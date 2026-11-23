Украинските сили за отбрана са поразили рафинерията „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ в руския град Перм и нефтопомпената станция „Калейкино“ в Татарстан. За операцията, извършена на 23 ноември, е бил използван и подкрепян от Украйна повстанчески елемент на руска територия, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.
Според украинското военно командване в рафинерията са поразени три ключови съоръжения – АВТ-2, АВТ-5 и инсталация за изомеризация. АВТ-инсталациите участват в началния етап на преработката, при който суровият нефт се разделя на фракции за производство на бензин, дизел, авиационно гориво и мазут.
Рафинерията се намира на повече от 1500 километра от границата на Украйна. Проектният ѝ капацитет е около 13 милиона тона нефт годишно, а предприятието произвежда повече от 60 вида продукция. По данни на украинското военно командване заводът участва и в снабдяването на руската армия.
Втори удар по станцията „Калейкино“
В същия ден са били поразени четири резервоара на нефтопомпената станция „Калейкино“ в района на Алметиевск, Република Татарстан. Това е второ съобщено поражение на обекта в рамките на няколко дни.
На 19 ноември там са били поразени три резервоара тип РВСПА-50000, всеки с вместимост до 50 000 кубически метра нефт. Генералният щаб определя „Калейкино“ като един от ключовите възли на руската магистрална нефтопроводна мрежа, където се приемат и смесват количества нефт от различни региони, преди да бъдат насочени към рафинерии.
Преди съобщението на украинската страна руските власти обявиха, че промишлен обект в Пермския край е бил повреден при атака с дронове. Украински мониторингови канали съобщиха за пожар в района на рафинерията на „Лукойл“, но окончателният размер на щетите и срокът за възстановяване на производството не са посочени.
През нощта срещу 23 ноември беше съобщено и за атака срещу Новошахтинския завод за нефтопродукти в Ростовска област. Не е потвърдено дали пожарът там е бил предизвикан от поражение по рафинерията или е възникнал в частната компания „ТАТА-ГАЗ“.
Източници: pravda.com.ua
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