, които по-късно могат да бъдат признати за загинали.

За да изчислят този дял, „Медуза“ и „Медиазона“ са използвали модел, прилаган в актюерската математика и епидемиологията. Той оценява колко вече настъпили събития все още не са попаднали в официалните бази данни.

Авторите подчертават, че възможната грешка в крайната оценка е голяма. Почти цялата неопределеност е концентрирана в последните 12 месеца, докато изчисленията за по-ранните години са значително по-точни.

Източници: meduza.io