Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор. Решението е взето с предварително изпълнение на заседание, на което са присъствали 26 от общо 27 членове на комисията.

В подкрепа на решението са гласували 20 членове. Председателят на ОИК-Варна Велин Жеков съобщи, че то е подкрепено от представители на всички политически сили в комисията.

Решението е свързано с ползван отпуск

До прекратяването на пълномощията се е стигнало след разглеждането на два сигнала, подадени до ОИК през миналата година. Те са свързани с отпуска, ползван от Коцев след ареста му на 8 юли.

Сигналите са разгледани във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който урежда случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет.

На 11 ноември ОИК-Варна обсъди сигнал, с който се искаше да бъде установено колко дни платен годишен отпуск се полагат на Благомир Коцев и дали отпускът, използван по време на задържането му след 8 юли, е бил законосъобразен. Тогава комисията реши да изиска информация от общинската администрация за използваните отпуски.

Кметът може да обжалва

Благомир Коцев има право да обжалва решението в седемдневен срок. „Окончателното произнасяне по случая ще бъде на съда“, заяви Велин Жеков.

Решението на ОИК не е окончателно и подлежи на съдебен контрол. До него комисията е стигнала след анализ на събраните данни за ползваните отпуски.

В ОИК-Варна са постъпили и други сигнали по сходен повод. Те предстои да бъдат разгледани на следващи заседания.