Украинските сили за отбрана са поразили рафинерията „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ в руския град Перм и нефтопомпената станция „Калейкино“ в Татарстан. За операцията, извършена на 23 ноември, е бил използван и подкрепян от Украйна повстанчески елемент на руска територия, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Според украинското военно командване в рафинерията са поразени три ключови съоръжения – АВТ-2, АВТ-5 и инсталация за изомеризация. АВТ-инсталациите участват в началния етап на преработката, при който суровият нефт се разделя на фракции за производство на бензин, дизел, авиационно гориво и мазут.

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„Без тези инсталации заводът не може да преработва нефт. Инсталацията за изомеризация повишава октановото число на бензина, така че без нея заводът не произвежда качествено гориво“, заяви Генералният щаб.

Рафинерията се намира на повече от 1500 километра от границата на Украйна. Проектният ѝ капацитет е около 13 милиона тона нефт годишно, а предприятието произвежда повече от 60 вида продукция. По данни на украинското военно командване заводът участва и в снабдяването на руската армия.

Втори удар по станцията „Калейкино“

В същия ден са били поразени четири резервоара на нефтопомпената станция „Калейкино“ в района на Алметиевск, Република Татарстан. Това е второ съобщено поражение на обекта в рамките на няколко дни.

На 19 ноември там са били поразени три резервоара тип РВСПА-50000, всеки с вместимост до 50 000 кубически метра нефт. Генералният щаб определя „Калейкино“ като един от ключовите възли на руската магистрална нефтопроводна мрежа, където се приемат и смесват количества нефт от различни региони, преди да бъдат насочени към рафинерии.

Преди съобщението на украинската страна руските власти обявиха, че промишлен обект в Пермския край е бил повреден при атака с дронове. Украински мониторингови канали съобщиха за пожар в района на рафинерията на „Лукойл“, но окончателният размер на щетите и срокът за възстановяване на производството не са посочени.

През нощта срещу 23 ноември беше съобщено и за атака срещу Новошахтинския завод за нефтопродукти в Ростовска област. Не е потвърдено дали пожарът там е бил предизвикан от поражение по рафинерията или е възникнал в частната компания „ТАТА-ГАЗ“.

Източници: pravda.com.ua